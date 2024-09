«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ новой консоли PlayStation 5 Pro

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает предзаказ на новейшую приставку PlayStation 5 Pro. Стоимость консоли в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» составит 129 999 руб. Все покупатели смогут оформить предзаказ с рассрочкой на 24 месяца без первоначального взноса и переплаты и кэшбеком 30%. Устройство получит официальную гарантию сроком на один год. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Новая консоль получила улучшенный процессор AMD Zen 2 с 16 потоками и тактовой частотой 3,5 ГГц, который может работать со скоростью до 3,85 ГГц. Графический чип построен на архитектуре RDNA 3 и обладает производительностью 33,5 Тфлопс – прежде была RDNA 2 и всего 10,3 Тфлопс. Оперативная память GDDR6 осталась на прежнем уровне – 16 ГБ, но ее скорость выросла до 18 Гбит/с (у обычной модели – 14 Гбит/с). В два раза увеличился и объем SSD-накопителя – 2 ТБ против 1ТБ у предыдущего поколения консоли.

По данным производителя, улучшенные технические характеристики позволили повысить рендеринг в играх на 45%. Теперь пользователи могут запускать игры с увеличенной частотой кадров в секунду в режиме «Качество» в разрешении 4К.

PlayStation 5 Pro оснащена улучшенной системой охлаждения, которая позволяет играть в требовательные игры на максимальных настройках графики без перегрева и с минимальным уровнем шума. Кроме того, PS5 Pro поддерживает все существующие аксессуары и геймпады для PlayStation 5, в том числе и шлем виртуальной реальности PlayStation VR2.

Руководитель департамента «Развитие игр и игрового сообщества» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Мы рады объявить о том, что новейшая консоль – PlayStation 5 Pro уже доступна для предзаказа в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Игровые консоли PlayStation очень популярны на нашем рынке – так в первом полугодии 2024 го.предшественница PS5 Pro заняла 73% всего российского рынка консолей. Мы рады привезти самую мощную консоль в мире в Россию одними из первых, верим, что PlayStation 5 Pro cможет показать темпы продаж аналогичные PS4 Pro. Важным фактором, который может оказать влияние на спрос на PS5 Pro, является наличие игр, способных полноценно раскрыть характеристики усовершенствованной консоли. Среди них можно выделить уже вышедшие игры: The Last of Us: Part II remastered, Gran Turismo 7, «Человек-паук» 2, Final Fantasy VII: Rebirth, новинки этого сезона Dragon Age: The Veilguard и Assassins’ Creed Shadows и, конечно же, самую ожидаемую игру десятилетия – Grand Theft Auto VI. Все эти игры, как и сама консоль, будут представлены в ассортименте нашей сети».