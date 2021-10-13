Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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AMD Zen
Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 76, упоминаний - 133
AMD Zen упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AMD - Advanced Micro Devices 1676 55
|Intel Corporation 4186 40
|Microsoft Corporation 11110 20
|Samsung Electronics 5686 15
|Lenovo Group 1638 13
|HP Inc. 2920 11
|Google LLC 7158 10
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 10
|Nvidia Corp 2028 8
|Apple Inc - Эппл Рус 7713 7
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 6
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 6
|Huawei 2731 6
|Qualcomm Technologies 1003 6
|Broadcom Inc 197 5
|IBM 3546 5
|Twitter 2204 5
|Dell EMC 2411 5
|SK hynix 66 4
|ASRock 25 4
|Facebook 3766 4
|MSI - Micro-Star International 277 4
|Dell Technologies 133 3
|Gigabyte Technology 135 3
|Oracle Corporation 3355 3
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
|Acer Group 1366 3
|Nutanix 70 2
|Hygon 2 2
|Supermicro 65 2
|Cray 50 2
|THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 3 2
|VMware 1829 2
|Микрон - Micron 365 2
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
|Intel Fab 42 7 1
|Imagination Technologies 24 1
|Sugon Information Industry 13 1
|Intel CCG - Intel Client Computing Group 17 1
|Biostar 11 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
|Tesla Motors 241 1
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
|FedEx 31 1
|GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 4 1
|Tom’s Hardware 86 10
|DigiTimes - Издание 506 4
|VideoCardz 12 3
|WCCFTech - Издание 32 3
|The Bell - Издание 34 1
|HardwareLuxx 2 1
|Phoronix 15 1
|TechRadar 71 1
|Gizmodo 98 1
|The Inquirer 27 1
|TechPowerUp 13 1
|Forbes - Форбс 442 1
|Engadget - Блог о технологиях 336 1
|NYT - The New York Times 509 1
|ZDnet 381 1
|The Register 345 1
|Reddit 198 1
|Cinebench 16 4
|Mercury Research 19 2
|CNews Analytics 1991 1
|NetMarketShare Web Analytics 29 1
|Omdia 15 1
|PCMark 77 1
|Jon Peddie Research 20 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764366, в очереди разбора - 668053.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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