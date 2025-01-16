Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

MLOps NLP Neuro-linguistic programming НЛП Нейролингвистическое программирование



16.01.2025 Community.tech: платформа для создания и развития сообществ увеличивает продажи на 35% 1
26.12.2024 Sk Capital проанализировала Gen AI с точки зрения инвестиционной привлекательности 1
Искусственный интеллект 2024 1
20.12.2024 Милана Котова: правильный подход к ИИ — ключ к успешной бизнес-трансформации 1
17.12.2024 Как «Росатом» в шесть раз сократил время на трассировку документов при помощи AI-ассистента 1
16.12.2024 Экспортный потенциал высокий: российские ИИ-решения востребованы на рынках Азии и Латинской Америки 1
02.12.2024 У Google снижается число кликов на рекламу. Доля на рынке поисковой рекламы в США впервые падает ниже 50% 1
15.11.2024 Вячеслав Новоселов, SkyDNS: DNS как иммунная система: защищает от угроз еще до того, как проблема становится видимой 1
11.11.2024 Сбербанк судится с Роспатентом. Ведомство не признает оригинальность ПО банка для распознавания документов 1
31.10.2024 Еще три продукта Content AI получили ИИ-маркировку в реестре отечественного ПО 1
17.10.2024 «Т-Банк» открыл доступ к библиотеке инструментов для разработки приложений на базе искусственного интеллекта 1
16.10.2024 «Т-Банк» открыл доступ к библиотеке инструментов для разработки приложений на базе искусственного интеллекта 1
14.10.2024 Программист узнал, что его бросила девушка, от ИИ-ассистента на iPhone 1
07.10.2024 Красноярцы смогут бесплатно обучиться в Школе аналитиков данных МТС 1
04.10.2024 МТС приглашает нижегородских школьников и студентов в школу аналитиков 1
04.10.2024 МТС приглашает хабаровских школьников и студентов в школу аналитиков данных 1
02.10.2024 Школьники и студенты Якутии бесплатно обучатся аналитике данных 1
01.10.2024 Новосибирцев приглашают на онлайн-обучение по аналитике больших данных 1
01.10.2024 МТС приглашает татарстанцев на новый поток бесплатной Школы аналитиков данных 1
30.09.2024 Петербургских школьников и студентов бесплатно научат анализировать данные и работать с нейросетями 1
30.09.2024 Какие технологии лежат в основе современных чат-ботов и виртуальных помощников? Погружаемся в RAG, LLM, GPT, BERT, OCR 1
26.09.2024 BSS реализовала суммаризацию для речевой аналитики и базы знаний на нейросети Т5, не требующей GPU 1
25.09.2024 Найдены доказательства использования ИИ при создании вредоносного ПО для таргетированных атак 1
03.09.2024 ГенИИ бизнес-диалога: как умные чат-боты меняют работу компаний 1
16.08.2024 Ученые из T-Bank AI Research создали новую архитектуру быстрых языковых моделей 1
14.08.2024 Axenix разработала LLM-платформу BotAx для создания чат-ботов 1
23.07.2024 T-Bank AI Research и Центральный университет создают лабораторию для развития суверенного и безопасного искусственного интеллекта 1
08.07.2024 ВМК МГУ выпустил специалистов по искусственному интеллекту 1
05.07.2024 Разговоры о важном: платформа речевой аналитики помогает девелоперу находить инсайты 1
05.07.2024 Автоматизация массовой обработки обращений сокращает время ответа на 30% 1
27.06.2024 ИИ: быстрый старт или гибкая интеграция? Эксперт Skillfactory раскрывает плюсы и минусы искусственного интеллекта 1
06.06.2024 Сервис DocsInBox вложит 30 млн руб. в собственное ИИ-решение для ресторанов 1
05.06.2024 Skillfactory масштабирует направление высшего образования и запускает 8 новых онлайн-магистратур 1
23.04.2024 «Сайбер ОК» представляет СКИПА — инновационное решение в области управления поверхностью атак и непрерывного тестирования на проникновение 1
17.04.2024 ВТБ и Финтех Хаб Банка России подвели итоги образовательного проекта по ML 1
17.04.2024 Data Fusion 2024 1
16.04.2024 «Авито» открывает набор на оплачиваемые стажировки в отдел аналитики 1
16.04.2024 Студенты AI Talent Hub разработают рекомендательные системы на основе ИИ для Rutube 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
19.03.2024 Nvidia выпустила революционный ИИ-суперчип для моделей машинного обучения с триллионами параметров 1

