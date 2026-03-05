Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191268
ИКТ 14748
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26642
Персоны 83228
География 3033
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

Россия УФО Пермский край Красновишерск

Россия - УФО - Пермский край - Красновишерск

СОБЫТИЯ


05.03.2026 МТС расширила сеть отечественных базовых станций в Прикамье 1
06.10.2025 «МегаФон»: пермяки не готовы расставаться с легендарными телефонами из нулевых 1
23.06.2025 Малые города Прикамья приросли трафиком 2
18.03.2025 МТС в Прикамье запустила первые отечественные базовые станции 1
24.12.2024 МТС в Прикамье запустит в эксплуатацию отечественные базовые станции «ИРТЕЯ» 1
17.10.2024 МТС присоединила к сети еще более 30 тыс. жителей Прикамья 1
06.08.2024 Интернет шагает по стране и меняет жизнь людей: проекту устранения цифрового неравенства — 10 лет 1
26.02.2024 Смартфоны с поддержкой цифровых звонков есть у 84% пермяков 1
29.01.2024 Цифровое равенство: в Пермском крае почти 20 тыс. человек получили доступ к услугам связи от «Ростелекома» 2
20.09.2023 На горной вершине Пермского края заработал 4G-интернет 2
22.09.2020 «Ростелеком» установил на Урале 40 тысяч умных фонарей 1
14.12.2015 «Билайн» фиксирует рост спроса на мобильный интернет среди своих абонентов в Пермском крае 1
10.09.2015 «Ростелеком» обеспечил связью избирательные участки Прикамья 1
18.02.2015 МТС полностью обновила сотовую сеть в Пермском крае 1
18.10.2013 МТС завершила строительство магистрального кольца на Урале 1
24.07.2013 Абоненты МТС в Пермском крае вдвое увеличили объем трафика мобильного интернета 1
23.05.2008 Пермский край: первый этап установочных семинаров завершен 1
04.09.2007 В Пермском крае будет построена радиотелевизионная передающая станция 2
05.12.2003 "1С:Предприятие" ведет учет российских алмазов 1

Публикаций - 19, упоминаний - 23

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14759 6
Ростелеком 10463 4
МегаФон 10169 4
МТС - Иртея 89 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3176 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
9133 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 1
1С:Франчайзинг 26 1
Арти ГК 11 1
Уралалмаз 3 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 436 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 49 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13098 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 97 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8893 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9514 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25645 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22100 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57992 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29020 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25824 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74325 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6723 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4063 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11233 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17276 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4871 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1684 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3146 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4075 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9631 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13106 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23479 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8873 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12361 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6658 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15032 2
Пропускная способность - Bandwidth 1842 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7724 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13096 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9438 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6317 1
Умные платформы 1901 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8492 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34250 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9849 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13441 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8993 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5330 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 406 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1329 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1106 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8589 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5965 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Big Data 16 1
Армада - ПСПО - пакет свободного программного обеспечения 38 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 279 1
Honor - серия смартфонов 222 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 523 1
Apple iPhone 11 280 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2465 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 666 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 466 1
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 7 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2122 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 1
Nokia Alcatel-Lucent Metro WDM 5 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 151 1
Кайгородова Оксана 87 3
Фахрутдинов Ильдар 20 2
Шиловских Петр 23 2
Фомин Павел 50 2
Исмагилов Равиль 2 1
Вагин Игорь 5 1
Кузьмин Лев 2 1
Собакин Константин 1 1
Попов Андрей 115 1
Логинов Александр 48 1
Белов Виктор 58 1
Попова Александра 10 1
Силкин Андрей 7 1
Черников Алексей 53 1
Бажов Павел 2 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1692 18
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1623 10
Россия - РФ - Российская федерация 159212 8
Россия - УФО - Пермский край - Чернушинский район - Чернушка 27 7
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 42 7
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 47 7
Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар 30 6
Россия - УФО - Пермский край - Чайковский городской округ - Чайковский 21 5
Россия - УФО - Пермский край - Лысьва 28 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3228 5
Россия - УФО - Пермский край - Бардымский район - Барда 13 4
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 47 4
Россия - УФО - Пермский край - Березники 67 4
Россия - УФО - Пермский край - Чусовой 30 3
Россия - УФО - Пермский край - Карагайский район - Карагай 12 3
Россия - УФО - Челябинская область 1427 3
Россия - УФО - Курганская область 600 3
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 45 3
Россия - УФО - Пермский край - Коми-Пермяцкий округ - Гайнский район - Гайны 7 2
Россия - Северный Урал 9 2
Россия - УФО - Свердловская область 1809 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2721 2
Россия - УФО - Тюменская область 1300 2
Россия - УФО - Свердловская область - Качканар 9 2
Россия - Уральские горы - Зауралье - Восточный Урал 74 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Краснокамский район - Николо-Берёзовка - Нижняя Татья 5 1
Россия - УФО - Челябинская область - Нагайбакский район - Фершампенуаз 7 1
Россия - УФО - Тюменская область - Абатское - Абатск 10 1
Европа 24714 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4352 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 969 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3009 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 815 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1464 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1715 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1337 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 981 1
Россия - Крайний Север 325 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 181 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 321 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55336 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10575 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32145 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7044 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2681 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9767 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 377 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1316 1
Современные и перспективные сети мобильной связи - Дорожная карта 35 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4356 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4281 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3817 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 738 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20526 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 496 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2279 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2993 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1168 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6363 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51567 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3199 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5305 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4417 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1638 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 137 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 473 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10822 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Комары кровососущие - Culicidae - семейство двукрылых насекомых 24 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2150 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1254 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11457 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 134 1
Единый день голосования 139 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423406, в очереди разбора - 726898.
Создано именных указателей - 191268.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240