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BIOS UEFI Unified Extensible Firmware Interface UEFI Secure Boot UEFI Trusted Boot интерфейс между операционной системой и микропрограммами
Унифицированный расширяемый интерфейс для встроенного программного обеспечения (Unified Extensible Firmware Interface — UEFI) — стандартный посредник между операционной системой и микропрограммами, управляющими низкоуровневыми функциями оборудования. Основное предназначение UEFI корректно инициализировать оборудование при включении системы, передать управление загрузчику или непосредственно ядру операционной системы. Кроме того, UEFI выполняет функции BIOS, то есть интерфейса, который использовался всеми IBM PC-совместимыми персональными компьютерами. Первая спецификация UEFI была разработана Intel для процессоров Itanium. В настоящее время разработкой UEFI занимается Unified EFI Forum.
СОБЫТИЯ
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|30.12.2025
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В материнских платах ASUS, Gigabyte, MSI не загружается ключевой защитный механизм
Четыре вендора, четыре ошибки Ошибка в программных оболочках UEFI в материнских платах ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock открывает возможность для атак на подс
|23.10.2025
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Потому что все должно быть свое. Китай разрабатывает свой BIOS на замену западным
Ваш BIOS нам не нужен Китай задумал избавить компьютеры собственной разработки от BIOS и заодно от UEFI, пишет Tom’s Hardware. А поскольку современные ПК без них работать не могут, Китай решил
|17.10.2025
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Сотни тысяч ноутбуков Framework на Linux содержат бэкдор
олее 200 тыс. компьютерных систем производства фирмы Framework (США) содержат проблемные компоненты UEFI, которые позволяют обойти защиту Secure Boot, утверждает фирма Eclypsium. Как следствие,
|15.09.2025
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Прямой наследник вируса-вымогателя Petya научился обходить безопасную загрузку UEFI
осное программного обеспечение (ПО) способно обходить защиту unified extensible firmware interface (UEFI) Secure Boot и устанавливать вредоносный код в системный раздел extensible firmware inte
|15.07.2025
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Материнские платы известнейшего производителя уязвимы для неприятного трояна. Переустановка Windows не помогает
крупнейших в мире производителей компьютерных комплектующих, оказались уязвимы для вредоносного ПО UEFI, способного обходить безопасную загрузку (Secure Boot). Как пишет профильный портал Blee
|01.04.2025
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Российская альтернатива зарубежным системным встроенным программам BIOS и UEFI
ода, максимально свободной от ограничений и контроля со стороны доминирующих мировых производителей». Царфин подчеркнул, что особенность «БИОС-ЗА» проявляется не столько в расширении функциональности UEFI, сколько в обеспечении простоты и надежности вместе с адаптацией к требованиям современного потребителя базовых систем ввода-вывода, таким, например, как поддержка IPv6 в настройках IPMI.
|05.02.2025
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Первый UEFI-буткит под Linux насторожил исследователей
«Мурка» под Linux Эксперты компании ESET обнаружили UEFI-буткит, нацеленный на системы Linux, конкретнее, — на ядро операционной системы. Буткита
|22.10.2024
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Более 800 версий оболочек UEFI беззащитны перед угрозой вредоносов
Не доверяй и проверяй Более чем в 800 программных оболочках UEFI от разных вендоров используется слабый мастер-ключ, который позволяет обходить защиту пр
|26.06.2024
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Уязвимость в UEFI позволяет взламывать сотни моделей ПК на процессорах Intel
скает запуск произвольного кода. Проблема вызвана ошибкой в программной оболочке Phoenix SecureCore UEFI, а точнее - модуле настроек защиты (Trusted Platform Module), вызывающей переполнение бу
|18.12.2023
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«Инфотекс» получила сертификат ФСБ России на ПМДЗ уровня UEFI BIOS ViPNet SafeBoot 3
«Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСБ России на программный модуль доверенной загрузки (ПМДЗ) уровня UEFI BIOS ViPNet SafeBoot 3. Сертификат № СФ/527-4669 от 6 декабря 2023 г. удостоверяет, что ViPNet SafeBoot 3 соответствует требованиям к механизмам доверенной загрузки ЭВМ (класс защиты 2, кл
|06.12.2023
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ПК можно взломать с помощью рекламной картинки в BIOS и UEFI
Логотип как уязвимость В коде программной оболочки UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) сразу от нескольких производителей выявлен компл
|06.09.2023
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Наследница легендарной OS/2 заработала на современном «железе». Она загружается за считанные секунды
ArcaOS и нативная поддержка UEFI Операционная система ArcaOS, построенная на основе ядра легендарной ОС IBM OS/2, обзавелась поддержкой персональных компьютеров, в которых применяется микросхема UEFI (единый интерф
|17.01.2023
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Материнские платы бренда, популярного в России и во всем мире, содержат гигантскую «дыру». Как избежать взлома
едоносное ПО возрастает у тех пользователей, кто редко или вовсе никогда не заглядывает в настройки UEFI (замена BIOS), то есть у большинства. Чтобы восстановить корректную работу Secure Boot н
|29.11.2022
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В ноутбуках топового мирового производителя стоят невидимые заводские «неудаляемые» трояны
Вновь проблемы с UEFI Специалисты Eset обнаружили в ноутбуках тайваньской компании Acer уязвимости, которые по
|10.11.2022
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Из-за разгильдяйства инженеров в ноутбуки Lenovo попал троян, который нельзя снести форматированием диска и переустановкой ОС
Бреши в UEFI компьютеров Lenovo В ноутбуках китайской компании Lenovo присутствуют уязвимости, которы
|26.07.2022
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«Лаборатория Касперского» обнаружила новый UEFI-руткит ComicStrand
Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили новый руткит прошивки UEFI, который получил название CosmicStrand. Зловред остаётся на компьютере жертвы даже после
|20.04.2022
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В миллионах ноутбуков крупнейшего в мире производителя ПК живут «заводские бэкдоры»
ковала информацию о ряде уязвимостей, присутствующих в системном программном обеспечении микросхемы UEFI (BIOS) по меньшей мере 100 моделей ноутбуков компании, пишет Bleeping Computer. В общей
|05.10.2020
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«Лаборатория Касперского» обнаружила новое вредоносное ПО для заражения компьютера на низком уровне
ы MosaicRegressor, куда в том числе входит буткит для встроенной в материнскую плату микропрограммы UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). На данный момент это первый случай заражения
|23.10.2019
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Windows навсегда пропишется в новых ПК. Удалять ее будет нельзя
рхзащищенные Windows-ПК Корпорация Microsoft разработала новую концепцию Secured-core PC для защиты ПК на базе Windows от взломов. По задумке Microsoft, компьютер будет защищен еще на уровне прошивки UEFI, что не позволит злоумышленику внедрить в нее вредоносный код. Secured-core PC разрабатывалась совместно с рядом крупных американских производителей процессоров – AMD, Intel и Qualcomm, и
|10.01.2019
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Найден примитивный, но очень действенный способ читать данные с украденных ноутбуков
Вредонос на материнке Эксперты компании ESET обнаружили первый руткит, который пытается атаковать UEFI целевого компьютера. UEFI — это интерфейс между операционной системой и микропрограммами, управляющими низкоуровневыми функциями оборудования. Его основное предназначение — корректн
|21.12.2018
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Microsoft выпустила Open Source систему для создания UEFI
u – это, фактически, открытая модульная система, упрощающая разработчикам процесс создания прошивок UEFI для компьютеров и ноутбуков, серверов и устройств интернета вещей, сообщает ресурс MS Po
|04.10.2018
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Eset обнаружила первую атаку с использованием руткита для UEFI
анию с использованием LoJax – первого известного руткита для Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Руткиты UEFI – мощный инструмент для кибератак; их сложно обнаружить, и они сох
|18.09.2018
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Intel выпустила «убийцу» BIOS и UEFI с открытым кодом
, Германия, действует по аналогии с традиционным интерфейсом BIOS, или ее наследником – технологией UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), но отличается от них более компактным кодом и б
|20.11.2017
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Объявлена дата окончательных «похорон» BIOS
., о чем уже предупреждены производители материнских плат. Компания сообщила об этом на конференции UEFI Plugfest 2017 в Тайбэе, Тайвань. По словам представителя Intel Брайана Ричардсона (Brian
|31.03.2017
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Asus добавила поддержку технологии Intel Optane своим материнским платам 200 серии
Asus объявила о том, что обновленная прошивка UEFI BIOS для материнских плат на основе чипсетов Intel 200 серии будет поддерживать технолог
|16.04.2013
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Технологии «Лаборатории Касперского» обеспечат защиту от вирусов на этапе загрузки ОС
о» объявила о выпуске антивирусной системы для современного интерфейса загрузки операционных систем UEFI. Новый «Антивирус Касперского для UEFI» обеспечит безопасную загрузку компьютера,
|04.12.2012
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Активисты Linux опубликовали «противоядие» от Secure Boot
ал по поводу стратегии Microsoft, которая потребовала от OEM-производителей компьютеров с прошивкой UEFI, желающих получить сертификат совместимости с Windows 8, в обязательном порядке активиро
|04.07.2012
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Фонд свободного ПО опубликовал руководство по борьбе с Secure Boot
indows 8 и включенной Secure Boot, должны будут подписывать сертификаты ключом, выданным Microsoft. UEFI будет проверять наличие данного ключа и блокировать любое ПО, которое его не имеет. Акти
|08.06.2012
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На компьютеры с Windows 8 можно будет устанавливать Fedora
Опция «безопасной загрузки» (Secure Boot), входящая в прошивку нового поколения UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), является предметом горячих споров между Microso
|17.01.2012
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Microsoft блокировала установку Linux на свои планшеты
вания Microsoft к производителям планшетов с ARM-процессорами, решившими устанавливать операционную систему Windows 8, включают пункт, согласно которому они должны использовать загрузочную технологию UEFI. Она должна быть активирована без возможности ручного отключения (перевода в режим Custom Mode). Это требование имеет интересное следствие: оно значительно усложнит установку сторонних опе
|08.12.2011
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Paragon Software предлагает новую утилиту для миграции Windows Vista/7 на платформу UEFI
Компания Paragon Software Group представила новую технологию Paragon Migrate to UEFI, с помощью которой можно быстро и безопасно перевести программную среду на базе BIOS на
|14.11.2011
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Разработчики СПО заподозрили Microsoft в нарушении прав пользователей Linux
, пока система и антивирусное ПО ещё не запущены. Она не является компонентом Windows 8, а входит в UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) — прошивку, которая заменит BIOS в компьютерах н
|09.06.2010
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BIOS исчезнет через 3 года
сом без особой графики, система BIOS, по мнению компании Microstar исчезнет с рынка в скором времени. Ведущий производитель материнских плат полагает, что уже с конца этого года BIOS будет заменяться UEFI и эти системы станут повсеместно популярными через три года. Microstar заявляет, что первые системные платы с UEFI-загрузчиком будут работать на чипсете Sandy Bridge от Intel, при э
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