MLOps NLP Neuro-linguistic programming НЛП Нейролингвистическое программирование
MLOps и организации, системы, технологии, персоны:
|Кулик Вадим 180 8
|Шушкин Дмитрий 95 4
|Любимов Алексей 30 4
|Новицкий Роман 11 4
|Кондратьев Арсений 11 3
|Райгородский Андрей 37 3
|Тихонов Александр 67 3
|Серебряникова Анна 72 3
|Крушинский Александр 22 3
|Попов Сергей 135 2
|Калагин Илья 13 2
|Ведяхин Александр 131 2
|Романов Дмитрий 66 2
|Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 2
|Сандлер Аркадий 24 2
|Ефаров Юрий 8 2
|Мережникова Валерия 2 2
|Дырмовский Дмитрий 129 2
|Кирьянова Александра 135 2
|Саркисов Тигран 35 2
|Зеленков Юрий 37 2
|Буланцев Дмитрий 7 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Оселедец Иван 24 2
|Дробышевская Алена 9 2
|Бондарь Артем 2 2
|Голицын Сергей 25 2
|Каримов Ринат 35 1
|Греф Герман 419 1
|Корня Алексей 78 1
|Попов Анатолий 128 1
|Зорин Александр 51 1
|Каштанов Дмитрий 28 1
|Сирота Юрий 67 1
|Соколовский Александр 40 1
|Пермяков Артем 17 1
|Валиуллин Адель 11 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Орлик Сергей 83 1
|Кириченко Игорь 49 1
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