Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ингосстрах СПАО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 210, упоминаний - 351
Ингосстрах СПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Клепиков Алексей 77 57
|Чаркин Евгений 182 41
|Натрусов Артем 121 29
|Четвернин Алексей 651 28
|Беляев Владислав 65 27
|Ягнятинский Евгений 32 27
|Дьяченко Валерий 66 26
|Сотин Денис 102 26
|Богданов Кирилл 90 25
|Петров Михаил 88 25
|Ямщиков Владимир 32 24
|Урьяс Вадим 76 24
|Хасин Михаил 26 24
|Кучугин Илья 41 23
|Халматов Максим 45 23
|Потапкин Михаил 26 23
|Шевченко Владимир 135 23
|Абакумов Евгений 103 22
|Попов Андрей 72 21
|Аксаков Анатолий 98 21
|Сирота Юрий 38 21
|Лигачев Глеб 60 20
|Вахнин Павел 51 20
|Нестеров Алексей 79 19
|Прохорова Алла 45 19
|Бокучава Тариэл 21 18
|Нагаев Олег 30 18
|Меньшов Кирилл 72 16
|Соловьев Алексей 60 16
|Каюмов Шамиль 34 16
|Шипов Савва 70 16
|Сыкулев Андрей 57 15
|Бычков Александр 39 15
|Чамара Денис 57 15
|Генкина Екатерина 24 15
|Путятинский Сергей 53 15
|Карпов Иван 41 15
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 15
|Егоров Владимир 52 15
|Поляков Сергей 60 15
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 10
|Эксперт ГК 13 9
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754571, в очереди разбора - 658272.
Создано именных указателей - 46341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754571, в очереди разбора - 658272.
Создано именных указателей - 46341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru