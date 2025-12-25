Разделы

25.12.2025 Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность 3
25.06.2025 Ecovacs Robotics разработал свою нейросеть 1
26.05.2025 В России стартовали продажи робота-пылесоса Ecovacs Deebot T30 Pro Omni 3
19.05.2025 Ecovacs разработал технологию ИИ-навигации для роботов-пылесосов 1
12.03.2025 «СофтМастер» объявил о старте продаж Ecovacs Deebot X8 PRO Omni в России 4
14.01.2025 Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM 2
23.12.2023 Лучшие роботы-пылесосы 2023 года: выбор ZOOM 2
24.11.2023 Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году 1
10.04.2023 Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей 2
20.01.2023 Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM 2
14.12.2022 Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM 1
20.12.2021 Бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM 2
14.01.2021 Лучшие роботы-пылесосы с датчиком LiDAR: выбор ZOOM 1
19.10.2020 Обзор Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI: робот-пылесос с камерой 6
14.11.2018 Как выбрать робот-пылесос: рекомендации ZOOM 1

Ecovacs Robotics 11 8
Google LLC 12285 7
Yandex - Яндекс 8503 6
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 33 6
Okami - Оками 15 5
СофтМастер 7 4
iRobot - 59 4
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 89 3
Samsung Electronics 10643 2
Xiaomi 1983 2
Комплит - Complete 107 2
Hobot Technology 13 2
Xiaomi - Viomi Technology 12 1
Xiaomi - Jimmy - KingClean Electronic 21 1
360 Smart Life Group 5 1
Apple Inc 12654 1
Amazon Inc - Amazon.com 3145 1
Whirlpool KitchenAid 24 1
Dyson 133 1
Smeg 19 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1039 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 15
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 710 14
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 277 13
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 10
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 9
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 305 9
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18352 8
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2066 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 7
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 7
Док-станция - Docking station 547 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 4
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 71 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13000 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1773 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1915 3
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 861 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4121 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1109 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 302 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6263 2
Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 68 2
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 146 2
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1097 2
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 176 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 574 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2224 2
Таймер - Timer 429 2
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 400 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 845 7
Ecovacs HOME 5 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 5
Xiaomi Mi Home 85 5
Polaris IQ Home 31 5
Polaris PVCR - робот-пылесос 15 5
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 189 3
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 3
Omni - криптовалюта 91 3
Anker Eufy RoboVac 9 3
Samsung SmartThings 57 2
Xiaomi Viomi Cleaning Robot - серия беспроводных роботов-пылесосов 8 2
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 2
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 Plus - Dreame F9 Pro - Dreame X40 Ultra Complete - Dreame X50 Master - Dreame L10s Pro Ultra - Dreame L30 Ultra - робот-пылесос 19 2
Xiaomi - Dreame - Dreamehome 24 2
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 90 2
iRobot - Roomba Discovery - Roomba Red - робот-пылесос 15 2
Polaris PMH - Polaris PRE - обогреватель 5 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7381 1
Google Android 14732 1
Apple iOS 8270 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3442 1
Apple - App Store 3013 1
Apple Siri - Голосовой помощник 418 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPhone 12 237 1
Stafory - робот Вера 356 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 247 1
VK Combo 84 1
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner - серия роботов-пылесосов 19 1
Dyson Pure Cool - очиститель воздуха 3 1
Philips SmartPro Easy - робот-пылесос 1 1
Apple iLife 72 1
Xiaomi MiJia 23 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
Xiaomi MiJia Sweeping Vacuum Cleaner 3 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1176 1
Xiaomi - Dreame Z10 Station - Dreame H11 Core - Dreame H12 Dual - Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Dual - Dreame H13 Pro - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - Dreame Z30 AquaCycle - серия пылесосов 44 1
Кожевников Дмитрий 18 4
Носков Константин 239 1
Булычев Кир 6 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 5
Россия - РФ - Российская федерация 157406 4
Япония 13556 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18273 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 1
Европа 24653 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 1
Южная Корея - Республика 6868 1
Германия - Федеративная Республика 12948 1
Италия - Итальянская Республика 4431 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45853 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 4
Зоология - наука о животных 2793 4
Английский язык 6881 4
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1875 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1829 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Комары кровососущие - Culicidae - семейство двукрылых насекомых 24 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Газы 182 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
