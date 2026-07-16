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Ингосстрах СПАО

Ингосстрах СПАО

«Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках страхования с 1947 года. «Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 316 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

 

Сергей Берников, Начальник отдела , Ингосстрах "Идеальная платформа для контакт-центра"  Конференция CNews 25.03.2025 | Москва "Современные контакт-центры 2025"

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 346 дел, на cумму 91 379 386 515 ₽*

Судебные дела (346) на сумму 91 379 386 515 ₽*
в качестве истца (152) на сумму 55 759 558 500 ₽*
в качестве ответчика (119) на сумму 103 605 584 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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16.07.2026 «Ингосстрах» запустил первый полис киберстрахования со встроенным сервисом информационной безопасности для МСБ

«Ингосстрах», один из участников страхового рынка России, совместно с компанией 4sec представи
20.05.2026 «Ингосстрах» внедрил генеративный ИИ для корпоративной поддержки: 12 тыс. сотрудников получили виртуального ассистента 24/7

Страховая компания «Ингосстрах» совместно с AutoFAQ Xplain внедрила корпоративного ИИ-ассистента для поддержки со
14.05.2026 «Ингосстрах» внедрил платформу управления жизненным циклом ИИ-моделей на базе решений Data Ocean Nova и Kolmogorov AI вендора Data Sapience совместно с GlowByte

й Багно, директор департамента искусственного интеллекта и развития отношений с клиентами компании «Ингосстрах». «Data Ocean Nova и Kolmogorov AI создают единую среду для работы с искусственным
11.03.2026 «Ингосстрах» при поддержке GlowByte внедрил систему автоматического расчета комиссионных вознаграждений страховым агентам

Компания «Ингосстрах» совместно с GlowByte запустила в промышленную эксплуатацию новую систему автомати
05.03.2026 НАФИ и «Ингосстрах»: 43% россиян готовы отказаться от ИИ-технологий навсегда

использовании новых технологий. Одной из форм «неолуддизма» выступает «ИИ-веганство» — сознательный отказ от использования возможностей искусственного интеллекта . Аналитический центр НАФИ, компания «Ингосстрах» и клиника «Будь Здоров» изучили, насколько велика доля россиян, опасающихся развития технологий, какие страхи ими движут и от каких технологий жители России готовы отказаться навсег
27.02.2026 В России число страховых случаев на самокатах снизилось на четверть: аналитика «Ингосстраха» и «Юрент»

Сервис аренды электросамокатов «Юрент» совместно с «Ингосстрах» подвел итоги самокатного сезона 2025 г. в России. Как показала статистика, культу
23.12.2025 Исследование «Ингосстраха»: более половины россиян используют ИИ в повседневных задачах

«Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом при Правительстве России провел исследование
25.11.2025 CraftTalk помог «Ингосстраху» добавить Max в общение с клиентами

Компания «Ингосстрах» завершила интеграцию собственной омниканальной цифровой платформы для онлайн-комм
29.10.2025 БК «Ингосстрах-Инвестиции» построила информационную учетную систему вместе с ГК «Хомнет»

В БК «Ингосстрах-Инвестиции» внедрен программный продукт «Хомнет:НФО» для автоматизации ведения учета на едином плане счетов и подготовки отчетности по отраслевым стандартам бухгалтерского учёта (ОСБ
16.09.2025 «Ингосстрах» и «Юникорн» запускают совместное решение для защиты недвижимости

СПАО «Ингосстрах» и ИТ-компания «Юникорн» (ТМ Ujin) заключили партнерское соглашение о создании ком
Зачем цифровому бизнесу гибридные облака: опыт «Ингосстраха»

иалектики о переходе количества в качество. Например, такой качественный скачок совершила компания «Ингосстрах», когда приняла решение о построении гибридного облака. Это дало возможность не то
10.09.2025 «Ингосстрах» перешел на отечественную MDM-систему

Для управления клиентскими данными «Ингосстрах» теперь использует российское решение — «Единый клиент» от HFLabs. Под его управле
01.09.2025 Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

где защита данных — не просто стандарт, а обязательное условие ведения бизнеса. Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Мы работаем в сфере, где защита данных — не просто стандарт, а обязательное усло
08.08.2025 «Ингосстрах» в партнерстве с GlowByte выявил потенциал в ускорении процессов по договорам ОСАГО с помощью инструментов Process Mining и Task Mining

