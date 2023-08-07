Умер «отец» легендарного текстового редактора, который обожают программисты

Умер Брам Моленар

Нидерландский программист, автор и ключевой разработчик текстового редактора Vim Брам Моленар (Bram Moolenaar) умер 3 августа 2023 г. Ему было 62 года. По сообщению родственников, опубликованному в Google Groups проекта Vim, причиной смерти Моленара стало быстро прогрессирующее заболевание.

Vim (Vi imporoved) – свободный экранный текстовый редактор с открытым исходным кодом, портированный на большинство современных платформ. Vim является клоном классического редактора vi для операционной системы Unix, в котором однако же не используется программный код vi. Вместо этого из соображений лицензионной чистоты в качестве основы для Vim изначально использовался другой клон vi – Stevie.

За 31 год существования Vim Моленар внес наибольший вклад в его развитие. Так, согласно данным Github, пользователь brammool добавил в проект в период с 2004 по 2023 г. 16515 коммитов и почти 3,5 млн строк кода. Ближайший конкурент Моленара по производительности в рамках проекта Vim yegappan может похвастаться 69051 коммитом и принятыми патчами на 69 тыс. строк кода в совокупности.

Похороны Моленара состоятся на его родине – в Нидерландах. О точных времени и месте проведения прощальной церемонии семья Моленара объявит отдельно.



Что такое Vim

Vim отличает большая гибкость и широкие возможности настройки редактора, а также максимально лаконичный интерфейс. Управление программой осуществляется при помощи текстовых команд, а не путем выбора соответствующих пунктов меню или нажатия кнопок, расположенных на экране. Vim поддерживает несколько тысяч модулей расширения, которые, к примеру, позволяют превратить редактор в практически полноценную интегрированную среду разработки – с подсветкой синтаксиса и интеграцией с операционной системой.

Исходный код распространяется на условиях особой charityware-лицензии, совместимой с GNU GPL 2.0. Она предоставляет пользователю право свободно копировать, модифицировать и распространять программу и призывает по возможности жертвовать деньги благотворительной организации ICCF Holland, у истоков которой стоит Моленар.

Сверхпопулярный инструмент разработчика

Согласно опросу, проведенному Stack Overflow, популярной площадкой для программистов, в 2023 г. своей любимой средой разработки программного обеспечения Vim назвало 22,29% респондентов.

По показателю популярности среди аудитории портала Vim уступил лишь Notepad++ (24,54%), IntelliJ IDEA (26,82%), Visual Studio (28,43%) и Visual Studio Code (73,71%). Редактор Брама Моленара оставил позади такие инструменты разработчика как Android Studio (16,82%), PyCharm (14,63%), Eclipse (9,9%), Emacs (4,69%).

Краткая биография Брама Моленара

Брам Моленар родился в 1961 г. в Лиссе (Южная Голландия). В 1985 г. окончил Делфтский университет (Делфт, Нидерланды) по специальности «электротехника» (electrical engineering).

В 1988 г. Моленар, став обладателем компьютера Amiga, занялся разработкой аналога текстового редактора vi, который не был представлен на этой платформе. Взяв за основу один из клонов vi – Stevie, программист значительно обогатил его функциональность.

В этом же году плоды его труда, получившие название Vim (тогда – Vi Imitarion; «имитация Vi»), вошли в подборку дисков с бесплатным ПО, распространяемым Фредом Фишем (Fred Fish) – другим видным деятелем сферы ПО с открытым исходным кодом того времени, который, в частности, известен благодаря своему вкладу в разработку отладчика GNU Debugger (GDB).

Усилиями сторонних программистов Vim был портирован на ряд других платформ, таких как MS-DOS и Unix. С выходом версии 1.22 в 1992 г. Vim расшифровывается как Vi Improved («Vi усовершенствованный»).

Бизнес-коммуникации в финансовых организациях: что изменилось за последний год бизнес-коммуникации

Помимо Vim, Моленар известен как автор проекта A-A-P по созданию инструментария для легкой сборки программ и создатель экспериментального языка программирования Zimbu c С-подобным синтаксисом и некоторыми возможностями по контролю за стилем написания кода – для обеспечения лучшей его читаемости.

Наконец, именно Моленар основал ранее упомянутую ICCF Holland и вплоть до самой смерти выступал ее казначеем.

ICCF Holland – небольшая неправительственная организация, действующая на территории Уганды (Африка), которая оказывает помощь жертвам СПИДа, в частности детям, оставшимся без попечения родителей. Организация помогает сиротам в получении базовых образовательных и медицинских услуг.

В период с 2006 по 2021 г. Моленар являлся сотрудником офиса Google в Цюрихе (Швейцария). Часть своего свободного времени он по-прежнему уделял поддержке Vim.