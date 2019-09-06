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Supermicro
Super Micro Computer, Inc. (тикер: SMCI) — это американская технологическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве серверных систем, хранилищ данных, рабочих станций и сетевых решений. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Хосе, Калифорния. Основанная в 1993 году Чарльзом Лянгом (Charles Liang), организация вышла на биржу NASDAQ в 2007 году. Ключевой особенностью бизнес-модели Supermicro является использование модульной архитектуры на базе открытых стандартов, что позволяет быстро интегрировать новые процессоры и компоненты от ведущих чипмейкеров, таких как Intel, AMD и NVIDIA. Компания позиционирует себя как поставщик инфраструктуры для центров обработки данных (ЦОД), высокопроизводительных вычислений (HPC) и систем искусственного интеллекта (ИИ).
Деятельность и продукты
Компания не производит собственные процессоры или графические ускорители, а выступает в роли сборщика и интегратора аппаратных решений. Продуктовый портфель включает:
- Серверные платформы: Стоечные серверы форм-фактора 1U–4U, башенные системы и блейд-серверы (SuperBlade, MicroBlade). Особое внимание уделяется решениям с высокой плотностью размещения GPU для задач обучения и инференса нейросетей.
- Системы охлаждения: Supermicro является одним из пионеров внедрения систем прямого жидкостного охлаждения (Direct Liquid Cooling, DLC) в массовом сегменте серверов. Это критически важно для новых поколений энергозатратных чипов, таких как NVIDIA Blackwell.
- Компоненты: Материнские платы, шасси, блоки питания высокой эффективности (до 96% КПД), системы хранения данных (SuperStorage) и встраиваемые системы для Edge-вычислений и сетей 5G.
- Программное обеспечение: Предлагает инструменты удаленного управления, такие как Supermicro Server Manager и SuperDoctor 5, а также решения для мониторинга энергопотребления.
Конкурентная среда
На мировом рынке Supermicro конкурирует с производителями серверов полного цикла и другими ODM-поставщиками. Ключевыми зарубежными аналогами являются:
- Dell Technologies (США): Лидер рынка корпоративных серверов PowerEdge.
- Hewlett Packard Enterprise (HPE) (США): Производит линейку ProLiant, популярную в энтерпрайз-сегменте.
- Lenovo (Китай/США): Активный игрок на рынке серверов ThinkSystem.
- Gigabyte и Quanta Computer (Тайвань): Крупные ODM-поставщики, часто конкурирующие за заказы гиперскейлеров.
На российском рынке прямых официальных поставок Supermicro практически не существует из-за санкций. Однако оборудование ввозится через параллельный импорт или партнеров. Конкурентами на локальном рынке выступают российские производители, локализирующие сборку (Yadro, Аквариус, Fplus), а также китайские бренды (xFusion, Inspur) и остатки западных вендоров.
Клиенты и партнерство
Основными клиентами Supermicro являются крупные облачные провайдеры, технологические компании («бигтех»), государственные структуры и телеком-операторы. В США компания тесно сотрудничает с NVIDIA, обеспечивая быструю адаптацию своих серверов под новые GPU-архитектуры (H100, B200).
В России исторически ключевым дистрибьютором продукции Supermicro являлась компания Treolan (входит в группу «Ланит»). Также поставки осуществлялись через таких игроков, как True System и USN Computers. В текущих условиях поставки осуществляются неофициальными каналами или компаниями, специализирующимися на параллельном импорте серверного оборудования.
Судебные разбирательства и риски
За последние годы компания сталкивалась с рядом серьезных юридических и финансовых вызовов:
- Нарушения лицензий GPL: В 2008 году Supermicro достигла мирового соглашения по иску от Software Freedom Law Center за использование BusyBox в прошивках IPMI без предоставления исходных кодов. Компания выплатила компенсацию и обязалась соблюдать лицензионные требования в будущем.
- Уязвимости безопасности: Исследователи из Eclypsium выявили критические уязвимости в контроллерах управления (BMC) материнских плат Supermicro, позволявшие злоумышленникам устанавливать вредоносное ПО или перехватывать контроль над серверами через виртуальные USB-устройства. Компания выпустила обновления прошивок для устранения этих проблем.
