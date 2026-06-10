Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации - Безопасное общение в мессенджерах

«Группа Астра» переходит на корпоративный мессенджер от компании «Магнит» уре ИТ-компании на собственной инфраструктуре, что гарантирует независимость от вендора и внешних провайдеров. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». «Магнит» начал внедрять собственный корпоративный мессенджер в компаниях-партнерах. Первой компанией, которая переходит в Tag, стала «Группа Астра». Tag – собственная разработка «Магнита» на базе open-source платформы Mattermost,

Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров ет из себя Frisbee. Это платформа, которая объединяет в себе нужные для офисной работы инструменты: корпоративный мессенджер, видеоконференцсвязь, свой видеохостинг, календарь с возможностью си

«Яндекс 360» запустил бота для переноса рабочих чатов из Telegram в корпоративный мессенджер «Яндекс 360» представил инструмент для автоматического переноса рабочих чатов из Telegram в корпоративный «Мессенджер». Решение позволяет компаниям централизовать коммуникации сотрудников внутри единой цифровой среды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360». Бот переносит ча

«Инвитро» перевела корпоративные коммуникации в российский защищенный мессенджер eXpress Медицинская компания «Инвитро», перевела корпоративные коммуникации на российское программное обеспечение. Мера направлена на защиту в

Только не нацмессенджер. Российский бизнес уходит из Telegram в отечественные корпоративные мессенджеры Бизнесу – бизнесовое Российские предприятия начали активно переходить в отечественные корпоративные мессенджеры, коих за минувшие четыре года появилось большое количество. Эти сервисы замещают собой американские Slack и Microsoft Teams, которые ввели антироссийские санкции, и, п

«Информтехника» выпустила SDK для встраивания корпоративного мессенджера «МиниКом-PING» в сторонние приложения иматься поддержкой всех этих компонентов. SDK PING позволяет встроить в собственную систему готовый корпоративный мессенджер с защищенной связью и широким модульным функционалом», – сказал руко

Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях пы роста до 2035 г.— от 14% до 19% в год. Высокие темпы роста рынка UC отражают стабильный спрос на корпоративные коммуникации и решения для гибридной работы. Крупнейшие игроки рынка уже интегр

Финансовая группа «Финам» перевела корпоративные коммуникации в eXpress ических решений позволили компании еще в 2022 г. превентивно перевести корпоративные коммуникации в защищенный мессенджер eXpress из популярных решений иностранного происхождения. Об этом CNews

Eltex представляет собственный корпоративный мессенджер Elph SMG и хочет расширить возможности VoIP-инфраструктуры. Elph дополняет традиционные сценарии телефонии современными инструментами – чатами, конференциями и звонками, объединенными в одном интерфейсе. Корпоративный мессенджер Elph интегрируется с существующей VoIP-инфраструктурой и предоставляет голосовые звонки и чаты в единой среде, бесшовный вход в систему через уже настроенную в компании

Билайн внедрил свой корпоративный мессенджер на базе eXpress го общения Buzz, созданного на базе мессенджера eXpress. В последние годы рынок корпоративных коммуникаций демонстрирует устойчивый рост: крупные компании все активнее переходят на специализированные корпоративные мессенджеры, которые обеспечивают защищенность данных, независимость инфраструктуры и интеграцию с внутренними ИТ-системами. Следуя этому тренду, Билайн в 2025 году запустил прода

Корпоративные мессенджеры 2025 ООО «Анлимитед Продакшен» ИНН/ОГРН: 7707374451/5167746251240 Сайт: https://express.ms/ CNewsMarket: Рейтинг корпоративных мессенджеров 2025 CNewsMarket сравнил российские корпоративные мессендж

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг корпоративных мессенджеров ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов». Топ-10 корпоративных мессенджеров 2025. Структура баллов Подробнее: Обзор «Корпоративные мессенджеры 2025» Функциональность Безопасность Поддержка Доступность 231 185 55 50 221 190 45 60 230 145 55 55 220 150 55 45 200 165 55 40 215 145 55 45 181 150 55 55 203 133 55

Билайн запускает новый формат защищенного корпоративного мессенджера eXpress для бизнес-коммуникаций ен публичных. Решение для коммуникаций по модели SaaS удобно в использовании и масштабировании. Мы уверены, что сотрудничество с Билайном значительно расширит «Федерацию» eXpress, предоставив бизнесу защищенный мессенджер». Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636

Корпоративный мессенджер ViPNet CSS Connect совместим с ВКС-решением «Протей» ков. Программное обеспечение «Протей-ВКС», ViPNet CSS Connect и ViPNet Client включено в Реестр российского программного обеспечения, ПАК «Сапфир» включен в Реестр российской промышленной продукции. «Видеоконференции в корпоративных защищенных мессенджерах приобретают все большую функциональность и в настоящий момент не уступают удобству публичных мессенджеров, при этом являясь безопасной а

Аэропорт «Шереметьево» совершенствует корпоративные коммуникации Международный аэропорт «Шереметьево» имени А. С. Пушкина повышает эффективность внутренних коммуникаций и рабочего взаимодействия сотрудников с помощью защищенного мессенджера eXpress. Новый корпоративный мессенджер эффективно встроился в инновационную инфраструктуру заказчика – пользователями стали почти три тыс. сотрудников аэропорта «Шереметьево». Об этом CNews сообщили представ

Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2024 рации России для обсуждения внутренних вопросов этого позволить себе не могут. Единственный выход — корпоративные мессенджеры в цифровом контуре компании. Аналитики Market.CNews готовят рейтинг

Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2023 isco Webex, так и более легкие Slack и Skype for business С начала массового перехода на российские корпоративные мессенджеры прошло уже около полутора лет. За это время накопился опыт миграции

Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams? ммуникации – залог успешной работы современных компаний. Сегодня на смену традиционным ВКС приходят корпоративные мессенджеры. Почти треть россиян (29%) проводят в мессенджерах более трех часов

Обзор корпоративных мессенджеров 2022 для коммуникаций внутри компаний, редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews подготовила первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров 2022, а также подробный обзор некоторых решений. Подготовл

Обзор корпоративных мессенджеров 2022 для коммуникаций внутри компаний, редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews подготовила первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров 2022, а также подробный обзор некоторых решений. Подготовл

«Ланит» стала партнером корпоративного мессенджера Compass директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass, отметил: «Партнерство с департаментом инфраструктурных решений отделения автоматизации и защиты информационных систем «Ланит» поможет сделать корпоративные коммуникации бизнеса более удобными и надежными. Мы намерены совместными усилиями развивать продукт с точки зрения защиты данных и функциональности».

Eqvanta перешла на корпоративный мессенджер Compass убежные сервисы, Eqvanta выбирала надежный российский мессенджер с видеоконференциями на сотни участников, который можно использовать в том числе и в облаке. Кроме того, группа компаний рассматривала защищенный мессенджер, который смог бы обеспечить полную безопасность информации. Преимуществом Compass стало надежное шифрование при передаче данных, хранение данных в криптоконтейнере на серв

Корпоративные мессенджеры стремительно теряют актуальность как самостоятельный продукт кой и конфиденциальной информацией, не отвлекаясь от других рабочих задач. Market.CNews: Как вы видите будущее рынка корпоративных мессенджеров? Артем Чепрак: Сегодня рынок уже не готов рассматривать корпоративные мессенджеры как отдельный продукт. Для базовых коммуникаций компании чаще всего используют публичные решения, такие как WhatsApp или Telegram. Однако, если речь идет о корпоративн

Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2024 рации России для обсуждения внутренних вопросов этого позволить себе не могут. Единственный выход — корпоративные мессенджеры в цифровом контуре компании. Аналитики Market.CNews готовят рейтинг

Telegram и WhatsApp не спасут: почему бизнесу нужны именно корпоративные мессенджеры удобнее и надежнее, чем звонить или переписываться по почте. В качестве маркетингового инструмента Функционал современных корпоративных мессенджеров позволяет использовать их разнопланово: опо

ВЭБ.РФ объединила корпоративные коммуникации в приложении VK Teams Корпорация развития ВЭБ.РФ перевела корпоративные коммуникации в VK Teams — защищенное приложение для совместной работы. Благодаря размещению решения на серверах компании сотрудники получили доступ к инструментам платформы VK Wor

Михаил Шишкин, Т-Банк: Найти замену Slack было сложно, поэтому пришлось ее создать торые хотят увеличить свою операционную эффективность и перевести своих пользователей из Telegram в защищенный мессенджер, Time тоже станет отличным решением. CNews: Как сейчас проходит тестиро

«АНТ-ЦС» создала защищенный корпоративный мессенджер Компания «АНТ-ЦС» разработала защищенный мессенджер для корпоративного использования. Мессенджер позволяет обмениваться текстовыми и аудио-сообщениями, файлами, а также осуществлять аудиозвонки. Мессенджер может работать ка

Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2023 я Форма 1F Chat 887 5 Битрикс24 Битрикс24 865 Источник: Market.CNews Перейти к полной таблице Обзор Корпоративные мессенджеры 2023 Рейтинг корпоративных мессенджеров выпущен в рамках соответств

Корпоративный мессенджер Compass обновился: в приложение добавили геймификацию и статистику активности пользователей льзователя. Благодарность и комментарий к ней увидят все члены команды в отдельном чате – это положительно влияет на атмосферу в коллективе и его способность сообща решать задачи. «Команды используют корпоративные мессенджеры каждый день, и им нужно нечто большее, чем просто сервис для общения – сказал Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. – В послед

Разработчик ПО «Нота» запустил новый корпоративный мессенджер «Dion.чаты» ний дискретных алгоритмов. «Наряду с корпоративной почтой, в рабочей коммуникации все чаще используются сервисы мгновенного обмена сообщениями из-за их удобства и гибкости. Именно поэтому мы встроили защищенный мессенджер в единое пространство для корпоративного общения Dion. Решение будет интересно не только крупным территориально распределенным холдингам, но и малому и среднему бизнесу ка

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров 2022 виты у того или иного решения. Рейтинг корпоративных мессенджеров 2022. Структура баллов Подробнее: Обзор корпоративных мессенджеров 2022 Функционал Универсальность Безопасность Доступность цен

Функционал современных корпоративных мессенджеров ко усложнят обмен данными, но это не так. У бизнеса свой подход к коммуникациям, который требует особенного отношения и повышенной кастомизации. Что такое корпоративный мессенджер и для чего он нужен Корпоративные мессенджеры — это программное обеспечение для коммуникации сотрудников компании посредством текстовых и голосовых сообщений, а также видеосвязи. При этом достигается более высокий

Ключевые отличия корпоративных мессенджеров от обычных бесплатных решений ения;возможности удалять или изменять свои сообщения;а часто — и возможности просто просматривать. Информация, размещенная в корпоративном мессенджере — это собственность компании, а не пользователя. Корпоративные мессенджеры — особый вид программного обеспечения, нацеленный как на организацию коммуникаций внутри компании, так и ее взаимодействие с внешними сервисами Кроме этого, инструмент

Market.CNews готовит первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров. Идет сбор данных Вопросы к обсуждению В рамках обзора планируется осветить следующие вопросы: В чем преимущества корпоративных мессенджеров перед бесплатными решениями и соцсетями.Функционал решений.Как корпоративные мессенджеры помогают бизнесу и какие задачи решают.Стоимость решений. Market.CNews объявляет о старте работ по подготовке первого в России рейтинга корпоративных мессенджеров Как

Станет ли корпоративный мессенджер «убийцей» электронной почты о крайней мере, в перспективе 10 лет — точно», — уверен Сергей Василенко. Вывод: сообщения, полученные по электронной почте, имеют юридическую силу, а в мессенджере — пока нет. Никто не отрицает, что корпоративные мессенджеры шагают по планете. Они упрощают процесс электронной коммуникации, делают его чуть быстрее и удобнее. В штате любой крупной компании можно выделить сотрудников, чья раб

Власти Москвы написали защищенный мессенджер на замену Telegram и Skype. Видео ым. Также нет данных о сроках его полноценного релиза, списке поддерживаемых платформ и о том, почему мессенджер удалили из Google Play. Редакция CNews задала эти вопросы ДИТ Москвы и ожидает ответа. Россыпь госмессенджеров TDM Messenger стал одним из многочисленных сервисов онлайн-общения, созданных для нужд госсектора. Так, например, в июне 2016 г. CNews сообщал, что «Ростех» разработал с

Взломан самый защищенный мессенджер в мире. Взломщики будут продавать переписку силовикам мпрометирован Израильская компания Cellebrite, разработчик шпионского ПО, заявила, что сумела взломать мессенджер Signal. По данным портала TechRadar и разработчика антивируса AVG, Signal – это самый защищенный мессенджер в мире. Обойти защиту Signal специалисты Cellebrite смогли при помощи собственного программного инструмента Physical Analyzer, предназначенного для систематизации и обрабо

Изобретатели протокола BitTorrent выпустили защищенный мессенджер для iPhone и iPad бря. С сегодняшнего дня, 13 мая, приложение стало доступно в App Store для загрузки на iPhone. Кроме того, разработчик сообщил о существенном обновлении версии для Android. Bleep позиционируется как «защищенный мессенджер», по аналогии с Telegram Павла Дурова или Chadder Джона Макафи (John McAfee). Особенность Bleep заключается в том, что сообщения пересылаются между пользователями напрямую