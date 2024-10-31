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Web-server WEB-сервер Веб-сервер HTTP-сервер

Веб-сервер — это класс программного обеспечения, предоставляющего доступ к сетевым ресурсам по протоколу HTTP конечным пользователям. Конечными пользователями в данном случае могут быть как живые люди, так и другие программы/устройства в виде M2M взаимодействия. Иными словами, каждый раз, когда пользователь открывает сайт, мобильное приложение, пользуется киоском самообслуживания в метрополитене, или даже пользуется мультимедиа системой в поезде Сапсан, запрос пользователя будет обслужен веб-сервером. Веб-сервер является ключевым компонентом критической инфраструктуры и без ПО класса веб-сервера интернет, в том виде, к которому мы привыкли сейчас, просто не смог бы существовать.

СОБЫТИЯ

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31.10.2024 Подтверждена совместимость веб-сервера Angie Pro с ОС «МСВСфера Сервер 9»

ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и российский разработчик «Веб-Сервер» подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер 9» и веб-сервера

30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX

отечественное SDN-решение Как стало известно CNews, российские разработчики ПО компания «Базис» и «Веб-Сервер» (Angie) работают над созданием коробочного решения для организации программно-опр
22.08.2024 Группа Rubytech и разработчик веб-сервера Angie объединяют ресурсы и экспертизу для развития продуктов

Стратегическое партнерство С 2022 года Angie развивает свой флагманский продукт — веб-сервер, разработанный по модели fork на базе всемирно известного Nginx (продукта с открыт
15.07.2024 Решение по защите веб-приложений SolidWall совместимо с российским веб-сервером Angie PRO

Компания «Веб-Сервер» подтвердила совместимость российского решения SolidWall WAF с веб-сервером Angie

28.06.2024 В новой версии веб-сервер Angie расширил возможности балансировки

Компания «Веб-Сервер» выпустила новую версию веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.6.0 и его ко
27.03.2024 Веб-сервер Angie получил поддержку ACME

Компания «Веб-Сервер» выпустила новую версию веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.5.0 и его ко
22.03.2024 Вышли обновления отечественного решения для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller (ANIC)

Компания «Веб-Сервер» выпустила новую версию российского решения для управления трафиком контейнеризиро
16.02.2024 Вышли обновления веб-сервера Angie и его проприетарной версии Angie Pro

Компания «Веб-Сервер» выпустила новую версию российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.
15.02.2024 Создан полностью российский форк легендарного веб-сервера Nginx. За ним стоит ключевой автор Nginx, недовольный новыми хозяевами

Российское на основе отечественного Всемирно известный веб-сервер Nginx, созданный в России, но ныне формально являющийся американцем, дал жизнь нов
08.02.2024 Безопасность конфигураций веб-сервера Angie PRO контролирует X-Config

йский разработчик современных программных продуктов в области информационной безопасности, добавила веб-сервер Angie PRO в перечень ПО, безопасность настроек которого обеспечивает X-Config. Об

22.12.2023 Вышли обновления российского веб-сервера Angie PRO

Компания «Веб-Сервер» анонсировала выпуск новой версии российского веб-сервера Angie PRO 1.4.0. Об этом
12.12.2023 Вышли обновления российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie

Компания «Веб-сервер» выпустила новую версию российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.
05.12.2023 Подтверждена совместимость веб-сервера Angie PRO с отечественной операционной системой РОСА «Хром»

Российский разработчик веб-сервера — компания «Веб-сервер», и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость операционной системой РОСА «Хром 12 серв
03.10.2023 Вышли обновления российского веб-сервера Angie PRO

Компания «Веб-сервер» анонсировала выпуск новой версии российского Веб-сервера Angie PRO 1.3.0. Об этом
19.09.2023 Вышли обновления российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie

Компания «Веб-сервер» анонсировала выпуск новой версии российского Веб-сервера с открытым исходным кодо
06.09.2023 Платформа «Вебмониторэкс» совместима с российским веб-сервером Angie PRO

ежность и безопасность защиты бизнеса от киберугроз. Об этом CNews сообщили представители компании «Веб-сервер». Заказчики могут использовать полноценное решение, состоящее из комплекса отечест
15.08.2023 Вышли обновления российского Веб-сервера Angie PRO

Компания «Веб-сервер» анонсировала выпуск новой версии своего российского Веб-сервера Angie PRO 1.2.0.

