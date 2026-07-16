Ингосстрах СПАО

«Ингосстрах» запустил первый полис киберстрахования со встроенным сервисом информационной безопасности для МСБ «Ингосстрах», один из участников страхового рынка России, совместно с компанией 4sec представи

«Ингосстрах» внедрил генеративный ИИ для корпоративной поддержки: 12 тыс. сотрудников получили виртуального ассистента 24/7 Страховая компания «Ингосстрах» совместно с AutoFAQ Xplain внедрила корпоративного ИИ-ассистента для поддержки со

«Ингосстрах» внедрил платформу управления жизненным циклом ИИ-моделей на базе решений Data Ocean Nova и Kolmogorov AI вендора Data Sapience совместно с GlowByte й Багно, директор департамента искусственного интеллекта и развития отношений с клиентами компании «Ингосстрах». «Data Ocean Nova и Kolmogorov AI создают единую среду для работы с искусственным

«Ингосстрах» при поддержке GlowByte внедрил систему автоматического расчета комиссионных вознаграждений страховым агентам Компания «Ингосстрах» совместно с GlowByte запустила в промышленную эксплуатацию новую систему автомати

НАФИ и «Ингосстрах»: 43% россиян готовы отказаться от ИИ-технологий навсегда использовании новых технологий. Одной из форм «неолуддизма» выступает «ИИ-веганство» — сознательный отказ от использования возможностей искусственного интеллекта . Аналитический центр НАФИ, компания «Ингосстрах» и клиника «Будь Здоров» изучили, насколько велика доля россиян, опасающихся развития технологий, какие страхи ими движут и от каких технологий жители России готовы отказаться навсег

В России число страховых случаев на самокатах снизилось на четверть: аналитика «Ингосстраха» и «Юрент» Сервис аренды электросамокатов «Юрент» совместно с «Ингосстрах» подвел итоги самокатного сезона 2025 г. в России. Как показала статистика, культу

Исследование «Ингосстраха»: более половины россиян используют ИИ в повседневных задачах «Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом при Правительстве России провел исследование

CraftTalk помог «Ингосстраху» добавить Max в общение с клиентами Компания «Ингосстрах» завершила интеграцию собственной омниканальной цифровой платформы для онлайн-комм

БК «Ингосстрах-Инвестиции» построила информационную учетную систему вместе с ГК «Хомнет» В БК «Ингосстрах-Инвестиции» внедрен программный продукт «Хомнет:НФО» для автоматизации ведения учета на едином плане счетов и подготовки отчетности по отраслевым стандартам бухгалтерского учёта (ОСБ

«Ингосстрах» и «Юникорн» запускают совместное решение для защиты недвижимости СПАО «Ингосстрах» и ИТ-компания «Юникорн» (ТМ Ujin) заключили партнерское соглашение о создании ком

Зачем цифровому бизнесу гибридные облака: опыт «Ингосстраха» иалектики о переходе количества в качество. Например, такой качественный скачок совершила компания «Ингосстрах», когда приняла решение о построении гибридного облака. Это дало возможность не то

«Ингосстрах» перешел на отечественную MDM-систему Для управления клиентскими данными «Ингосстрах» теперь использует российское решение — «Единый клиент» от HFLabs. Под его управле

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом где защита данных — не просто стандарт, а обязательное условие ведения бизнеса. Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Мы работаем в сфере, где защита данных — не просто стандарт, а обязательное усло

«Ингосстрах» в партнерстве с GlowByte выявил потенциал в ускорении процессов по договорам ОСАГО с помощью инструментов Process Mining и Task Mining «Ингосстрах» совместно с интегратором GlowByte реализовал проект по анализу операционных проце

«Ингосстрах» и «Росхим» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве Компания «Ингосстрах» и промышленный холдинг «Росхим» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

«Ингосстрах» и VK подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве «Ингосстрах» и VK подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали пер

Клиенты «Ингосстраха» и пользователи «Инго Экосистемы» смогут оплатить медицинские услуги ингорублями в приложении «Будь Здоров» ки. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «Инго Экосистемы», а также быть клиентом СПАО «Ингосстрах» в рамках программы ДМС. Об этом CNews сообщили представители «Ингосстраха». В моб

СПАО «Ингосстрах» внедрил новый платежный сервис IngoPay для быстрой оплаты полисов рвис IngoPay — это новый продукт «Инго Экосистемы», который позволяет оплачивать любые полисы СПАО «Ингосстрах» без ввода карточных данных. Можно использовать «ИнгоКарту» или любую другую банко

«Ингосстрах Банк» внедрил отечественную платформу по интеграции данных я, позволяющего наполнять корпоративное хранилище данных (КХД). Дистрибьютором решения от российского разработчика «Дата Инновации» выступила компания DIS Group. Об этом CNews сообщили представители «Ингосстрах Банка». Внедрение ETL-решения («Плюс7 ФормИТ») позволило использовать лучшие мировые практики в области хранения и управления данными из разных источников. Это повысило качество анал

