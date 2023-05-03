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AMD Zen Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров
СОБЫТИЯ
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|03.05.2023
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В массовых процессорах AMD нашлась «дыра», которую невозможно закрыть. В опасности все пользователи
Опасные процессоры AMD Процессоры компании AMD на архитектурах Zen 2 и Zen 3 оказались уязвимы к атаке faulTPM, позволяющей взломать их через модуль TPM, пишут порт
|16.03.2021
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AMD выпустила «самые производительные в мире» серверные процессоры дешевле Intel
Серверные процессоры на Zen 3 Компания AMD выпустила x86-совместимые серверные процессоры Epyc серии 7003, также изве
|13.01.2021
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AMD выпустила новые мобильные процессоры
Ryzen 5000 серии, выводя на рынок ноутбуков высокоэффективную и чрезвычайно мощную архитектуру ядра Zen 3. Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 5000 серии обеспечивают беспрецедентный уровень п
|09.10.2020
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AMD выпустила уникальные процессоры на полностью новой архитектуре. Видео
Компания AMD провела показ новых процессоров линейки Ryzen 5000, вооруженных новейшей архитектурой Zen 3. Премьера прошла в рамках «Красного октября» – так AMD называет октябрь 2020 г., в тече
|10.09.2020
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AMD объявила «Красный октябрь»: Скоро выйдут процессоры, которым у Intel даже близко нет аналогов
нечем ответить Компания AMD готовится к масштабному показу своих новинок, среди которых архитектура Zen 3 и процессоры Ryzen на ее основе. Все свои продукты последнего поколения AMD намерена пр
|07.11.2018
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AMD выпустила первые в мире «классические» 7 нм процессоры. Видео
и решениями Epyc Naples, и – более того, с будущими процессорами AMD Milan на базе микроархитектуры Zen 3. Новые графические ускорители Vega и планы на будущее Новые графические ускорители Rade
|21.11.2014
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Wexler анонсировал старт продаж нового смартфона Zen 4.5 с полностью ламинированным IPS-экраном
Международная компания Wexler анонсировала старт продаж нового смартфона Wexler Zen 4.5 с ярким полностью ламинированным IPS-экраном диагональю 4,5 дюйма, четырехъядерным процессором, двумя встроенными камерами и поддержкой двух активных SIM-карт. Wexler.Zen 4.5 раз
AMD Zen и организации, системы, технологии, персоны:
|Tom’s Hardware 600 38
|TechSpot 188 7
|DigiTimes - Издание 1331 6
|VideoCardz 44 6
|WCCFTech - Издание 110 5
|Reddit 398 5
|The Register - The Register Hardware 1784 4
|ZDnet 663 3
|TechPowerUp 23 2
|Phoronix 59 2
|Neowin 217 2
|NotebookCheck 18 2
|Hot Hardware - HotHardware 29 2
|The Verge - Издание 619 2
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|GizChina - Издание 84 1
|The Bell - Издание 42 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|Liliputing 76 1
|Ars Technica 450 1
|Inquirer 463 1
|Gizmodo 133 1
|TechRadar 97 1
|Известия ИД 770 1
|Linux Kernel Mailing List - почтовая рассылка для разработчиков ядра 6 1
|CRN 50 1
|SemiAccurate 13 1
|ComputerBase 14 1
|Альтаир медиа - Пикабу 21 1
|HardwareLuxx 3 1
|Golem.de 3 1
|PCWorld - PC World 47 1
|Planet3DNow 2 1
|Igor’s Lab 7 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|ITHome 46 1
|Bloomberg 1627 1
|NYT - The New York Times 1100 1
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