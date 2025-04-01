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Российская альтернатива зарубежным системным встроенным программам BIOS и UEFI

«БИОС–ЗА (Базовая система ввода-вывода «БИОС–Защита»)» внесена в Реестр российского программного обеспечения. Запись в реестре произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 14 марта 2025 г. по протоколу заседания экспертного совета от 26 февраля 2025 г. №136пр. Генеральный директор ООО «БИОС Защита» Вадим Царфин сообщил, что новый программный продукт готов для коммерческой эксплуатации, и лицензии на его использования будут доступны в 2025 г. для производителей серверных систем и контроллеров в России и странах Евразийского экономического Союза. Об этом CNews сообщили представители ООО «БИОС-Защита».

БИОС-ЗА поддерживает классический набор функций таких как первичная проверка и инициализация аппаратных ресурсов сервера; передача вектора загрузки выбранной операционной системе; предоставление выбора порядка загрузки операционных систем; предоставление пользовательского интерфейса по начальной настройке материнской платы и ее интерфейсов; инициализация интерфейсов; обеспечение базовой совместимости аппаратных средств сервера.

Генеральный директор ООО «БИОС-Защита» Вадим Царфин отметил: «Современные системы загрузки - сложное модульное программное решение со значительной кодовой базой, контроль над которой представляет собой отдельную проблему для производителей оборудования и их заказчиков. Единственно возможный ответ на эти вызовы и уязвимости для критической информационной инфраструктуры — разработка собственной базовой системы ввода-вывода, максимально свободной от ограничений и контроля со стороны доминирующих мировых производителей».

Царфин подчеркнул, что особенность «БИОС-ЗА» проявляется не столько в расширении функциональности UEFI, сколько в обеспечении простоты и надежности вместе с адаптацией к требованиям современного потребителя базовых систем ввода-вывода, таким, например, как поддержка IPv6 в настройках IPMI.

Компания планирует совершенствовать ПО и экспериментирует с технологией LinuxBoot для создания продуктов следующего поколения. Нормативные акты по замещению зарубежных программных решений на объектах критической информационной инфраструктуры, вступившие в силу в 2025 г., позволяют «БИОС-Защита» надеяться на заметное расширение спроса на российские базовые системы ввода-вывода со стороны отечественных поставщиков серверного оборудования и крупнейших российских эксплуатантов информационных сетей.

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