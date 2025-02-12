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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений

Ингосстрах Банк – универсальный коммерческий банк, основан в 1993 году. Предлагает  набор банковских услуг розничным и корпоративным клиентам.


12.02.2025 Объемы транзакций CarCraft превысили 100 млрд рублей 1
29.10.2024 Опубликовано исследование «Цифровая зрелость розничных банков – 2024» 1
22.01.2024 Искусственный интеллект от CraftTalk помогает «Ингосстрах Банку» улучшить взаимодействие с клиентами 10
11.01.2024 «Ингосстрах Банк» внедрил российскую технологию сканирования QR-кодов в мобильном банке 2
18.12.2023 «Ингосстрах банк» наращивает объем интернет-эквайринга для СПАО «Ингосстрах» 2
12.10.2023 «Ингосстрах банк» запустил онлайн-кредитование 1
31.08.2023 В России впервые страховой полис продан за цифровые рубли 1
17.04.2023 Что такое цифровой рубль и что изменится, когда его запустят 1
09.01.2023 Власти нашли замену доллару при расчетах с другими странами. Это цифровой рубль 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
12.08.2022 Начиная с 2024 г., банки будут подключать к цифровому рублю 1
18.07.2022 Банк «Союз» присоединился к платформе «Финуслуги» Московской биржи с помощью решений «Диасофт» 1
15.02.2022 В России стартовало тестирование цифрового рубля 1
30.06.2021 Объявлены 12 банков, которые станут первыми тестировать цифровой рубль 1
20.05.2019 Банк Союз сократил time-to-market кредитного сервиса 1
25.09.2018 «Банк СОЮЗ» внедрил модуль управления стратегиями от компании SAS 2
11.07.2018 «М.Видео» подключил новых участников к российскому коммерческому блокчейн-консорциуму 1
26.12.2017 Samsung и Сбербанк предоставили Samsung Pay Web Checkout для оплаты онлайн-покупок 1
18.05.2017 Банк «Союз» начал использовать скоринг «Объединенного Кредитного Бюро» 1
21.07.2016 Операции клиентов ДБО iSimpleBank 2.0 — под защитой JC-WebClient 3.0 1
25.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
16.05.2016 Банк «Союз» внедрил технологию 3-D Secure для держателей банковских карт 1
13.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
09.10.2015 Банк «Союз» запускает обновленный мобильный и интернет-банк 1
17.04.2015 Инфобезопасность в финсекторе: считайте риски и создавайте защиту 1
04.03.2015 Банк «Союз» перевел обслуживание всех карт в собственный процессинговый центр 1
14.01.2015 Клиенты банка «Союз» могут отправлять денежные переводы «Золотая Корона» 1
20.11.2014 Банк «Союз» перешел на новую версию системы IVR в контакт-центре 2
11.11.2014 Банк «Союз» внедрил DLP-систему Zecurion Zgate 1
09.10.2014 Банк «Союз» перешел на последнюю версию RS-Securities 1
27.06.2014 Как найти компромисс между безопасностью и удобством ДБО 1
21.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1
07.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1
01.02.2013 Конференция CNews: Что ждет финансовый сектор от ИТ? 1
31.08.2012 Конференция CNews: «Информатизация банков: новые решения старых проблем» 1
13.08.2012 ИТ изменят банки до неузнаваемости 1
10.04.2008 «Уралсвязьинформ» разместил облигационный заем серии 08 1
28.12.2007 Банк «Союз» строит новую АБС и ИТ-инфраструктуру вместе с ОТР 1
31.08.2007 Современный банк хранит не только деньги 4
07.07.2006 ОТР провела презентацию фронт-офисных решений для банков 1

Публикаций - 44, упоминаний - 66

Ингосстрах банк и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 6
Diasoft - Диасофт 882 5
ОТР ГК - ОТР 2000 214 3
SAP SE 5280 2
Oracle Corporation 6704 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
IBM - International Business Machines Corp 9445 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 652 2
МегаФон 8915 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1053 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 2
Терн ГК - Tern Group 77 2
Стартелеком 13 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 2
ЦФТ Золотая Корона 359 2
AltaVista Search Engine 197 1
HP Inc. 5689 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Хантымансийскокртелеком - Сургуттелекомсеть 19 1
Связьинформ 88 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 1
Verisign 357 1
Электросвязь 268 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 1
Samsung Electronics 10280 1
Microsoft Corporation 24656 1
UIPath 101 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
SAS Institute 974 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 720 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Software AG 198 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Прогноз 1652 1
Wacom 142 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Альфа-Банк 1775 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 11
ПСБ - Промсвязьбанк 854 11
ГПБ - Газпромбанк 1086 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 10
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 7
Ингосстрах СПАО 421 7
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 7
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 7
Ак Барс Банк 272 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 6
МКБ - Московский кредитный банк 560 6
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 6
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 483 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 5
ВТБ - ВТБ24 665 5
ББР банк - Балтийский Банк Развития 36 5
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 5
Фора Банк 56 4
Стройкредит АКБ 35 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 358 3
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 3
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 3
Росэнергобанк 34 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 2
Центр-инвест КБ 59 2
Русский стандарт Банк 444 2
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4770 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2514 2
Федеральное казначейство России 1782 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3059 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 918 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 12 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 41 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 17
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5292 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4179 13
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1716 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 144 6
Связной-Клуб - Программа лояльности 18 4
Microsoft Windows 2000 8661 2
Google Android 14041 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 669 2
Apple iOS 7832 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 588 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 607 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 575 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Армада - РБК софт - RBC Contents 41 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 226 1
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 55 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 275 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 376 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 1
SAS CS - SAS Credit Scoring for Banking 1 1
Google Chrome - браузер 1567 1
Microsoft Windows 10 1767 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
Mozilla Firefox - браузер 1891 1
Aladdin JC-WebClient 15 1
Microsoft ActiveX 151 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1589 1
iCAM Group - iSimpleLab iSimpleBank 16 1
Netscape NPAPI - Netscape Plugin Application Programming Interface - Программный интерфейс подключаемых модулей Netscape 11 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 832 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Samsung Pay 292 1
ORNL Frontier - суперкомпьютер 80 1
Samsung Galaxy Gear 141 1
МегаФон Visa - онлайн банковская карта 5 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 149 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
Серова Елена 320 5
Сотин Денис 205 4
Стятюгин Роман 37 4
Веневцев Андрей 9 3
Казарцев Алексей 27 3
Фомичев Андрей 71 3
Михайлов Алексей 74 3
Шеин Валерий 18 3
Потанин Сергей 9 3
Земсков Борис 2 2
Ефремов Александр 19 2
Масарская Наталия 36 2
Соломин Павел 4 2
Шакманас Алгирдас 40 2
Круглов Максим 26 2
Яшин Леонид 21 2
Смирнова Ольга 13 2
Мео Юрий 5 2
Скоробогатова Ольга 55 2
Заботкин Алексей 8 2
Смирнова-Крелль Оксана 52 2
Сенаторов Михаил 42 2
Федечкин Эдуард 55 2
Кибалко Кирилл 35 2
Белышков Леонид 18 2
Татару Виталий 14 2
Коваленко Галина 3 2
Козлова Екатерина 6 2
Хургес Михаил 13 2
Боровов Илья 3 2
Онищенко Владислав 97 1
Ульянов Николай 112 1
Шадаев Максут 1014 1
Паршин Максим 316 1
Гуцериев Михаил 111 1
Соколова Екатерина 14 1
Моргун Олег 8 1
Гаманюк Павел 3 1
Зотов Алексей 42 1
Мирошников Дмитрий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3115 5
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 918 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1663 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 2
Украина 7621 2
Турция - Турецкая республика 2361 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1200 2
Казахстан - Республика 5548 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3962 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1964 2
Чехия - Чешская Республика 1310 2
Европа 21795 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 862 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1551 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2977 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2429 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2952 1
Германия - Берлин 715 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 295 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1456 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 624 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1233 1
Россия - УФО - Челябинская область 1218 1
Россия - УФО - Курганская область 504 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 755 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 711 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 248 1
Беларусь - Белоруссия 5688 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1272 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2676 1
Узбекистан - Республика 1735 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1778 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 42
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 13
Кредитование - Сrediting - Заём 6720 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16357 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5852 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2933 5
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Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7633 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 3
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6138 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7012 2
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 349 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3177 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1087 1
Ergonomics - Эргономика 1599 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2836 1
Налогообложение - АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 15 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 167 1
Кредитование - Рефинансирование 141 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 169 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5990 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 7
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Известия ИД 630 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 6
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
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Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 74 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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CNews AWARDS - награда 521 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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