Ирландия - Республика

На вышки 5G ведется охота, потому что они «излучают коронавирус». Их поджигают и уничтожают, а после попадают в тюрьму В тюрьму за веру Двум мужчинам, проживающим в Ирландии, предъявлены обвинения в серии поджогов вышек связи 5G. Как пишет издание The Regist

Новый госконтракт на $160 млн получил ИТ-гигант, из-за ПО которого сотни работников уволили и посадили в тюрьму Fujitsu вновь побеждает Fujitsu выиграла контракт на создание электронного реестра земельных участков Северной Ирландии (Великобритания). Японская компания ранее пообещала воздерживаться от выполнения работ по заказу организаций, представляющих британский госсектор, после скандала с дефективным ПО Horiz

ИТ-компании изгоняют из «налогового рая» «Налоговое убежище» прикроют для техгигантов Правительство Ирландии объявило о готовности присоединиться к международному соглашению, которое предусматривает повышение налога на прибыль для крупных транснациональных корпораций. Ставка для них изменится

Госвласти велели хакерам вернуть краденые данные и сдаться Сдавайте украденное Верховный суд Ирландии выписал запретительный ордер в отношении киберпреступной группировки Conti, а правоохранительные органы опубликовали его на сайте группировки в даркнете. Операторам Conti запрещается п

Microsoft, Apple и Google обязали выдавать властям США переписку пользователей с серверов по всему миру то правительство желало получить доступ к переписке пользователя, хранящейся на серверах компании в Ирландии. Несколько дней назад американское законодательство, регулирующее такие вопросы, был

Российские стартапы выходят на глобальный рынок через Ирландию В Ирландии завершился второй этап акселерации, организованный венчурным фондом ранних стадий Pu

Pulsar Venture Capital открыл представительство в Ирландии аний из России, а также помощь портфельным компаниям Pulsar Venture Capital в локализации бизнеса в Ирландии и организации партнерств с участниками инновационной экосистемы и рыночных партнерст

NDRC и Enterprise Ireland приглашают российские стартапы запуститься в Ирландии олжает привлекать компании со всего мира, которые понимают преимущества размещения своего бизнеса в Ирландии. На самом деле, более 10% нашего портфеля фонда состоит из иностранных предпринимате

OneTwoTrip для iOS стал доступен в США, Великобритании, Германии, Испании, Ирландии и Украине С последним обновлением приложение OneTwoTrip для iOS стало доступно для пользователей еще шести стран: США, Великобритании, Германии, Испании, Ирландии и Украины. Об этом CNews сообщили в компании OneTwoTrip. По словам разработчиков, сервисы OneTwoTrip полностью локализованы и адаптированы для новых рынков. Билеты и бронь в отеле тепе

Ирландский город: "Открытые решения внедряются быстрее проприетарных" В рамках проекта в Ирландском городе Лимерик ведется объединение инфраструктур госсервисов, предоставляемых на у

Тысячи клиентов банков Ирландии пострадали из-за проблем с банкоматами Два крупнейших банка Ирландии столкнулись с ошибками в работе своих платежных систем в один из наиболее активных покупательских дней года. Из-за проблем пострадали тысячи клиентов банков AIB и Bank of Ireland. Клие

Ирландия обновила электронный загранпаспорт Новый загранпаспорт был впервые анонсирован заместителями премьер-министра Ирландии Эйаном Гилмором (Eamon Gilmore) и Джо Костелло (Joe Costello). «Ирландские граждане,

Apple, Microsoft и прочие ИТ-компании изгоняются из налогового рая Министр финансов Ирландии Майкл Нунан (Michael Noonan) заявил, что намерен бороться со схемами, которые позвол

Самая ожидаемая беззеркалка Olympus OM-D E-M1: тест-драйв в ирландском замке нных профессиональных фотографов. Для этого мероприятия было выбрано одно из наиболее красивых мест Ирландии — замок Leslie, расположенный на берегу озера Glaslough. Olympus OM-D E-M1 На пресс-

Ирландский город Лимерик переходит на СПО одом, а в немецкий город Мюнхен уже давно перешел на LiMux, собственный дистрибутив Linux. Однако в Ирландии это первый случай столь решительной миграции крупного города на открытое программное

Netflix запустили в Британии и Ирландии Популярный сервис онлайн-проката фильмов Netflix сегодня объявил о запуске своих услуг в Британии и Ирландии. По словам представителей компании, каждый из пользователей в этих регионах может получить месяц бесплатного доступа к Netflix. После истечения этого срока, доступ к Netflix в Британии

Netflix запустят в Британии и Ирландии в 2012 г. Популярный американский сервис онлайн-проката фильмов Netflix сегодня, 24 октября, объявил о том, что планирует выйти на рынки Британии и Ирландии в начале следующего года. Как и американцы, пользователи из Британии и Ирландии получат возможность просматривать фильмы и сериалы в потоковом режиме за ежемесячную плату. Польз

Telecity купила ирландскую Data Electronics за $143,5 млн Британский оператор дата-центров и провайдер облачных услуг Telecity объявил о приобретении ирландской компании Data Electronics Group за 87,6 млн фунтов стерлингов ($143,5 млн). По словам представителей Telecity, приобретение Data Electronics позволит компании расширить число своих к

