Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

BIOS UEFI Unified Extensible Firmware Interface UEFI Secure Boot UEFI Trusted Boot интерфейс между операционной системой и микропрограммами

Унифицированный расширяемый интерфейс для встроенного программного обеспечения (Unified Extensible Firmware Interface — UEFI) — стандартный посредник между операционной системой и микропрограммами, управляющими низкоуровневыми функциями оборудования. Основное предназначение UEFI корректно инициализировать оборудование при включении системы, передать управление загрузчику или непосредственно ядру операционной системы. Кроме того, UEFI выполняет функции BIOS, то есть интерфейса, который использовался всеми IBM PC-совместимыми персональными компьютерами. Первая спецификация UEFI была разработана Intel для процессоров Itanium. В настоящее время разработкой UEFI занимается Unified EFI Forum.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.12.2025 В материнских платах ASUS, Gigabyte, MSI не загружается ключевой защитный механизм

Четыре вендора, четыре ошибки Ошибка в программных оболочках UEFI в материнских платах ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock открывает возможность для атак на подс
23.10.2025 Потому что все должно быть свое. Китай разрабатывает свой BIOS на замену западным

Ваш BIOS нам не нужен Китай задумал избавить компьютеры собственной разработки от BIOS и заодно от UEFI, пишет Tom’s Hardware. А поскольку современные ПК без них работать не могут, Китай решил
17.10.2025 Сотни тысяч ноутбуков Framework на Linux содержат бэкдор

олее 200 тыс. компьютерных систем производства фирмы Framework (США) содержат проблемные компоненты UEFI, которые позволяют обойти защиту Secure Boot, утверждает фирма Eclypsium. Как следствие,
15.09.2025 Прямой наследник вируса-вымогателя Petya научился обходить безопасную загрузку UEFI

осное программного обеспечение (ПО) способно обходить защиту unified extensible firmware interface (UEFI) Secure Boot и устанавливать вредоносный код в системный раздел extensible firmware inte
15.07.2025 Материнские платы известнейшего производителя уязвимы для неприятного трояна. Переустановка Windows не помогает

крупнейших в мире производителей компьютерных комплектующих, оказались уязвимы для вредоносного ПО UEFI, способного обходить безопасную загрузку (Secure Boot). Как пишет профильный портал Blee
01.04.2025 Российская альтернатива зарубежным системным встроенным программам BIOS и UEFI

ода, максимально свободной от ограничений и контроля со стороны доминирующих мировых производителей». Царфин подчеркнул, что особенность «БИОС-ЗА» проявляется не столько в расширении функциональности UEFI, сколько в обеспечении простоты и надежности вместе с адаптацией к требованиям современного потребителя базовых систем ввода-вывода, таким, например, как поддержка IPv6 в настройках IPMI.

05.02.2025 Первый UEFI-буткит под Linux насторожил исследователей

«Мурка» под Linux Эксперты компании ESET обнаружили UEFI-буткит, нацеленный на системы Linux, конкретнее, — на ядро операционной системы. Буткита
22.10.2024 Более 800 версий оболочек UEFI беззащитны перед угрозой вредоносов

Не доверяй и проверяй Более чем в 800 программных оболочках UEFI от разных вендоров используется слабый мастер-ключ, который позволяет обходить защиту пр
26.06.2024 Уязвимость в UEFI позволяет взламывать сотни моделей ПК на процессорах Intel

скает запуск произвольного кода. Проблема вызвана ошибкой в программной оболочке Phoenix SecureCore UEFI, а точнее - модуле настроек защиты (Trusted Platform Module), вызывающей переполнение бу
18.12.2023 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ России на ПМДЗ уровня UEFI BIOS ViPNet SafeBoot 3

«Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСБ России на программный модуль доверенной загрузки (ПМДЗ) уровня UEFI BIOS ViPNet SafeBoot 3. Сертификат № СФ/527-4669 от 6 декабря 2023 г. удостоверяет, что ViPNet SafeBoot 3 соответствует требованиям к механизмам доверенной загрузки ЭВМ (класс защиты 2, кл
06.12.2023 ПК можно взломать с помощью рекламной картинки в BIOS и UEFI

