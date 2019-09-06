Super Micro Computer, Inc. (тикер: SMCI) — это американская технологическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве серверных систем, хранилищ данных, рабочих станций и сетевых решений. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Хосе, Калифорния. Основанная в 1993 году Чарльзом Лянгом (Charles Liang), организация вышла на биржу NASDAQ в 2007 году. Ключевой особенностью бизнес-модели Supermicro является использование модульной архитектуры на базе открытых стандартов, что позволяет быстро интегрировать новые процессоры и компоненты от ведущих чипмейкеров, таких как Intel, AMD и NVIDIA. Компания позиционирует себя как поставщик инфраструктуры для центров обработки данных (ЦОД), высокопроизводительных вычислений (HPC) и систем искусственного интеллекта (ИИ).

Деятельность и продукты

Компания не производит собственные процессоры или графические ускорители, а выступает в роли сборщика и интегратора аппаратных решений. Продуктовый портфель включает:

Конкурентная среда

На мировом рынке Supermicro конкурирует с производителями серверов полного цикла и другими ODM-поставщиками. Ключевыми зарубежными аналогами являются:

На российском рынке прямых официальных поставок Supermicro практически не существует из-за санкций. Однако оборудование ввозится через параллельный импорт или партнеров. Конкурентами на локальном рынке выступают российские производители, локализирующие сборку (Yadro, Аквариус, Fplus), а также китайские бренды (xFusion, Inspur) и остатки западных вендоров.

Клиенты и партнерство

Основными клиентами Supermicro являются крупные облачные провайдеры, технологические компании («бигтех»), государственные структуры и телеком-операторы. В США компания тесно сотрудничает с NVIDIA, обеспечивая быструю адаптацию своих серверов под новые GPU-архитектуры (H100, B200).

В России исторически ключевым дистрибьютором продукции Supermicro являлась компания Treolan (входит в группу «Ланит»). Также поставки осуществлялись через таких игроков, как True System и USN Computers. В текущих условиях поставки осуществляются неофициальными каналами или компаниями, специализирующимися на параллельном импорте серверного оборудования.

Судебные разбирательства и риски

За последние годы компания сталкивалась с рядом серьезных юридических и финансовых вызовов:

Нарушения лицензий GPL: В 2008 году Supermicro достигла мирового соглашения по иску от Software Freedom Law Center за использование BusyBox в прошивках IPMI без предоставления исходных кодов. Компания выплатила компенсацию и обязалась соблюдать лицензионные требования в будущем.

В 2008 году Supermicro достигла мирового соглашения по иску от Software Freedom Law Center за использование BusyBox в прошивках IPMI без предоставления исходных кодов. Компания выплатила компенсацию и обязалась соблюдать лицензионные требования в будущем. Уязвимости безопасности: Исследователи из Eclypsium выявили критические уязвимости в контроллерах управления (BMC) материнских плат Supermicro, позволявшие злоумышленникам устанавливать вредоносное ПО или перехватывать контроль над серверами через виртуальные USB-устройства. Компания выпустила обновления прошивок для устранения этих проблем.

Исследователи из Eclypsium выявили критические уязвимости в контроллерах управления (BMC) материнских плат Supermicro, позволявшие злоумышленникам устанавливать вредоносное ПО или перехватывать контроль над серверами через виртуальные USB-устройства. Компания выпустила обновления прошивок для устранения этих проблем. Финансовый скандал 2024–2025 гг.: В августе 2024 года был опубликован отчет шортов, обвиняющий компанию в бухгалтерских махинациях и уклонении от санкций. Это привело к уходу аудитора Ernst & Young и падению акций на более чем 50%. В декабре 2024 года специальный комитет не нашел доказательств незаконных действий, но компания сменила финансового директора и аудитора (на BDO). Акции вернулись в зону соответствия требованиям NASDAQ, но волатильность остается высокой.

Финансовые показатели и перспективы

Выручка компании сильно зависит от спроса на ИИ-инфраструктуру. В первом квартале 2026 финансового года (закончился в сентябре 2025) выручка составила около $5 млрд, снизившись на 15% год к году из-за замедления темпов развертывания ЦОД и юридических неопределенностей. Однако генеральный директор Чарльз Лянг прогнозирует рост выручки до $40 млрд в 2026 финансовом году, связывая это с массовым внедрением жидкостного охлаждения и серверов на базе NVIDIA Blackwell.

Цитата

Чарльз Лянг (Charles Liang), основатель и генеральный директор Supermicro: «В 2026 финансовом году выручка компании вырастет до $40 млрд, что является относительно консервативной оценкой... Драйвером роста станет более широкое внедрение технологии прямого жидкостного охлаждения (DLC) Supermicro в ЦОД».

Информация актуальна на 24.06.2026