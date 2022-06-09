GitHub «убил» популярный бесплатный редактор кода, чтобы дать дорогу продукту Microsoft

Прощай, Atom!

Принадлежащий Microsoft сервис Github объявил о прекращении разработки бесплатного текстового редактора с подсветкой синтаксиса Atom. Популярный хостинг ИТ-проектов мотивирует свое решение снижением интереса к проекту со стороны сообщества, а также стремлением сосредоточиться на развитии облачных инструментов разработки, таких как Codespaces и Microsoft Visual Studio Code.

Согласно заявлению разработчиков, опубликованному в блоге Github, проекту Atom осталось жить около полугода. Окончательно его поддержка будет прекращена 15 декабря 2022 г. В этот день репозиторий с кодом Atom и другие связанные с ним репозитории будут отправлены в архив. Github обещает всячески способствовать безболезненному переходу на другие решения, в частности, напоминать о предстоящей кончине редактора его пользователям по различным каналам связи.

Развитие Atom существенно замедлилось в последние несколько лет, говорится в сообщении Github. Редактор практически перестал получать обновления функциональности. Разработчики сосредоточились на выпуске патчей безопасности. По данным официального сайта проекта, последний релиз Atom (версия 1.60.0) датируется 8 марта 2022 г.

Что такое Atom

Atom – бесплатный текстовый редактор с открытым исходным кодом, который свободно распространяется на условиях лицензии MIT с 2014 г. Отличается кроссплатформенностью – работает в операционных системах семейств Linux, macOS и Windows. Поддерживает расширения (плагины), написанные на языках программирования JavaScript и CoffeeScript. «Из коробки» поддерживает подсветку синтаксиса 31 языка программирования, разметки и запросов, в частности, C, C#, Java, HTML, JavaScript, PHP, Python, Ruby.

Редактор Atom в интерфейсе ОС Ubuntu Linux

Редактор опирается на фреймворк Electron (ранее – Atom Shell) для построения десктопных приложений с использованием веб-технологий (HTML, CSS, JavaScript и др.). Работу бэкенда обеспечивает платформа Node.js, за отрисовку элементов интерфейса отвечают библиотеки рендеринга Chromium (свободная версия Google Chrome).

Electron был разработан Github специально под Atom. Однако в дальнейшем на его основе был построен целый ряд популярных продуктов, в том числе «легкий» редактор кода Microsoft Visual Studio Code, перейти на который в качестве альтернативы «умирающему» Atom предлагает команда Github.

Кроме того, Electron используют весьма успешные коммерческие продукты: бизнес-мессенджер Slack, приобретенный Salesforce в конце 2020 г. за почти $28 млрд; популярный среди любителей онлайн-игр мессенджер Discord и еще один инструмент корпоративных коммуникаций – Microsoft Teams. Последний разработчики намеревались в конечном счете перевести с Electron на Edge WebView2.

Github: не велика потеря

В Github считают, что прекращение развития Atom не окажет существенного влияния на состояние экосистемы Github.

«API Github продолжит работать, что позволит обеспечить интеграцию сервиса с тысячами других продуктов», – заявил в разговоре с изданием The Register представитель сервиса. Он также отметил, что на рынке представлено множество сильных альтернатив редактору, подчеркнув колоссальный успех Visual Studio Code.

The Register считает, что Atom будет востребован и после прекращения его поддержки разработчиками. Поскольку код проекта открыт, нельзя исключать вероятность появления форков (самостоятельных ответвлений), которые продолжат развиваться независимо от Github силами сообщества.

Обещано «не убивать»

В июне 2018 г., когда Github перешел под крыло Microsoft, на должность главного исполнительного директора сервиса был назначен тогдашний вице-президент корпорации из Редмонда и основатель компании Xamarin Нэт Фридман (Nat Friedman).

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Как отмечает The Register, после завершения сделки Фридман в рамках сессии ответов на вопросы посетителей популярного ресурса Reddit заверил пользователей Atom в том, что в составе Microsoft Github продолжит развивать редактор параллельно работе над Visual Studio Code (VS Code).

«Atom – это фантастический редактор со здоровым сообществом, толпой обожателей, отличным дизайном и прекрасными перспективами в области совместной работы, – заявил Фридман. – В Microsoft мы пользуемся всеми возможными редакторами: от Atom до VS Code, от Sublime до Vim. Мы хотим, чтобы разработчики сами выбирали редакторы для работы с Github по своему усмотрению. Поэтому мы продолжим развивать и поддерживать как Atom, так и VS Code».

Когда спросить уже не с кого

Нэт Фридман покинул Github и Microsoft в ноябре 2021 г., объяснив свое решение желанием «вернуться к корням», вероятно, подразумевая под этим намерение заняться бизнесом. За ним последовал Мигель де Икаса (Miguel de Icaza), автор открытых проектов GNOME, Midnigt Commander и Mono.

В своем прощальном обращении, опубликованном в блоге Github, Фридман не преминул похвастаться достижениями сервиса в период своего пребывания на посту CEO. Он, в частности, рассказал про облачную среду Codespaces и виртуального помощника программиста Copilot, запущенные при его участии. Редактор Atom упоминания не удостоился.

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Облачную среду программирования для совместной разработки Codespaces Github запустила в августе 2021 г. Она включает Visual Studio Code, Copilot, функциональность управление версиями и т. п.

Сервис рассчитан на корпоративных клиентов и доступен в рамках планов Team и Enterprise. Оплата за его использование посекундная, тариф зависит от вычислительной мощности арендуемой виртуальной машины.