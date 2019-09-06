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Supermicro

Supermicro

Super Micro Computer, Inc. (тикер: SMCI) — это американская технологическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве серверных систем, хранилищ данных, рабочих станций и сетевых решений. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Хосе, Калифорния. Основанная в 1993 году Чарльзом Лянгом (Charles Liang), организация вышла на биржу NASDAQ в 2007 году. Ключевой особенностью бизнес-модели Supermicro является использование модульной архитектуры на базе открытых стандартов, что позволяет быстро интегрировать новые процессоры и компоненты от ведущих чипмейкеров, таких как Intel, AMD и NVIDIA. Компания позиционирует себя как поставщик инфраструктуры для центров обработки данных (ЦОД), высокопроизводительных вычислений (HPC) и систем искусственного интеллекта (ИИ).

Деятельность и продукты

Компания не производит собственные процессоры или графические ускорители, а выступает в роли сборщика и интегратора аппаратных решений. Продуктовый портфель включает:

Конкурентная среда

На мировом рынке Supermicro конкурирует с производителями серверов полного цикла и другими ODM-поставщиками. Ключевыми зарубежными аналогами являются:

На российском рынке прямых официальных поставок Supermicro практически не существует из-за санкций. Однако оборудование ввозится через параллельный импорт или партнеров. Конкурентами на локальном рынке выступают российские производители, локализирующие сборку (Yadro, Аквариус, Fplus), а также китайские бренды (xFusion, Inspur) и остатки западных вендоров.

Клиенты и партнерство

Основными клиентами Supermicro являются крупные облачные провайдеры, технологические компании («бигтех»), государственные структуры и телеком-операторы. В США компания тесно сотрудничает с NVIDIA, обеспечивая быструю адаптацию своих серверов под новые GPU-архитектуры (H100, B200).

В России исторически ключевым дистрибьютором продукции Supermicro являлась компания Treolan (входит в группу «Ланит»). Также поставки осуществлялись через таких игроков, как True System и USN Computers. В текущих условиях поставки осуществляются неофициальными каналами или компаниями, специализирующимися на параллельном импорте серверного оборудования.

Судебные разбирательства и риски

За последние годы компания сталкивалась с рядом серьезных юридических и финансовых вызовов:

  • Нарушения лицензий GPL: В 2008 году Supermicro достигла мирового соглашения по иску от Software Freedom Law Center за использование BusyBox в прошивках IPMI без предоставления исходных кодов. Компания выплатила компенсацию и обязалась соблюдать лицензионные требования в будущем.
  • Уязвимости безопасности: Исследователи из Eclypsium выявили критические уязвимости в контроллерах управления (BMC) материнских плат Supermicro, позволявшие злоумышленникам устанавливать вредоносное ПО или перехватывать контроль над серверами через виртуальные USB-устройства. Компания выпустила обновления прошивок для устранения этих проблем.
  • Финансовый скандал 2024–2025 гг.: В августе 2024 года был опубликован отчет шортов, обвиняющий компанию в бухгалтерских махинациях и уклонении от санкций. Это привело к уходу аудитора Ernst & Young и падению акций на более чем 50%. В декабре 2024 года специальный комитет не нашел доказательств незаконных действий, но компания сменила финансового директора и аудитора (на BDO). Акции вернулись в зону соответствия требованиям NASDAQ, но волатильность остается высокой.

Финансовые показатели и перспективы

Выручка компании сильно зависит от спроса на ИИ-инфраструктуру. В первом квартале 2026 финансового года (закончился в сентябре 2025) выручка составила около $5 млрд, снизившись на 15% год к году из-за замедления темпов развертывания ЦОД и юридических неопределенностей. Однако генеральный директор Чарльз Лянг прогнозирует рост выручки до $40 млрд в 2026 финансовом году, связывая это с массовым внедрением жидкостного охлаждения и серверов на базе NVIDIA Blackwell.

Цитата

Чарльз Лянг (Charles Liang), основатель и генеральный директор Supermicro: «В 2026 финансовом году выручка компании вырастет до $40 млрд, что является относительно консервативной оценкой... Драйвером роста станет более широкое внедрение технологии прямого жидкостного охлаждения (DLC) Supermicro в ЦОД».

