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AMD выпустила «самые производительные в мире» серверные процессоры дешевле Intel

Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
AMD разработала новые серверные процессоры Epyc линейки 7003 (Milan). Переход на новую архитектуру Zen 3 и повышение тактовых частот позволили добиться более высокой производительности по сравнению с ближайшими конкурентами Intel Xeon и собственными разработками AMD образца 2020 г. Кроме того, новые чипы AMD хоть и подорожали относительно представителей семейства Rome, все равно оказались значительно дешевле продукции Intel.

Серверные процессоры на Zen 3

Компания AMD выпустила x86-совместимые серверные процессоры Epyc серии 7003, также известные под кодовым именем Milan. Семейство включает 19 чипов, выполненных по 7-нанометровому техпроцессу. Благодаря использованию архитектуры Zen 3, которая сперва была «обкатана» на десктопных Ryzen 5000, новые серверные процессоры способны исполнять до 19% больше инструкций за такт (IPC) по сравнению с предшественниками семейства Rome.

AMD называет новые Epyc линейки Milan «самыми производительными серверными процессорами в мире». По заявлению компании, новая линейка превосходит чипы Intel Xeon Cascade Lake Refresh в высокопроизводительных вычислениях (HPC), облачных средах и корпоративных рабочих нагрузках при более выгодном соотношении цена/производительность.

Интерес к чипам Epyc 7003, как утверждают в AMD, в частности, выражают Amazon Web Services (AWS), Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, HPE, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure и Supermicro.

Характеристики и цены

Как и предшественники из семейства Rome, процессоры линейки Milan могут похвастаться наличием от восьми до 64 ядер с поддержкой многопоточности, восьми каналов памяти DDR4-3200 общим объемом до 4 ТБ, 128 линий шины PCIe 4.0. Заявлена совместимость с материнскими платами под процессоры Rome (разъем SP3). Кеш третьего уровня теперь общий для каждого кристалла – до восьми ядер могут обращаться ко всем 32 МБ, расположенным с ними на одном кристалле.

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AMD разбила 19 моделей линейки на три группы с акцентом на производительность, плотность ядер и сбалансированность (по производительности и стоимости владения)

Главное изменение, связанное с применением новой архитектуры Zen 3 – это переход к цельным восьмиядерным блокам CCX. Такой подход обеспечил уменьшение задержек при межъядерном взаимодействии и при работе с кэш-памятью в сравнении с двумя раздельными четырехъядерными ССХ-модулями в Zen 2. В дополнение к этому Zen 3 обеспечивает на 24% лучшее соотношение производительность/ватт по сравнению с Zen 2.

Характеристики некоторых новых серверных процессоров AMD Epyc 7003 (Milan) в сравнении с предыдущим поколением и чипами Intel

Наименование Ядра/потоки Тактовая частота (ГГц) L3-кэш (МБ) TDP (Вт) Цена (доллары США)
Epyc Milan 7763 64 / 128 2,45 / 3,5 256 280 7 890
Epyc Milan 7713 64 / 128 2,0 / 3,675 256 225 7 060
Epyc Rome 7H12 64 / 128 2,6 / 3,3 256 280 ?
Epyc Rome 7742 64 / 128 2,25 / 3,4 256 225 6 950
Epyc Milan 7663 56 / 112 2,0 / 3,5 256 240 6 366
Epyc Milan 7643 48 / 96 2,3 / 3,6 256 225 4 995
Epyc Milan 7F53 32 / 64 2,95 / 4,0 256 280 4 860
Epyc Milan 7453 28 / 56 2,75 / 3,45 64 225 1 570
Xeon Gold 6258R 28 / 56 2,7 / 4,0 38,5 205 3 651
Epyc Milan 74F3 24 / 48 3,2 / 4,0 256 240 2 900
Epyc Rome 7F72 24 / 48 3,2 / 3,7 192 240 2 450
Xeon Gold 6248R 24 / 48 3,0 / 4,0 35,75 205 2 700
Epyc Milan 7443 24 / 48 2,85 / 4,0 128 200 2 010
Epyc Rome 7402 24 / 48 2,8 / 3,35 128 180 1 783
Epyc Milan 73F3 16 / 32 3,5 / 4,0 256 240 3 521
Epyc Rome 7F52 16 / 32 3,5 / 3,9 256 240 3 100
Xeon Gold 6246R 16 / 32 3,4 / 4,1 35,75 205 3 286
Epyc Milan 7343 16 / 32 3,2 / 3,9 128 190 1 565
Epyc Rome 7302 16 / 32 3,0 / 3,3 128 155 978
Epyc Milan 72F3 8 / 16 3,7 / 4,1 256 180 2 468
Epyc Rome 7F32 8 / 16 3,7 / 3,9 128 180 2 100
Xeon Gold 6250 8 / 16 3,9 / 4,5 35,75 185 3 400

