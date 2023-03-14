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МТС Сибирь макрорегион

СОБЫТИЯ

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14.03.2023 Директором МТС в Новосибирской области назначен Алексей Пахомов 1
08.02.2023 Директором МТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти назначен Александр Соловенчук 1
25.05.2022 Бизнес Новосибирска в 2,4 раза увеличил спрос на российские облака 1
23.05.2022 МТС модернизировала LTE-интернет в пригородах Новосибирска 1
14.03.2022 В Новосибирске вырос спрос ЖКХ на «умные» решения 1
08.10.2020 МТС ускорила 4G для внедрения умных технологий в городах Новосибирской области 1
23.11.2016 МТС начала продажи персональных базовых станций в Сибири 1
06.09.2016 МТС назначила нового руководителя филиала в Томской области 1
06.09.2016 МТС назначила нового руководителя филиала в Кузбассе 1
05.07.2016 МТС помогает следить за пожарной безопасностью в Новосибирской области 1
14.03.2016 Базовые станции МТС в Новосибирске встали на опоры электропередач 1
21.09.2015 МТС обеспечил покрытие ТРЦ «Галерея Новосибирск» 1
24.08.2015 МТС увеличила количество HD-каналов в базовом пакете в 2,5 раза 1
03.08.2015 МТС отмечает рост потребления М2М-услуг в Новосибирской области 1
01.07.2015 Количество базовых станций 4G МТС в Новосибирской области выросло в 3,3 раза 1
10.04.2015 Назначен коммерческий директор по фиксированному бизнесу филиала МТС «Северо-Запад» 1
25.02.2015 МТС объявила о назначении директора по корпоративному бизнесу в Сибири 1
17.02.2015 МТС обеспечит связью более 10 тыс. госслужащих Сибири 1
17.02.2015 МТС назначила коммерческого директора по фиксированному бизнесу на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири 1
29.01.2015 МТС построила в Сибири более 2 тыс. км ВОЛС в 2014 г. 1
16.09.2014 Дмитрий Левин назначен новым директором филиала МТС в Алтайском крае 1
25.08.2014 МТС запустила 76 фемтосот для корпоративных клиентов Сибири 1
15.04.2014 В 2014 г. МТС обеспечит услугами связи более 60 государственных предприятий Сибири 1
27.03.2014 Фиксированные услуги МТС доступны 1 млн домохозяйств в 18 городах Сибири 1
26.12.2013 Более 50 тыс. sim-карт МТС используется в системе ЖКХ Новосибирска 1
11.12.2013 МТС в Кемерово оповестит абонентов о ЧС через цифровое телевидение 1
06.11.2013 Связь 3G от МТС стала доступна на всех станциях новосибирского метро 1
01.10.2013 МТС назначила директора филиала в Норильске и Таймырском муниципальном районе 1
10.09.2013 МТС назначила директора по корпоративному бизнесу в Сибири 1
20.08.2013 Спрос на конвергентные сервисы МТС в Новосибирске вырос почти в 5 раз с начала года 1
30.11.2012 Сергей Козерод назначен директором Сибирского региона «ВымпелКома» 1
20.03.2012 В «Ростелеком-Сибирь» назначен заместитель директора по мобильному бизнесу 3
03.06.2011 МТС подписала соглашение с «ГМК «Норильский никель» об оказании интегрированных услуг связи 1
27.05.2011 Вячеслав Касымов назначен генеральным директором «Скай Линк – Северо-Запад» 1
29.11.2010 «Ростелеком» предоставит МТС магистральный доступ в интернет в СФО 1
21.05.2007 МТС увеличила пропускную способность сети в Сибири 1
21.02.2007 Россвязьнадзор выявил нарушения в работе Новосибирского филиала МТС 2
11.12.2006 МТС "Макрорегион Сибирь" создает единую базу данных 1
05.12.2005 "Трафиклэнд" и Дальневосточный филиал МТС развили сотрудничество 1

Публикаций - 49, упоминаний - 53

МТС Сибирь макрорегион и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 46
Ростелеком 10948 5
МТС - Кубань GSM 118 4
МТС - ССС 900 - Сибирские сотовые системы 900 31 4
МегаФон 10742 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 3
МТС - Телеком XXI 31 3
МТС - МТС – НН - МТС – Нижний Новгород 4 3
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 2
МТС - Телеком-900 13 2
МТС - Донтелеком 18 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
АйТи 1519 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 37 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 1
МТС Дальний Восток макрорегион 6 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 1
МТС - Система Телеком 239 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
МТС - МТС Удмуртия - ЦСУ-900 - Цифровые Сети Удмуртии-900 8 1
Росгидромет - Авиаметтелеком 4 1
Трафиклэнд - Trafficland 24 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 15 1
Т2 - Т2 Мобайл - ММС - Мурманская Мобильная Сеть 10 1
МТС Сибирь макрорегион - СибЧелендж 22 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
9594 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Энергия НПП 1 1
Наукоград - технопарк 156 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Горэлектротранс СПб ГУП - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта 8 1
Золотая Нива Агрофирма 6 1
Тайра - Новосибирский энергомашиностроительный завод 1 1
Горводоканал МУП Новосибирска 3 1
Галерея Новосибирск ТРЦ 2 1
Heinz - Хайнц 26 1
Международный аэропорт Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева - Омский аэропорт - ИАТА: OMS, ИКАО: UNOO 1 1
СЛК - Сибирская Лизинговая Компания - СЛК-Моторс 4 1
КДВ Групп - KDV - КД Восток - Кондитерский Дом Восток 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
Алтай Резорт - Природно-оздоровительный комплекс 3 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Новосибирскэнергосбыт 17 1
Газпром трансгаз 157 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Администрация Томска 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Администрация Омска 25 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 9
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 361 3
3GPP - LBS - Location Based Services 108 2
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 337 2
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 509 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - Femtocell - Фемтосота - Мини-базовая станция 75 2
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Протей LBSE - Протей Location Based Services Enabler 3 2
CBOSS dss 5 2
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 2
CBOSS ics - интернет система сервиса абонентов 9 2
CBOSS mis 1 2
CBOSS isp 6 2
CBOSS tmn 3 2
CBOSS md - CBOSS mdDrive 5 2
CBOSS udr 2 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 2
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 27 1
ДиСиКон - Лесной Дозор 8 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 1
Apple iPhone 6 4861 1
CloudМТS 25 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
МТС Автосекретарь 69 1
МТС 3G-сеть 121 1
Соловенчук Александр 156 21
Бажанова Тамара 10 2
Арендаренко Андрей 11 2
Тимофеев Игорь 6 2
Пономаренко Анатолий 5 2
Орловский Виктор 408 2
Левин Леонид 134 2
Галактионова Инесса 120 2
Левин Дмитрий 47 2
Корнеев Евгений 8 2
Ершова Элеонора 67 2
Рылов Дмитрий 56 1
Буянов Алексей 28 1
Стак Александр 34 1
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Сидоров Василий 53 1
Лагутин Владимир 39 1
Козерод Сергей 38 1
Швайбович Владислав 19 1
Тен Станислав 14 1
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Зданович Сергей 8 1
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Курицин Владимир 3 1
Лязер Николай 2 1
Шульгинов Роман 15 1
Гончарук Александр 92 1
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Пахомов Александр 140 1
Аветисян Армен 47 1
Чернышов Михаил 45 1
Семенов Максим 27 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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