«Лаборатория Касперского»: число столкнувшихся c ПО для слежки россиян выросло в полтора раза

По статистике «Лаборатории Касперского», количество пользователей мобильных устройств в России, атакованных сталкерскими программами, выросло в полтора раза, если сравнивать январь-апрель 2019 г. и аналогичный период 2020 г. Сталкерское ПО — это коммерческие программы для слежки, которые позиционируются как легальные и используются для скрытого наблюдения и вторжения в личную жизнь человека. В частности, ими могут пользоваться инициаторы домашнего насилия.

Чтобы защитить пользователей от слежки через цифровые устройства, в ноябре 2019 г. была создана коалиция по борьбе со сталкерским ПО — Coalition Against Stalkerware. Изначально, помимо «Лаборатории Касперского», в ее состав входили девять вендоров и некоммерческих организаций, помогающим жертвам домашнего насилия. К настоящему моменту к ней присоединились еще 11 организаций из разных стран. Это компании, работающие в сфере информационной безопасности: Anonyome Labs (США), Appesteem (США), Copperhead (Канада), Corrata (Ирландия), Cyber Peace Foundation (Индия), F-Secure (Финляндия) — и некоммерческие организации: Aequitas (США), Bundesverband Frauenberatungsstellenund Frauennotrufe (Германия), Centre Hubertine Auclert (Франция), Commonwealth Peoples’ Association of Uganda (Уганда) и Illinois Stalking Advocacy Center (США).

Последние несколько месяцев действия коалиции были направлены на сбор и предоставление наиболее полной информации о сталкерском ПО правозащитным организациям, журналистам и регуляторам. Компании, в частности, проводили публичные выступления, организовывали исследования, инициировали публикации и собирали данные об этом типе программ у производителей защитных решений. Также учредители коалиции разработали единый стандарт для определения и распознавания сталкерских приложений.

«К сожалению, мы видим, что количество пользователей, столкнувшихся cо сталкерскими программами, растет, причем не только в России, но и в мире. При этом все больше организаций готовы вносить свой вклад в борьбу с их распространением. На наш взгляд, чтобы получить более полное представление об угрозе и разработать инструменты для комплексного противодействия ей, очень важно продолжать исследовать связь между слежкой в цифровом пространстве и физическим насилием», — сказала Татьяна Шишкова, старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

«Мы считаем, что любое ПО, которое следит за действиями пользователя без его ведома или согласия, следует расценивать как вредоносное. Поскольку люди, которые покупают сталкерские программы, делают это сознательно, то единственный способ исключить появление и распространение таких приложений — это скоординированные и всесторонние усилия, направленные на противодействие как производителям такого ПО, так и тем, кто его приобретает. Мы гордимся тем, что принимаем участие в этой борьбе», — отметил Деннис Батчелдер, президент компании Appesteem, занимающейся сертификацией приложений на предмет их «чистоты».

В числе целей Coalition Against Stalkerware — развитие технологий, которые позволяют детектировать сталкерские программы и тем самым снижать степень их распространения, разработка стандартов по созданию этичного ПО, а также предоставление технических возможностей, упрощающих обращение за помощью и сбор доказательств в случае обнаружения цифровой слежки.