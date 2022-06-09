Получите все материалы CNews по ключевому слову
Microsoft Visual Studio Code Microsoft VSCode Microsoft Visual Studio IntelliCode
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|09.06.2022
|
GitHub «убил» популярный бесплатный редактор кода, чтобы дать дорогу продукту Microsoft
нием сосредоточиться на развитии облачных инструментов разработки, таких как Codespaces и Microsoft Visual Studio Code. Согласно заявлению разработчиков, опубликованному в блоге Github, проекту
|13.09.2012
|
Новая среда для разработки приложений Visual Studio 2012 доступна в России
Корпорация Microsoft представила Visual Studio 2012 — новую среду для разработки и управления жизненным циклом приложений. Благодаря удобному интерфейсу и современным методологиям разработки создание приложений в Visual Stu
|28.07.2009
|
Microsoft опробует благотворительность на России
. На каждого заказчика в рамках программы положено не более 5 лицензий. При этом воспользоваться инициативой смогут только граждане РФ старше 18 лет. Как рассказал CNews источник в Microsoft, цену на Visual Studio 2008 временно снизили по многочисленным просьбам мелких заказчиков, попавших в критическое положение в нелегкие для экономики времена. Данная акция проводится только в России. Есл
|28.10.2008
|
Microsoft объявила о выходе русской версии Visual Studio 2008
Корпорация Microsoft сегодня, 28 октября, объявила о выходе в России локализованной версии Visual Studio 2008, позволяющей как отдельным разработчикам, так и группам специалистов создавать программное обеспечение для операционных систем Windows, пакета Microsoft Office и сети интерне
|14.08.2008
|
Microsoft выпустила SP1 для .NET Framework 3.5 и Visual Studio 2008
Компания Microsoft анонсировала выпуск Service Pack 1 для продуктов .NET Framework 3.5 и Visual Studio 2008, спустя девять месяцев со дня их появления. Обновления содержат значительное количество улучшений. Так, .NET Framework 3.5 SP1 включает .NET Framework Client Profile – быстры
|29.02.2008
|
CA обеспечивает поддержку Server 2008, SQL Server 2008 и Visual Studio 2008
для управления корпоративными ИТ-ресурсами, объявила о выпуске новых решений, обеспечивающих универсальную поддержку последних продуктов корпорации Microsoft – Windows Server 2008, SQL Server 2008 и Visual Studio 2008. Решения CA позволят клиентам Microsoft эффективно и безопасно управлять даже самой сложной корпоративной средой. Так, по словам Боба Мульи (Bob Muglia), первого вице-президе
|30.01.2008
|
Microsoft приступила к продажам Visual Studio 2008
Корпорация Microsoft выпустила в продажу новую версию пакета для разработчиков – Visual Studio 2008. Microsoft Visual Studio содержит среду разработки и ряд инструментальных
|03.12.2007
|
Microsoft выпустила бесплатную ознакомительную версию Visual Studio 2008
Корпорация Microsoft выпустила бесплатную ознакомительную версию Visual Studio 2008 – инструмента для создания распределенных и клиентских приложений для Windows Vista, Windows Server 2008, Microsoft Office 2007, мобильных устройств и сети интернет. Пробная
|13.11.2007
|
Microsoft анонсировала выход Visual Studio 2008 и .NET Framework 3.5
На конференции TechEd Developers 2007, которая проходила с 5 по 9 ноября в Барселоне, компания Microsoft анонсировала выход Visual Studio 2008 и представила новые решения в сфере средств разработки. Вице-президент подразделения Microsoft Developer Division, г-н С. Сомасегар (S. Somasegar) объявил, что Visual Stud
|29.03.2004
|
Visual Studio 2005 сотрет грань между разработкой ПО для КПК и ПК
Компания Microsoft в своей среде разработки Visual Studio 2005 собирается представить разработчикам приложений для мобильных устройств те же средства, что и для разработчиков приложений для полноразмерных ПК. По словам Джонатана Уэллса (
Microsoft Visual Studio Code и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415421, в очереди разбора - 727392.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.