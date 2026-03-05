Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия УФО Пермский край Красновишерск
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Уралалмаз 3 1
|Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 436 1
|Парк Победы - Парк культуры и отдыха 49 1
|Кайгородова Оксана 87 3
|Фахрутдинов Ильдар 20 2
|Шиловских Петр 23 2
|Фомин Павел 50 2
|Исмагилов Равиль 2 1
|Вагин Игорь 5 1
|Кузьмин Лев 2 1
|Собакин Константин 1 1
|Попов Андрей 115 1
|Логинов Александр 48 1
|Белов Виктор 58 1
|Попова Александра 10 1
|Силкин Андрей 7 1
|Черников Алексей 53 1
|Бажов Павел 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11457 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423406, в очереди разбора - 726898.
Создано именных указателей - 191268.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.