«Ингосстрах» совместно с интегратором GlowByte реализовал проект по анализу операционных проце
20.06.2025 «Ингосстрах» и «Росхим» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Компания «Ингосстрах» и промышленный холдинг «Росхим» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
19.06.2025 «Ингосстрах» и VK подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

«Ингосстрах» и VK подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали пер
12.05.2025 Клиенты «Ингосстраха» и пользователи «Инго Экосистемы» смогут оплатить медицинские услуги ингорублями в приложении «Будь Здоров»

ки. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «Инго Экосистемы», а также быть клиентом СПАО «Ингосстрах» в рамках программы ДМС. Об этом CNews сообщили представители «Ингосстраха». В моб
23.04.2025 СПАО «Ингосстрах» внедрил новый платежный сервис IngoPay для быстрой оплаты полисов

рвис IngoPay — это новый продукт «Инго Экосистемы», который позволяет оплачивать любые полисы СПАО «Ингосстрах» без ввода карточных данных. Можно использовать «ИнгоКарту» или любую другую банко
18.04.2025 «Ингосстрах Банк» внедрил отечественную платформу по интеграции данных

я, позволяющего наполнять корпоративное хранилище данных (КХД). Дистрибьютором решения от российского разработчика «Дата Инновации» выступила компания DIS Group. Об этом CNews сообщили представители «Ингосстрах Банка». Внедрение ETL-решения («Плюс7 ФормИТ») позволило использовать лучшие мировые практики в области хранения и управления данными из разных источников. Это повысило качество анал
20.12.2024 Дмитрий Удод, «Ингосстрах»: Роботы трудятся круглосуточно и с постоянным уровнем качества

зрения», которое необходимо для распознавания документов, анализа изображений и т.д. Дмитрий Удод, «Ингосстрах»: Использование ИИ дает больше возможностей, в том числе, в операционной деятельно
27.02.2024 GlowByte разработала единую систему для автоматизированного мониторинга мошенничества в «Ингосстрахе»

GlowByte разработала для «Ингосстраха» аналитическую платформу по противодействию мошенничеству в области автострахования. Специалисты реализовали комплекс решений, позволяющий более точно выявлять мошеннические убытки

22.01.2024 Искусственный интеллект от CraftTalk помогает «Ингосстрах Банку» улучшить взаимодействие с клиентами

АО «Ингосстрах Банк» и CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуни
11.01.2024 «Ингосстрах Банк» внедрил российскую технологию сканирования QR-кодов в мобильном банке

«Ингосстрах Банк» начал использовать в мобильном приложении российскую технологию распознавания QR-кодов. Она позволяет пользователям мгновенно сканировать баркоды для проведения платежей. Техно
28.12.2023 «Ингосстрах» рассказал об обновлениях IngoMobile в части ДМС

В 2023 г. «Ингосстрах» реализовал ряд значимых улучшений мобильного приложения IngoMobile в части ДМС. О
18.12.2023 «Ингосстрах банк» наращивает объем интернет-эквайринга для СПАО «Ингосстрах»

Объем операций интернет-эквайринга, которые «Ингосстрах банк» предоставляет клиентам материнской компании СПАО «Ингосстрах», кратно
11.12.2023 «Ингосстрах» и CraftTalk тестируют сценарии и возможности использования GPT в работе контакт-центра

«Ингосстрах» совместно с платформой CraftTalk начали тестирование возможностей и сценариев исп
30.10.2023 «Ингосстрах» внедрил систему сервисной поддержки и управления внутренними услугами на базе платформы Naumen Service Desk

«Ингосстрах» внедрил ITSM-систему для сервисной поддержки более 8 тыс. сотрудников и свыше 30

20.09.2023 Цифровизация страхования: какие новинки внедряют лидеры рынка

Мобильные обновления «Ингосстрах» представил обновленное мобильное приложение, в котором появились новые продукты и
31.08.2023 В России впервые страховой полис продан за цифровые рубли

сгенерированный QR, через свое банковское приложение загружает код и проводит операцию, пояснили в «Ингосстрах Банке». По словам специалистов, транзакция проходит моментально. Страховщик также

19.07.2023 Центробанк вчинил 10 персональных исков ИТ-директору «Ингосстраха»

одал 10 исков в Арбитражный суд Москвы к техническому директору департамента ИТ страховой компании «Ингосстрах» Владимиру Тихомирову. Информацию об этом можно обнаружить в картотеке арбитражных
21.06.2023 «Ингосстрах-инвестиции» повышает качество сервиса с помощью BPMSoft

