«М.Видео»: россияне закупаются PlayStation в преддверии выхода GTA VI них лет, которую поклонники серии ждали более десяти лет. Мы уже наблюдаем заметный рост интереса к PlayStation 5 и Xbox, поскольку именно эти платформы станут основными для главного игрового р

Sony приступила к цифровому грабежу. Из аккаунтов пользователей стерты сотни оплаченных фильмов Массовое удаление контента Sony отбирает у пользователей купленный контент в PlayStation Store, пишет Kotaku. Из библиотек пользователей удалят более 500 ранее купленных фильмов. В июле 2026 г. Sony удалила сотни фильмов и сериалов из учетных записей клиентов PlaySta

Sony убивает целую индустрию. Навсегда прекращается производство дисков с играми для PlayStation – останутся только цифровые копии ation – это резкое сокращение производства дисков Blu-ray во всем мире, а именно они используются в PlayStation 5, поскольку современные видеоигры невозможно уместить на одном DVD-диске Другая

«М.видео» назвала цену предзаказа коробочного издания GTA VI ормах. Это самый продаваемый мультиплатформенный проект в истории нашей компании. Только версия для PlayStation 4 разошлась тиражом более 200 тыс. экземпляров, а версия для PlayStation 5 даже с

МТС добавила возможность купить аккаунты и подписку PlayStation ПАО «МТС» объявляет о возможности покупки на сервисе «МТС Оплата» готовых зарубежных аккаунтов Sony PlayStation, аккаунтов с подпиской PS Plus или EA Play, а также отдельно самих подписок.

Рассекречена «начинка» первой суверенной игровой приставки – будущей «убийцы» SteamDeck, Xbox и Playstation ony – вероятнее всего, к 2030 г. компания выпустит новую консоль, поскольку к тому моменту нынешней Playstation 5 исполнится 10 лет. Вторым основным конкурентом может стать корпорация Microsoft

«М.видео» назвала топ продаж видеоигр за 2025 год сь EA Sports FC 25 в версии для PlayStation 5 — при этом четвертую строчку в топе заняла версия для PlayStation 4 (включающая код на бесплатное обновление до PS5 версии), а новая EA Sports FC 2

Разработанная в Якутии игра впервые выходит на консолях PlayStation, Xbox и Switch Якутская студия Rubedo Games выпускает дебютную игру Soulbind: Tales of the Underworld. Это первый проект из Якутии, получивший мировой релиз на всех современных игровых консолях: PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Об этом сообщает Фонд развития инноваций республики. Soulbind: Tales of the Underworld — игра в жанре rogue-like, где игрок в роли загадочного скелета отпра

Sony уволила треть сотрудников разработчика игр для PlayStation литиков Jefferies насторожила не столько снижением плана по количеству выпускаемых игровых консолей PlayStation 5, а неприятной тенденцией к снижению нормы операционной прибыли в игровом сегмен

Власти заказали на полмиллиарда подсанкционные Sony PlayStation 5 и игровые ПК с топовыми видеокартами истерство спорта России закупает игровые ПК, оборудование виртуальной реальности, игровые приставки Sony PlayStation 5 и различное периферийное оборудование для фиджитал-центров по всей России.

По России нанесли массированный санкционный удар. Блокируют игровые приставки Sony PlayStation и профили с купленными играми. Опрос пользователи потеряют немалую сумму денег, с учетом того, сколько в нынешних реалиях стоят консоли PlayStation 5 и игры для нее. Для примера, в России PS5 Slim с дисководом оценивается в средн

В «М.Видео-Эльдорадо» поступила в продажу лимитированная версия PlayStation 5 Slim «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж лимитированной версии PlayStation 5 Slim, посвященной 30-летию бренда PlayStation. Стоимость устройства в се

Сбежавшая из России Sony бессовестно обдирает игроков PlayStation. Из-за монопольных цен на нее подали в суд в крупной стране, и это уже четвертый подобный иск довании, проведенном по его заказу, были изучены розничные цены почти ста самых продаваемых игр для PS4 и PS5. Оказалось, что цифровые версии в среднем на 47% дороже физических, а маржа Sony на

Европа запретит поставки в Россию игровых приставок Xbox и PlayStation. Их приспособили для управления БПЛА Больше никаких видеоигр Власти Евросоюза намерены запретить поставки игровых консолей Xbox и PlayStation в Россию, пишет Financial Times. Новые лимиты станут частью очередного, 16 по счету пакета антироссийских санкций, который ЕС собирается ввести 22 февраля 2025 г. Лишить российских

Astrum Entertainment объявляет о назначении Сергея Клишо на должность коммерческого директора ссии и стран СНГ. За время работы в Sony Сергей и его команда работали над успешными запусками PS3, PS4, PS5, VR и игр для этих консолей, что значительно повысило популярность игровой платформы

Российского «убийцу» Xbox и PS5 соберут на отечественных процессорах, которые не производятся в России – нет заводов Российская снаружи и внутри Отечественная игровая консоль, призванная заменить собой японские PlayStation и американские Xbox всех поколений, будет построена на процессоре семейства «Эльб

«М.Видео-Эльдорадо» снизила цены на PlayStation 5 Pro ре электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, снизила цены на Sony PlayStation 5 Pro в период предновогодних распродаж. Теперь новинка доступна в каналах продаж

«М.Видео-Эльдорадо» открыла продажи Sony PlayStation 5 Pro озничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте продаж новейшей приставки Sony PlayStation 5 Pro, стоимость консоли в магазинах сети составляет 129999 руб., поставляется с

Playstation 5 Pro показала высокий спрос на «Яндекс Маркете», заняв 16% рынка игровых приставок в первую неделю продаж Новая игровая приставка Playstation 5 Pro, вышедшая в продажу 7 ноября 2024 г., встретила высокий спрос в России. На

«М.Видео-Эльдорадо»: предзаказ на PlayStation 5 Pro в 3 раза превысил ожидания ции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о том, что предзаказ на консоль PlayStation 5 Pro за первую неделю в 3 раза превзошел прогнозы. Общие продажи PlayStation

«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ новой консоли PlayStation 5 Pro ции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает предзаказ на новейшую приставку PlayStation 5 Pro. Стоимость консоли в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» составит 129 99

CDEK.Shopping открыл предзаказ на PlayStation 5 Pro Cервис по доставке зарубежных товаров CDEK.Shopping открыл предзаказ обновленной консоли PlayStation 5 Pro. Сейчас пользователи могут забронировать игровую приставку, и после старта

«М.Видео-Эльдорадо» привезет в Россию консоль PlayStation 5 Pro и аксессуары а «М.Видео-Эльдорадо» анонсировала скорое появление в России и каналах продаж сети новейшей консоли Sony PlayStation 5 Pro и аксессуаров к ней — дисковода и подставки. В «М.Видео-Эльдорадо» пре

Суверенный «убийца» PlayStation и Xbox растет из Китая. Российская игровая консоль не отличается от сверхдешевого китайского компьютера как выяснилось, неттопов в той же ценовой категории, но никак не мощной игровой приставки на уровне PlayStation 5 и Xbox Series X. Но даже если не брать это в расчет, то пройти мимо процессора

Путин поручил создать в России суверенную замену Xbox, PlayStation и Steam Deck ынка. На втором месте – Playstation с 20-процентной долей Xbox с 7-процентной. В денежном выражении Sony Playstation (64%), на втором месте Xbox, а «бронзу» делят портативные Nintendo Switch и

В «Ситилинке» стартовали продажи обновленной PlayStation 5 Slim Обновленная версия игровой консоли PlayStation 5 Slim от Sony уже в продаже в интернет-магазине и розничной сети «Ситилинка». Но

«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на обновленную консоль PlayStation 5 Slim Группа «М.Видео-Эльдорадо» запускает предзаказ на игровую консоль PlayStation 5 Slim с дисководом. Стоимость новинки составляет 79 999 руб., возможна покупка в

