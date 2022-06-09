Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode

Microsoft опробует благотворительность на России . На каждого заказчика в рамках программы положено не более 5 лицензий. При этом воспользоваться инициативой смогут только граждане РФ старше 18 лет. Как рассказал CNews источник в Microsoft, цену на Visual Studio 2008 временно снизили по многочисленным просьбам мелких заказчиков, попавших в критическое положение в нелегкие для экономики времена. Данная акция проводится только в России. Есл