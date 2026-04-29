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Ирландия Республика

Ирландия - Республика

СОБЫТИЯ


29.04.2026 На вышки 5G ведется охота, потому что они «излучают коронавирус». Их поджигают и уничтожают, а после попадают в тюрьму

В тюрьму за веру Двум мужчинам, проживающим в Ирландии, предъявлены обвинения в серии поджогов вышек связи 5G. Как пишет издание The Regist
24.04.2025 Новый госконтракт на $160 млн получил ИТ-гигант, из-за ПО которого сотни работников уволили и посадили в тюрьму

Fujitsu вновь побеждает Fujitsu выиграла контракт на создание электронного реестра земельных участков Северной Ирландии (Великобритания). Японская компания ранее пообещала воздерживаться от выполнения работ по заказу организаций, представляющих британский госсектор, после скандала с дефективным ПО Horiz
08.10.2021 ИТ-компании изгоняют из «налогового рая»

«Налоговое убежище» прикроют для техгигантов Правительство Ирландии объявило о готовности присоединиться к международному соглашению, которое предусматривает повышение налога на прибыль для крупных транснациональных корпораций. Ставка для них изменится
28.07.2021 Госвласти велели хакерам вернуть краденые данные и сдаться

Сдавайте украденное Верховный суд Ирландии выписал запретительный ордер в отношении киберпреступной группировки Conti, а правоохранительные органы опубликовали его на сайте группировки в даркнете. Операторам Conti запрещается п
06.04.2018 Microsoft, Apple и Google обязали выдавать властям США переписку пользователей с серверов по всему миру

то правительство желало получить доступ к переписке пользователя, хранящейся на серверах компании в Ирландии. Несколько дней назад американское законодательство, регулирующее такие вопросы, был
31.07.2017 Российские стартапы выходят на глобальный рынок через Ирландию

В Ирландии завершился второй этап акселерации, организованный венчурным фондом ранних стадий Pu
15.11.2016 Pulsar Venture Capital открыл представительство в Ирландии

аний из России, а также помощь портфельным компаниям Pulsar Venture Capital в локализации бизнеса в Ирландии и организации партнерств с участниками инновационной экосистемы и рыночных партнерст
17.03.2016 NDRC и Enterprise Ireland приглашают российские стартапы запуститься в Ирландии

олжает привлекать компании со всего мира, которые понимают преимущества размещения своего бизнеса в Ирландии. На самом деле, более 10% нашего портфеля фонда состоит из иностранных предпринимате
23.09.2015 OneTwoTrip для iOS стал доступен в США, Великобритании, Германии, Испании, Ирландии и Украине

С последним обновлением приложение OneTwoTrip для iOS стало доступно для пользователей еще шести стран: США, Великобритании, Германии, Испании, Ирландии и Украины. Об этом CNews сообщили в компании OneTwoTrip. По словам разработчиков, сервисы OneTwoTrip полностью локализованы и адаптированы для новых рынков. Билеты и бронь в отеле тепе
03.12.2014 Ирландский город: "Открытые решения внедряются быстрее проприетарных"

В рамках проекта в Ирландском городе Лимерик ведется объединение инфраструктур госсервисов, предоставляемых на у
16.01.2014 Тысячи клиентов банков Ирландии пострадали из-за проблем с банкоматами

Два крупнейших банка Ирландии столкнулись с ошибками в работе своих платежных систем в один из наиболее активных покупательских дней года. Из-за проблем пострадали тысячи клиентов банков AIB и Bank of Ireland. Клие
04.11.2013 Ирландия обновила электронный загранпаспорт

Новый загранпаспорт был впервые анонсирован заместителями премьер-министра Ирландии Эйаном Гилмором (Eamon Gilmore) и Джо Костелло (Joe Costello). «Ирландские граждане,
16.10.2013 Apple, Microsoft и прочие ИТ-компании изгоняются из налогового рая

Министр финансов Ирландии Майкл Нунан (Michael Noonan) заявил, что намерен бороться со схемами, которые позвол
02.10.2013 Самая ожидаемая беззеркалка Olympus OM-D E-M1: тест-драйв в ирландском замке

нных профессиональных фотографов. Для этого мероприятия было выбрано одно из наиболее красивых мест Ирландии — замок Leslie, расположенный на берегу озера Glaslough. Olympus OM-D E-M1 На пресс-
14.12.2012 Ирландский город Лимерик переходит на СПО

одом, а в немецкий город Мюнхен уже давно перешел на LiMux, собственный дистрибутив Linux. Однако в Ирландии это первый случай столь решительной миграции крупного города на открытое программное
09.01.2012 Netflix запустили в Британии и Ирландии

Популярный сервис онлайн-проката фильмов Netflix сегодня объявил о запуске своих услуг в Британии и Ирландии. По словам представителей компании, каждый из пользователей в этих регионах может получить месяц бесплатного доступа к Netflix. После истечения этого срока, доступ к Netflix в Британии
24.10.2011 Netflix запустят в Британии и Ирландии в 2012 г.

