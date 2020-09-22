«Ростелеком» установил на Урале 40 тысяч умных фонарей

Более 40 тыс. интеллектуальных светильников на улицах Уральского федерального округа (УрФО) и Пермского края делают жизнь уральцев ярче, комфортнее и безопаснее. За несколько лет компания «Ростелеком» модернизировала уличное освещение в 45 населенных пунктах Курганской, Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В рамках энергосервисных контрактов с администрациями муниципальных образований цифровой провайдер заменил устаревшие уличные фонари на умные светодиодные источники наружного освещения. «Ростелеком» выступил интегратором и инвестором проекта, поэтому модернизацию удалось провести без затрат бюджетных средств.

Настройки оборудования позволяют обеспечить максимальную видимость даже в сумерках. Умные фонари со светодиодами солнечного спектра способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от -60°С до +40°С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы населенных пунктов не менее четверти века. Но главное их преимущество — способность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.

Абсолютным лидером по количеству населенных пунктов, где сегодня внедрены интеллектуальные решения в области энергосбережения сферы ЖКХ, стал Южный Урал. На улицах 40 населенных пунктов Челябинской области, включая крупные города региона, такие как Касли, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатку, Троицк, работают более 28 тыс. умных светильников. Они позволяют ежемесячно экономить на освещении, сохраняя до 80% бюджетных средств. В Свердловской области модернизация уличного освещения прошла в городе Качканар и поселке городского типа Арти, установка энергоэффективных светильников ведется на улицах Верхней Салды. Горожане самой северной точки Пермского края — города Красновишерск — тоже оценили удобство умного освещения. В Курганской области проект находится на стадии завершения. Умные фонари уже появились в ЦПКиО, парке Победы и на городских улицах столицы Зауралья.

Энергосберегающие фонари объединены на базе цифровой системы управления наружным освещением: городские власти в специальном веб-интерфейсе могут видеть интерактивную карту города с нанесенными линиями уличного освещения, а также питающие их подстанции. Веб-интерфейс позволяет оперативно собирать данные о потреблении электрической энергии, автоматизировано включать и выключать линии освещения по заданному графику. Система позволяет фиксировать сбои в работе конкретных светильников, реагирует на любые внештатные ситуации, а данные хранятся в архиве на протяжении нескольких лет.