Логотип как уязвимость В коде программной оболочки UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) сразу от нескольких производителей выявлен компл
06.09.2023 Наследница легендарной OS/2 заработала на современном «железе». Она загружается за считанные секунды

ArcaOS и нативная поддержка UEFI Операционная система ArcaOS, построенная на основе ядра легендарной ОС IBM OS/2, обзавелась поддержкой персональных компьютеров, в которых применяется микросхема UEFI (единый интерф
17.01.2023 Материнские платы бренда, популярного в России и во всем мире, содержат гигантскую «дыру». Как избежать взлома

едоносное ПО возрастает у тех пользователей, кто редко или вовсе никогда не заглядывает в настройки UEFI (замена BIOS), то есть у большинства. Чтобы восстановить корректную работу Secure Boot н
29.11.2022 В ноутбуках топового мирового производителя стоят невидимые заводские «неудаляемые» трояны

Вновь проблемы с UEFI Специалисты Eset обнаружили в ноутбуках тайваньской компании Acer уязвимости, которые по
10.11.2022 Из-за разгильдяйства инженеров в ноутбуки Lenovo попал троян, который нельзя снести форматированием диска и переустановкой ОС

Бреши в UEFI компьютеров Lenovo В ноутбуках китайской компании Lenovo присутствуют уязвимости, которы
26.07.2022 «Лаборатория Касперского» обнаружила новый UEFI-руткит ComicStrand

Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили новый руткит прошивки UEFI, который получил название CosmicStrand. Зловред остаётся на компьютере жертвы даже после
20.04.2022 В миллионах ноутбуков крупнейшего в мире производителя ПК живут «заводские бэкдоры»

ковала информацию о ряде уязвимостей, присутствующих в системном программном обеспечении микросхемы UEFI (BIOS) по меньшей мере 100 моделей ноутбуков компании, пишет Bleeping Computer. В общей

05.10.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила новое вредоносное ПО для заражения компьютера на низком уровне

ы MosaicRegressor, куда в том числе входит буткит для встроенной в материнскую плату микропрограммы UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). На данный момент это первый случай заражения

23.10.2019 Windows навсегда пропишется в новых ПК. Удалять ее будет нельзя

рхзащищенные Windows-ПК Корпорация Microsoft разработала новую концепцию Secured-core PC для защиты ПК на базе Windows от взломов. По задумке Microsoft, компьютер будет защищен еще на уровне прошивки UEFI, что не позволит злоумышленику внедрить в нее вредоносный код. Secured-core PC разрабатывалась совместно с рядом крупных американских производителей процессоров – AMD, Intel и Qualcomm, и

10.01.2019 Найден примитивный, но очень действенный способ читать данные с украденных ноутбуков

Вредонос на материнке Эксперты компании ESET обнаружили первый руткит, который пытается атаковать UEFI целевого компьютера. UEFI — это интерфейс между операционной системой и микропрограммами, управляющими низкоуровневыми функциями оборудования. Его основное предназначение — корректн
21.12.2018 Microsoft выпустила Open Source систему для создания UEFI

u – это, фактически, открытая модульная система, упрощающая разработчикам процесс создания прошивок UEFI для компьютеров и ноутбуков, серверов и устройств интернета вещей, сообщает ресурс MS Po
04.10.2018 Eset обнаружила первую атаку с использованием руткита для UEFI

анию с использованием LoJax – первого известного руткита для Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Руткиты UEFI – мощный инструмент для кибератак; их сложно обнаружить, и они сох
18.09.2018 Intel выпустила «убийцу» BIOS и UEFI с открытым кодом

, Германия, действует по аналогии с традиционным интерфейсом BIOS, или ее наследником – технологией UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), но отличается от них более компактным кодом и б
20.11.2017 Объявлена дата окончательных «похорон» BIOS

., о чем уже предупреждены производители материнских плат. Компания сообщила об этом на конференции UEFI Plugfest 2017 в Тайбэе, Тайвань. По словам представителя Intel Брайана Ричардсона (Brian
31.03.2017 Asus добавила поддержку технологии Intel Optane своим материнским платам 200 серии

