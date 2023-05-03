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AMD Zen Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров

СОБЫТИЯ

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03.05.2023 В массовых процессорах AMD нашлась «дыра», которую невозможно закрыть. В опасности все пользователи

Опасные процессоры AMD Процессоры компании AMD на архитектурах Zen 2 и Zen 3 оказались уязвимы к атаке faulTPM, позволяющей взломать их через модуль TPM, пишут порт
16.03.2021 AMD выпустила «самые производительные в мире» серверные процессоры дешевле Intel

Серверные процессоры на Zen 3 Компания AMD выпустила x86-совместимые серверные процессоры Epyc серии 7003, также изве
13.01.2021 AMD выпустила новые мобильные процессоры

Ryzen 5000 серии, выводя на рынок ноутбуков высокоэффективную и чрезвычайно мощную архитектуру ядра Zen 3. Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 5000 серии обеспечивают беспрецедентный уровень п
09.10.2020 AMD выпустила уникальные процессоры на полностью новой архитектуре. Видео

Компания AMD провела показ новых процессоров линейки Ryzen 5000, вооруженных новейшей архитектурой Zen 3. Премьера прошла в рамках «Красного октября» – так AMD называет октябрь 2020 г., в тече
10.09.2020 AMD объявила «Красный октябрь»: Скоро выйдут процессоры, которым у Intel даже близко нет аналогов

нечем ответить Компания AMD готовится к масштабному показу своих новинок, среди которых архитектура Zen 3 и процессоры Ryzen на ее основе. Все свои продукты последнего поколения AMD намерена пр
07.11.2018 AMD выпустила первые в мире «классические» 7 нм процессоры. Видео

и решениями Epyc Naples, и – более того, с будущими процессорами AMD Milan на базе микроархитектуры Zen 3. Новые графические ускорители Vega и планы на будущее Новые графические ускорители Rade
21.11.2014 Wexler анонсировал старт продаж нового смартфона Zen 4.5 с полностью ламинированным IPS-экраном

Международная компания Wexler анонсировала старт продаж нового смартфона Wexler Zen 4.5 с ярким полностью ламинированным IPS-экраном диагональю 4,5 дюйма, четырехъядерным процессором, двумя встроенными камерами и поддержкой двух активных SIM-карт. Wexler.Zen 4.5 раз

Публикаций - 169, упоминаний - 231

AMD Zen и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 144
Intel Corporation 12811 105
Microsoft Corporation 25775 28
Nvidia Corp 4002 20
Samsung Electronics 11064 20
Lenovo Group 2446 18
Apple Inc 13154 18
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 18
HP Inc. 5883 16
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 12
Google LLC 12688 11
Huawei 4676 11
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 9
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 9
Dell EMC 5180 8
Qualcomm Technologies 1974 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Sony 6739 7
Loongson Technology 80 6
Pegatron - ASRock 60 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 5
Ampere Computing 62 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 5
X Corp - Twitter 2938 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 5
Hygon 6 4
Supermicro 135 4
BLX IC Design Corporation 13 4
Broadcom - VMware 2610 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 3
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 3
Cloudflare 172 3
THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 5 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
TÜV Rheinland Group 181 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Tesla Motors 461 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
NCI - National Cancer Institute - Национальный институт онкологии - Национальный институт рака США 16 1
EPIQ Capital Group 1 1
Maverick Capital 5 1
Eclipse Ventures 1 1
BMW Group 482 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
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Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
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SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 5
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
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