Популярный американский сервис онлайн-проката фильмов Netflix сегодня, 24 октября, объявил о том, что планирует выйти на рынки Британии и Ирландии в начале следующего года. Как и американцы, пользователи из Британии и Ирландии получат возможность просматривать фильмы и сериалы в потоковом режиме за ежемесячную плату. Польз
08.08.2011 Telecity купила ирландскую Data Electronics за $143,5 млн

Британский оператор дата-центров и провайдер облачных услуг Telecity объявил о приобретении ирландской компании Data Electronics Group за 87,6 млн фунтов стерлингов ($143,5 млн). По словам представителей Telecity, приобретение Data Electronics позволит компании расширить число своих к
07.07.2011 Google вывозит российских программистов в Ирландию

а The Sunday Business Post. По данным издания, Шмидт провел 45-минутную встречу с премьер-министром Ирландии Эндом Кенни (Taoiseach Enda Kenny), в которой также приняли участие министры финансо
01.06.2011 Абоненты O2 в Ирландии будут оплачивать облако от Microsoft и услуги связи по единому счету
31.05.2011 В ирландском университете будут преподавать облачные вычисления

Коркский технологический институт в Ирландии объявил об открытии программы обучения магистров по специальности «Облачные вычислен
19.04.2011 В SAP назначен новый финансовый директор в Великобритании и Ирландии

Региональное отделение компании SAP по Великобритании и Ирландии (SAP UKI) объявило о включении в исполнительный совет SAP UKI и назначении на должность финансового директора (CFO) SAP UKI Елены Шишкиной. В новой должности она будет отвечать за упра
13.12.2010 В Ирландии скомпрометированы данные полумиллиона человек

В Ирландии произошла утечка информации, претендующая на звание наиболее масштабного инцидента за всю историю страны. Как стало известно компании «Практика Безопасности», в результате кражи базы д
26.05.2010 В Ирландии пиратов будут отключать от Сети после трех предупреждений

Крупнейший интернет-провайдер Ирландии Eircom вчера, 25 мая, сообщил о введении новой системы борьбы против интернет-пиратс
20.10.2008 Магазины Tesco в Ирландии оснастят энергосберегающим осветительным оборудованием

низить расход энергоресурсов за счет установки решения Vantium Porto от Nualight в магазинах сети в Ирландии. По мнению Др. Лайма Келли, экологичность продукции, а также оборудования, установле
25.08.2008 Крупнейшая утечка в Ирландии: потеряны сведения 380 тыс. человек

чке информации. Причиной инцидента стала кража мобильного компьютера из офиса генерального аудитора Ирландии, проводившего проверку расходования бюджетных средств на социальные программы. По да
19.08.2008 В Северной Ирландии устанавливают приливные электрогенераторы

Коммерческие океанические приливные электрогенераторы устанавливают в Северной Ирландии недалеко от г. Белфаста. Генераторы способны менять положение вращающихся лопастей, что позволяет получать энергию от движения воды в противоположных направлениях. Как сообщает компани
16.06.2008 Неогеография: в Ирландии организована адресная GPS-индексация

Как сообщает GPS Daily, в Ирландии - единственной стране в Европе, не имевшей до сих пор системы почтовых индексов - разработана система почтовых индексов на основе данных о местоположении в единой географической систем
20.05.2008 Ирландские скиммеры сняли с банковских счетов более ?1 млн.

Более ?1 млн. было украдено с банковских карт жителей Ирландии в результате действий скиммерской группировки. По сведениям аналитического центра ко
28.04.2008 Ирландский банк более полугода замалчивал утечку

Bank of Ireland, второй по величине банк Ирландии, замалчивал утечку информации с осени прошлого года. Информация об инциденте стала п
12.12.2007 Утеряны диски с данными ирландских автомобилистов

Утеряны незашифрованные компьютерные диски, содержащие фамилии и адреса 6000 автомобилистов Северной Ирландии. Сообщение об этом сделало транспортное агентство Северной Ирландии (Northern Ireland Driver and Vehicle Agency, DVLA). Сама утечка произошла на почте. Информация, содержащаяся

03.12.2007 Ирландский ИТ-десант готовится к высадке на Неве

ачалась. В северной столице прошли переговоры делегации ведущих технологических вузов и ИТ-компаний Ирландии с петербургскими коллегами. Инициатива их проведения исходила от Ирландского совета

22.11.2007 Обзор Folklore. А начиналось с ирландских сказок…

анный командой Game Republic проект Folklore — игра, буквально концентрирующаяся на мирах и феноменах, являющихся плодом человеческих фантазий, мыслей и чувств.Читайте: Обзор Folklore. А начиналось с ирландских сказок…
30.10.2007 Seagate закрывает завод в Ирландии

ate Technology объявила о намерении во II половине 2008 г. закрыть один из своих заводов в Северной Ирландии с целью снижения издержек и повышения конкурентоспособности своих продуктов. Речь ид
22.10.2007 Ирландия открывает геоданные в интернете