Asus объявила о том, что обновленная прошивка UEFI BIOS для материнских плат на основе чипсетов Intel 200 серии будет поддерживать технолог
16.04.2013 Технологии «Лаборатории Касперского» обеспечат защиту от вирусов на этапе загрузки ОС

о» объявила о выпуске антивирусной системы для современного интерфейса загрузки операционных систем UEFI. Новый «Антивирус Касперского для UEFI» обеспечит безопасную загрузку компьютера,
04.12.2012 Активисты Linux опубликовали «противоядие» от Secure Boot

ал по поводу стратегии Microsoft, которая потребовала от OEM-производителей компьютеров с прошивкой UEFI, желающих получить сертификат совместимости с Windows 8, в обязательном порядке активиро
04.07.2012 Фонд свободного ПО опубликовал руководство по борьбе с Secure Boot

indows 8 и включенной Secure Boot, должны будут подписывать сертификаты ключом, выданным Microsoft. UEFI будет проверять наличие данного ключа и блокировать любое ПО, которое его не имеет. Акти
08.06.2012 На компьютеры с Windows 8 можно будет устанавливать Fedora

Опция «безопасной загрузки» (Secure Boot), входящая в прошивку нового поколения UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), является предметом горячих споров между Microso
17.01.2012 Microsoft блокировала установку Linux на свои планшеты

вания Microsoft к производителям планшетов с ARM-процессорами, решившими устанавливать операционную систему Windows 8, включают пункт, согласно которому они должны использовать загрузочную технологию UEFI. Она должна быть активирована без возможности ручного отключения (перевода в режим Custom Mode). Это требование имеет интересное следствие: оно значительно усложнит установку сторонних опе
08.12.2011 Paragon Software предлагает новую утилиту для миграции Windows Vista/7 на платформу UEFI

Компания Paragon Software Group представила новую технологию Paragon Migrate to UEFI, с помощью которой можно быстро и безопасно перевести программную среду на базе BIOS на

14.11.2011 Разработчики СПО заподозрили Microsoft в нарушении прав пользователей Linux

, пока система и антивирусное ПО ещё не запущены. Она не является компонентом Windows 8, а входит в UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) — прошивку, которая заменит BIOS в компьютерах н
09.06.2010 BIOS исчезнет через 3 года

сом без особой графики, система BIOS, по мнению компании Microstar исчезнет с рынка в скором времени. Ведущий производитель материнских плат полагает, что уже с конца этого года BIOS будет заменяться UEFI и эти системы станут повсеместно популярными через три года. Microstar заявляет, что первые системные платы с UEFI-загрузчиком будут работать на чипсете Sandy Bridge от Intel, при э

