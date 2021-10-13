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AMD Zen
Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров


13.10.2021 Первое в истории обновление для Windows 11 усугубило проблему с производительностью чипов 1
07.10.2021 Новая Windows 11 заставляет «тормозить» мощные процессоры AMD 3
30.09.2021 Очередное обновление Astra Linux Common Edition: актуальное ядро и новые возможности 2
01.09.2021 Cloudflare забраковала новейшие процессоры Intel из-за их колоссальной «прожорливости» 1
30.06.2021 Цены на сверхновую оперативную память рухнули на четверть еще до начала продаж. Процессоров с ее поддержкой не существует 1
18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 3
28.04.2021 На дефектных процессорах AMD для игровых приставок Xbox начали собирать ПК. Они уже в продаже 1
22.04.2021 В России начинается выпуск отечественных материнских плат для новейших процессоров AMD. Фото 2
23.03.2021 Google переманила ветерана Intel с 20-летним стажем, чтобы строить собственные процессоры 1
23.03.2021 Экс-президент Intel создала процессор круче, чем Intel и AMD 1
16.03.2021 AMD выпустила «самые производительные в мире» серверные процессоры дешевле Intel 5
10.02.2021 Десктопный процессор Intel с «ARM-заимствованиями» даст фору чипам Apple и AMD 1
13.01.2021 AMD выпустила новые мобильные процессоры 2
05.01.2021 На рынке процессоров может смениться лидер. Это произойдет впервые за 15 лет 1
12.11.2020 AMD представила встраиваемые процессоры AMD Ryzen V2000 2
10.11.2020 В России стартовали продажи консолей нового поколения Xbox Series X и Xbox Series S. Цены 1
23.10.2020 Intel объяснила, почему делает процессоры 14 нм, пока AMD осваивает 5 нм 3
09.10.2020 AMD выпустила уникальные процессоры на полностью новой архитектуре. Видео 5
06.10.2020 Начато производство «первой в мире» сверхскоростной памяти DDR5 1
23.09.2020 AMD выпустила быстрые мобильные чипы на древнем техпроцессе 1
10.09.2020 AMD объявила «Красный октябрь»: Скоро выйдут процессоры, которым у Intel даже близко нет аналогов 8
10.09.2020 Microsoft выпускает сверхдешевую игровую консоль нового поколения. Видео. Цена в России 2
18.08.2020 AMD выпустила чипсет A520 для сокета AM4 1
03.08.2020 Вышло самое крупное в истории обновление Linux. В него впервые добавлена поддержка российского процессора 1
23.07.2020 AMD впервые в истории обогнала Intel по цене акций 1
22.07.2020 Lenovo представила игровые ПК Lenovo Legion на процессорах AMD Ryzen 1
22.07.2020 AMD представила десктопные процессоры Ryzen 4000 1
06.07.2020 Линус Торвальдс отошел от дел: «Я больше не программирую» 1
25.05.2020 Линус Торвальдс изменил процессорам Intel впервые за 15 лет 1
08.05.2020 AMD представила мобильные процессоры Ryzen PRO 4000 2
29.04.2020 Intel создает первые 7-нм процессоры с возможностями, которых раньше не было 3
22.04.2020 AMD выпустила сверхдешевые процессоры для настольных ПК. У Intel таких нет 2
21.04.2020 AMD представила пользовательские процессоры AMD Ryzen третьего поколения 1
15.04.2020 AMD представила новые процессоры Epyc второго поколения 2
15.04.2020 AMD создала «самые производительные» серверные процессоры в мире. Они дешевле аналогов Intel 1
31.03.2020 Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет? 2
18.03.2020 Новейшее ядро Linux получит улучшенную поддержку древних дискет 2
10.03.2020 Все процессоры AMD последних девяти лет беззащитны перед взломами 2
06.03.2020 HPE и AMD создадут самый быстрый суперкомпьютер в мире 2
23.01.2020 Самые ожидаемые новинки 2020 года на рынке ПК и ноутбуков 3

Публикаций - 76, упоминаний - 133

AMD Zen упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

AMD - Advanced Micro Devices 1676 55
Intel Corporation 4186 40
Microsoft Corporation 11110 20
Samsung Electronics 5686 15
Lenovo Group 1638 13
HP Inc. 2920 11
Google LLC 7158 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 10
Nvidia Corp 2028 8
Apple Inc - Эппл Рус 7713 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 6
Huawei 2731 6
Qualcomm Technologies 1003 6
Broadcom Inc 197 5
IBM 3546 5
Twitter 2204 5
Dell EMC 2411 5
SK hynix 66 4
ASRock 25 4
Facebook 3766 4
MSI - Micro-Star International 277 4
Dell Technologies 133 3
Gigabyte Technology 135 3
Oracle Corporation 3355 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Acer Group 1366 3
Nutanix 70 2
Hygon 2 2
Supermicro 65 2
Cray 50 2
THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 3 2
VMware 1829 2
Микрон - Micron 365 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Intel Fab 42 7 1
Imagination Technologies 24 1
Sugon Information Industry 13 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 17 1
Biostar 11 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Tesla Motors 241 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
FedEx 31 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 4 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 5
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 5
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 21
DDR - Double data rate 1071 16
ARM64 - Архитектура процессора 1019 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 8
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 109 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 4
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 4
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 30 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 3
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 2
Intel Turbo Boost Technology 181 2
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 179 2
SMT - Simultaneous multi-threading - Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций 11 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 2
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 2
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 579 2
USB Type-C - USB-C 901 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 18 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 1 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 214 1
ASLR - Address Space Layout Randomization - случайное распределение адресного пространства - рандомизация адресного пространства 24 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 36
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 18
Microsoft Windows 10 6652 16
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 14
Intel Core - Семейство процессоров 863 12
Intel Core i - Cерия процессоров 352 12
Intel x86 - Архитектура процессора 992 11
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 10
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 9
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 9
Nvidia GeForce GTX 2071 9
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 8
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 35 8
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 323 7
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 6
AMD Athlon Pro - Микропроцессор 33 6
Linux OS 4265 6
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 5
Intel Xeon W 16 5
AMD EPYC Rome - серия серверных процессоров 14 5
Intel Tiger Lake 38 5
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 5
Statcounter 171 4
AMD Ryzen AM4 - Серия микропроцессоров 9 4
AMD Memory Guard 6 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 4
Google Android 10751 4
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 18 4
MINIX - UNIX-совместимая операционная система 11 3
WhatsApp Messenger 654 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 354 3
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 3
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 122 3
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 79 3
AMD RDNA - AMD Radeon DNA 15 3
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 3
Apple macOS 927 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 5
Lisa Su - Лиза Су 32 5
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 3
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 7 3
Носков Константин 201 2
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 2
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 2
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 2
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 52 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 2
Soqui Frank - Соки Франк 2 2
Keller Jim - Келлер Джим 7 2
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 2
Woligroski Don - Волигроски Дон 2 2
Copeland Randy - Коупленд Рэнди 1 1
Spencer Phil - Спенсер Фил 5 1
Soqui Frank - Соки Фрэнк 1 1
Ping Guo - Пин Го 20 1
Wei Miao - Вэй Мяо 4 1
Renduchintala Murthy - Рендучинтала Мерти 4 1
Sethi Satinder - Сетхи Сатиндер 2 1
McNamara Daniel (Dan) - Макнамара Дэн 3 1
Amini Kamran - Амини Камран 3 1
Moore Gordon - Мур Гордон 20 1
Bryant Gregory - Брайант Грегори 4 1
Путин Владимир 1826 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 17 1
Shen Jerry - Шен Джерри 28 1
Березкин Григорий 28 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 11 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Осеевский Михаил 221 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 19
Россия - Российская федерация - РФ 57483 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 2
Япония 2792 2
Китай - Тайвань 593 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 78 2
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Япония - Цукуба 4 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Испания - Королевство 1256 1
Венгрия 293 1
Россия - Калининградская область 539 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
США - Аризона 96 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Ближний Восток 1475 1
Африка 1491 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Бельгия - Королевство 398 1
Канада 1307 1
Австралия - Австралийский Союз 1127 1
Индия - Республика 2175 1
Дания - Королевство 371 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Европа 3766 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 27 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
Tom’s Hardware 86 10
DigiTimes - Издание 506 4
VideoCardz 12 3
WCCFTech - Издание 32 3
The Bell - Издание 34 1
HardwareLuxx 2 1
Phoronix 15 1
TechRadar 71 1
Gizmodo 98 1
The Inquirer 27 1
TechPowerUp 13 1
Forbes - Форбс 442 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
NYT - The New York Times 509 1
ZDnet 381 1
The Register 345 1
Reddit 198 1
Cinebench 16 4
Mercury Research 19 2
CNews Analytics 1991 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Omdia 15 1
PCMark 77 1
Jon Peddie Research 20 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 3 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 120 4
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