Пользователи поплатятся за неумение ставить Windows. Программы, упрощающие установку, берут ПК в заложники и требуют выкуп

Сторонние программы для простой и быстрой переустановки Windows, популярные во многих странах, могут оказаться «с гнильцой». Такие программы действительно помогают упростить процесс установки системы, чему обрадуются начинающие пользователи, но по итогу они полностью блокируют ПК и требуют деньги за разблокировку.

От сложного к простому. И обратно

Программы для ускорения и упрощения процесса установки Windows нередко имеют скрытые функции, которые не понравятся никому из пользователей. Как пишет портал Neowin, такие приложения честно выполняют поставленную перед ними задачу, но работать бесплатно отказываются, что становится для пользователей сюрпризом.

После установки Windows при помощи таких программ пользователи иногда не могут пользоваться своим компьютером или ноутбуком – ОС полностью блокируется, и на экране появляется сообщение с требованием денег. Подобным грешит, в частности, утилита Windows Reinstall Master, очень популярная в Китае.

Windows Reinstall Master действительно заметно сокращает время, затрачиваемое на установку системы, но по итогу требует с пользователя 98 юаней или около 1070 руб. по курсу ЦБ на 9 июля 2025 г.

Microsoft Чтобы пользоваться Windows, ее нужно сначала установить, а это задача не из простых

При этом разработчики Windows Reinstall Master, по всей видимости, не пытаются скрываться. В сообщении, которое видит пользователь, есть реквизиты для оплаты, и это не криптокошелек, который крайне сложно отследить. Вариантов оплаты два – через популярные в Китае платежные системы AliPay и WeChat Pay.

Кто в зоне риска

Windows Reinstall Master и ей подобные программы ориентированы на неподкованных пользователей, которые по тем или иным причинам еще не разобрались в процессе установки ОС Windows. Этот процесс, стоит отметить, не такой уж и тривиальный, хотя в последних версиях ОС Microsoft его сильно упростила.

От пользователя по-прежнему требуются изменения в настройках BIOS или UEFI для выбора нужного загрузочного носителя с дистрибутивом Windows, после чего его встретит по-прежнему не самое понятное меню установки. В некоторых сборках, например, есть выбор различных редакций Windows с пометками х86 (32-битная, для совсем старых ПК) и х64, и многих владельцев современных ПК это может запутать, ведь процессор в их компьютере как раз на архитектуре х86.

Чтобы не тратить время на изучение всех тонкостей ручной установки Windows, пользователи в итоге задействуют программы наподобие Windows Reinstall Master.

Мошенничество или нет

Эксперты портала Neowin классифицировали ПО Windows Reinstall Master как мошенническое по двум причинам. Первая – это требование «выкупа» за взятый в заложники компьютер. Ее даже сравнили с программами-вымогателями.

neowin.net/ Западные СМИ решили осветить ситуацию с Windows Reinstall Master

Вторая причина – это недокументированные функции программы. Сразу после чистой установки Windows она устанавливает на ПК целый рой дополнительных приложений, которые могут никогда не потребоваться пользователю. Среди них – медиаплеер PotPlayer и текстовый редактор Microsoft VSCode, предназначенный в первую очередь для разработчиков ПО.

Иными словами, Windows Reinstall Master «с порога» захламляет только что установленную ОС, а ведь чаще всего пользователи и прибегают к переустановке Windows именно для моментальной ее очистки от накопившегося в ней за месяцы и годы использования мусора. Также недавние исследования показали, что Windows 11 после чистой установки в большинстве сценариев работает быстрее и стабильнее, нежели та же система, но обновленная с Windows 10 или более ранних версий Windows 11.

Время повышенной опасности

В обозримом будущем специалисты Neowin не исключают значительного роста количества пользователей, попавшихся на уловку Windows Reinstall Master и других подобных программ, требующих оплату после установки Windows. Это уже следствие действий самой Microsoft, которая в середине октября 2025 г. оставит весь мир без бесплатных апдейтов безопасности для Windows 10. Тем самым она подталкивает пользователей к переходу на Windows 11.

Поначалу Microsoft хотела продавать обновления безопасности для Windows 10 как корпоративным, так и и частным пользователям, однако летом 2025 г. решила в течение одного года выдавать их бесплатно, хотя и только частникам (при выполнении ряда условий). Бизнес-клиентам корпорации придется платить за них, и с каждым годом цены будут увеличиваться вдвое.