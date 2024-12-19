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Зоология Энтомология Насекомые Комары кровососущие Culicidae семейство двукрылых насекомых



19.12.2024 Компания «ВМПАвто» завершила эксперимент по внедрению маркировки моторных масел от «Первого Бита» 1
17.10.2024 МТС присоединила к сети еще более 30 тыс. жителей Прикамья 1
20.05.2024 Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж 1
18.04.2024 Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов 1
22.06.2020 Новый способ сократить инфекции — распыление стерильных комаров из дрона 1
15.05.2020 Суперманевренный дрон копирует комара 1
14.11.2018 Как выбрать робот-пылесос: рекомендации ZOOM 1
25.06.2018 Билл Гейтс инвестировал в комаров, которые будут умирать молодыми 1
16.07.2017 Google будет бороться с вирусом Зика с помощью инфицированных комаров 1
31.05.2013 Ученые почти отучили комаров нападать на людей 1
07.11.2011 Билл Гейтс вложил 1 млн долларов в антикомариный лазер 1
18.05.2011 Возбудитель малярии не пускает конкурентов в организм 1
28.04.2009 Выбор дачного кинотеатра 1
15.08.2008 Нейронная сеть помогла синтезировать репелленты 1
06.12.2007 Малярийных комаров будут лечить 1
06.11.2007 Новые вакцины против малярии проходят испытания в Занзибаре 1
30.03.2007 Практика: как красиво сфотографировать пейзаж 1
29.05.2006 Создано самое удобное средство от комаров 2
29.05.2006 Фото дня. Создано самое удобное средство от комаров 1
18.05.2006 Тает последний африканский снег 1
18.05.2006 Тает последний африканский снег 1
22.11.2005 Wi-Fi появится в комариных ловушках 1
22.11.2005 Wi-Fi появится в комариных ловушках 1
20.09.2005 Новоорлеанские блоггеры совершили журналистский подвиг 1

Публикаций - 24, упоминаний - 25

Зоология и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 2
HP Inc. 5685 1
Google LLC 11775 1
Seiko Epson Corporation 897 1
8213 1
Sony 6544 1
Toshiba Corporation 2927 1
ViewSonic 311 1
ДОК 828 1
Optoma 31 1
Amazon - iRobot 56 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Samsung - Harman - JBL 216 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 78 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 29 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Friends of the Earth - Друзья Земли - Международная сеть экологических организаций 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 3
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
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Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 2
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 1
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Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 375 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Google Android 13994 1
Apple iPod 1537 1
ViewSonic PJ - серия проекторов 11 1
Optoma Movie Time 5 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
NVision Барьер 648 1
Philips SmartPro Easy - робот-пылесос 1 1
Seiko Epson EMP - серия проекторов 131 1
Apple iPod video 49 1
Pixabay 129 1
Toshiba TDP - мультимедийный DLP-проектор 8 1
Seiko Epson EH - серия проекторов 20 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 1
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 117 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 1
Ecovacs Deebot 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 2
Hosea Devin - Хосеа Девин 2 2
Булычев Кир 6 1
Nolan Tony - Нолан Тони 1 1
Газаров Артур 77 1
Miller Mark Crispin - Миллер Марк Криспин 1 1
Barnett Michael - Барнетт Майкл 1 1
Кайгородова Оксана 53 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 6
Африка - Африканский регион 3478 4
Земля - планета Солнечной системы 10375 4
США - Флорида 765 3
Великобритания - Лондон 2386 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
США - Иллинойс - Чикаго 432 2
Таиланд - Королевство 816 2
Камбоджа - Королевство 143 2
Конго - Демократическая Республика 94 2
Уганда - Республика 82 2
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
Швеция - Королевство 3619 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
США - Калифорния 4625 1
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Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
США - Джорджия 326 1
США - Флорида - Флорида-Кис - Florida Keys - архипелаг 2 1
США - Луизиана - Новый Орлеан 95 1
Танзания - Занзибар 6 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Россия - УФО - Пермский край - Чернушинский район - Чернушка 21 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - УФО - Пермский край - Красновишерск 15 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 4
Здравоохранение - Малярия - группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles («малярийных комаров») 26 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 3
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 229 3
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
Зоология - наука о животных 2604 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 2
Геология - Ледник - Glacier 212 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Здравоохранение - Лихорадка Денге 5 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Английский язык 6634 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 435 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
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UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 55 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 110 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
GSU - Georgia Southern - Georgia Southern University - Южный университет Джорджии 1 1
Karolinska Institute - Каролинский институт 29 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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