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Чек Онлайн Кассатка онлайн-касса

СОБЫТИЯ

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22.10.2026 «МегаФон» установил отечественные базовые станции на Южном Урале 1
22.09.2020 «Ростелеком» установил на Урале 40 тысяч умных фонарей 1
20.02.2020 ГК «Райтскан» купила 50% производителя онлайн-касс «Старрус» 1
15.04.2019 CNews Analytics опубликовал результаты первого исследования рынка онлайн-касс 1
20.03.2019 «Дочка» Сбербанка выпустила «умную» кассу размером со смартфон и поддержкой бесконтактной оплаты 1
28.06.2018 «Мультикарта» и «Чек онлайн» создали решение по обработке фискальных данных для малого и среднего бизнеса 2
06.06.2018 «ОФД Мультикарта» и «Кассатка» создали комплексное решение для малого и среднего бизнеса 1
13.03.2018 В реестр ФНС России включена касса «Кассатка-1Ф» от «Чек Онлайн» 4

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Чек Онлайн Кассатка и организации, системы, технологии, персоны:

Чек Онлайн 8 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 371 3
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 328 2
Эвотор - Evotor 235 2
Райтскан ГК - RightScan Group - Скантех 5 1
Арти ГК 11 1
Ростелеком 11076 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1374 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24891 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1691 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3831 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 374 1
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 128 1
ОТиПБ - Умная каска 56 1
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Торговля - RetailTech - Принтер этикеток 26 1
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10088 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6911 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2512 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9870 1
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