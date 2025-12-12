Разделы

BIOS IPMI Intelligent Platform Management Interface Интеллектуальный интерфейс управления платформой BMC Baseboard Management Controller


12.12.2025 «Аквариус» и SharxDC подтвердили совместимость решений для создания отечественной гиперконвергентной инфраструктуры 1
17.11.2025 Вышла новая версия платформы виртуализации «Базис» с поддержкой программно-определяемых сетей и зон доступности 1
24.10.2025 Павел Борченко -

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

 1
22.10.2025 Space и «Аквариус» подтвердили совместимость своих решений 1
22.09.2025 Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы 1
Wi-Fi 6: проникновение растет, значение увеличивается 1
Новый Wi-Fi: понимаем особенности и знакомимся с кейсами 1
28.08.2025 Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt 1
20.08.2025 SpaceVM прошла тестирование на совместимость с сервером Delta Serval компании Delta Computers 1
13.08.2025 Capital Group построила централизованный мониторинг ИТ-инфраструктуры при помощи системы «Пульт» 1
12.08.2025 «Гравитон» представила программное обеспечение для мониторинга и управления оборудованием 1
11.08.2025 «Рикор» выпустил 1-юнитовые корпуса и серверы RS7104 и RS7110 1
05.08.2025 Вышла новая версия платформы мониторинга ИТ-инфраструктуры от «Группы Астра» 1
09.06.2025 В России создан полноценный отечественный BIOS для серверов, ноутбуков и ПК 1
28.05.2025 «Аквариус» запустил серверы нового поколения на базе Xeon Scalable Gen4/5 1
16.05.2025 Зафиксирована новая хакерская рассылка группировки BO Team на российские компании 1
28.04.2025 Подтверждена совместимость SpaceVM с серверами «Гравитон С2122ИВ» 1
22.04.2025 Серверы «Тринити» четвертого поколения включены в реестр Минпромторга 1
11.04.2025 OpenYard и «Группа Астра» открывают новые возможности управления серверной инфраструктурой 2
07.04.2025 Казначейство закупает серверы для проекта платежей в цифровых рублях 1
01.04.2025 Российская альтернатива зарубежным системным встроенным программам BIOS и UEFI 1
20.01.2025 Микропрограммное обеспечение OYBoot включено в реестр отечественного ПО 1
15.01.2025 Подтверждена совместимость гиперконвергентной платформы на базе продуктов «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище» с серверами OpenYard 1
24.12.2024 Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM с серверами OpenYard 1
25.09.2024 Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке 1
12.08.2024 Создано первое российское решение для защиты серверов госструктур, банков и телекома от превращения в «кирпич» 1
14.06.2024 Вышла новая версия SpaceVM с поддержкой технологии FreeGRID 1
11.12.2023 ГК «Аквариус» анонсировала новую линейку серверов Aquarius AC на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения 1
25.07.2023 ПК СВ «Брест»: защищенная облачная виртуализация 1
22.03.2023 Назван самый надежный способ организации IaaS 1
06.03.2023 Подтверждена совместимость платформы DCImanager и серверного оборудования «Аквариус» 1
15.12.2022 «Эр-телеком» предложит своим клиентам отечественное решение для виртуализации 1
25.05.2022 «Тринити» провела аудит ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шереметьево» 1
08.04.2022 В России создан полностью отечественный сервер на «Эльбрусах», которому нипочем санкции 1
04.04.2022 Могут ли серверы работать на десктопном железе? Сравниваем похожие конфигурации на разных CPU 1
18.01.2022 Андрей Шевченко, Hostkey: Как изменила рынок хостинга авральная цифровизация 1
12.10.2021 «Рикор» разработала проприетарную материнскую плату на чипсете Intel C624 1
08.09.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг Low-code платформ 2021 1
30.08.2021 РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус» 1
30.06.2021 «Рикор» и Softline Computers запустили серийное производство серверной материнской платы 1