Google вывозит российских программистов в Ирландию а The Sunday Business Post. По данным издания, Шмидт провел 45-минутную встречу с премьер-министром Ирландии Эндом Кенни (Taoiseach Enda Kenny), в которой также приняли участие министры финансо

В ирландском университете будут преподавать облачные вычисления Коркский технологический институт в Ирландии объявил об открытии программы обучения магистров по специальности «Облачные вычислен

В SAP назначен новый финансовый директор в Великобритании и Ирландии Региональное отделение компании SAP по Великобритании и Ирландии (SAP UKI) объявило о включении в исполнительный совет SAP UKI и назначении на должность финансового директора (CFO) SAP UKI Елены Шишкиной. В новой должности она будет отвечать за упра

В Ирландии скомпрометированы данные полумиллиона человек В Ирландии произошла утечка информации, претендующая на звание наиболее масштабного инцидента за всю историю страны. Как стало известно компании «Практика Безопасности», в результате кражи базы д

В Ирландии пиратов будут отключать от Сети после трех предупреждений Крупнейший интернет-провайдер Ирландии Eircom вчера, 25 мая, сообщил о введении новой системы борьбы против интернет-пиратс

Магазины Tesco в Ирландии оснастят энергосберегающим осветительным оборудованием низить расход энергоресурсов за счет установки решения Vantium Porto от Nualight в магазинах сети в Ирландии. По мнению Др. Лайма Келли, экологичность продукции, а также оборудования, установле

Крупнейшая утечка в Ирландии: потеряны сведения 380 тыс. человек чке информации. Причиной инцидента стала кража мобильного компьютера из офиса генерального аудитора Ирландии, проводившего проверку расходования бюджетных средств на социальные программы. По да

В Северной Ирландии устанавливают приливные электрогенераторы Коммерческие океанические приливные электрогенераторы устанавливают в Северной Ирландии недалеко от г. Белфаста. Генераторы способны менять положение вращающихся лопастей, что позволяет получать энергию от движения воды в противоположных направлениях. Как сообщает компани

Неогеография: в Ирландии организована адресная GPS-индексация Как сообщает GPS Daily, в Ирландии - единственной стране в Европе, не имевшей до сих пор системы почтовых индексов - разработана система почтовых индексов на основе данных о местоположении в единой географической систем

Ирландские скиммеры сняли с банковских счетов более ?1 млн. Более ?1 млн. было украдено с банковских карт жителей Ирландии в результате действий скиммерской группировки. По сведениям аналитического центра ко

Ирландский банк более полугода замалчивал утечку Bank of Ireland, второй по величине банк Ирландии, замалчивал утечку информации с осени прошлого года. Информация об инциденте стала п

Утеряны диски с данными ирландских автомобилистов Утеряны незашифрованные компьютерные диски, содержащие фамилии и адреса 6000 автомобилистов Северной Ирландии. Сообщение об этом сделало транспортное агентство Северной Ирландии (Northern Ireland Driver and Vehicle Agency, DVLA). Сама утечка произошла на почте. Информация, содержащаяся

Ирландский ИТ-десант готовится к высадке на Неве ачалась. В северной столице прошли переговоры делегации ведущих технологических вузов и ИТ-компаний Ирландии с петербургскими коллегами. Инициатива их проведения исходила от Ирландского совета

Обзор Folklore. А начиналось с ирландских сказок… анный командой Game Republic проект Folklore — игра, буквально концентрирующаяся на мирах и феноменах, являющихся плодом человеческих фантазий, мыслей и чувств.Читайте: Обзор Folklore. А начиналось с ирландских сказок…

Seagate закрывает завод в Ирландии ate Technology объявила о намерении во II половине 2008 г. закрыть один из своих заводов в Северной Ирландии с целью снижения издержек и повышения конкурентоспособности своих продуктов. Речь ид

Ирландия открывает геоданные в интернете Как сообщает пресс-служба министерства связи, энергетики и природных ресурсов Ирландии, правительство страны приняло решение предоставить открытый доступ к геоданным через

Онлайн-конференция: ирландский опыт ИКТ для России ящее время семь из десяти ведущих мировых ИТ-компаний имеют свои представительства и производство в Ирландии. По мнению Майка Хогана, «существует потенциал для сотрудничества между Россией и Ир

Налоги Ирландии привлекли Amazon Интернет-магазин Amazon открыл вспомогательную базу в Ирландии. Штат сотрудников из 450 человек будет работать на техническую поддержку пользовател

"Голден Телеком" подписал договор о сотрудничестве с ирландским Eircom ению с 2005 г. увеличилась на 12% — до $85,5 млн. Eircom — крупнейшая телефонная компания Ирландии с годовой выручкой порядка €1,6 млрд.

Как Ирландия стала страной айтишников лах и адекватно их оценивающий. Метафора пошла в ход в конце 90-ых, на волне экономического подъема Ирландии, которую привыкли считать глухой периферией Европы. К тому же, еще и неспокойной – "