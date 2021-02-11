«Крок» создал гибридную ИТ-платформу для разработчиков цифровых продуктов СК «Ингосстрах»

ИТ-компания «Крок» спроектировала и внедрила гибридную ИТ-платформу для разработчиков цифровых продуктов страховой компании «Ингосстрах». Необходимые для разработки и тестирования ресурсы в зависимости от потребностей и текущей загрузки инфраструктуры теперь могут предоставляться локально, из частного облака компании и публичных облаков. Процесс выделения мощностей и формирования соответствующей среды автоматизирован. Это позволяет ускорить предоставление инфраструктуры, в полной мере реализовать практики DevOps и существенно сократить время вывода на рынок новых ИТ-продуктов.

Автоматическое выделение ресурсов под разработку и тестовые среды реализовано с использованием двух моделей: IaaS («инфраструктура как сервис») и PaaS («платформа как сервис»). Разработчикам «Ингосстраха» доступен каталог необходимых сервисов. Внутренние заказчики могут получить в распоряжение виртуальную машину с определенной операционной системой, а также уже настроенное программное обеспечение. Например, среди стандартных приложений, которые предоставляются как сервис, – кластерные и одноузловые конфигурации систем управления базами данных Oracle и Microsoft SQL Server, служба каталога Microsoft Active Directory, веб-сервер Microsoft IIS с возможностью настройки сетевой балансировки, почтовая система Microsoft Exchange и др.

Чтобы получить ресурсы, достаточно заполнить простую форму на веб-портале самообслуживания. На конфигурирование и выделение новой тестовой среды в зависимости от ее сложности теперь требуется от 10 до 60 минут. Сотрудники ИТ-отдела больше не вовлекаются в процесс ручной настройки операционных систем и приложений. Им достаточно авторизовать процесс, а остальную работу выполнит платформа. Таким образом, администраторы освобождаются от рутинных операций по созданию и поддержанию уже развернутых сред. Это дает экономию на их обслуживании и большую управляемость, помогает анализировать изменения в виртуальной машине и их влияние на конкретную среду или систему. В конечном итоге подход позволяет сосредоточиться на разработке и внедрении инноваций.

«Гибридное облако «Ингосстрах» выводит на новый уровень возможности разработки, позволяя легко переключаться между собственными мощностями и ресурсами публичного облачного провайдера. Автоматизация этого процесса и удобные инструменты оркестрации помогут создавать сервисы любого уровня сложности под любые потребности компании. Коммуникации с клиентами, взаимодействие сотрудников внутри компании все больше переходят в цифру. И от качества ИТ-разработок, сокращения времени их вывода на рынок зависит успешность и скорость развития бизнеса. «Крок» предложил и построил компании «Ингосстрах» решение, которое обеспечит стабильное развитие бизнеса в соответствии с современными стандартами и позволит сохранять лидирующие позиции в отрасли», – сказала Мария Уколова, директор департамента информационных технологий ИТ-компании «Крок».

Решение также предполагает более рациональное и экономное использование инфраструктуры компании. Так, тестовыми задачами теперь можно загружать собственные мощности, а в случае их нехватки или появления более приоритетных проектов – переносить работу в публичные облака. Система мониторинга и биллинга оценивает тип обрабатываемых данных, потребление и стоимость ресурсов, что позволяет четко планировать бюджеты.

Гибридное облако построено на базе продуктов семейства VMware vRealize. В рамках проекта специально для «Ингосстраха» также создан сервис, который делает возможной миграцию сред и данных между различными облачными провайдерами и локальной площадкой.

«Мы получили высокую скорость создания и предоставления внутренним заказчикам тестовых сред и возможность использования внешних облаков в случае появления непредвиденных задач, требующих быстрого разворачивания незапланированных мощностей. Сегодня благодаря автоматизации мы можем оперативно перераспределять уже задействованные ресурсы. Такая гибкость – это то, что нам действительно требуется в период активной цифровой трансформации нашего бизнеса. В ближайших планах – масштабировать решение на 40 и более сервисов по модели PaaS для более 300 наших разработчиков. Это значительно увеличит скорость внедрения новых продуктов за счет повышения эффективности разработки в рамках гибкого подхода. С помощью экспертов ИТ-компании «Крок» мы получили также возможность интеграции с основными внешними сервис-провайдерами и отличную вендорскую поддержку. Проект включал много вызовов, но благодаря профессионализму команд с обеих сторон мы прошли этот путь с удовольствием», – отметил Алексей Клепиков, вице-президент по ИТ компании «Ингосстрах».