Публикаций - 94, упоминаний - 111

BIOS IPMI и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12543 32
HP Inc. 5762 11
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 10
G-Core Labs 73 9
Dell EMC 5093 9
AMD - Advanced Micro Devices 4470 8
SAS Institute 1034 8
Supermicro 126 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2490 7
Citrix Systems 840 6
Рикор Холдинг - Rikor 152 6
IBM - International Business Machines Corp 9551 6
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 120 5
8996 5
Microsoft Corporation 25238 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 5
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 56 4
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 140 4
Центр открытых разработок - OpenYard 67 4
Dell Technologies - Dell Computer 2162 4
Huawei 4222 4
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 390 3
Zabbix SIA - Заббикс 133 3
Microchip Technology - Adaptec 120 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 3
Broadcom - VMware 2493 3
HP - Hewlett-Packard 3644 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 667 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 3
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 120 2
TI - Texas Instruments Incorporated 826 2
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 2
Nvidia Corp 3736 2
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 275 2
Dolby Laboratories 36 2
QLogic 75 2
Родник Софт 26 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2998 2
Bank of America - Банк Америки 268 1
Sheraton - Шератон 21 1
Capital Group 76 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 1
Родник 87 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Альфа-Банк 1869 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 1
Volkswagen Group - VW 300 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3436 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4906 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 2
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 28 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 246 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 77
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 56
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 50
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21832 50
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12006 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 25
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9876 25
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17125 21
DDR - Double data rate 2918 21
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1551 21
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1071 21
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 20
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 20
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 714 18
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 546 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 15
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 15
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1616 14
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 14
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 13
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 713 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10331 12
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 581 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12392 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 12
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 11
KVM - keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь - коммутатор, переключатель 102 11
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1181 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 11
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 11
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 10
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 332 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 10
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 9
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 285 9
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 9
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 26
Microsoft Windows 16333 17
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 11
Linux OS 10911 10
ETegro Hyperion - серия серверов 32 8
Oracle Hyperion 241 7
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 313 7
Intel Itanium 641 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 6
Intel x86 - архитектура процессора 1984 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 6
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 5
Intel Xeon E 196 4
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 4
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 90 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 4
Microsoft Windows Server 2003 571 3
Intel Pentium III 781 3
Microsoft Windows 2000 8662 3
DEPO Computers - Depo Storm 71 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 257 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1513 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Monitoring - Астра Мониторинг 20 3
HPE ProLiant 399 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1426 3
Apple iPhone 6 4862 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5189 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 619 3
Microsoft Windows Server 2012 202 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 48 2
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology - Intel TXT - Intel LaGrande 32 2
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 38 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 162 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 2
ETegro Therascale OCP 5 2
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 2
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 2
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 61 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 329 2
Intel Itanium Montecito 35 2
Самошкин Дмитрий 20 5
Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 4
Мензовитый Алексей 27 4
Устюжанин Александр 11 3
Курилина Наталья 16 3
Изумрудов Олег 41 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Козлов Евгений 34 2
Рязанов Денис 2 2
Царева Наталья 10 2
Захаров Илья 12 2
Fister Mike - Фистер Майк 10 2
Шернек Ольга 10 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 2
Иванов Борис 60 1
Анохин Павел 14 1
Владышев Алексей 5 1
Волков Михаил 69 1
Рудов Антон 11 1
Члек Сергей 25 1
Легостаева Светлана 96 1
Бычков Роман 6 1
Лантух Владислав 21 1
Стариков Александр 3 1
Сорокин Дмитрий 47 1
Тавсултанова Тамара 5 1
Секербаев Бахтай 1 1
Муромец Юлия 28 1
Захаркина Ольга 24 1
Шевченко Андрей 18 1
Удалов Сергей 7 1
Лем Станислав 7 1
Балабанов Виктор 1 1
Чернышев Андрей 70 1
Колесов Юрий 4 1
Морозов Роман 8 1
Терещенко Максим 24 1
Рахимбабаев Тимур 1 1
Виноградова Леся 8 1
Lacroix Denis - Лакруа Дэнис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 14
Европа 24639 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 5
Азия - Азиатский регион 5750 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 123 3
Индия - Bharat 5700 3
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 390 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Нидерланды - Амстердам 619 2
Великобритания - Лондон 2407 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
Европа Западная 1492 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 2
Казахстан - Республика 5798 2
Бразилия - Федеративная Республика 2451 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3262 2
Южная Корея - Республика 6861 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 2
Бельгия - Королевство 1169 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 682 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1050 1
Латвия - Рига 98 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 144 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 450 1
США - Виргиния - Ашберн 10 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 438 1
Италия - Милан 163 1
США - Вирджиния - Виргиния 275 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 98 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 84 1
ЮАР - Йоханнесбург 51 1
Швейцария - Базель 6 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 32 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4094 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10323 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8141 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2315 7
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 309 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2385 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3134 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1717 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6412 3
Аудит - аудиторский услуги 3114 3
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 130 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 2
Английский язык 6878 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6113 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1687 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6019 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2156 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
CNews Мишень 173 1
ITResearch 121 1
Forrester Research 828 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
CeBIT 612 2
Intel Developer Forum - IDF 278 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
