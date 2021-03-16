AMD выпустила «самые производительные в мире» серверные процессоры дешевле Intel
Серверные процессоры на Zen 3
Компания AMD выпустила x86-совместимые серверные процессоры Epyc серии 7003, также известные под кодовым именем Milan. Семейство включает 19 чипов, выполненных по 7-нанометровому техпроцессу. Благодаря использованию архитектуры Zen 3, которая сперва была «обкатана» на десктопных Ryzen 5000, новые серверные процессоры способны исполнять до 19% больше инструкций за такт (IPC) по сравнению с предшественниками семейства Rome.
AMD называет новые Epyc линейки Milan «самыми производительными серверными процессорами в мире». По заявлению компании, новая линейка превосходит чипы Intel Xeon Cascade Lake Refresh в высокопроизводительных вычислениях (HPC), облачных средах и корпоративных рабочих нагрузках при более выгодном соотношении цена/производительность.
Интерес к чипам Epyc 7003, как утверждают в AMD, в частности, выражают Amazon Web Services (AWS), Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, HPE, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure и Supermicro.
Характеристики и цены
Как и предшественники из семейства Rome, процессоры линейки Milan могут похвастаться наличием от восьми до 64 ядер с поддержкой многопоточности, восьми каналов памяти DDR4-3200 общим объемом до 4 ТБ, 128 линий шины PCIe 4.0. Заявлена совместимость с материнскими платами под процессоры Rome (разъем SP3). Кеш третьего уровня теперь общий для каждого кристалла – до восьми ядер могут обращаться ко всем 32 МБ, расположенным с ними на одном кристалле.
Главное изменение, связанное с применением новой архитектуры Zen 3 – это переход к цельным восьмиядерным блокам CCX. Такой подход обеспечил уменьшение задержек при межъядерном взаимодействии и при работе с кэш-памятью в сравнении с двумя раздельными четырехъядерными ССХ-модулями в Zen 2. В дополнение к этому Zen 3 обеспечивает на 24% лучшее соотношение производительность/ватт по сравнению с Zen 2.
|Наименование
|Ядра/потоки
|Тактовая частота (ГГц)
|L3-кэш (МБ)
|TDP (Вт)
|Цена (доллары США)
|Epyc Milan 7763
|64 / 128
|2,45 / 3,5
|256
|280
|7 890
|Epyc Milan 7713
|64 / 128
|2,0 / 3,675
|256
|225
|7 060
|Epyc Rome 7H12
|64 / 128
|2,6 / 3,3
|256
|280
|?
|Epyc Rome 7742
|64 / 128
|2,25 / 3,4
|256
|225
|6 950
|Epyc Milan 7663
|56 / 112
|2,0 / 3,5
|256
|240
|6 366
|Epyc Milan 7643
|48 / 96
|2,3 / 3,6
|256
|225
|4 995
|Epyc Milan 7F53
|32 / 64
|2,95 / 4,0
|256
|280
|4 860
|Epyc Milan 7453
|28 / 56
|2,75 / 3,45
|64
|225
|1 570
|Xeon Gold 6258R
|28 / 56
|2,7 / 4,0
|38,5
|205
|3 651
|Epyc Milan 74F3
|24 / 48
|3,2 / 4,0
|256
|240
|2 900
|Epyc Rome 7F72
|24 / 48
|3,2 / 3,7
|192
|240
|2 450
|Xeon Gold 6248R
|24 / 48
|3,0 / 4,0
|35,75
|205
|2 700
|Epyc Milan 7443
|24 / 48
|2,85 / 4,0
|128
|200
|2 010
|Epyc Rome 7402
|24 / 48
|2,8 / 3,35
|128
|180
|1 783
|Epyc Milan 73F3
|16 / 32
|3,5 / 4,0
|256
|240
|3 521
|Epyc Rome 7F52
|16 / 32
|3,5 / 3,9
|256
|240
|3 100
|Xeon Gold 6246R
|16 / 32
|3,4 / 4,1
|35,75
|205
|3 286
|Epyc Milan 7343
|16 / 32
|3,2 / 3,9
|128
|190
|1 565
|Epyc Rome 7302
|16 / 32
|3,0 / 3,3
|128
|155
|978
|Epyc Milan 72F3
|8 / 16
|3,7 / 4,1
|256
|180
|2 468
|Epyc Rome 7F32
|8 / 16
|3,7 / 3,9
|128
|180
|2 100
|Xeon Gold 6250
|8 / 16
|3,9 / 4,5
|35,75
|185
|3 400
Новые серверные чипы могут применяться как в однопроцессорных (модели с маркировкой P), так и двухпроцессорных конфигурациях. Линейка включает четыре чипа F-серии, отличающиеся повышенной тактовой частотой и увеличенным размером кеша. Эти процессоры, как отмечает Tom’s Hardware, покажут хороший результат при решении таких задач, как, например, обработка запросов к базам данных, в которых традиционно сильны решения Intel.
Флагман линейки – Epyc 7763 – содержит 64 ядра (128 потоков), работает на тактовой частоте от 2,45 до 3,5 ГГц при стандартном теплопакете (TDP) в 280 Вт. TDP является настраиваемым и может варьироваться в диапазоне 225-280 Вт. Объем кеш-памяти третьего уровня составляет 256 МБ. Заявленная цена процессора – $7,89 тыс. В линейке также есть модель Epyc 7713, которая отличается от флагмана сниженными базовой частотой (2 ГГц) и TDP (225-240 Вт).
Наиболее бюджетная модель – Epyc 7113P по цене $913 – включает 16 ядер (32 потока), L3-кеш размером 128 МБ, TPD в 180 Вт. Базовая частота составляет 3 ГГц, в режиме Boost она может увеличиваться до 3,7 ГГц.
Сравнение с чипами Intel
Отдельно следует отметить модели 7453 и 7663 с 28 и 56 ядрами соответственно. Как рассказал Tom’s Hardware Форрест Норрод (Forrest Norrod), генеральный менеджер бизнес-группы в области решений для центров обработки данных и интегрированных решений компании AMD, многие клиенты компании ранее оптимизировали свои приложения под 28- и 56-ядерные конфигурации на базе чипов Intel Xeon. Таким образом, AMD решила добавить собственные модели с аналогичным числом ядер для того, чтобы упростить клиентам миграцию на собственные решения. Притом ценник на 28-ядерный вариант от AMD (Epyc 7453 за $1,57 тыс.) на первый взгляд привлекательнее аналога от Intel – Xeon Gold 6258R за $3,651 тыс.
По данным AMD, флагманский Epyc 7763 выигрывает в бенчмарке SPECrate 2017 у своего конкурента в лице Intel Xeon Gold 6258R при тестировании производительности работы как с целыми числами, так и с числами с плавающей запятой – новинка AMD быстрее выпущенного в начале 2020 г. процессора Intel на 106%.
Лидировал Epyc 7663 и в бенчмарке SPECjbb 2015, который позволяет оценить производительность вычислительной системы при работе с виртуальными машинами Java (JVM). Однако на этот раз AMD сравнивала свой процессор с 28-ядерным Xeon Platinum 8280, выпущенном во II квартале 2019 г. по цене чуть более $10 тыс.