Информация актуальна на 24.06.2026

СОБЫТИЯ

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06.09.2019 Десятки тысяч корпоративных серверов по всему миру можно захватить, подмонтировав виртуальную флэшку

Привод виртуальный, атака - нет Десятки тысяч серверов на базе материнских плат Supermicro подвержены уязвимостям, позволяющей перехватывать над ними контроль удалённо. Для этого злоумышленнику потребуется произвести монтирование виртуального USB-привода. Эксперты компании
10.09.2018 В популярные сервера Supermicro легко поставить «невидимое» вредоносное ПО, которое почти невозможно удалить

На низком уровне В интегрированных контроллерах управления, используемых в серверах Supermicro, обнаружилась серьёзная уязвимость, позволявшая злоумышленникам устанавливать на с
23.07.2015 Treolan и Supermicro стали партнерами

Компания Treolan (входит в группу компаний «Ланит») и компания Supermicro, мировой производитель серверного оборудования и компонентов, подписали соглашение о дистрибуции. Как сообщили CNews в Treolan, теперь партнеры, обратившись в компанию, могут приобре
11.05.2011 CNews TV. Серверы-2011: Supermicro и True System

и «Многопроцессорные серверные решения последнего поколения» с участием Питера Чена, директора по международным продажам одного из ведущих мировых производителей компьютерных комплектующих - компании Supermicro, и Сергея Лукьянова, генерального директора компании True System. смотреть на CNews.TV
25.04.2011 Серверы 2011: задай вопрос Supermicro

-юнитовые серверы на Sandy Bridge, а также семейства блейд-серверов TwinBlade GPUBlade и 4P blade, новые IB-модули на Mellanox ConnectX2 и многое другое. О стратегии и перспективах продукции компании Supermicro на российском рынке можно будет узнать из рассказа Сергея Лукьянова. Мы приглашаем всех посетителей CNews принять участие в беседе с топ-менеджерами True System и Supermicro.

22.04.2011 Серверы 2011: задай вопрос Supermicro

-юнитовые серверы на Sandy Bridge, а также семейства блейд-серверов TwinBlade GPUBlade и 4P blade, новые IB-модули на Mellanox ConnectX2 и многое другое. О стратегии и перспективах продукции компании Supermicro на российском рынке можно будет узнать из рассказа Сергея Лукьянова. Мы приглашаем всех посетителей CNews принять участие в беседе с топ-менеджерами True System и Supermicro.

09.03.2011 Твердотельная СХД-карта LSI WarpDrive SLP-300 теперь поставляется в серверных платформах Supermicro

Корпорация LSI сообщила о том, что карта ускорения приложений LSI WarpDrive SLP-300, основанная на СХД PCI Express (PCIe), теперь доступна с некоторыми серверными решениями компании Supermicro. «Наше сотрудничество с компанией LSI получило значительное развитие в течение последних нескольких лет, и новаторская карта LSI WarpDrive оказалась мощным дополнением в широком порт
17.05.2010 True System начала поставку «серверов GPU» второго поколения от Supermicro

Компания True System, официальный дистрибьютор Supermicro, объявила о начале поставок «серверов GPU» второго поколения. Серверы оптимизированы для использования GPU Nvidia Tesla 20 серии (на архитектуре Fermi). По данным True System, в прод
15.04.2010 Supermicro анонсирует новые серверы, рабочие станции и блейд-системы с поддержкой Intel Xeon 5600/3600

Компания Supermicro Computer объявила о начале производства новых серверов, рабочих станций и блейд-ре
05.04.2010 CNews TV. Пресс-конференция Supermicro: какими будут серверы завтра

овскому времени телеканал CNewsTV провел трансляцию пресс-конференции \"Многопроцессорные серверные решения последнего поколения\" с участием Питера Чена, директора по международным продажам компании Supermicro, и Сергея Лукьянова, генерального директора компании True System.смотреть на CNews.TV
30.03.2010 Интернет-конференция Supermicro: «Серверные решения последнего поколения»

серверов на основе 12-ти ядерных процессоров AMD, семейство серверов TwinBlade для корпуса высотой 7 юнитов на 20/28 лезвий, стойки 42U и многое другое. О стратегии и перспективах продукции компании Supermicro на российском рынке можно будет узнать из рассказа Сергея Лукьянова. Мы приглашаем всех посетителей CNews принять участие в беседе с топ-менеджерами True System и Supermicro.