АО УК «Ингосстрах-инвестиции» использует CRM- и ITSM-системы на базе единой low-code платформы BPMSoft от «Ланит омни» (входит в группу «Ланит»). С помощью этих решений было улучшено качество обслужив
05.05.2023 В «Ингосстрахе» назначен директор департамента информационных технологий

«Ингосстрах» объявил о назначении Сергея Ковалева директором департамента информационных техно
03.05.2023 GlowByte реализовала пилотный проект в «Ингосстрахе» с использованием инструмента Process Mining

GlowByte реализовала пилот по анализу процесса принятия решений по убыткам ОСАГО в компании «Ингосстрах». Основной задачей было оценить применимость инструмента к процессам в страховой компании, определить узкие места, время на обработку задачи и возможности его сокращения. Данный проц
31.01.2023 Navicon поможет «Ингосстраху» управлять взаимоотношениями с клиентами

Navicon сообщила о завершении первого этапа внедрения в страховой компании «Ингосстрах» CRM-системы для физических лиц. ИТ-решение, которое развернул системный интеграто
07.12.2022 «Ингосстрах» и GlowByte создают аналитическую платформу по противодействию страховому мошенничеству

«Ингосстрах» совместно с консалтинговой компанией GlowByte создает аналитическую систему по пр
05.09.2022 «ЦМД-софт» разработала и сопровождает CRM-систему СПАО «Ингосстрах»

в поддержке, разработке и масштабировании CRM-системы для обслуживания клиентов страховой компании «Ингосстрах». В ходе проекта была расширена функциональность, а также реализована архитектура

10.06.2022 «Ингосстрах» внедряет распознавание документов при оформлении ОСАГО на сайте

«Ингосстрах» совместно с Smart Engines и NVI Solutions внедряет систему распознавания документ
06.06.2022 Чат-бот от CraftTalk: мультиканальная поддержка и постоянная связь с клиентами для «Ингосстраха»

Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В рамках реализации стратегии устойчивого развития «Ингосстрах» развивает мультиканальность для удобства взаимодействия со своими клиентами. На д
09.03.2022 «Ингосстрах» совместно c Mains Lab внедрила искусственный интеллект в процесс согласования услуг по ДМС

СПАО «Ингосстрах» совместно с командой Mains Lab объявили о внедрении искусственного интеллекта в п
24.03.2021 Единое рабочее место оператора в «Ингосстрахе»

внедренное BI-решение для построения отчетности, тем самым снижая стоимость внедрения. В случае с «Ингосстрахом» — это BI-система IBM Cognos. Что именно оценивает Genesys Quality Management? К