Как сообщает пресс-служба министерства связи, энергетики и природных ресурсов Ирландии, правительство страны приняло решение предоставить открытый доступ к геоданным через
03.09.2007 Онлайн-конференция: ирландский опыт ИКТ для России

ящее время семь из десяти ведущих мировых ИТ-компаний имеют свои представительства и производство в Ирландии. По мнению Майка Хогана, «существует потенциал для сотрудничества между Россией и Ир
24.04.2007 Налоги Ирландии привлекли Amazon

Интернет-магазин Amazon открыл вспомогательную базу в Ирландии. Штат сотрудников из 450 человек будет работать на техническую поддержку пользовател
21.03.2007 "Голден Телеком" подписал договор о сотрудничестве с ирландским Eircom

ению с 2005 г. увеличилась на 12% — до $85,5 млн. Eircom — крупнейшая телефонная компания Ирландии с годовой выручкой порядка €1,6 млрд.
15.02.2007 Как Ирландия стала страной айтишников

лах и адекватно их оценивающий. Метафора пошла в ход в конце 90-ых, на волне экономического подъема Ирландии, которую привыкли считать глухой периферией Европы. К тому же, еще и неспокойной – "
23.11.2006 Ирландский магазин Arnotts расширяет бизнес с помощью Oracle Retail

Самый старый в Ирландии универсальный магазин Arnotts ввел в действие платформу Oracle Retail для поддержки своих планов по расширению бизнеса и развитию своего торгового предприятия в центре Дублина. Успешно

Публикаций - 1051, упоминаний - 1253

Ирландия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 133
Intel Corporation 12811 90
Apple Inc 13154 75
Google LLC 12688 70
IBM - International Business Machines Corp 9699 53
Dell EMC 5180 49
Vodafone Group 1412 43
SAP SE 5601 37
Meta Platforms - Facebook 4621 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 29
Cisco Systems 5372 28
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 28
Amazon Inc - Amazon.com 3277 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 27
Yahoo! 3726 25
Oracle Corporation 7074 24
Samsung Electronics 11064 24
Dell Technologies - Dell Computer 2219 21
HP Inc. 5883 20
Lenovo Motorola 3566 20
Yandex - Яндекс 9215 19
HP - Hewlett-Packard 3662 19
МегаФон 10742 19
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 18
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 17
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 16
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 16
Ростелеком 10948 16
Accenture plc 719 15
X Corp - Twitter 2938 13
Huawei 4675 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 12
AT&T Inc 1725 12
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 12
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 18
eBay Inc 1640 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 10
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 6
Альфа-Банк 1979 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 6
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Альфа-Групп 745 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
РВК - Российская венчурная компания 571 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 4
Hyundai Motor Company 436 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Boeing 1031 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Bank of America - Банк Америки 271 4
Рапида НКО - платежные система 145 4
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Pulsar VC - Pulsar Venture Capital - Пульсар Венчур Кэпитал 6 4
Allied Irish Banks 6 4
Резонанс НПП 407 4
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 33
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 32
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 20
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 18
Судебная власть - Judicial power 2500 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 12
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
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Правительство Ирландии - органы государственной власти 9 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 7
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 7
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 6
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 5
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 21
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
World Wide Web Foundation 6 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 133
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 108
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 97
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 87
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 79
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 72
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 71
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 70
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 60
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 59
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 54
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 52
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 51
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 46
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 42
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 42
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 41
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 39
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 39
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 37
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 34
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 34
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 32
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Microsoft Windows 2000 8678 35
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 34
Microsoft Windows 16882 33
Google Android 15243 28
Linux OS 11533 28
Apple iOS 8583 24
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 16
Apple iPhone 6 4861 15
Apple iPad 4011 15
Microsoft Azure 1526 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 13
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 12
Mozilla Firefox - браузер 1951 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 9
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 9
Microsoft Office 4170 8
Apple - App Store 3109 8
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
Google Chrome - браузер 1701 8
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 7
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
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StatCounter 478 6
Apple iPod 1553 6
Microsoft Kinect 201 6
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Apple macOS 2419 5
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 8
РАН - Российская академия наук 2122 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
University of Oxford - Оксфордский университет 211 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 4
UCD - University College Dublin - Университетский колледж Дублина 4 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 3
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 2
IAU - MPC - Minor Planet Center - Центр малых планет 8 2
РАН ИПХФ - Институт проблем химической физики Российской академии наук 10 2
University of Glasgow - Университет Глазго 30 2
Universität Stuttgart - University of Stuttgart - Штутгартский университет - Университет Штутгарта 13 2
TU Dublin - Bing Wu - Dublin Institute of Technology - Дублинский технологический институт 2 2
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский университет естественных наук и технологии 10 2
UMass Lowell, UML - University of Massachusetts Lowell - Массачусетский университет Лоуэлла 10 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 28
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
Microsoft Ignite 44 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
Infosecurity - выставка 63 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 2
Biometrics AIA 17 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
SAP Quality Awards 7 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Cisco Expo 23 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
SUSECON Digital 4 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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