- Финансовый скандал 2024–2025 гг.: В августе 2024 года был опубликован отчет шортов, обвиняющий компанию в бухгалтерских махинациях и уклонении от санкций. Это привело к уходу аудитора Ernst & Young и падению акций на более чем 50%. В декабре 2024 года специальный комитет не нашел доказательств незаконных действий, но компания сменила финансового директора и аудитора (на BDO). Акции вернулись в зону соответствия требованиям NASDAQ, но волатильность остается высокой.
Финансовые показатели и перспективы
Выручка компании сильно зависит от спроса на ИИ-инфраструктуру. В первом квартале 2026 финансового года (закончился в сентябре 2025) выручка составила около $5 млрд, снизившись на 15% год к году из-за замедления темпов развертывания ЦОД и юридических неопределенностей. Однако генеральный директор Чарльз Лянг прогнозирует рост выручки до $40 млрд в 2026 финансовом году, связывая это с массовым внедрением жидкостного охлаждения и серверов на базе NVIDIA Blackwell.
Цитата
Чарльз Лянг (Charles Liang), основатель и генеральный директор Supermicro: «В 2026 финансовом году выручка компании вырастет до $40 млрд, что является относительно консервативной оценкой... Драйвером роста станет более широкое внедрение технологии прямого жидкостного охлаждения (DLC) Supermicro в ЦОД».
Информация актуальна на 24.06.2026
СОБЫТИЯ
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|09.03.2011
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|15.04.2010
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Компания Supermicro Computer объявила о начале производства новых серверов, рабочих станций и блейд-ре
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CNews TV. Пресс-конференция Supermicro: какими будут серверы завтра
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Интернет-конференция Supermicro: «Серверные решения последнего поколения»
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|15.05.2009
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|13.05.2009
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Интернет-конференция SuperMicro: «Серверные решения последнего поколения»
са малой глубины; Micro-ATX/ Mini-ITX; Новые RAID, сетевые технологии, ризер-карты; новейшие Intel SSD винчестеры и т.д. Мы приглашаем всех посетителей CNews принять участие в беседе с топ-менеджером Supermicro. Вы можете задать свой вопрос, воспользовавшись специальной формой. На вопросы аудитории CNews ответят: Сергей Лукьянов Генеральный директор True System Питер Тсенг Директор по между
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USN Computers представила сервер USN Zeus на базе Intel Xeon E5530
Компания USN Computers объявила о выпуске модели сервера USN Zeus N Supermicro iGT2000 на базе новейших процессоров Intel Xeon E5530. Выпуск решения приурочен к официальному старту продаж систем на базе серверных CPU, основанных на архитектуре Nehalem. Решение
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Компания USN Computers, поставщик ИТ-решений для бизнеса, разработала и запустила в серийное производство сервер начального уровня USN Zeus Supermicro iGT7000 на базе нового процессора Intel Core i7 920. Решение предназначено для малых рабочих групп и СМБ-компаний с высокими требованиями к производительности и функциональности серв
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Нарушителей лицензии Linux постигла кара
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|22.11.2007
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Компания «Ниагара Компьютерс», дистрибьютор компании Super Micro Computer, презентовала новый продукт − решение SuperBlade для построения суперкомпьютера. Стоимость такого блейд-сервера в оптимальной конфигурации составляет $59 тыс., при использо
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Завершилась онлайн-конференция "Многоядерные платформы: шаг в будущее"
Прямую трансляцию интернет-пресс-конференции SuperMicro и True System можно послушать здесь. Стенограмма интернет-пресс-конференции Вступи
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Adaptec, Supermicro и True System представили новый подход к созданию серверов
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Supermicro и организации, системы, технологии, персоны:
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
|Tom’s Hardware 600 6
|CNews TV 747 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
|FT - Financial Times 1296 4
|Bloomberg 1627 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
|Inquirer 463 1
|Phoronix 59 1
|EE Times 160 1
|Silicon 494 1
|TheRecord 4 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|ZDnet 663 1
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