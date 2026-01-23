Разделы

VIM Virtualized Infrastructure Manager Системы управления виртуализованной инфраструктурой


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


23.01.2026 Топ скиллы ИТ-специалиста 2026: искусственный интеллект, бизнес-логика и «единорог» 1
10.06.2024 Резидент «Сколково» разработал ИИ-платформу для экспресс-проектирования объектов недвижимости 1
07.08.2023 Умер «отец» легендарного текстового редактора, который обожают программисты 1
09.06.2022 GitHub «убил» популярный бесплатный редактор кода, чтобы дать дорогу продукту Microsoft 1
30.11.2021 Как в России потратят 208 млрд руб. на запуск сетей 5G и разработку оборудования для них 1
16.12.2019 Google забанила в своих сервисах популярные Linux-браузеры 1
27.02.2019 Казахстан переходит на облачную связь 1
30.05.2018 VMware представила дистрибутив Integrated OpenStack 5 на базе OpenStack Queens 1
03.03.2017 Платформа VMware vCloud NFV 2.0 поможет операторам связи ускорить модернизацию сети и запуск новых сервисов 1
14.02.2017 Появилась новая свободная ОС. Не Linux 1
10.11.2016 VMware расширила NFV-экосистему новыми партнерскими решениями 1
21.05.2013 Разведка дальнего космоса: редкие и ценные миссии 1
12.08.2008 Вышел Vim 7.2 1
29.12.2007 Linux шагает по СНГ 1
27.12.2007 Узбекистан создает национальную ОС на базе Linux 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

VIM и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2507 4
GitHub 982 3
Microsoft Corporation 25298 2
Google LLC 12311 2
Broadcom - VMware Telco NFV Group 7 2
Viptela 6 1
LMF 4 1
НеоЛабс - NeoLabs 7 1
MOS Technology - Commodore Semiconductor Group - Amiga 25 1
Иммерсия СК 2 1
Ростелеком 10381 1
Dell EMC 5101 1
Cisco Systems 5230 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
ZTE Corporation 776 1
Fortinet 408 1
Red Hat 1346 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 1
AT&T Inc 1697 1
Salesforce 459 1
Казахтелеком 339 1
Blink 56 1
Riverbed Technology 112 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 429 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
UDR Inc 9 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 44 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 703 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3268 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73607 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 5
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 230 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8199 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 5
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2376 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12030 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 506 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
Стандартизация - Standardization 2243 3
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 740 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6176 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 3
OpenStack 533 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2972 3
NFV MANO - NFV Management & Orchestration - MANO - Management and Orchestration for Network Operation 13 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4503 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18489 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4688 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31907 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 258 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 751 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17146 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4794 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1915 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 441 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2719 2
Linux OS 10981 4
Linux KDE Plasma 251 3
Broadcom - VMware vSphere 597 3
Google Chrome - браузер 1653 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1159 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 2
Microsoft Windows 16400 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 279 2
JavaScript - JS - язык программирования 1338 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 163 2
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 103 2
Microsoft Visual Studio 420 2
Broadcom - VMware vCloud NFV 9 2
Broadcom - VMware Integrated OpenStack - VIO 13 2
Broadcom - VMware Ready 27 2
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 112 1
JetBrains - IntelliJ Platform - IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 45 1
Notepad++ 26 1
Konqueror - браузер и файловый менеджер 23 1
Electron - фреймворк 83 1
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 37 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 1
Nintendo SNES - Super Nintendo Entertainment System - Игровая приставка 25 1
Falkon (ранее Qupzilla) - кроссплатформенный обозреватель (браузер) с открытым исходным кодом 5 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
Broadcom - VMware Identity Manager 11 1
Linux - Debian GNU 540 1
Riverbed SteelHead 45 1
Linux ToAruOS 1 1
OpenStack Cinder 15 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Cisco ESC - Cisco Elastic Services Controller 1 1
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 1
Mandriva Linux 85 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 1
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 1
NASA Pioneer Venus 16 1
Broadcom - VMware Cross-Cloud Architecture 8 1
Di Piazza Gabriele - Ди Пьяцца Габриэль 2 2
Левкевич Михаил 60 1
Гениев Артем 10 1
Miguel de Icaza - Икаса Мигель де 8 1
Усков Александр 3 1
Хлапина Елена 1 1
Shatzkamer Kevin - Шацкеймер Кевин 2 1
Хаханов Юрий 13 1
Обидов Акром 1 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 217 1
Смирнов Алексей 256 1
Мейрманов Нурлан 2 1
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 22 1
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 1
Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
Bakita Joshua - Бакита Джошуа 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157877 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53532 2
Казахстан - Республика 5825 2
Европа 24660 2
Узбекистан - Республика 1881 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1310 1
Нидерланды - Делфт 22 1
Юпитер - планета Солнечной системы 556 1
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 1
США - Нью-Мексико 247 1
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Солнечная система - Облако Оорта - Облако Эпика–Оорта - гипотетическая сферическая область Солнечной системы - Oort Cloud 25 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 1
Созвездие Телец - Taurus - Крабовидная туманность - Альдебаран 14 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3241 1
Земля - планета Солнечной системы 10684 1
Япония 13561 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Африка - Африканский регион 3575 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 1
США - Калифорния 4777 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1663 1
Нидерланды 3639 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 982 1
Швейцария - Цюрих 277 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Уганда - Республика 89 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55056 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15206 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Английский язык 6881 1
Латинский алфавит 192 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1723 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 144 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 459 1
Reddit 362 2
Geophysical Research Letters 31 1
The Register - The Register Hardware 1711 1
Ведомости 1274 1
BleepingComputer - Издание 422 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 56 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 978 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
