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Индексная книга (каталог) CNews*
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Соловенчук Александр

СОБЫТИЯ


30.07.2026 Мобильный интернет ускорили в «самом авангардном» месте Санкт-Петербурга 1
07.07.2026 ИИ упростит малому бизнесу Санкт-Петербурга работу с клиентами 1
01.07.2026 МТС обновила мобильную связь в историческом центре Санкт-Петербурга 1
18.06.2026 МТС обеспечила связью фестиваль спортивного ориентирования 1
17.06.2026 Спрос на виртуальные рабочие места у петербургского бизнеса вырос в 10 раз 1
10.06.2026 МТС расширила покрытие LTE в крупнейших городах Ленинградской области 1
28.05.2026 МТС перевела парки и сады Санкт-Петербурга на новые скорости интернета к началу лета 1
16.04.2026 Мошенники в Санкт-Петербурге стали в 20 раз чаще использовать сложные сценарии обмана с несколькими звонками 1
08.04.2026 МТС расширила гигабитную сеть в самом густонаселенном городе Ленобласти 1
03.03.2026 МТС запустили бесплатный курс по кибербезопасности для петербуржцев 1
26.02.2026 МТС построила сеть на станции петербургского метро «Горный институт» 1
24.02.2026 МТС провела связь в важном логистическом центре Антарктиды — бухте Тала 1
13.02.2026 Бесплатные точки Wi-Fi появились в салонах связи в Cанкт-Петербурге 1
10.02.2026 Жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти предупредят о звонках мошенников членам семьи 1
05.02.2026 В Петербурге и Ленобласти снизился темп активности телефонных мошенников 1
03.02.2026 Петербургский бизнес — второй в стране по уровню цифровизации 1
26.01.2026 В парадные залы Екатерининского дворца пришли новые скорости интернета 1
20.01.2026 ЦОД МТС в Ленобласти подтвердил высший уровень безопасности 1
15.01.2026 Жители Петербурга и Ленобласти стали в девять раз чаще использовать ИИ на работе 1
29.12.2025 МТС и власти Ленобласти запустят проект по борьбе с водопотерями 2
25.12.2025 Cкоростной домашний интернет пришел к новоселам в Ленобласти 1
17.12.2025 У петербургского бизнеса почти на треть вырос спрос на умные устройства 1
09.12.2025 МТС нарастила мощность ЦОДа в Ленинградской области на треть 1
05.12.2025 В поселках Ленинградской области ускорили мобильный интернет перед зимними каникулами 1
03.12.2025 ИИ стал активнее помогать петербуржцам на онлайн-встречах 1
20.11.2025 Решение МТС усилит безопасность на заводе АО «ЦЕМРОС» в Ленобласти 1
17.11.2025 МТС запустила оформление SIM-карт в МФЦ Ленобласти 1
06.11.2025 «Карманные» базовые станции помогут петербуржцам улучшить связь в труднодоступных местах 1
28.10.2025 МТС и власти Петербурга обезопасят жителей от мошенников 1
23.10.2025 Для осенних прогулок в парках Петербурга ускорили мобильный интернет 1
07.10.2025 МТС обеспечила связью старинную деревню вепсов в Ленинградской области 1
26.09.2025 Петербургские стартапы смогут получить поддержку от международного ИТ-акселератора 1
22.09.2025 В спальных районах Санкт-Петербурга ускорили мобильный интернет 1
20.08.2025 Рядом с доходными домами 19-20 веков в Санкт-Петербурге ускорили мобильный интернет 1
14.08.2025 Санкт-Петербург и Ленобласть защитили от 95,5 млн спам-звонков с начала 2025 года 1
31.07.2025 Умный комплекс от МТС обеспечит безопасность экипажа и грузов во время морских рейсов 1
23.07.2025 В дачных массивах и городах Ленобласти ускорили мобильный интернет 1
01.07.2025 В Санкт-Петербурге почти вдвое вырос спрос на ИИ-помощников для онлайн-встреч 1
26.06.2025 Автомагистрали Санкт-Петербурга получили новые скорости мобильного интернета 1
25.06.2025 Санкт-Петербург — второй в стране по использованию умных устройств для бизнеса 1