Публикаций - 270, упоминаний - 421

BIOS UEFI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 77
Intel Corporation 12811 69
AMD - Advanced Micro Devices 4641 42
HP Inc. 5883 26
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 24
Lenovo Group 2446 23
Apple Inc 13154 20
Dell EMC 5180 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 19
Nvidia Corp 4002 18
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Acer Group - Acer Inc 2776 14
ESET - ESET Software 1161 14
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 14
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 12
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Dell Technologies - Dell Computer 2219 11
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 10
Google LLC 12688 9
Microsoft Corporation - GitHub 1075 9
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 9
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 8
EFI - Electronics for Imaging 46 8
Qualcomm Technologies 1974 7
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 7
Eclypsium 12 6
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 6
Газинформсервис - ГИС 496 6
Информзащита 941 6
Red Hat 1378 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 6
Broadcom - VMware 2610 5
AltEll - АльтЭль 27 5
Cisco Systems 5372 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Visa International 1993 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
JCB International 146 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 24 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Barnes & Noble 171 1
Резонанс НПП 407 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - ВБ Банк - WB Банк - Стандарт-Кредит Банк 36 1
Moor Insights & Strategy 13 1
Элинс НТЦ 11 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 1
Банк Кузнецкий - Кузнецкий мост банк 7 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
TCG - Trusted Computing Group 31 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 182
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 148
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 105
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 103
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 100
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 77
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 64
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 61
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 61
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 54
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 53
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 50
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 47
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 45
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 40
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 39
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 37
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 35
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 32
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 30
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 29
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 29
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 28
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 25
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 25
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 24
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 260 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 23
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 23
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 23
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 23
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 22
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 105 21
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 21
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 20
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 20
Microsoft Windows 16882 117
Linux OS 11533 85
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 47
Microsoft Windows 10 1938 41
Microsoft Windows 11 827 31
Intel x86 - архитектура процессора 2151 31
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 31
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 19
Microsoft Windows 7 2007 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 16
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 15
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 15
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 14
Apple macOS 2419 13
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 12
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 11
Microsoft DirectX 723 11
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 11
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 11
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 10
Microsoft Windows XP 2431 10
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 10
Microsoft Windows BitLocker 942 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 9
Росатом - КИС НПО - Kraftway Secure Shell BIOS - Kraftway Security Center 11 8
Linux KDE Plasma 265 8
Intel Core - Семейство процессоров 1251 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
StatCounter 478 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 8
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 7
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 7
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 7
Google Android 15243 7
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 7
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 7
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 7
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 6
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 6
Юсупов Ренат 125 8
Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 6
Зайцев Михаил 345 5
Новодворский Алексей 114 4
Хитрово Константин 18 4
Галушкин Олег 182 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 4
Францев Викентий 8 3
Осипов Сергей 43 3
Мельникова Анастасия 440 3
Гинятуллин Роман 61 2
Волков Дмитрий 69 2
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 2
Олейник Александр 10 2
Вишняков Алексей 19 2
Ермолов Марк 13 2
Курило Андрей 39 2
Субботин Александр 11 2
Лосев Сергей 46 2
Стуров Дмитрий 33 2
Сорокин Дмитрий 64 2
Шумилов Максим 17 2
Павлов Никита 146 2
Пешков Дмитрий 45 2
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 2
Шрамко Владимир 2 2
Matrosov Alex - Матросов Алекс 3 2
Мылицын Роман 111 2
Евдокимов Андрей 95 1
Смирнов Алексей 269 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Иванов Борис 64 1
Лю Юй 11 1
Neri Antonio - Нери Антонио 21 1
Земков Сергей 159 1
Осипов Александр 96 1
Гусев Дмитрий 92 1
Аникин Леонид 61 1
Бондаренко Александр 39 1
Анфимов Павел 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 130
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 27
Китай - Тайвань 4245 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Европа 24964 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Канада 5081 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Словакия - Словацкая Республика 482 4
Япония 13807 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Индия - Bharat 5869 4
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Украина 7928 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 2
Швеция - Королевство 3782 2
Польша - Республика 2031 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Испания - Королевство 3840 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Иран - Исламская Республика Иран 1155 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 2
Новая Зеландия 737 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 1
Чили - Республика 494 1
Россия - ДФО - Амурская область 954 1
США - Техас 1048 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 1
Перу - Республика 293 1
Коста-Рика - Республика 98 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 1
Мальта - Республика 137 1
Кения - Республика 168 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 57
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 17
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 16
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 9
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
Английский язык 7030 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 3
Ergonomics - Эргономика 1755 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
BleepingComputer - Издание 458 17
Tom’s Hardware 600 14
Reddit 398 11
Neowin 217 5
The Register - The Register Hardware 1784 5
Ars Technica 450 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 2
Phoronix 59 2
TechSpot 188 2
ZDnet 663 2
Digital Trends - Издание 35 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Inquirer 463 1
Windowslatest 14 1
Securelist 30 1
MS Power User 3 1
Hacker News 92 1
ComputerBase 14 1
Альтаир медиа - Пикабу 21 1
NotebookCheck 18 1
Golem.de 3 1
Мобильные системы 118 1
Commercial Times 110 1
DistroWatch 13 1
Igor’s Lab 7 1
The Verge - Издание 619 1
Forbes - Форбс 1002 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
WCCFTech - Издание 110 1
IDC - International Data Corporation 4975 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
Gartner - Гартнер 3658 2
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
TrendForce 187 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 15 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 24 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
Black Hat - Конференция 120 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
UEFI Plugfest 2 2
CyberCrimeCon 7 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
Defcon 45 1
VMworld 29 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще