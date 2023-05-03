В массовых процессорах AMD нашлась «дыра», которую невозможно закрыть. В опасности все пользователи Опасные процессоры AMD Процессоры компании AMD на архитектурах Zen 2 и Zen 3 оказались уязвимы к атаке faulTPM, позволяющей взломать их через модуль TPM, пишут порт

AMD выпустила «самые производительные в мире» серверные процессоры дешевле Intel Серверные процессоры на Zen 3 Компания AMD выпустила x86-совместимые серверные процессоры Epyc серии 7003, также изве

AMD выпустила новые мобильные процессоры Ryzen 5000 серии, выводя на рынок ноутбуков высокоэффективную и чрезвычайно мощную архитектуру ядра Zen 3. Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 5000 серии обеспечивают беспрецедентный уровень п

AMD выпустила уникальные процессоры на полностью новой архитектуре. Видео Компания AMD провела показ новых процессоров линейки Ryzen 5000, вооруженных новейшей архитектурой Zen 3. Премьера прошла в рамках «Красного октября» – так AMD называет октябрь 2020 г., в тече

AMD объявила «Красный октябрь»: Скоро выйдут процессоры, которым у Intel даже близко нет аналогов нечем ответить Компания AMD готовится к масштабному показу своих новинок, среди которых архитектура Zen 3 и процессоры Ryzen на ее основе. Все свои продукты последнего поколения AMD намерена пр

AMD выпустила первые в мире «классические» 7 нм процессоры. Видео и решениями Epyc Naples, и – более того, с будущими процессорами AMD Milan на базе микроархитектуры Zen 3. Новые графические ускорители Vega и планы на будущее Новые графические ускорители Rade