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МТС Сибирь макрорегион
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 49, упоминаний - 53
МТС Сибирь макрорегион и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
|Соловенчук Александр 156 21
|Бажанова Тамара 10 2
|Арендаренко Андрей 11 2
|Тимофеев Игорь 6 2
|Пономаренко Анатолий 5 2
|Орловский Виктор 408 2
|Левин Леонид 134 2
|Галактионова Инесса 120 2
|Левин Дмитрий 47 2
|Корнеев Евгений 8 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Рылов Дмитрий 56 1
|Буянов Алексей 28 1
|Стак Александр 34 1
|Терехова Оксана 13 1
|Сидоров Василий 53 1
|Лагутин Владимир 39 1
|Козерод Сергей 38 1
|Швайбович Владислав 19 1
|Тен Станислав 14 1
|Громыко Роман 21 1
|Зданович Сергей 8 1
|Устинова Ольга 8 1
|Касымов Вячеслав 9 1
|Шишмарев Сергей 36 1
|Gunter Michael - Гюнтер Михаэль 4 1
|Молоков Андрей 2 1
|Швец Сергей 2 1
|Стрельцов Павел 2 1
|Reuschenbach Helmut - Ройшенбах Гельмут 5 1
|Русаков Василий 2 1
|Курицин Владимир 3 1
|Лязер Николай 2 1
|Шульгинов Роман 15 1
|Гончарук Александр 92 1
|Фещенко Марина 16 1
|Пахомов Александр 140 1
|Аветисян Армен 47 1
|Чернышов Михаил 45 1
|Семенов Максим 27 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.