Sony не продает в Казахстане игры для PlayStation: Их там могут купить россияне альный онлайн-магазин PS Store. Уже больше года геймеры не могут приобрести видеоигры для приставок Sony PlayStation онлайн, пишет издание Ulysmedia.kz. Пользователи из Казахстана не могут откр

«М.Видео-Эльдорадо»: спрос на актуальные консоли PlayStation и Xbox за год вырос втрое, 80% выбирают модели с дисководом г. В «М.Видео» и «Эльдорадо» штучные продажи всех консолей выросли почти в 2,5 раза относительно 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Только спрос на актуальные поколения PlayStation и Xbox увеличился втрое, а доля продаж консолей с дисководами увеличилась до 80% с 50% в 2022 г. Сохраняется спрос в сегменте ретро-консолей, продажи выросли на 20%. Активно любител

Sony представила PlayStation Portal — контроллер с дисплеем для PS5 Компания Sony представила контроллер PlayStation Portal с экраном для удаленной игры на консоли PS5. PlayStation Portal — и

Алексей Рогозин из PlayStation присоединился к коммерческому департаменту «М.видео-Эльдорадо до» объявила о кадровых изменениях в коммерческом департаменте. На должность руководителя бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» назначен Алексей Рогозин, ранее занимавший позицию директора по продажам PlayStation в России и СНГ. В роли руководителя бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» Алексей Рогозин сфокусируется на дальнейшем усилении позиций группы в активно развивающихся направлениях «ум

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM PlayStation Classic PlayStation Classic - настоящая легенда в мире видеоигр. В 90-х о ней мечтал чуть ли не кажды

В «ЮMoney» появились карты пополнения для PlayStation Store, Steam и Xbox Live На сайте и в последней версии приложения «ЮMoney» для Android стали доступны цифровые товары: карты пополнения для онлайн-магазинов видеоигр PlayStation Store, Steam и Xbox Live, около 150 игр для ПК и консолей, а также подписки на стриминговые сервисы. Пользователи «ЮMoney» могут оплатить карты пополнения и пройти процесс активации

Россияне потребовали с Sony по 10 миллионов каждому за невозможность играть в PlayStation Иск к Sony Хорошевский районный суд Москвы возбудил дело по коллективному иску от российских пользователей PlayStation к Sony. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на определение о принятии искового заявления. Иск в конце мая подали 28 человек с требованием предоставить им доступ к PlayStation

Group-IB выявила мошеннические схемы с оплатой в PlayStation Store и Brawl Stars Group-IB обнаружила новые мошеннические схемы, связанные с пополнением счета в магазине PlayStation Store и продажей игровой валюты в популярной мобильной игре Brawl Stars. Всего же эксперты Group-IB Digital Risk Protection выявили около 250 мошеннических ресурсов известных брендо

Геймеры начали стрелять друг в друга из-за дорогущих дефицитных приставок Консоль в обмен на жизнь Игровая приставка Sony PlayStation 5 едва не стала причиной смерти 19-летнего геймера из Техаса (США). По информации

PlayStation 5 получит первое крупное обновление ПО с поддержкой переноса игр на USB-накопители Sony объявила о первом крупном обновлении системного программного обеспечения для PlayStation 5 и PlayStation 4, которое станет доступно во всем мире. В число новых функций входит использован

Музыкальный сервис Spotify стал доступен на консолях Playstation ьный сервис Spotify стал доступен на Playstation. Начиная с 30 марта 2021 г., пользователи консолей PS4 и PS5 смогут не только играть в любимые игры, смотреть фильмы и сериалы, но также слушать

QHD-мониторы ViewSonic поддержат разрешение 1440p в работе с PS5 Корпорация ViewSonic объявляет об адаптации QHD-мониторов компании для консолей нового поколения. Как известно, недавно выпущенная консоль PS5 не поддерживает передачу видео с разрешением 1440p на внешние мониторы, так что любители видеоигр оказались в непростой ситуации. Как сообщила компания Sony, нативный выходной сигнал с разр