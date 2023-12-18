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«Ингосстрах банк» наращивает объем интернет-эквайринга для СПАО «Ингосстрах»

Объем операций интернет-эквайринга, которые «Ингосстрах банк» предоставляет клиентам материнской компании СПАО «Ингосстрах», кратно вырос за 2023 г. и по состоянию на конец ноября составил 236,6 млн рублей, что почти в 80 раз выше показателей на начало года. Об этом CNews сообщили представители «Ингосстрах банк».

Данный стремительный рост объемов операций свидетельствует о высоком уровне доверия материнской компании к качеству и скорости работы своего дочернего банка.

Также стоит отметить, что в сентябре текущего года проведен пилот по запуску оплаты через Систему быстрых платежей с «Ингосстрах банком». Первой точкой совместного проекта стал офис продаж СПАО «Ингосстрах» по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д.15.

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Существует несколько видов эквайринга: торговый эквайринг (POS), эквайринг с использованием банкоматов, и интернет-эквайринг, набирающий сегодня обороты вид услуг. В нем используются как физические пластиковые карты, так и виртуальные, а процесс оплаты происходит через интернет.

Таким образом, интернет-эквайринг — это банковская услуга, заключающаяся в приеме платежей и переводе средств продавцу посредством использования банковских карт, пластиковых или виртуальных.

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