28.06.2023 Компания «Веб-сервер» представила первое отечественное решение для облачных сред Kubernetes

Компания «Веб-сервер», российский разработчик веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его проприе
08.06.2023 Компания «Веб-сервер» обновила веб-сервер с открытым исходным кодом Angie

сии российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.2.0. Разработкой занимается компания «Веб-сервер», основанная в 2022 г. экс-сотрудниками Nginx. Обновления включают поддержку после
25.05.2023 «Сиссофт» предложит заказчикам масштабируемый отечественный веб-сервер Angie Pro

«Сиссофт» заключила партнерское соглашение с компанией «Веб-сервер», российским разработчиком веб-сервера Angie Pro. В рамках нового сотрудничества «
24.05.2023 Веб-сервер Angie PRO вошел в реестр отечественного ПО

числительных машин и баз данных под номером № 17604. Об этом CNews сообщили представители компании «Веб-сервер». Сегодня Angie PRO является ключевым компонентом для целых классов программного о
15.05.2023 Операционная система «Альт cервер 10» теперь работает и с Angie PRO

рационной системы «Альт сервер 10» на платформе х86-64 с веб-сервером Angie PRO, разработанным ООО «Веб-сервер». Возможность ОС «Альт сервер 10» работать с Angie PRO расширяет сферу применения

27.03.2023 Веб-сервер Angie работает на «Ред ОС»

Российские разработчики «Веб-сервер» и «Ред софт» подтвердили совместимость веб-сервера с открытым исходным кодом Angi
12.01.2023 Индейцы США потребовали переименовать веб-сервер и открытую лицензию Apache

ериалах используется индейская символика. К семейству Apache относятся в первую очередь одноименные веб-сервер и лицензия свободного ПО. Эти проекты имеют всемирную известность. Представители о
27.10.2022 Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России

отрудники Nginx Inc Иван Полуянов, Олег Мамонтов, Руслан Ермилов вернулись в Россию и основали ООО «Веб-Сервер», сообщает «Коммерсант». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Веб-Сервер» учре
19.01.2022 Создатель легендарного веб-сервера Nginx Игорь Сысоев внезапно покинул проект

Nginx остался без основателя Создатель веб-сервера Nginx Игорь Сысоев без предварительного анонса оставил проект. За 20 лет своего существования Nginx стал самым популярным веб-сервером во всем мире. Как сказано в официальном блоге

09.12.2021 ПО для кражи данных кредиток ловко прячется в кодах знаменитого российского веб-сервера Nginx

Для этого он модифицирует ключевую функциональность ОС Linux, запущенной на хосте. Когда легитимный веб-сервер Nginx использует эту функциональность (например, dlopen), NginRAT перехватывает ее
12.12.2019 Пользователи легендарного российского веб-сервера под угрозой: «Рамблер» отбирает права на Nginx у его создателей

s двое человек, знакомых с сотрудниками компании. Как появился Nginx и причем тут «Рамблер» Разработкой ПО Nginx с 2002 г. занимался сотрудником интернет-компании «Рамблер» Игорь Сысоев. Созданный им веб-сервер распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом. На нем, в частности, работали сервера «Рамблера». Nginx вошел в число самых популярных веб-серверов в мире, став альтернативой
10.05.2019 Легендарный российский веб-сервер куплен американцами

nx продан в США F5 Networks, американский разработчик систем для ИТ-инфраструктуры предприятий, объявил об успешном завершении сделки по поглощению компании Nginx, разработчика одноименного открытого веб-сервера российского происхождения. Сумма сделки, которая была анонсирована сторонами в марте 2019 г., составила $670 млн. Nginx официально стала частью F5 Networks и будет преобразована в о
12.03.2019 Легендарный российский веб-сервер Nginx продан в США

