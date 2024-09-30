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Петербургских школьников и студентов бесплатно научат анализировать данные и работать с нейросетями

Цифровая экосистема МТС открыла новый поток школы аналитиков данных для всех интересующихся ИТ. Школьники и студенты из Петербурга и других регионов страны, пройдя отбор, смогут бесплатно изучить Python и основы машинного обучения. Лучшие получат возможность присоединиться к командам МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Школа ориентирована как на старшеклассников с опытом программирования, так и действующих специалистов в ИТ. Их научат владеть Python на продвинутом уровне, работать с SQL и нейросетями, применять модели машинного обучения для разных сфер: геоналитики, рекламы, финтеха.

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Еще в программе будут занятия по обработке естественного языка (NLP) и расширенный блок по рекомендательным системам, временным рядам и фреймворку для обработки и анализа информации Spark. Для работы с большими данными МТС предоставит студентам собственный кластер. Курс займет 10 месяцев и будет проходить в онлайн-формате: два раза в неделю на вебинарах эксперты центра Big Data МТС будут разбирать теорию и практику. За выполнение домашних работ, посещение занятий и участие в интерактивах участникам будут начислять баллы, которые можно обменять на мерч МТС. Программа стартует седьмого ноября 2024 г.

«Направление Data Science востребовано, потому что с каждым годом кратно растет объем информации в сети и компании нуждаются в специалистах, которые умеют грамотно анализировать и интерпретировать данные. Решения на основе ИИ помогают обновить бизнес-процессы и упрощают внедрение цифровизации, их применяют в различных сферах: от коммерции, финтеха до промышленности и медицины. На курсе будет не только теория, но и практика, чтобы студенты на конкретных кейсах смогли разобраться, как работать с рекомендательными системами, нейросетями, как собирать и обрабатывать данные. По итогам прошлых потоков школы несколько десятков человек, среди которых были и петербуржцы, успешно закончили обучение и получили приглашение на работу в наш центр Big Data. Уверен, что и в этом году снова будут заявки на курс от старшеклассников и молодых аналитиков и разработчиков из Петербурга», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

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