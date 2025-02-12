Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений

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Ингосстрах Банк – универсальный коммерческий банк, основан в 1993 году. Предлагает набор банковских услуг розничным и корпоративным клиентам.
Ингосстрах банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Серова Елена 320 5
|Сотин Денис 205 4
|Стятюгин Роман 37 4
|Веневцев Андрей 9 3
|Казарцев Алексей 27 3
|Фомичев Андрей 71 3
|Михайлов Алексей 74 3
|Шеин Валерий 18 3
|Потанин Сергей 9 3
|Земсков Борис 2 2
|Ефремов Александр 19 2
|Масарская Наталия 36 2
|Соломин Павел 4 2
|Шакманас Алгирдас 40 2
|Круглов Максим 26 2
|Яшин Леонид 21 2
|Смирнова Ольга 13 2
|Мео Юрий 5 2
|Скоробогатова Ольга 55 2
|Заботкин Алексей 8 2
|Смирнова-Крелль Оксана 52 2
|Сенаторов Михаил 42 2
|Федечкин Эдуард 55 2
|Кибалко Кирилл 35 2
|Белышков Леонид 18 2
|Татару Виталий 14 2
|Коваленко Галина 3 2
|Козлова Екатерина 6 2
|Хургес Михаил 13 2
|Боровов Илья 3 2
|Онищенко Владислав 97 1
|Ульянов Николай 112 1
|Шадаев Максут 1014 1
|Паршин Максим 316 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Соколова Екатерина 14 1
|Моргун Олег 8 1
|Гаманюк Павел 3 1
|Зотов Алексей 42 1
|Мирошников Дмитрий 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 7
|Коммерсантъ - Издательский дом 1882 1
|Известия ИД 630 1
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