Публикаций - 157, упоминаний - 157

MLOps и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 12
Microsoft Corporation 24624 11
Telegram Group 1983 11
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 10
Yandex - Яндекс 7339 10
Google LLC 11775 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 8
SAS Institute 971 6
Accenture plc 682 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 6
Oracle Corporation 6687 5
Meta Platforms - Facebook 4438 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 5
Salesforce.com - Tableau Software 110 5
ИИ-Технологии 104 5
OpenAI 217 5
Ростелеком 9700 4
Intel Corporation 12197 4
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 4
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 4
8213 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 4
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 4
Huawei 3933 3
Apple Inc 12100 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 3
Nvidia Corp 3487 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 3
SAP SE 5276 3
Alibaba Group 422 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Easy Report 8 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
Альфа-Банк 1769 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Газпром нефть 618 3
Группа Самолет 72 3
Unsplash 762 3
Почта России ПАО 2112 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Земельный банк 16 2
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 32 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 25 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Synlait Milk 1 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Volvo Trucks 13 1
Mack Trucks 2 1
Финсервис Банк 19 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 95 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 26 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 3
4CIO 18 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 115
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 81
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 68
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 62
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 214 60
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 46
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 37
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 35
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 34
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 33
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 31
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 29
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 29
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 27
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 25
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 24
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 21
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 20
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 19
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 19
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 18
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 18
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 18
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 17
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 17
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 16
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 16
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 16
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 14
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 14
Python - высокоуровневый язык программирования 927 12
OpenAI ChatGPT 338 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 10
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 8
Linux OS 9936 7
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 7
МТС Big Data 265 7
Google Android 13994 6
Apple iOS 7809 6
Microsoft Azure 1408 6
Microsoft Office 3734 6
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 5
Microsoft Windows 15656 5
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 22 4
Apple macOS 2059 4
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 4
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 27 4
Docker - Платформа распределённых приложений 333 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 4
JavaScript - JS - язык программирования 1187 4
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 4
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 4
Microsoft Office Excel 1197 4
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 3
Айтеко - iTeco SmartSel 6 3
Accenture Liquid Studio 12 3
Rakuten Viber 627 3
Google Cloud Platform - GCP 308 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 3
Abbyy FlexiCapture 163 2
Apple Siri - Голосовой помощник 395 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 2
Google TensorFlow 87 2
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 38 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
Кулик Вадим 180 8
Шушкин Дмитрий 95 4
Любимов Алексей 30 4
Новицкий Роман 11 4
Кондратьев Арсений 11 3
Райгородский Андрей 37 3
Тихонов Александр 67 3
Серебряникова Анна 72 3
Крушинский Александр 22 3
Попов Сергей 135 2
Калагин Илья 13 2
Ведяхин Александр 131 2
Романов Дмитрий 66 2
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 2
Сандлер Аркадий 24 2
Ефаров Юрий 8 2
Мережникова Валерия 2 2
Дырмовский Дмитрий 129 2
Кирьянова Александра 135 2
Саркисов Тигран 35 2
Зеленков Юрий 37 2
Буланцев Дмитрий 7 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Оселедец Иван 24 2
Дробышевская Алена 9 2
Бондарь Артем 2 2
Голицын Сергей 25 2
Каримов Ринат 35 1
Греф Герман 419 1
Корня Алексей 78 1
Попов Анатолий 128 1
Зорин Александр 51 1
Каштанов Дмитрий 28 1
Сирота Юрий 67 1
Соколовский Александр 40 1
Пермяков Артем 17 1
Валиуллин Адель 11 1
Аршавский Анджей 31 1
Орлик Сергей 83 1
Кириченко Игорь 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 94
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 15
Азия - Азиатский регион 5528 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 7
Европа 21767 6
Бразилия - Федеративная Республика 2361 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
США - Техас 989 2
Япония 13282 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 2
Ближний Восток 2943 2
Испания - Королевство 3706 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Америка Латинская 1812 2
Америка - Американский регион 2160 1
Украина 7608 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
Бразилия - Сан-Паулу 160 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Америка Южная 850 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Япония - Токио 995 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Южная Корея - Сеул 364 1
США - Массачусетс 505 1
США - Северная Каролина 314 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 34
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 18
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 13
Английский язык 6634 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 9
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 6
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 6
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 4
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 2
Wired - Издание 232 1
Мобильные системы 115 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Variety 23 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
The Verge - Издание 554 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
Ars Technica 419 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
Gartner - Гартнер 3556 15
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 9
IDC - International Data Corporation 4910 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 2
Forrester Research 821 1
Ovum’s Decision Matrix: Selecting an Enterprise Mobile Application Development Platform 1 1
Ventana Research 7 1
Microsoft Research 139 1
Forrester Wave 45 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
Juniper Research 522 1
Fortune Global 500 286 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure 3 1
Gartner Magic Quadrant Data Science and Machine Learning Platforms 3 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
CNews Инновация года - награда 111 1
Grand View Research 18 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 4
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 2
ТГУ - Томский государственный университет 172 2
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 2
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 32 1
SAS Academy 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 62 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 64 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 81 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
Eduson Academy - Эдюсон 5 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
Тинькофф - Центральный университет 8 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 4
Data Fusion Contest 7 3
NeurIPS 9 3
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 11 3
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 11 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
NetApp Insight - конференция 7 1
Navicon DataTalks 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 80 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще