Индексная книга (каталог) CNews*
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Соловенчук Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 156, упоминаний - 159
Соловенчук Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Александр 47 4
|Левин Дмитрий 47 1
|Есенин Сергей 13 1
|Казарин Станислав 175 1
|Кандинский Василий 10 1
|Цукарь Сергей 38 1
|Терехова Оксана 13 1
|Крючков Иван 1 1
|Громыко Роман 21 1
|Бажанова Тамара 10 1
|Щукина Елена 1 1
|Сытник Андрей 25 1
|Швец Сергей 2 1
|Стрельцов Павел 2 1
|Тюленин Сергей 1 1
|Барановский Евгений 2 1
|Фомин Иван 2 1
|Николаева Екатерина 6 1
|Гребенщиков Юрий 1 1
|Янкилевич Евгений 4 1
|Ус Виктор 1 1
|Курицин Владимир 3 1
|Богатков Борис 3 1
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 1
|Шукшин Василий 4 1
|Айвазовский Иван 3 1
|Снежина Татьяна 2 1
|Рерих Николай 7 1
|Найденов Георгий 3 1
|Демьян Бедный - Придворов Ефим 6 1
|Шмонин Дмитрий 2 1
|Клочков Егор 1 1
|Королева Наталья 3 1
|Черкасских Евгения 1 1
|Маас Иван 1 1
|Шеренков Петр 1 1
|Куликов Геннадий 1 1
|Жданов Виталий 1 1
|Филонов Павел 1 1
|Левин Леонид 134 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.