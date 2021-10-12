Соловенчук Александр

Первый совместный салон МТС и Xiaomi открылся в Новосибирской области 2

МТС построила сети фиксированной связи в дачных пригородах Новосибирска 2

МТС ускорила 4G для внедрения умных технологий в городах Новосибирской области 2

МТС построила в Новосибирской области сотовую сеть на основе аналитики Big Data 1

МТС поможет сети Extreme Fitness рассылать информационные сообщения клиентам 1

МТС открыла в Новосибирске 34 новых точки обслуживания 1

МТС подключил к услугам связи 66 новосибирских новостроек 1

МТС помогает следить за пожарной безопасностью в Новосибирской области 1

МТС и Музей города Новосибирска расширили виртуальную карту столицы Сибири 1

МТС модернизировала сеть фиксированной связи в Новосибирской области 1

Новые точки обслуживания МТС появились в 650 населённых пунктах Сибири 1

МТС запустил сеть 4G в международном аэропорту Толмачево 1

Аэропорт Толмачево выбрал МТС 1

МТС объявила о назначении директора по корпоративному бизнесу в Сибири 1

МТС опутала поселки Новосибирской области сетью 4G 1

Дмитрий Левин назначен новым директором филиала МТС в Алтайском крае 1

МТС запустила 76 фемтосот для корпоративных клиентов Сибири 1

МТС превратила остановки Новосибирска в виртуальные библиотеки 1

Фиксированные услуги МТС доступны 1 млн домохозяйств в 18 городах Сибири 1

МТС почти в 5 раз увеличила число абонентов цифрового ТВ в регионах Сибири 1

МТС в Кемерово оповестит абонентов о ЧС через цифровое телевидение 1

Связь 3G от МТС стала доступна на всех станциях новосибирского метро 1

МТС назначила директора филиала в Норильске и Таймырском муниципальном районе 1