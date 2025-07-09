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Tencent WeChat Pay

Tencent WeChat Pay

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Пользователи поплатятся за неумение ставить Windows. Программы, упрощающие установку, берут ПК в заложники и требуют выкуп 1
02.09.2022 UnionPay присоединяется к санкциям против России 1
11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
08.10.2021 Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
15.01.2021 Xiaomi попала в немилость в США. Теперь она в «черном списке» вместе с Huawei 1
18.09.2020 В США вводится запрет на WeChat и TikTok 1
20.01.2020 Sendy подключила к китайским платежным сервисам магазины «Магнолия» 1
31.12.2019 Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay 1
20.09.2019 Эвотор, Центросоюз и Sendy внедряют оплату по QR-коду 1
13.08.2019 Paymaster позволит принимать платежи через Wechat Pay 1
13.08.2019 В смартфонах Xiaomi обнаружили скрытую функцию, в разы увеличивающую время автономной работы 1
25.06.2019 «Яндекс.Касса» запускает онлайн-платежи через WeChat Pay 1
25.06.2019 «Яндекс.касса» подружилась с WeChat Pay, главной платежной системой Китая 1
10.06.2019 БПЦ запустила онлайн-сервис WeChat Pay в России 1
02.05.2019 Как AirPods: лучшие наушники без проводов 1
20.03.2019 «Дочка» Сбербанка выпустила «умную» кассу размером со смартфон и поддержкой бесконтактной оплаты 1
06.06.2018 Мегасервис WeChat начал работать в России 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Tencent WeChat Pay и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10405 3
Xiaomi 1838 3
PayPal 657 3
Yandex - Яндекс 7882 2
Эвотор - Evotor 198 2
Google LLC 12009 2
Apple Inc 12325 2
Huawei 4048 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 768 2
Klarna - Klarna Bank AB - Sofort 13 2
Alphabet 140 1
Alibaba Group 439 1
X Corp - Twitter 2889 1
Microsoft Corporation 24932 1
Meta Platforms - Facebook 4480 1
Oracle Corporation 6773 1
Telegram Group 2287 1
Sony 6583 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 288 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 661 1
Tencent 167 1
Nvidia Corp 3596 1
ByteDance 34 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 127 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 958 1
Stripe 29 1
Huawei Mobile Services 72 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 133 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7756 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1271 2
Альфа-Банк 1804 2
Visa International 1956 2
ПСБ - Промсвязьбанк 873 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 2
ВТБ - Почта Банк 473 2
Sheremetyevo Duty Free Heinemann 1 1
Walmart - Wal-Mart Stores 385 1
SoftBank Group 263 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 42 1
Магнолия - сеть супермаркетов 19 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 37 1
Совкомбанк ПАО 264 1
ГПБ - Газпромбанк 1115 1
Ак Барс Банк 274 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 529 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 345 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 492 1
AVIC - COMAC - Commercial Aircraft Corporation of China - 中国商用飞机有限责任公司 - Коммерческая авиационная корпорация Китая 3 1
МКБ - Московский кредитный банк 585 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк 12 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
Русский стандарт Банк 455 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 30 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 19 1
Абсолют Банк 236 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2846 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5028 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3451 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 358 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1819 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3159 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1566 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1282 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 9 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5195 13
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1822 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7716 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24883 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11706 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3163 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1875 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7465 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2397 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7887 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3033 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9934 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1574 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16389 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25100 2
Data monetization - Монетизация данных 1730 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25038 2
Application store - магазин приложений 1281 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12460 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3516 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12671 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3700 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1262 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6575 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8684 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10159 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 231 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3946 1
Наушники - Headphones 4148 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1488 1
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 105 1
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 70 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2154 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53894 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69203 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26245 1
Оцифровка - Digitization 4750 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12482 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9476 1
Alibaba Group - AliPay 74 11
Tencent WeChat - мессенджер 149 10
Sendy - Платежная система 7 7
Apple Pay 498 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 4
Google Android 14364 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 197 2
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 35 2
Joom - Joompay 2 2
ByteDance - TikTok 290 1
Apple iOS 8019 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1585 1
Google Play - Google Store - Android Market 3370 1
Apple macOS 2138 1
Nokia Symbian OS 1401 1
Apple - App Store 2948 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 856 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1149 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 473 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 270 1
Samsung Pay 292 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 97 1
Webmoney - PayMaster - Пэймастер - платежный интегратор 18 1
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 7 1
ByteDance - Douyin 8 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 228 1
Apple iPad 3890 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7193 1
Apple AirPods - Наушники 142 1
Apple Siri - Голосовой помощник 404 1
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 60 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 631 1
Яндекс.Лавка 255 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5057 1
Honor - серия смартфонов 213 1
Samsung Galaxy Gear 142 1
Microsoft Windows 16006 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 608 1
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 30 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 523 2
Алексеев Юрий 21 2
Романенко Андрей 91 1
Смирнов Андрей 63 1
Булах Наталья 1 1
Кораблев Олег 2 1
Ярыгина Ольга 1 1
Соколов Илья 4 1
Hu Jeff - Ху Джефф 1 1
Ross Wilbur - Росс Уилбур 4 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 160 1
Кривошея Егор 2 1
Воскобойников Александр 8 1
Голубев Артем 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17617 13
Россия - РФ - Российская федерация 150676 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52738 5
Европа 24442 4
Азия - Азиатский регион 5640 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1759 2
Европа Восточная 3110 2
Южная Корея - Республика 6752 2
Африка - Африканский регион 3528 2
Америка Латинская 1850 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 2
Казахстан - Республика 5686 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44508 1
Армения - Республика 2338 1
Беларусь - Белоруссия 5893 1
Сингапур - Республика 1877 1
Индия - Bharat 5575 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1788 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3557 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 632 1
Грузия 1263 1
Малайзия 877 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 752 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 724 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 330 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 70 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 268 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ростов Великий 19 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 59 1
Япония 13395 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18008 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13430 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25023 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6659 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49661 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5221 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8296 3
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1105 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5300 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10287 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2716 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16853 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3444 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5774 2
Золотое кольцо России 50 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11199 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6421 1
Ergonomics - Эргономика 1636 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11360 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53129 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4558 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6201 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1761 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5795 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2495 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2521 1
Паспорт - Паспортные данные 2622 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 627 1
Пищевая промышленность - Чай 127 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 732 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 858 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 428 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6328 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8782 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7497 1
Blacklist - Чёрный список 646 1
ITHome 36 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 208 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5964 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11327 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 560 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370789, в очереди разбора - 749140.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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