Дмитрий Удод, «Ингосстрах»: Роботы трудятся круглосуточно и с постоянным уровнем качества зрения», которое необходимо для распознавания документов, анализа изображений и т.д. Дмитрий Удод, «Ингосстрах»: Использование ИИ дает больше возможностей, в том числе, в операционной деятельно

GlowByte разработала единую систему для автоматизированного мониторинга мошенничества в «Ингосстрахе» GlowByte разработала для «Ингосстраха» аналитическую платформу по противодействию мошенничеству в области автострахования. Специалисты реализовали комплекс решений, позволяющий более точно выявлять мошеннические убытки

Искусственный интеллект от CraftTalk помогает «Ингосстрах Банку» улучшить взаимодействие с клиентами АО «Ингосстрах Банк» и CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуни

«Ингосстрах Банк» внедрил российскую технологию сканирования QR-кодов в мобильном банке «Ингосстрах Банк» начал использовать в мобильном приложении российскую технологию распознавания QR-кодов. Она позволяет пользователям мгновенно сканировать баркоды для проведения платежей. Техно

«Ингосстрах» рассказал об обновлениях IngoMobile в части ДМС В 2023 г. «Ингосстрах» реализовал ряд значимых улучшений мобильного приложения IngoMobile в части ДМС. О

«Ингосстрах банк» наращивает объем интернет-эквайринга для СПАО «Ингосстрах» Объем операций интернет-эквайринга, которые «Ингосстрах банк» предоставляет клиентам материнской компании СПАО «Ингосстрах», кратно

«Ингосстрах» и CraftTalk тестируют сценарии и возможности использования GPT в работе контакт-центра «Ингосстрах» совместно с платформой CraftTalk начали тестирование возможностей и сценариев исп

«Ингосстрах» внедрил систему сервисной поддержки и управления внутренними услугами на базе платформы Naumen Service Desk «Ингосстрах» внедрил ITSM-систему для сервисной поддержки более 8 тыс. сотрудников и свыше 30

Цифровизация страхования: какие новинки внедряют лидеры рынка Мобильные обновления «Ингосстрах» представил обновленное мобильное приложение, в котором появились новые продукты и

В России впервые страховой полис продан за цифровые рубли сгенерированный QR, через свое банковское приложение загружает код и проводит операцию, пояснили в «Ингосстрах Банке». По словам специалистов, транзакция проходит моментально. Страховщик также

Центробанк вчинил 10 персональных исков ИТ-директору «Ингосстраха» одал 10 исков в Арбитражный суд Москвы к техническому директору департамента ИТ страховой компании «Ингосстрах» Владимиру Тихомирову. Информацию об этом можно обнаружить в картотеке арбитражных

«Ингосстрах-инвестиции» повышает качество сервиса с помощью BPMSoft АО УК «Ингосстрах-инвестиции» использует CRM- и ITSM-системы на базе единой low-code платформы BPMSoft от «Ланит омни» (входит в группу «Ланит»). С помощью этих решений было улучшено качество обслужив

В «Ингосстрахе» назначен директор департамента информационных технологий «Ингосстрах» объявил о назначении Сергея Ковалева директором департамента информационных техно

GlowByte реализовала пилотный проект в «Ингосстрахе» с использованием инструмента Process Mining GlowByte реализовала пилот по анализу процесса принятия решений по убыткам ОСАГО в компании «Ингосстрах». Основной задачей было оценить применимость инструмента к процессам в страховой компании, определить узкие места, время на обработку задачи и возможности его сокращения. Данный проц

Navicon поможет «Ингосстраху» управлять взаимоотношениями с клиентами Navicon сообщила о завершении первого этапа внедрения в страховой компании «Ингосстрах» CRM-системы для физических лиц. ИТ-решение, которое развернул системный интеграто

«Ингосстрах» и GlowByte создают аналитическую платформу по противодействию страховому мошенничеству «Ингосстрах» совместно с консалтинговой компанией GlowByte создает аналитическую систему по пр

«ЦМД-софт» разработала и сопровождает CRM-систему СПАО «Ингосстрах» в поддержке, разработке и масштабировании CRM-системы для обслуживания клиентов страховой компании «Ингосстрах». В ходе проекта была расширена функциональность, а также реализована архитектура

«Ингосстрах» внедряет распознавание документов при оформлении ОСАГО на сайте «Ингосстрах» совместно с Smart Engines и NVI Solutions внедряет систему распознавания документ

Чат-бот от CraftTalk: мультиканальная поддержка и постоянная связь с клиентами для «Ингосстраха» Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В рамках реализации стратегии устойчивого развития «Ингосстрах» развивает мультиканальность для удобства взаимодействия со своими клиентами. На д

«Ингосстрах» совместно c Mains Lab внедрила искусственный интеллект в процесс согласования услуг по ДМС СПАО «Ингосстрах» совместно с командой Mains Lab объявили о внедрении искусственного интеллекта в п