Публикаций - 478, упоминаний - 862

Ингосстрах СПАО и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 114
9594 73
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 66
Schneider Electric 614 52
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 50
МегаФон 10742 49
Rimini Street 77 44
Центр2М - Center2М 67 43
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 43
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 42
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 42
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 42
Schneider Electric Secure Power 65 42
Такском - Taxcom 256 42
Ситилабс 44 42
Oracle Corporation 7074 39
Ростелеком 10948 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 31
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 30
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 28
Крок - Croc 1964 28
Diasoft - Диасофт 1144 26
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 25
Ланит Интеграция 219 22
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 22
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 21
Газинформсервис - ГИС 496 20
Microsoft Corporation 25774 20
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 20
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 18
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 18
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 17
Yandex - Яндекс 9215 17
Naumen - Наумен 752 16
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 14
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 124
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 108
РЖД - Российские железные дороги 2096 100
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 96
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 89
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 88
ГПБ - Газпромбанк 1273 85
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 79
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 72
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 69
МКБ - Московский кредитный банк 657 66
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 61
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 61
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 60
Альфа-Банк 1979 60
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 56
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 53
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 51
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 49
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 49
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 48
АльфаСтрахование СГ 394 48
Почта России ПАО 2370 45
Сургутнефтегаз - СНГ 288 44
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 42
OKS Group 51 41
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 40
ПСБ - Промсвязьбанк 963 39
Абсолют Банк 249 39
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 39
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 39
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 39
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 37
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 37
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 36
Русагро Группа Компаний 379 30
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 30
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 28
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 28
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 89
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 81
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 63
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 57
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 56
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 48
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 45
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 44
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 44
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 44
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 43
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 42
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 41
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 29
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 28
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 21
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 20
Федеральное казначейство России 1949 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 18
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 10
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Минфин РФ - Росстрахнадзор - ФССН - Федеральная служба страхового надзора 20 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 10
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 9
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 244
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 199
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 144
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 131
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 122
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 113
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 109
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 103
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 100
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 92
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 86
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 80
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 77
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 71
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 69
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 61
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 59
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 57
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 54
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3332 54
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 51
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 51
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 49
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 46
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 45
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 44
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 42
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 42
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 40
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 40
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 39
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 38
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2491 38
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 38
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 38
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4500 36
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 35
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 35
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 34
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 33
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 47
1С:ERP Управление предприятием 841 44
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 42
Apple iOS 8583 21
НКТ - Р7-Офис 543 19
Google Android 15243 19
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 12
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 12
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 11
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 11
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 11
Linux OS 11533 11
Microsoft Windows 16882 11
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 11
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 10
IBM Public Cloud 26 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 9
Протек - Здравсити 32 9
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 9
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 9
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 9
НКТ - Р7-графика 47 9
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 9
Ингосстрах СПАО - IngoMobile 7 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 7
Космодром Байконур 1072 6
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Клепиков Алексей 121 114
Чаркин Евгений 317 89
Натрусов Артем 313 76
Абакумов Евгений 227 67
Сотин Денис 216 64
Попов Андрей 116 57
Аксаков Анатолий 163 57
Нестеров Алексей 175 55
Дьяченко Валерий 96 54
Шадаев Максут 1210 53
Шипов Савва 102 52
Халматов Максим 64 51
Урьяс Вадим 98 51
Ямщиков Владимир 51 51
Лигачев Глеб 120 48
Белоусов Максим 109 47
Петров Михаил 139 47
Прохорова Алла 66 47
Карпов Иван 79 46
Каюмов Шамиль 53 44
Сыкулев Андрей 85 43
Соловьев Алексей 97 43
Мискевич Евгений 50 43
Генкина Екатерина 43 43
Смык Виталий 46 43
Трофимова Людмила 50 43
Слышкин Василий 129 42
Семенихин Игорь 56 42
Степченков Максим 65 42
Онищенко Владислав 98 42
Васильев Владислав 59 42
Рубин Адар 47 42
Сахаров Александр 93 42
Емелин Александр 45 42
Портной Михаил 42 42
Москальков Дмитрий 43 42
Сороченков Алексей 42 42
Иванов Алексей 163 41
Евраев Михаил 266 41
Лебедев Антон 53 41
Россия - РФ - Российская федерация 166163 379
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 165
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 81
Европа Восточная 3138 75
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 30
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 27
Европа 24962 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 17
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 15
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 15
Казахстан - Республика 6047 13
Украина 7928 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Азия - Азиатский регион 5920 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Индия - Bharat 5869 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Франция - Французская Республика 8176 7
Россия - СФО - Новосибирск 4875 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Германия - Федеративная Республика 13220 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1191 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 4
Грузия 1332 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 830 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 239
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 172
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 167
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 163
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 96
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 72
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 63
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 52
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 51
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 46
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 451 44
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 44
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 43
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 42
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 39
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 39
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 39
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 38
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 35
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 34
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 245 31
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 31
Черкизон - Черкизовский рынок 178 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 30
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 26
Экономический эффект 1342 25
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 22
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 18
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 18
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 18
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 17
Паспорт - Паспортные данные 2848 17
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 16
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 16
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 16
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 15
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 22
Эксперт ГК 26 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Sputnik 59 3
Атлас страхования 14 3
Известия ИД 770 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 2
Forbes - Форбс 1002 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
Cosmopolitan 25 1
GQ 22 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
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IDC - International Data Corporation 4975 6
Gartner - Гартнер 3658 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 3
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 3
Агентство цифрового аудита SDI360 7 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
Fortune Global 500 295 2
Forrester Research 834 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
TAdviser 100 5 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Wainhouse Research 40 1
Mount Onyx 1 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
Maximize Market Research 3 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Standish Group International - Standish Group 11 1
Harvey Spencer Associates 16 1
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
РАН - Российская академия наук 2122 10
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 8
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Информзащита Учебный центр 38 1
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 11 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
Институт финансового планирования 4 1
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 8 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 87
CNews AWARDS - награда 571 78
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 61
CNews Баттл 69 44
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 9
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
Oracle AppsForum 24 5
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Связь-Экспокомм 276 4
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itSMF - IT Service Management Forum 40 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
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Oracle OpenWorld 65 1
CeBIT 614 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
SAS Beyond Tomorrow 3 1
Pure Russia Live 1 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
Violin Forum 4 1
DAX Forum 5 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 1
CallCenter CRM Solutions - Центры обработки вызовов и CRM-решения 21 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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