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Соловенчук Александр


12.10.2021 Первый совместный салон МТС и Xiaomi открылся в Новосибирской области 2
10.09.2021 МТС построила сети фиксированной связи в дачных пригородах Новосибирска 2
17.08.2021 МТС «оцифрует» приборы учета в 100 жилых домах Академгородка в Новосибирске 1
18.06.2021 МТС и «Интекко» запустили в Новосибирске остановки цифрового формата 1
08.10.2020 МТС ускорила 4G для внедрения умных технологий в городах Новосибирской области 2
29.11.2019 МТС построила в Новосибирской области сотовую сеть на основе аналитики Big Data 1
30.05.2019 МТС и правительство Новосибирской области обеспечат спутниковым ТВ жителей районов «вне цифры» 1
13.03.2017 МТС поможет сети Extreme Fitness рассылать информационные сообщения клиентам 1
03.02.2017 МТС открыла в Новосибирске 34 новых точки обслуживания 1
26.12.2016 МТС подключил к услугам связи 66 новосибирских новостроек 1
19.12.2016 МТС запустил бесплатный Wi-Fi в международном терминале «Толмачево» 1
12.12.2016 В «Новосибирском Академическом театре» появился бесплатный Wi-Fi 1
05.07.2016 МТС помогает следить за пожарной безопасностью в Новосибирской области 1
27.04.2016 МТС назвала самые телеком-активные населенные пункты Новосибирской области 1
18.04.2016 МТС и Музей города Новосибирска расширили виртуальную карту столицы Сибири 1
28.03.2016 МТС будет информировать новосибирцев о плановых отключениях воды, тепла и света 1
24.02.2016 МТС модернизировала сеть фиксированной связи в Новосибирской области 1
27.01.2016 Новые точки обслуживания МТС появились в 650 населённых пунктах Сибири 1
16.11.2015 Каждому второму жителю Сибири доступен 4G-интернет от МТС 1
26.10.2015 МТС: cибиряки стали чаще покупать планшетофоны 1
01.09.2015 МТС запустил сеть 4G в международном аэропорту Толмачево 1
11.08.2015 Аэропорт Толмачево выбрал МТС 1
01.07.2015 Количество базовых станций 4G МТС в Новосибирской области выросло в 3,3 раза 1
23.04.2015 Бюджетные LTE-смартфоны лидируют в сибирской рознице МТС 1
25.02.2015 МТС объявила о назначении директора по корпоративному бизнесу в Сибири 1
17.02.2015 МТС обеспечит связью более 10 тыс. госслужащих Сибири 1
29.01.2015 МТС построила в Сибири более 2 тыс. км ВОЛС в 2014 г. 1
10.12.2014 Доля смартфонов в общем объеме продаж телефонов Розничной сети МТС в Сибири достигла 63% 1
27.10.2014 МТС опутала поселки Новосибирской области сетью 4G 1
16.09.2014 Дмитрий Левин назначен новым директором филиала МТС в Алтайском крае 1
25.08.2014 МТС запустила 76 фемтосот для корпоративных клиентов Сибири 1
18.07.2014 МТС превратила остановки Новосибирска в виртуальные библиотеки 1
15.04.2014 В 2014 г. МТС обеспечит услугами связи более 60 государственных предприятий Сибири 1
27.03.2014 Фиксированные услуги МТС доступны 1 млн домохозяйств в 18 городах Сибири 1
20.03.2014 МТС почти в 5 раз увеличила число абонентов цифрового ТВ в регионах Сибири 1
26.12.2013 Более 50 тыс. sim-карт МТС используется в системе ЖКХ Новосибирска 1
11.12.2013 МТС в Кемерово оповестит абонентов о ЧС через цифровое телевидение 1
06.11.2013 Связь 3G от МТС стала доступна на всех станциях новосибирского метро 1
01.10.2013 МТС назначила директора филиала в Норильске и Таймырском муниципальном районе 1
20.08.2013 Спрос на конвергентные сервисы МТС в Новосибирске вырос почти в 5 раз с начала года 1

Публикаций - 44, упоминаний - 47

Соловенчук Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 44
МТС Сибирь 17 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Samsung Electronics 5730 3
Sony 2416 2
Microsoft Corporation 11168 1
Alcatel 230 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Xiaomi 904 1
НЗПП с ОКБ - Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро 7 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 26 5
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 34 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 2
LTE-смартфон 138 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 51 1
Умные платформы 500 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Smartphone - Смартфон 774 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Google Android 10751 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
МТС Big Data 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
МТС Деньги 42 1
Apple iOS 5742 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Amedia Premium HD 28 1
МТС 3G-сеть 86 1
Viasat Premium HD 17 1
Cisco CRS-3 5 1
Cisco CGN - Cisco Carrier Grade Network Address Translation 1 1
Дюбанов Анатолий 86 1
Есенин Сергей 4 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 28
Россия - Новосибирская область 819 15
Россия - Сибирь 881 15
Россия - Российская федерация - РФ 57680 6
Россия - Республика Алтай 687 4
Россия - Омская область 385 3
Россия - Бердск 11 3
Россия - Искитим 8 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 3
Россия - Красноярский край 668 3
Россия - Томская область 424 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 2
Россия - Кемеровская область 470 2
Россия - Кольцово 24 2
Россия - Бородино 24 1
Россия - Куйбышев 16 1
Россия - Барабинск 6 1
Россия - Татарск 6 1
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - Томск 452 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
Русский язык 1000 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Россия 24 - телеканал 86 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 26 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770002, в очереди разбора - 673684.
Создано именных указателей - 46354.
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