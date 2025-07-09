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Tencent WeChat Pay
УПОМИНАНИЯ
Tencent WeChat Pay и организации, системы, технологии, персоны:
|Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
|Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
|АТОР - Ассоциация туроператоров России 9 1
|ITHome 36 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 208 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5964 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11327 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 560 1
|РЭШ - Российская электронная школа 26 1
|РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
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