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Sony Playstation (PS) Игровая приставка

Sony Playstation (PS) - Игровая приставка

СОБЫТИЯ

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29.07.2026 «М.Видео»: россияне закупаются PlayStation в преддверии выхода GTA VI

них лет, которую поклонники серии ждали более десяти лет. Мы уже наблюдаем заметный рост интереса к PlayStation 5 и Xbox, поскольку именно эти платформы станут основными для главного игрового р
17.07.2026 Sony приступила к цифровому грабежу. Из аккаунтов пользователей стерты сотни оплаченных фильмов

Массовое удаление контента Sony отбирает у пользователей купленный контент в PlayStation Store, пишет Kotaku. Из библиотек пользователей удалят более 500 ранее купленных фильмов. В июле 2026 г. Sony удалила сотни фильмов и сериалов из учетных записей клиентов PlaySta
02.07.2026 Sony убивает целую индустрию. Навсегда прекращается производство дисков с играми для PlayStation – останутся только цифровые копии

ation – это резкое сокращение производства дисков Blu-ray во всем мире, а именно они используются в PlayStation 5, поскольку современные видеоигры невозможно уместить на одном DVD-диске Другая

25.06.2026 «М.видео» назвала цену предзаказа коробочного издания GTA VI

ормах. Это самый продаваемый мультиплатформенный проект в истории нашей компании. Только версия для PlayStation 4 разошлась тиражом более 200 тыс. экземпляров, а версия для PlayStation 5 даже с
29.05.2026 МТС добавила возможность купить аккаунты и подписку PlayStation

ПАО «МТС» объявляет о возможности покупки на сервисе «МТС Оплата» готовых зарубежных аккаунтов Sony PlayStation, аккаунтов с подпиской PS Plus или EA Play, а также отдельно самих подписок.
27.03.2026 Рассекречена «начинка» первой суверенной игровой приставки – будущей «убийцы» SteamDeck, Xbox и Playstation

ony – вероятнее всего, к 2030 г. компания выпустит новую консоль, поскольку к тому моменту нынешней Playstation 5 исполнится 10 лет. Вторым основным конкурентом может стать корпорация Microsoft
26.12.2025 «М.видео» назвала топ продаж видеоигр за 2025 год

сь EA Sports FC 25 в версии для PlayStation 5 — при этом четвертую строчку в топе заняла версия для PlayStation 4 (включающая код на бесплатное обновление до PS5 версии), а новая EA Sports FC 2
28.08.2025 Разработанная в Якутии игра впервые выходит на консолях PlayStation, Xbox и Switch

Якутская студия Rubedo Games выпускает дебютную игру Soulbind: Tales of the Underworld. Это первый проект из Якутии, получивший мировой релиз на всех современных игровых консолях: PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Об этом сообщает Фонд развития инноваций республики. Soulbind: Tales of the Underworld — игра в жанре rogue-like, где игрок в роли загадочного скелета отпра
18.06.2025 Sony уволила треть сотрудников разработчика игр для PlayStation

литиков Jefferies насторожила не столько снижением плана по количеству выпускаемых игровых консолей PlayStation 5, а неприятной тенденцией к снижению нормы операционной прибыли в игровом сегмен
05.06.2025 Власти заказали на полмиллиарда подсанкционные Sony PlayStation 5 и игровые ПК с топовыми видеокартами

истерство спорта России закупает игровые ПК, оборудование виртуальной реальности, игровые приставки Sony PlayStation 5 и различное периферийное оборудование для фиджитал-центров по всей России.
19.05.2025 По России нанесли массированный санкционный удар. Блокируют игровые приставки Sony PlayStation и профили с купленными играми. Опрос

пользователи потеряют немалую сумму денег, с учетом того, сколько в нынешних реалиях стоят консоли PlayStation 5 и игры для нее. Для примера, в России PS5 Slim с дисководом оценивается в средн
07.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» поступила в продажу лимитированная версия PlayStation 5 Slim

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж лимитированной версии PlayStation 5 Slim, посвященной 30-летию бренда PlayStation. Стоимость устройства в се
21.02.2025 Сбежавшая из России Sony бессовестно обдирает игроков PlayStation. Из-за монопольных цен на нее подали в суд в крупной стране, и это уже четвертый подобный иск

довании, проведенном по его заказу, были изучены розничные цены почти ста самых продаваемых игр для PS4 и PS5. Оказалось, что цифровые версии в среднем на 47% дороже физических, а маржа Sony на
28.01.2025 Европа запретит поставки в Россию игровых приставок Xbox и PlayStation. Их приспособили для управления БПЛА

Больше никаких видеоигр Власти Евросоюза намерены запретить поставки игровых консолей Xbox и PlayStation в Россию, пишет Financial Times. Новые лимиты станут частью очередного, 16 по счету пакета антироссийских санкций, который ЕС собирается ввести 22 февраля 2025 г. Лишить российских

15.01.2025 Astrum Entertainment объявляет о назначении Сергея Клишо на должность коммерческого директора

ссии и стран СНГ. За время работы в Sony Сергей и его команда работали над успешными запусками PS3, PS4, PS5, VR и игр для этих консолей, что значительно повысило популярность игровой платформы
26.12.2024 Российского «убийцу» Xbox и PS5 соберут на отечественных процессорах, которые не производятся в России – нет заводов

Российская снаружи и внутри Отечественная игровая консоль, призванная заменить собой японские PlayStation и американские Xbox всех поколений, будет построена на процессоре семейства «Эльб
21.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» снизила цены на PlayStation 5 Pro

ре электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, снизила цены на Sony PlayStation 5 Pro в период предновогодних распродаж. Теперь новинка доступна в каналах продаж
14.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открыла продажи Sony PlayStation 5 Pro

озничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте продаж новейшей приставки Sony PlayStation 5 Pro, стоимость консоли в магазинах сети составляет 129999 руб., поставляется с

14.11.2024 Playstation 5 Pro показала высокий спрос на «Яндекс Маркете», заняв 16% рынка игровых приставок в первую неделю продаж

Новая игровая приставка Playstation 5 Pro, вышедшая в продажу 7 ноября 2024 г., встретила высокий спрос в России. На

03.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: предзаказ на PlayStation 5 Pro в 3 раза превысил ожидания

ции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о том, что предзаказ на консоль PlayStation 5 Pro за первую неделю в 3 раза превзошел прогнозы. Общие продажи PlayStation

26.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ новой консоли PlayStation 5 Pro

ции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает предзаказ на новейшую приставку PlayStation 5 Pro. Стоимость консоли в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» составит 129 99
12.09.2024 CDEK.Shopping открыл предзаказ на PlayStation 5 Pro

Cервис по доставке зарубежных товаров CDEK.Shopping открыл предзаказ обновленной консоли PlayStation 5 Pro. Сейчас пользователи могут забронировать игровую приставку, и после старта

11.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» привезет в Россию консоль PlayStation 5 Pro и аксессуары

а «М.Видео-Эльдорадо» анонсировала скорое появление в России и каналах продаж сети новейшей консоли Sony PlayStation 5 Pro и аксессуаров к ней — дисковода и подставки. В «М.Видео-Эльдорадо» пре
30.03.2024 Суверенный «убийца» PlayStation и Xbox растет из Китая. Российская игровая консоль не отличается от сверхдешевого китайского компьютера

как выяснилось, неттопов в той же ценовой категории, но никак не мощной игровой приставки на уровне PlayStation 5 и Xbox Series X. Но даже если не брать это в расчет, то пройти мимо процессора

27.03.2024 Путин поручил создать в России суверенную замену Xbox, PlayStation и Steam Deck

ынка. На втором месте – Playstation с 20-процентной долей Xbox с 7-процентной. В денежном выражении Sony Playstation (64%), на втором месте Xbox, а «бронзу» делят портативные Nintendo Switch и

22.12.2023 В «Ситилинке» стартовали продажи обновленной PlayStation 5 Slim

Обновленная версия игровой консоли PlayStation 5 Slim от Sony уже в продаже в интернет-магазине и розничной сети «Ситилинка». Но
05.12.2023 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на обновленную консоль PlayStation 5 Slim

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запускает предзаказ на игровую консоль PlayStation 5 Slim с дисководом. Стоимость новинки составляет 79 999 руб., возможна покупка в
13.11.2023 Sony не продает в Казахстане игры для PlayStation: Их там могут купить россияне

альный онлайн-магазин PS Store. Уже больше года геймеры не могут приобрести видеоигры для приставок Sony PlayStation онлайн, пишет издание Ulysmedia.kz. Пользователи из Казахстана не могут откр
19.10.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на актуальные консоли PlayStation и Xbox за год вырос втрое, 80% выбирают модели с дисководом

г. В «М.Видео» и «Эльдорадо» штучные продажи всех консолей выросли почти в 2,5 раза относительно 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Только спрос на актуальные поколения PlayStation и Xbox увеличился втрое, а доля продаж консолей с дисководами увеличилась до 80% с 50% в 2022 г. Сохраняется спрос в сегменте ретро-консолей, продажи выросли на 20%. Активно любител
24.08.2023 Sony представила PlayStation Portal — контроллер с дисплеем для PS5

Компания Sony представила контроллер PlayStation Portal с экраном для удаленной игры на консоли PS5. PlayStation Portal — и
26.04.2023 Алексей Рогозин из PlayStation присоединился к коммерческому департаменту «М.видео-Эльдорадо

до» объявила о кадровых изменениях в коммерческом департаменте. На должность руководителя бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» назначен Алексей Рогозин, ранее занимавший позицию директора по продажам PlayStation в России и СНГ. В роли руководителя бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» Алексей Рогозин сфокусируется на дальнейшем усилении позиций группы в активно развивающихся направлениях «ум
21.04.2023 Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

PlayStation Classic PlayStation Classic - настоящая легенда в мире видеоигр. В 90-х о ней мечтал чуть ли не кажды
11.04.2023 В «ЮMoney» появились карты пополнения для PlayStation Store, Steam и Xbox Live

На сайте и в последней версии приложения «ЮMoney» для Android стали доступны цифровые товары: карты пополнения для онлайн-магазинов видеоигр PlayStation Store, Steam и Xbox Live, около 150 игр для ПК и консолей, а также подписки на стриминговые сервисы. Пользователи «ЮMoney» могут оплатить карты пополнения и пройти процесс активации
12.09.2022 Россияне потребовали с Sony по 10 миллионов каждому за невозможность играть в PlayStation

Иск к Sony Хорошевский районный суд Москвы возбудил дело по коллективному иску от российских пользователей PlayStation к Sony. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на определение о принятии искового заявления. Иск в конце мая подали 28 человек с требованием предоставить им доступ к PlayStation
07.06.2022 Group-IB выявила мошеннические схемы с оплатой в PlayStation Store и Brawl Stars

Group-IB обнаружила новые мошеннические схемы, связанные с пополнением счета в магазине PlayStation Store и продажей игровой валюты в популярной мобильной игре Brawl Stars. Всего же эксперты Group-IB Digital Risk Protection выявили около 250 мошеннических ресурсов известных брендо
01.12.2021 Геймеры начали стрелять друг в друга из-за дорогущих дефицитных приставок

Консоль в обмен на жизнь Игровая приставка Sony PlayStation 5 едва не стала причиной смерти 19-летнего геймера из Техаса (США). По информации
13.04.2021 PlayStation 5 получит первое крупное обновление ПО с поддержкой переноса игр на USB-накопители

Sony объявила о первом крупном обновлении системного программного обеспечения для PlayStation 5 и PlayStation 4, которое станет доступно во всем мире. В число новых функций входит использован
31.03.2021 Музыкальный сервис Spotify стал доступен на консолях Playstation

ьный сервис Spotify стал доступен на Playstation. Начиная с 30 марта 2021 г., пользователи консолей PS4 и PS5 смогут не только играть в любимые игры, смотреть фильмы и сериалы, но также слушать
11.12.2020 QHD-мониторы ViewSonic поддержат разрешение 1440p в работе с PS5

Корпорация ViewSonic объявляет об адаптации QHD-мониторов компании для консолей нового поколения. Как известно, недавно выпущенная консоль PS5 не поддерживает передачу видео с разрешением 1440p на внешние мониторы, так что любители видеоигр оказались в непростой ситуации. Как сообщила компания Sony, нативный выходной сигнал с разр
27.11.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» отправили в доставку все Playstation 5 и открыли новый предзаказ

ьдорадо». Лидером российского рынка среди производителей стала компания Sony. На семейство консолей Playstation 4 пришлось около 50% штучных продаж и 75% от денежного объема всего рынка.

Публикаций - 4166, упоминаний - 7071

Sony Playstation (PS) и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 1128
Microsoft Corporation 25775 497
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 375
EA - Electronic Arts 1317 354
Nintendo 823 338
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 223
Microsoft - Activision Blizzard 511 197
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 187
Capcom 290 140
Новый диск 963 139
Apple Inc 13156 133
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 125
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 117
Samsung Electronics 11065 107
Toshiba Corporation 2980 104
Square Enix 215 98
Codemasters 244 97
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 94
Nvidia Corp 4002 91
2K Games 215 91
THQ 299 80
9594 79
AMD - Advanced Micro Devices 4641 77
Intel Corporation 12811 74
Google LLC 12690 66
EA DICE 165 64
Konami 111 64
IBM - International Business Machines Corp 9699 55
Atari 159 49
Valve Software 254 49
Bandai Namco Entertainment 118 47
Gearbox Software 111 46
Бука - Buka Entertaiment 493 45
LG Electronics 3735 45
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 42
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 42
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 42
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 41
EA Sports 71 41
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 39
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 134
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 80
Block - Square 203 74
Warner Bros. International Television Distribution 289 72
Warner 540 50
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 26
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 26
Walt Disney Company 647 23
eBay Inc 1640 22
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 21
EPIC Telecom Invest 212 20
Верный - торговая сеть 326 16
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 14
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 13
101Hotels.com 456 13
LEGO 260 12
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 11
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 10
Белый Ветер 365 10
Walmart - Wal-Mart Stores 405 10
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 9
Sony Music Entertainment 161 9
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 9
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 9
ХитZona - ХитЗона 26 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 9
Совкомбанк Совесть 279 8
Ferrari NV 159 8
GameStop 30 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 7
Aston Martin 38 7
Россети Ленэнерго 1699 7
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 63
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 21
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 20
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
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Судебная власть - Judicial power 2500 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 9
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U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 7
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 44
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 31
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 20
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 20
ИгроМир 125 20
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 15
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 14
Международный женский день - 8 марта 418 12
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 12
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 10
CeBIT 614 10
Capture the Flag - CTF 56 7
День молодёжи - 27 июня 1087 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 3
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Microsoft Ignite 44 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
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Sony PlayStation Meeting 2 2
Чемпионат Италии по футболу 14 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Золотой Орел - национальная кинонаграда России 1 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Geek Picnic 8 1
PayPal Innovate Developer Conference 1 1
Asus Open 3 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Golden Joystick Awards - Золотой джойстик 4 1
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