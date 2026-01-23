Получите все материалы CNews по ключевому слову
VIM Virtualized Infrastructure Manager Системы управления виртуализованной инфраструктурой
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
VIM и организации, системы, технологии, персоны:
|Broadcom - VMware 2507 4
|GitHub 982 3
|Microsoft Corporation 25298 2
|Google LLC 12311 2
|Broadcom - VMware Telco NFV Group 7 2
|Viptela 6 1
|LMF 4 1
|НеоЛабс - NeoLabs 7 1
|MOS Technology - Commodore Semiconductor Group - Amiga 25 1
|Иммерсия СК 2 1
|Ростелеком 10381 1
|Dell EMC 5101 1
|Cisco Systems 5230 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
|ZTE Corporation 776 1
|Fortinet 408 1
|Red Hat 1346 1
|Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 1
|AT&T Inc 1697 1
|Salesforce 459 1
|Казахтелеком 339 1
|Blink 56 1
|Riverbed Technology 112 1
|Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 429 1
|Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
|UDR Inc 9 1
|Reddit 362 2
|Geophysical Research Letters 31 1
|The Register - The Register Hardware 1711 1
|Ведомости 1274 1
|BleepingComputer - Издание 422 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 56 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414405, в очереди разбора - 727862.
Создано именных указателей - 189490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.