Новые серверные чипы могут применяться как в однопроцессорных (модели с маркировкой P), так и двухпроцессорных конфигурациях. Линейка включает четыре чипа F-серии, отличающиеся повышенной тактовой частотой и увеличенным размером кеша. Эти процессоры, как отмечает Tom’s Hardware, покажут хороший результат при решении таких задач, как, например, обработка запросов к базам данных, в которых традиционно сильны решения Intel.

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Флагман линейки – Epyc 7763 – содержит 64 ядра (128 потоков), работает на тактовой частоте от 2,45 до 3,5 ГГц при стандартном теплопакете (TDP) в 280 Вт. TDP является настраиваемым и может варьироваться в диапазоне 225-280 Вт. Объем кеш-памяти третьего уровня составляет 256 МБ. Заявленная цена процессора – $7,89 тыс. В линейке также есть модель Epyc 7713, которая отличается от флагмана сниженными базовой частотой (2 ГГц) и TDP (225-240 Вт).

Наиболее бюджетная модель – Epyc 7113P по цене $913 – включает 16 ядер (32 потока), L3-кеш размером 128 МБ, TPD в 180 Вт. Базовая частота составляет 3 ГГц, в режиме Boost она может увеличиваться до 3,7 ГГц.

Сравнение с чипами Intel

Отдельно следует отметить модели 7453 и 7663 с 28 и 56 ядрами соответственно. Как рассказал Tom’s Hardware Форрест Норрод (Forrest Norrod), генеральный менеджер бизнес-группы в области решений для центров обработки данных и интегрированных решений компании AMD, многие клиенты компании ранее оптимизировали свои приложения под 28- и 56-ядерные конфигурации на базе чипов Intel Xeon. Таким образом, AMD решила добавить собственные модели с аналогичным числом ядер для того, чтобы упростить клиентам миграцию на собственные решения. Притом ценник на 28-ядерный вариант от AMD (Epyc 7453 за $1,57 тыс.) на первый взгляд привлекательнее аналога от Intel – Xeon Gold 6258R за $3,651 тыс.

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AMD утверждает, что Epyc 7763 на 117% быстрее Intel Xeon Platinum 8280 в серверных Java-нагрузках

По данным AMD, флагманский Epyc 7763 выигрывает в бенчмарке SPECrate 2017 у своего конкурента в лице Intel Xeon Gold 6258R при тестировании производительности работы как с целыми числами, так и с числами с плавающей запятой – новинка AMD быстрее выпущенного в начале 2020 г. процессора Intel на 106%.

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AMD Epyc 7763 также преводсходит Intel Xeon Gold 6258R в высокопроизводительных вычислениях

Лидировал Epyc 7663 и в бенчмарке SPECjbb 2015, который позволяет оценить производительность вычислительной системы при работе с виртуальными машинами Java (JVM). Однако на этот раз AMD сравнивала свой процессор с 28-ядерным Xeon Platinum 8280, выпущенном во II квартале 2019 г. по цене чуть более $10 тыс.



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