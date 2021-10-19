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Ингосстрах СПАО


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
21.07.2021 «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС 1
15.07.2021 5 правил ИТ-сорсинга, актуальных сегодня в России 1
15.06.2021 Оборот «Крок» вырос до 39 млрд рублей по итогам 2020 года 2
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 1
24.03.2021 Единое рабочее место оператора в «Ингосстрахе» 1
11.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
01.03.2021 В МТС банке назначен вице-президент и глава ИТ-кластера 1
11.02.2021 «Крок» создал гибридную ИТ-платформу для разработчиков цифровых продуктов СК «Ингосстрах» 5
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
02.02.2021 ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка 7
02.02.2021 В компании «Ингосстрах» назначен ИТ-директор 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
26.01.2021 «Сател» приобрела крупный пакет акций разработчика диалоговых платформ «Зиакс» 1
22.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
16.12.2020 Accenture оценила влияние пандемии на российские финансовые организации 2
04.12.2020 «Ингосстрах» и MAINS Lab внедрили технологию нечеткого поиска для автоматизации работы с тендерами по ДМС 2
30.11.2020 SAS собрала идеи для использования аналитики и ИИ в «новой нормальности» 1
19.11.2020 Конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» пройдет в онлайне 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
02.11.2020 «Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1

Публикаций - 210, упоминаний - 351

Ингосстрах СПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 56
Schneider Electric 408 24
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 23
Cinimex - Синимекс 160 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 21
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 19
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 17
Rimini Street 38 16
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
Schneider Electric Secure Power 44 14
Ситилабс 25 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 14
Такском - Taxcom 119 14
Ситилинк - Citilink 190 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Центр2М - Center2М 47 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 10
Robokassa - Робокасса 44 9
Microsoft Corporation 10997 9
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
Naumen - Наумен 341 9
Программный продукт ГК 92 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 8
Крок 1219 8
Oracle Corporation 3331 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
3726 6
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 6
IBM 3524 6
Mankiewicz 7 6
SAP SE 3207 6
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 6
IBM Европа 7 5
Selectel - Селектел 137 5
Veeam Software 250 5
Ланит ГК 1154 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 47
РЖД - Российские железные дороги 1081 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 43
Газпромбанк - ГПБ 692 39
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 38
Уралсиб Банк 389 34
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 33
X5 Group 599 33
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 30
Аэрофлот 492 27
Черкизово ГК 73 27
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 26
Банк Зенит 131 25
Procter&Gamble - P&G 93 24
Альфа-Банк 1122 24
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 23
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 22
X5 Group - Пятерочка 559 21
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 20
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 20
Segezha Group - Сегежа Групп 85 19
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 18
UBS AG 118 18
Русагро Группа Компаний 139 18
АльфаСтрахование СГ 207 17
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 16
Лента - Сеть розничной торговли 188 15
Геобанк КБ 30 15
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 15
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 15
Мегаполис ТК 87 15
Coca-Cola Company 112 15
Совкомбанк ПАО 147 14
МТС банк 254 14
Росгосстрах 182 14
Интер РАО ПАО 158 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
Уралкалий ПАО 62 14
Почта России ПАО 1570 14
PepsiCo - Пепсико 93 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 32
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 28
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 20
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 16
Счётная палата РФ 459 16
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 14
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 10
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 9
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Правительство Москвы 649 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Правительство РФ 2198 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 3
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Федеральное казначейство России 766 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Правительство Калининградской области 13 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 67
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 43
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 33
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 19
e-Commerce - Электронная коммерция 299 17
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 15
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 15
Big Data - Большие данные 1136 15
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 11
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 6
DevOps - Development и Operations 296 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 6
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 4
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
1С:ERP Управление предприятием 203 15
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
Google Android 10750 10
Apple iOS 5741 7
Ингосстрах IngoMobile 6 5
Microsoft Windows 10 6602 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 3
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 13 2
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 2
Microsoft Lync 272 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Oracle Cloud Platform 151 2
SQL - Язык программирования 432 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft SQL Server 789 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
Nvidia GeForce GTX 2048 2
Linux OS 4236 2
Apple macOS 921 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 2
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 2
Хоулмонт - Тезис 76 2
Java - Язык программирования 1166 2
Apple Pay 385 1
Microsoft Teams 214 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Intel x86 - Архитектура процессора 990 1
Microsoft Office 1916 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 1
Apple iPad 3263 1
Naumen Contact Center 71 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Клепиков Алексей 77 57
Чаркин Евгений 182 41
Натрусов Артем 121 29
Четвернин Алексей 651 28
Беляев Владислав 65 27
Ягнятинский Евгений 32 27
Дьяченко Валерий 66 26
Сотин Денис 102 26
Богданов Кирилл 90 25
Петров Михаил 88 25
Ямщиков Владимир 32 24
Урьяс Вадим 76 24
Хасин Михаил 26 24
Кучугин Илья 41 23
Халматов Максим 45 23
Потапкин Михаил 26 23
Шевченко Владимир 135 23
Абакумов Евгений 103 22
Попов Андрей 72 21
Аксаков Анатолий 98 21
Сирота Юрий 38 21
Лигачев Глеб 60 20
Вахнин Павел 51 20
Нестеров Алексей 79 19
Прохорова Алла 45 19
Бокучава Тариэл 21 18
Нагаев Олег 30 18
Меньшов Кирилл 72 16
Соловьев Алексей 60 16
Каюмов Шамиль 34 16
Шипов Савва 70 16
Сыкулев Андрей 57 15
Бычков Александр 39 15
Чамара Денис 57 15
Генкина Екатерина 24 15
Путятинский Сергей 53 15
Карпов Иван 41 15
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 15
Егоров Владимир 52 15
Поляков Сергей 60 15
Россия - Российская федерация - РФ 57124 125
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 56
Восточная Европа 1667 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 36
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 7
Казахстан - Республика 2618 6
Украина 3344 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 5
Беларусь - Белоруссия 2079 5
Индия - Республика 2156 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 5
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 5
Грузия 687 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 4
Германия - Федеративная Республика 3606 3
Европа 3725 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 1
Россия - Иркутск 461 1
Юго-Восточная Европа 37 1
Франция - Французская Республика 2109 1
Россия - СФО - Новосибирск 1954 1
Россия - Курск 231 1
Россия - Краснодарский край 913 1
США - Калифорния 969 1
Россия - Калужская область 568 1
США - Сан-Франциско 687 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 1
Россия - Белгородская область 363 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Африка 1480 1
Земля - планета Солнечной системы 854 1
Азия - Азиатский регион 1510 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 1
Швеция - Королевство 747 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 1
Черкизон - Черкизовский рынок 60 1
Прибалтика - Балтия 589 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 82
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 36
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 32
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 23
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 11
Страховой брокер 13 8
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 8
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Русский язык 966 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
CoR - cost of risk - Стоимость риска 2 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Страхование - Страховое дело 43 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
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