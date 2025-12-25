Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ecovacs Deebot
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Ecovacs Deebot и организации, системы, технологии, персоны:
|Ecovacs Robotics 11 8
|Google LLC 12285 7
|Yandex - Яндекс 8503 6
|Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 33 6
|Okami - Оками 15 5
|СофтМастер 7 4
|iRobot - 59 4
|Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 89 3
|Samsung Electronics 10643 2
|Xiaomi 1983 2
|Комплит - Complete 107 2
|Hobot Technology 13 2
|Xiaomi - Viomi Technology 12 1
|Xiaomi - Jimmy - KingClean Electronic 21 1
|360 Smart Life Group 5 1
|Apple Inc 12654 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3145 1
|Whirlpool KitchenAid 24 1
|Dyson 133 1
|Smeg 19 1
|Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1039 1
|Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 1
|Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
|Кожевников Дмитрий 18 4
|Носков Константин 239 1
|Булычев Кир 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410637, в очереди разбора - 730934.
Создано именных указателей - 188138.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.