Публикаций - 156, упоминаний - 159

Соловенчук Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 156
МТС Сибирь макрорегион 49 21
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 4
Samsung Electronics 11064 4
Ростелеком 10948 3
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 31 2
Прометей - Prometey 55 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Xiaomi - Сяоми 2231 2
Sony 6739 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 37 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 1
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 1
БУХта - Buhta 103 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 1
СТУ - Современные технологии управления ГК 27 1
Росгидромет - Авиаметтелеком 4 1
МТС - ССС 900 - Сибирские сотовые системы 900 31 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 15 1
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
МТС Сибирь макрорегион - СибЧелендж 22 1
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 152 1
Cisco Systems 5372 1
Microsoft Corporation 25775 1
Huawei 4676 1
Apple Inc 13154 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Telegram Group 2940 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 6
МТС Трэвел - MTS Travel 292 4
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 4
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 2
Аура ТРЦ 4 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Новосибирскэнергосбыт 17 1
Газпром трансгаз 157 1
Гранит 57 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Энергия НПП 1 1
Наукоград - технопарк 156 1
НОВАТ - Новосибирский государственный академический театр оперы и балета ФГБУК 4 1
Золотая Нива Агрофирма 6 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 21 1
Тайра - Новосибирский энергомашиностроительный завод 1 1
Горводоканал МУП Новосибирска 3 1
Галерея Новосибирск ТРЦ 2 1
Музей города Новосибирска 1 1
Дворец конгрессов Государственный комплекс - Константиновский дворец - Большой Стрельнинский дворец 10 1
Озеро Карачи - санаторий 4 1
Июнь ТЦ - Июнь ТРЦ 5 1
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 37 1
Сампа УК 4 1
Энергомонтаж 1 1
Домостроитель ГК 10 1
Международный аэропорт Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева - Омский аэропорт - ИАТА: OMS, ИКАО: UNOO 1 1
СЛК - Сибирская Лизинговая Компания - СЛК-Моторс 4 1
КДВ Групп - KDV - КД Восток - Кондитерский Дом Восток 4 1
Галерея ТРК - Галерея ТРЦ 16 1
Локомотив-Арена - Региональный центр волейбола 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 3
Петербургский метрополитен ГУП 150 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Администрация Омска 25 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 11 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Администрация Томска 7 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 62
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 56
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 44
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 37
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 35
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 26
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 23
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 19
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 19
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 16
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 10
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 8
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FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 361 8
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МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 4
МТС Big Data 324 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 3
Google Android 15243 3
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МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 2
МТС Fog Play 29 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Google Android TV 381 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
CloudМТS 25 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 2
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Cyberpunk 2077 48 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 1
ZTE MF - ZTE Link - серия роутеров 28 1
Red Dead Redemption - компьютерная игра 67 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
Amedia Premium HD 28 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
МТС Автосекретарь 69 1
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Самолит - Сервис самопубликаций 15 1
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Huawei E - серия роутеров 37 1
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МТС Premium 56 1
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Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 141 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Криводановка 7 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Краснообск 14 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 77 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Черепановский район - Черепаново 16 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 53 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Россия - УФО - Свердловская область 1951 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 4
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 4
Россия - Заполярье 140 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 22
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 12
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 11
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 10
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 230 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 9
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 9
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 7
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 6
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 6
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 5
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 157 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 4
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Английский язык 7030 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 530 3
Viasat Premium HD 22 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
Немыткин Михаил 1 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
ONSIDE 19 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 6
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 6
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
СФУ - КрасГУ - Красноярский государственный университет 5 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 21 1
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Российская инженерная академия 13 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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