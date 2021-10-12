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Соловенчук Александр
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Публикаций - 44, упоминаний - 47
Соловенчук Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 26 5
|Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
|Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
|Дюбанов Анатолий 86 1
|Есенин Сергей 4 1
|Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
|Русский язык 1000 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|Россия 24 - телеканал 86 1
|КХЛ HD - телеканал 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770002, в очереди разбора - 673684.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770002, в очереди разбора - 673684.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru