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Instant Messenger Corporate Secure Защищенные корпоративные мессенджеры Корпоративные коммуникации Безопасное общение в мессенджерах

Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации - Безопасное общение в мессенджерах

 

 

Кирилл Пасютин , ИТ Директор, Арлифт "От публичных к корпоративным мессенджерам" Конференция 02.04.2026 "Унифицированные коммуникации 2026"

СОБЫТИЯ

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10.06.2026 «Группа Астра» переходит на корпоративный мессенджер от компании «Магнит»

уре ИТ-компании на собственной инфраструктуре, что гарантирует независимость от вендора и внешних провайдеров. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». «Магнит» начал внедрять собственный корпоративный мессенджер в компаниях-партнерах. Первой компанией, которая переходит в Tag, стала «Группа Астра». Tag – собственная разработка «Магнита» на базе open-source платформы Mattermost,
02.06.2026 Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров

ет из себя Frisbee. Это платформа, которая объединяет в себе нужные для офисной работы инструменты: корпоративный мессенджер, видеоконференцсвязь, свой видеохостинг, календарь с возможностью си
06.05.2026 «Яндекс 360» запустил бота для переноса рабочих чатов из Telegram в корпоративный мессенджер

«Яндекс 360» представил инструмент для автоматического переноса рабочих чатов из Telegram в корпоративный «Мессенджер». Решение позволяет компаниям централизовать коммуникации сотрудников внутри единой цифровой среды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360». Бот переносит ча
27.04.2026 «Инвитро» перевела корпоративные коммуникации в российский защищенный мессенджер eXpress

Медицинская компания «Инвитро», перевела корпоративные коммуникации на российское программное обеспечение. Мера направлена на защиту в
24.04.2026 Только не нацмессенджер. Российский бизнес уходит из Telegram в отечественные корпоративные мессенджеры

Бизнесу – бизнесовое Российские предприятия начали активно переходить в отечественные корпоративные мессенджеры, коих за минувшие четыре года появилось большое количество. Эти сервисы замещают собой американские Slack и Microsoft Teams, которые ввели антироссийские санкции, и, п
23.04.2026 «Информтехника» выпустила SDK для встраивания корпоративного мессенджера «МиниКом-PING» в сторонние приложения

иматься поддержкой всех этих компонентов. SDK PING позволяет встроить в собственную систему готовый корпоративный мессенджер с защищенной связью и широким модульным функционалом», – сказал руко
13.04.2026 Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях

пы роста до 2035 г.— от 14% до 19% в год. Высокие темпы роста рынка UC отражают стабильный спрос на корпоративные коммуникации и решения для гибридной работы. Крупнейшие игроки рынка уже интегр
25.03.2026 Финансовая группа «Финам» перевела корпоративные коммуникации в eXpress

ических решений позволили компании еще в 2022 г. превентивно перевести корпоративные коммуникации в защищенный мессенджер eXpress из популярных решений иностранного происхождения. Об этом CNews
19.02.2026 Eltex представляет собственный корпоративный мессенджер Elph

SMG и хочет расширить возможности VoIP-инфраструктуры. Elph дополняет традиционные сценарии телефонии современными инструментами – чатами, конференциями и звонками, объединенными в одном интерфейсе. Корпоративный мессенджер Elph интегрируется с существующей VoIP-инфраструктурой и предоставляет голосовые звонки и чаты в единой среде, бесшовный вход в систему через уже настроенную в компании
13.02.2026 Билайн внедрил свой корпоративный мессенджер на базе eXpress

го общения Buzz, созданного на базе мессенджера eXpress. В последние годы рынок корпоративных коммуникаций демонстрирует устойчивый рост: крупные компании все активнее переходят на специализированные корпоративные мессенджеры, которые обеспечивают защищенность данных, независимость инфраструктуры и интеграцию с внутренними ИТ-системами. Следуя этому тренду, Билайн в 2025 году запустил прода
Корпоративные мессенджеры 2025

ООО «Анлимитед Продакшен» ИНН/ОГРН: 7707374451/5167746251240 Сайт: https://express.ms/ CNewsMarket: Рейтинг корпоративных мессенджеров 2025 CNewsMarket сравнил российские корпоративные мессендж
22.01.2026 CNewsMarket опубликовал новый рейтинг корпоративных мессенджеров

ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов». Топ-10 корпоративных мессенджеров 2025. Структура баллов Подробнее: Обзор «Корпоративные мессенджеры 2025» Функциональность Безопасность Поддержка Доступность 231 185 55 50 221 190 45 60 230 145 55 55 220 150 55 45 200 165 55 40 215 145 55 45 181 150 55 55 203 133 55

05.12.2025 Билайн запускает новый формат защищенного корпоративного мессенджера eXpress для бизнес-коммуникаций

ен публичных. Решение для коммуникаций по модели SaaS удобно в использовании и масштабировании. Мы уверены, что сотрудничество с Билайном значительно расширит «Федерацию» eXpress, предоставив бизнесу защищенный мессенджер». Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636
03.12.2025 Корпоративный мессенджер ViPNet CSS Connect совместим с ВКС-решением «Протей»

ков. Программное обеспечение «Протей-ВКС», ViPNet CSS Connect и ViPNet Client включено в Реестр российского программного обеспечения, ПАК «Сапфир» включен в Реестр российской промышленной продукции. «Видеоконференции в корпоративных защищенных мессенджерах приобретают все большую функциональность и в настоящий момент не уступают удобству публичных мессенджеров, при этом являясь безопасной а
05.11.2025 Аэропорт «Шереметьево» совершенствует корпоративные коммуникации

Международный аэропорт «Шереметьево» имени А. С. Пушкина повышает эффективность внутренних коммуникаций и рабочего взаимодействия сотрудников с помощью защищенного мессенджера eXpress. Новый корпоративный мессенджер эффективно встроился в инновационную инфраструктуру заказчика – пользователями стали почти три тыс. сотрудников аэропорта «Шереметьево». Об этом CNews сообщили представ
Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2024

рации России для обсуждения внутренних вопросов этого позволить себе не могут. Единственный выход — корпоративные мессенджеры в цифровом контуре компании. Аналитики Market.CNews готовят рейтинг
Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2023

isco Webex, так и более легкие Slack и Skype for business С начала массового перехода на российские корпоративные мессенджеры прошло уже около полутора лет. За это время накопился опыт миграции
Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams?

ммуникации – залог успешной работы современных компаний. Сегодня на смену традиционным ВКС приходят корпоративные мессенджеры. Почти треть россиян (29%) проводят в мессенджерах более трех часов
Обзор корпоративных мессенджеров 2022

для коммуникаций внутри компаний, редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews подготовила первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров 2022, а также подробный обзор некоторых решений. Подготовл
Обзор корпоративных мессенджеров 2022

для коммуникаций внутри компаний, редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews подготовила первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров 2022, а также подробный обзор некоторых решений. Подготовл
29.07.2025 «Ланит» стала партнером корпоративного мессенджера Compass

директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass, отметил: «Партнерство с департаментом инфраструктурных решений отделения автоматизации и защиты информационных систем «Ланит» поможет сделать корпоративные коммуникации бизнеса более удобными и надежными. Мы намерены совместными усилиями развивать продукт с точки зрения защиты данных и функциональности».
29.05.2025 Eqvanta перешла на корпоративный мессенджер Compass

убежные сервисы, Eqvanta выбирала надежный российский мессенджер с видеоконференциями на сотни участников, который можно использовать в том числе и в облаке. Кроме того, группа компаний рассматривала защищенный мессенджер, который смог бы обеспечить полную безопасность информации. Преимуществом Compass стало надежное шифрование при передаче данных, хранение данных в криптоконтейнере на серв
13.12.2024 Корпоративные мессенджеры стремительно теряют актуальность как самостоятельный продукт

кой и конфиденциальной информацией, не отвлекаясь от других рабочих задач. Market.CNews: Как вы видите будущее рынка корпоративных мессенджеров? Артем Чепрак: Сегодня рынок уже не готов рассматривать корпоративные мессенджеры как отдельный продукт. Для базовых коммуникаций компании чаще всего используют публичные решения, такие как WhatsApp или Telegram. Однако, если речь идет о корпоративн
29.11.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2024

рации России для обсуждения внутренних вопросов этого позволить себе не могут. Единственный выход — корпоративные мессенджеры в цифровом контуре компании. Аналитики Market.CNews готовят рейтинг
29.11.2024 Telegram и WhatsApp не спасут: почему бизнесу нужны именно корпоративные мессенджеры

удобнее и надежнее, чем звонить или переписываться по почте. В качестве маркетингового инструмента Функционал современных корпоративных мессенджеров позволяет использовать их разнопланово: опо
23.09.2024 ВЭБ.РФ объединила корпоративные коммуникации в приложении VK Teams

Корпорация развития ВЭБ.РФ перевела корпоративные коммуникации в VK Teams — защищенное приложение для совместной работы. Благодаря размещению решения на серверах компании сотрудники получили доступ к инструментам платформы VK Wor
15.07.2024 Михаил Шишкин, Т-Банк: Найти замену Slack было сложно, поэтому пришлось ее создать

торые хотят увеличить свою операционную эффективность и перевести своих пользователей из Telegram в защищенный мессенджер, Time тоже станет отличным решением. CNews: Как сейчас проходит тестиро
26.06.2024 «АНТ-ЦС» создала защищенный корпоративный мессенджер

Компания «АНТ-ЦС» разработала защищенный мессенджер для корпоративного использования. Мессенджер позволяет обмениваться текстовыми и аудио-сообщениями, файлами, а также осуществлять аудиозвонки. Мессенджер может работать ка
18.12.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2023

я Форма 1F Chat 887 5 Битрикс24 Битрикс24 865 Источник: Market.CNews Перейти к полной таблице Обзор Корпоративные мессенджеры 2023 Рейтинг корпоративных мессенджеров выпущен в рамках соответств
29.08.2023 Корпоративный мессенджер Compass обновился: в приложение добавили геймификацию и статистику активности пользователей

льзователя. Благодарность и комментарий к ней увидят все члены команды в отдельном чате – это положительно влияет на атмосферу в коллективе и его способность сообща решать задачи. «Команды используют корпоративные мессенджеры каждый день, и им нужно нечто большее, чем просто сервис для общения – сказал Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. – В послед
10.08.2023 Разработчик ПО «Нота» запустил новый корпоративный мессенджер «Dion.чаты»

ний дискретных алгоритмов. «Наряду с корпоративной почтой, в рабочей коммуникации все чаще используются сервисы мгновенного обмена сообщениями из-за их удобства и гибкости. Именно поэтому мы встроили защищенный мессенджер в единое пространство для корпоративного общения Dion. Решение будет интересно не только крупным территориально распределенным холдингам, но и малому и среднему бизнесу ка
26.12.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров 2022

виты у того или иного решения. Рейтинг корпоративных мессенджеров 2022. Структура баллов Подробнее: Обзор корпоративных мессенджеров 2022 Функционал Универсальность Безопасность Доступность цен
26.12.2022 Функционал современных корпоративных мессенджеров

ко усложнят обмен данными, но это не так. У бизнеса свой подход к коммуникациям, который требует особенного отношения и повышенной кастомизации. Что такое корпоративный мессенджер и для чего он нужен Корпоративные мессенджеры — это программное обеспечение для коммуникации сотрудников компании посредством текстовых и голосовых сообщений, а также видеосвязи. При этом достигается более высокий
26.12.2022 Ключевые отличия корпоративных мессенджеров от обычных бесплатных решений

ения;возможности удалять или изменять свои сообщения;а часто — и возможности просто просматривать. Информация, размещенная в корпоративном мессенджере — это собственность компании, а не пользователя. Корпоративные мессенджеры — особый вид программного обеспечения, нацеленный как на организацию коммуникаций внутри компании, так и ее взаимодействие с внешними сервисами Кроме этого, инструмент
16.11.2022 Market.CNews готовит первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров. Идет сбор данных

Вопросы к обсуждению В рамках обзора планируется осветить следующие вопросы: В чем преимущества корпоративных мессенджеров перед бесплатными решениями и соцсетями.Функционал решений.Как корпоративные мессенджеры помогают бизнесу и какие задачи решают.Стоимость решений. Market.CNews объявляет о старте работ по подготовке первого в России рейтинга корпоративных мессенджеров Как

12.07.2021 Станет ли корпоративный мессенджер «убийцей» электронной почты

о крайней мере, в перспективе 10 лет — точно», — уверен Сергей Василенко. Вывод: сообщения, полученные по электронной почте, имеют юридическую силу, а в мессенджере — пока нет. Никто не отрицает, что корпоративные мессенджеры шагают по планете. Они упрощают процесс электронной коммуникации, делают его чуть быстрее и удобнее. В штате любой крупной компании можно выделить сотрудников, чья раб
25.02.2021 Власти Москвы написали защищенный мессенджер на замену Telegram и Skype. Видео

ым. Также нет данных о сроках его полноценного релиза, списке поддерживаемых платформ и о том, почему мессенджер удалили из Google Play. Редакция CNews задала эти вопросы ДИТ Москвы и ожидает ответа. Россыпь госмессенджеров TDM Messenger стал одним из многочисленных сервисов онлайн-общения, созданных для нужд госсектора. Так, например, в июне 2016 г. CNews сообщал, что «Ростех» разработал с
16.12.2020 Взломан самый защищенный мессенджер в мире. Взломщики будут продавать переписку силовикам

мпрометирован Израильская компания Cellebrite, разработчик шпионского ПО, заявила, что сумела взломать мессенджер Signal. По данным портала TechRadar и разработчика антивируса AVG, Signal – это самый защищенный мессенджер в мире. Обойти защиту Signal специалисты Cellebrite смогли при помощи собственного программного инструмента Physical Analyzer, предназначенного для систематизации и обрабо
13.05.2015 Изобретатели протокола BitTorrent выпустили защищенный мессенджер для iPhone и iPad

бря. С сегодняшнего дня, 13 мая, приложение стало доступно в App Store для загрузки на iPhone. Кроме того, разработчик сообщил о существенном обновлении версии для Android. Bleep позиционируется как «защищенный мессенджер», по аналогии с Telegram Павла Дурова или Chadder Джона Макафи (John McAfee). Особенность Bleep заключается в том, что сообщения пересылаются между пользователями напрямую
06.05.2014 Джон Макафи выпустил защищенный мессенджер

жизни. «Наша миссия заключается в оснащении вас инструментами, которые помогут контролировать вашу информацию и ее неприкосновенность», — говорится на официальном сайте компании. Джон Макафи выпустил защищенный мессенджер Помимо Chadder, у FTC есть еще один продукт — DCentral1. Это приложение, предназначенное для аудита прав доступа установленных на мобильное устройство программ. Пока DCent

Публикаций - 271, упоминаний - 334

Instant Messenger Corporate Secure и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2868 53
Microsoft Corporation 25678 35
Ростелеком 10848 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4851 22
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1079 20
Google LLC 12585 20
Apple Inc 13045 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2953 17
TrueConf - ТруКонф 449 16
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 356 16
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 92 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15498 15
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 614 15
VK - Mail.ru Group 3588 14
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 75 14
Yandex - Яндекс 9068 13
9478 13
VideoMost - ВидеоМост 284 12
CommuniGate Systems - СталкерСофт 220 12
Meta Platforms - Facebook 4603 10
Softline - Софтлайн 3664 10
Cisco Systems 5347 9
Ред Софт - Red Soft 1200 9
Сател 184 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5573 8
Verbosity - Дефайнед 7 7
Samsung Electronics 10981 7
InfoWatch - Инфовотч 1165 7
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 7
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 120 7
Salesforce 488 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 903 6
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 424 6
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 118 6
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 328 6
ССТ - Специальные системы и технологии 27 5
Протей НТЦ - Протей Ай-Ти - Инжиниринг 8 5
SAP SE 5571 5
Amazon Inc - Amazon.com 3243 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2384 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1195 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1694 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8714 11
ПСБ - Промсвязьбанк 953 11
Arlift - Арлифт 16 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 318 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1492 9
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 9
Фора Банк 84 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 8
МКБ - Московский кредитный банк 648 8
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 143 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 247 8
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 112 8
Нацпроектстрой - ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 20 7
РЖД - Российские железные дороги 2081 6
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 13 5
Почта России ПАО 2335 4
Газпром ПАО 1480 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3125 3
ГПБ - Газпромбанк 1259 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 3
Альфа-Банк 1963 3
Спортмастер - Sportmaster 200 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 612 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 349 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 716 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1105 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 608 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 2
ВкусВилл - Избёнка 211 2
Газпром нефть 702 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 249 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 369 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 54 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 274 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 83 2
УЭСК - Уренгойская электросетевая компания - УГЭС - Уренгойгорэлектросеть 5 1
Атомстройкомплекс 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13599 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5528 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3603 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3045 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5577 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3810 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5389 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6494 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 572 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3646 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4924 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 295 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1495 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 958 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1583 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3565 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1528 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2857 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3404 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2829 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 452 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Судебная власть - Judicial power 2472 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 203 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ГлавНИВЦ ФГУП - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 10 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 244 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1509 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9124 170
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 129
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9153 129
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25084 116
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6653 109
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34229 103
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 99
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33082 74
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7563 72
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24086 71
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21515 69
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17918 68
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13603 53
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Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2636 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27984 45
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8089 42
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8120 38
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12045 37
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13030 36
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26089 35
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Оповещение и уведомление - Notification 5779 22
Microsoft Teams - MS Teams 664 39
Google Android 15132 36
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1275 33
Linux OS 11403 31
Apple iOS 8527 29
Microsoft Windows 16769 28
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Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 243 24
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 754 23
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 311 18
Rakuten Viber 664 16
Apple macOS 2386 12
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Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 336 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1641 11
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 234 11
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 33 11
Новые облачные технологии - МойОфис 948 10
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1021 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5603 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 740 10
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1593 9
Discord 177 9
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 9
VK Teams 82 9
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Google YouTube - Видеохостинг 2980 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 912 6
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 375 6
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Нурутдинов Султан 16 12
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14750 10
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Казахстан - Республика 5990 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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