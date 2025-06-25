Ecovacs Robotics разработал свою нейросеть

Производитель бытовой робототехники Ecovacs Robotics разработал собственную нейросеть YIKO GPT, которая оптимизирует голосовое управление устройствами. Об этом CNews сообщили представители Ecovacs Robotics.

В основе YIKO GPT лежит передовая архитектура генеративного искусственного интеллекта, разработанная с учетом уникальных задач домашней автоматизации. В отличие от универсальных языковых моделей, YIKO GPT создана специально для решения бытовых вопросов, что позволяет ей эффективно распознавать команды пользователя.

Технология вобрала в себя лучшие достижения в области Natural Language Processing (NLP) и Deep Learning, адаптированные под реальные условия эксплуатации роботов-пылесосов. Это значит, что теперь роботы-пылесосы ECOVACS будут способны вести сложные диалоги, уточнять детали и предлагать оптимальные решения для уборки в доме.

«YIKO GPT – это следующей шаг развития бытовой робототехники, которая вселяет большие надежды на развитие этой области. В настоящий момент это лучший пример интеграции искусственного интеллекта в бытовые устройства – теперь управление роботом-пылесосом со стороны пользователя будет максимально упрощено», – сказал Дмитрий Кожевников, генеральный директор компании «СофтМастер», официального дистрибьютора Ecovacs Robotics в России.

Как работает YIKO GPT?

Механика восприятия команд в YIKO GPT построена на многоступенчатом процессе обработки речи, включающем распознавание, интерпретацию и контекстуальную адаптацию. Сначала встроенные микрофоны устройства фиксируют голос пользователя и передают аудиосигнал в модуль обработки речи, где с помощью алгоритмов Automatic Speech Recognition (ASR) голос преобразуется в текст. Далее вступает в работу модуль Natural Language Understanding (NLU), анализирующий структуру фразы, выделяющий ключевые намерения (интенты) и параметры задачи (слоты) — например, место уборки, тип покрытия или последовательность действий. После этого языковая модель YIKO GPT на основе предобученных сценариев и собственного генеративного механизма формирует оптимальный план действий: разбивает сложную команду на логические шаги, соотносит их с картой помещения и активирует нужные функции пылесоса. Все это происходит в режиме реального времени и с учетом предыдущего опыта взаимодействия, что позволяет системе адаптироваться к привычкам конкретного пользователя.

Первыми новую YIKO GPT получили модели DEEBOT T50 MAX PRO OMNI, T50 PRO OMNI, X8 PRO OMNI и T10. Благодаря этому нововведению изменилось и приложение Ecovacs Home – появилась отдельная настройка для активации голосового ассистента, который реагирует не только на заранее определенные команды. Робот понимает сложные, многоступенчатые команды. Пользователь может сказать: «Пожалуйста, убери под диваном в гостиной и пропылесось ковер в прихожей», — и робот выполнит все без лишних вопросов, даже если такой команды не было изначально в списке.

При этом управлять YIKO GPT для пользователя крайне легко: нужно просто включить в приложении YIKO Voice Assistant, затем в любой момент можно обратиться к роботу с помощью фразы «OK YIKO» и сразу дать команду — например: «начни уборку», «увеличь мощность всасывания», «убери под диваном» или любую, пришедшую пользователю в голову, реальную команду.

Развитие технологии

На данный момент нейросеть YIKO GPT работает на английском, немецком, французском, итальянском, японском и корейском языках, однако в будущем разработчики одновременно с развитием технической составляющей нейросети планируют внедрить новые языки для работы – в том числе и русский. Технология проходит модернизацию, в том числе с помощью методов машинного обучения, и ожидается, что YIKO GPT обретет новые функции и может быть внедрена в других устройствах умного дома.