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Бизнес Новосибирска в 2,4 раза увеличил спрос на российские облака

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о росте спроса на облачные сервисы в Новосибирском регионе. С начала 2022 г. объем хранения и обработки данных в облаке #CloudMTS вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Одновременно с этим количество пользователей хранилища #CloudMTS в регионе выросло на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди компаний региона, которые предпочли российские облачные решения, лидируют банки, производственные компании и ИТ-разработчики. Облачные услуги выбирают также дилеры техники специального назначения, продуктовые ритейлеры и эко-маркеты.

При этом новосибирские компании наиболее активно использовали облачные IaaS-решения (инфраструктура как сервис), доля которых превышает 70% контрактов #CloudМТS. Компании Новосибирского региона арендовали вычислительные ресурсы и переносили в облако как поддерживающие, так и критически важные функции без остановки сервисов: клиентские онлайн-порталы, корпоративные сервисы (почту, ERP/CRM-системы), системы управления базами данных и многое другое.

Чем заменить иностранные ECM
Импортонезависимость

«Сегодня бизнесу важно найти новые точки опоры, и отечественные облачные сервисы — наиболее экономичная и быстрая альтернатива хранению данных на зарубежных площадках. Активно растет число заявок как от уже существующих, так и от новых клиентов на миграцию данных и ИТ-систем с различных зарубежных облачных площадок в Россию. Мы понимаем, как это актуально для предприятий, и помогаем перенести критически важную для бизнес-процессов информацию и инфраструктуру в российские ЦОДы», – сказал директор Новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук.

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