15.05.2009 CNews TV. Серверные решения SuperMicro

15 мая в CNews-TV состоялась пресс-конференция «Многопроцессорные серверные решения последнего поколения», в которой участовали Питер Чен (Peter Tseng), директор по международным продажам компании SuperMicro, и Сергей Лукьянов, генеральный директор компании True System. С полным текстом пресс-конференции можно ознакомиться здесь: //www.cnews.ru/tv/archive.php?id=43смотреть на CNews.TV
15.05.2009 CNews TV. Серверные решения SuperMicro

15 мая в CNews-TV состоялась пресс-конференция «Многопроцессорные серверные решения последнего поколения», в которой участовали Питер Чен (Peter Tseng), директор по международным продажам компании SuperMicro, и Сергей Лукьянов, генеральный директор компании True System. С полным текстом пресс-конференции можно ознакомиться здесь: //www.cnews.ru/tv/archive.php?id=43смотреть на CNews.TV
13.05.2009 Интернет-конференция SuperMicro: «Серверные решения последнего поколения»

са малой глубины; Micro-ATX/ Mini-ITX; Новые RAID, сетевые технологии, ризер-карты; новейшие Intel SSD винчестеры и т.д. Мы приглашаем всех посетителей CNews принять участие в беседе с топ-менеджером Supermicro. Вы можете задать свой вопрос, воспользовавшись специальной формой. На вопросы аудитории CNews ответят: Сергей Лукьянов Генеральный директор True System Питер Тсенг Директор по между
07.04.2009 USN Computers представила сервер USN Zeus на базе Intel Xeon E5530

Компания USN Computers объявила о выпуске модели сервера USN Zeus N Supermicro iGT2000 на базе новейших процессоров Intel Xeon E5530. Выпуск решения приурочен к официальному старту продаж систем на базе серверных CPU, основанных на архитектуре Nehalem. Решение

26.01.2009 USN Computers представил серийный сервер на базе Intel Core i7 920

Компания USN Computers, поставщик ИТ-решений для бизнеса, разработала и запустила в серийное производство сервер начального уровня USN Zeus Supermicro iGT7000 на базе нового процессора Intel Core i7 920. Решение предназначено для малых рабочих групп и СМБ-компаний с высокими требованиями к производительности и функциональности серв
31.07.2008 Нарушителей лицензии Linux постигла кара

клиентов о правах, гарантируемых им условиями лицензии. Также сообщается, что соглашение обязывает SuperMicro выплатить истцам компенсацию, сумма которой не разглашается. В начале июня 2008 г.
22.11.2007 Super Micro Computer представила новое решение для построения суперкомпьютера

Компания «Ниагара Компьютерс», дистрибьютор компании Super Micro Computer, презентовала новый продукт − решение SuperBlade для построения суперкомпьютера. Стоимость такого блейд-сервера в оптимальной конфигурации составляет $59 тыс., при использо
12.10.2005 Завершилась онлайн-конференция "Многоядерные платформы: шаг в будущее"

Прямую трансляцию интернет-пресс-конференции SuperMicro и True System можно послушать здесь. Стенограмма интернет-пресс-конференции Вступи
21.05.2004 Adaptec, Supermicro и True System представили новый подход к созданию серверов

Компании Adaptec, Supermicro и True System представили на днях свое собственное видение сервера ближайшего будущего. Воплощая в жизнь самые последние концептуальные решения в области создания серверных систем, к

Публикаций - 135, упоминаний - 148

Supermicro и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 59
Dell EMC 5180 42
Lenovo Group 2446 34
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 32
AMD - Advanced Micro Devices 4641 32
Nvidia Corp 4002 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Dell Technologies - Dell Computer 2219 23
Fujitsu 2105 20
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 18
HP Inc. 5883 18
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 18
True System - Тру Систем 16 16
Microsoft Corporation 25775 16
Huawei 4676 16
Broadcom - VMware 2610 15
Cisco Systems 5372 15
HP - Hewlett-Packard 3662 13
SAS Institute 1082 10
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 9
Quanta Computer 215 8
Oracle Corporation 7074 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 8
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 7
Microchip Technology - Adaptec 121 7
Samsung Electronics 11064 7
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 7
Western Digital Corporation - WDC 589 6
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 6
Seagate Technology 766 6
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 5
SFLC - Software Freedom Law Center - Юридический центр свободы 20 5
Ростелеком 10948 5
Alibaba Group 473 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
Red Hat 1378 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Tesla Motors 461 2
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 1
Lockheed Martin 777 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 1
Pangea 7 1
Буревестник ЦНИИ 8 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia Stock Exchange - Филадельфийская фондовая биржа 4 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект 18 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 1
Carlyle Group 24 1
ПАЗ - Павловский автобусный завод - Павловский автобус 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
BMW Group 482 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
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Альфа-Банк 1979 1
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Boeing 1031 1
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
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