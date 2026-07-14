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Индексная книга (каталог) CNews*
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Уганда Республика

Уганда - Республика

СОБЫТИЯ


14.07.2026 Беспилотник «Геоскан 201» получил сертификат «Сделано в России» от РЭЦ 1
24.03.2026 SimpleOne (корпорация ITG) оценила потенциал африканского рынка для расширения международной экспансии 1
24.10.2025 CorpSoft24 развивает новый бизнес в сегменте HoReCa 1
29.07.2025 «Уралхим» оцифровал ферму в Уганде 2
06.06.2025 Кодекс этики в сфере ИИ расширяет международное признание: 33 организации из 22 стран присоединились к российской инициативе 1
14.03.2025 Эксперты Kaspersky GReAT впервые зафиксировали кибератаки группы SideWinder на объекты атомной отрасли 1
10.03.2025 Уганда, Йемен и Зимбабве: куда звонят бизнесмены из Хакасии 1
19.02.2025 Выручка VolgaBlob выросла более чем на 30% 1
19.02.2025 «МегаФон»: кузбасские бизнесмены укрепляют деловые связи на Африканском континенте 1
01.10.2024 Россия массово нанимает дешевых программистов из Африки, чтобы сбить высокие зарплаты отечественных ИТ-шников. Опрос 1
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
19.02.2024 «Лента» начала продавать кофе Poetti, созданный нейросетью 1
07.08.2023 Умер «отец» легендарного текстового редактора, который обожают программисты 1
17.05.2023 Теперь в базе зарубежных номеров «Телфин» 65 стран 1
22.02.2022 Мошенники придумали, как заставить людей месяцами работать на удаленке без зарплаты 1
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
08.10.2020 Разработанные в России технологии защиты от DDoS-атак востребованы в Африке 1
27.05.2020 «Лаборатория Касперского»: число столкнувшихся c ПО для слежки россиян выросло в полтора раза 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса» 1
10.03.2020 «Мой офис» начал формировать партнерскую сеть в Африке 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах 1
08.08.2018 Eset: Россия в тройке лидеров по числу Android-угроз 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
20.07.2017 Check Point Software Technologies: RoughTed стал самым активным зловредом в июне 1
10.02.2017 Check Point: Hummingbad в январе потерял лидерство среди мобильных зловредов 1
05.12.2016 Число кибератак и вредоносных программ в октябре 2016 выросло на 5% 1
24.10.2016 Вымогательское ПО впервые вошло в топ-3 самых опасных зловредов 1
08.06.2015 Минкомсвязи ищет в Турции друзей по разработке СПО 1
24.09.2014 UNICEF запустил магазин открытых мобильных приложений 1
03.09.2014 Россия улучшила ИКТ-показатели в рейтинге конкурентоспособности стран мира 1
16.07.2014 Сиcтемы e-procurement проникают на Ближний Восток и в Африку 2
05.02.2014 Как россияне развивают цифровое ТВ в Азии 1
17.10.2013 Сотовых операторов могут наказать бесплатным обслуживанием абонентов 1
08.10.2013 «Билайн» подвел итоги роуминг-сезона в Белгородской области 1

Публикаций - 92, упоминаний - 99

Уганда и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 7
Microsoft Corporation 25775 6
Google LLC 12688 5
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 5
МегаФон 10742 5
Check Point Software Technologies 829 4
Новые облачные технологии (НОТ) 485 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Apple Inc 13154 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Yahoo! 3726 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 2
МегаФон - Мобиком 230 2
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 2
Samsung Electronics 11064 2
Ростелеком 10948 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
X Corp - Twitter 2938 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 2
Warid 12 2
Amdocs 140 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
Top Systems - Топ Системы 88 1
АйКомИнвест 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 2
TimeTurns Holdings 10 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Почта России ПАО 2370 2
Альфа-Банк 1979 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
МТЗ Трансмаш 24 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
A&NN 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
Держава АКБ 44 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 10 1
Tate Britain - Тейт Британская галерея 8 1
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 4 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 14 1
АМКОДОР 8 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 2 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Illinois Stalking Advocacy Center 1 1
Алабуга девелопмент 4 1
Kuwait Stock Exchange - Кувейтская фондовая биржа 2 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
Аконит НПО 18 1
First National Holdings 40 1
МилФудс - Poetti 3 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - ОНЭКСИМ-банк - Объединённый экспортно-импортный банк 3 1
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 46 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 8 1
Международный арбитраж 32 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 32 1
Правительство Уганды 2 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Комсомол Китая - Коммунистический союз молодёжи Китая - Communist Youth League of China 1 1
ООН УВКБ - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев - UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees 7 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
WiMAX Forum 69 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 6
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 6
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 5
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Google Android 15243 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 4
Apple iOS 8583 4
Linux OS 11533 4
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 4
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 3
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 3
Check Point Mobile Threat Prevention 15 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Microsoft Windows 16882 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Microsoft Office 4170 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 1
Microsoft SAPI - Microsoft Speech Application Programming Interface - Microsoft Speech Devices SDK & Reference Kit 10 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 17 1
Sony Xperia X - серия смартфонов 90 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
Microsoft Kinect 201 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 1
JetBrains - IntelliJ Platform - IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 51 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 44 1
Дягилев Василий 84 4
Комиссаров Дмитрий 248 3
Асланян Сергей 104 2
Касьянова Любовь 8 2
Taylor Richard - Тэйлор Ричард 7 2
Свердлов Денис 201 2
Никифоров Николай 1138 2
Маркин Алексей 4 1
Несис Александр 6 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Басов Алексей 117 1
Дуров Николай 23 1
Прянишников Николай 316 1
Потанин Владимир 91 1
Гусинский Владимир 19 1
Коршунов Владимир 6 1
Ивантер Дмитрий 36 1
Юсуфов Виталий 26 1
Сошников Дмитрий 16 1
Каренина Анна 18 1
Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
Шишкова Татьяна 17 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Лисицин Евгений 21 1
Рожецкин Леонид 48 1
Мансур Ахмед 8 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 1
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 1
Манкос Юлия 12 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
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