анию. Компания планирует внедрить в Nginx свои наработки в сфере безопасности, а также использовать веб-сервер в облачных продуктах. Кроме того, компания рассчитывает нарастить продажи платных

21.04.2016 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $8 млн инвестиций

Nginx получила награду CNews Awards в номинации «Экспансия года».Как сейчас утверждают в Nginx, ее веб-сервер используется на более половине самых высоконагруженных сайтов в мире. 
09.12.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций

Разработчик популярного открытого веб-сервера Nginx, одноименная компания, основанная российским программистом Игорем Сысоевым, закрыла инвестиционный раунд B1 на сумму $20 млн. Общий объем ее инвестиций с учетом нового транша

30.04.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx за год увеличил число обслуживаемых сайтов в 1,5 раза

аунда не раскрываются. В первом раунде Nginx привлек $3 млн. В октябре 2013 г., по данным Netcraft, веб-сервер Nginx занимал третье в мире место среди установленных веб-серверов с результатом 1
15.10.2013 Легендарный российский веб-сервер привлек $10 млн

Разработчик популярного открытого веб-сервера Nginx, основанная российским программистом Игорем Сысоевым компания Nginx, объявила о привлечении инвестиций на сумму $10 млн. Главным инвестором в нынешнем раунде выступил калифорн
22.08.2013 Легендарный бесплатный веб-сервер из России выпустил свою первую платную версию

рименяются для ускорения работы нагруженных сайтов. Первоначально и сам Nginx развивался именно как веб-сервер для высоконагруженных ресурсов. Мировая распространенность веб-серверов по данным

09.04.2013 Легендарный российский веб-сервер переманил вице-президента Red Hat

директора Dell Майкла Делла (Michael Dell). Доли инвесторов и основателей компании не раскрываются. Веб-сервер Nginx используется на 96 млн веб-сайтов, включая Dropbox, Facebook, Instagram, «Ян
10.02.2012 Легендарный российский веб-сервер запустил первые платные услуги

ginx. По словам Коновалова, в течение года компания рассчитывает на подписку 5-10 крупных клиентов. Веб-сервер, созданный ведущим системным администратором «Рамблера» Игорем Сысоевым, начинает

12.01.2012 Россияне отобрали у Microsoft второе место на рынке веб-серверов

ании Netcraft, на протяжении многих лет осуществляющей мониторинг интернет-сайтов, в январе 2012 г. веб-сервер nginx российской разработки в сегменте активных доменов (сайтов с уникальным конте
10.10.2011 Легендарный российский веб-сервер нашел хороших инвесторов

х веб-серверов – DreamHost, Media Temple, CloudFlare, Engine Yard и Linode уже полностью перешли на веб-сервер для своей инфраструктуры. В настоящее nginx устанавливает партнерские отношения с

19.07.2011 Российский разработчик легендарного свободного веб-сервера решил заняться бизнесом

нии Netcraft за июнь 2011 г., nginx используют 6,55% самых посещаемых сайтов в мире. В 2008 г. этот веб-сервер преодолел барьер в 0,5% рынка веб-серверов. В России он имеет большую популярность

Публикаций - 890, упоминаний - 1009

Web-server и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 168
Nginx - Энджайникс 209 92
Intel Corporation 12811 62
IBM - International Business Machines Corp 9699 60
Oracle Corporation 7074 45
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 40
Google LLC 12690 39
9594 36
Red Hat 1378 36
Netcraft 61 27
Broadcom - VMware 2610 27
Yandex - Яндекс 9216 27
HP - Hewlett-Packard 3662 24
HP Inc. 5883 21
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 21
Dell EMC 5180 20
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 20
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 20
Cisco Systems 5372 19
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 18
SAP SE 5601 17
Meta Platforms - Facebook 4621 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
Apple Inc 13156 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
Netscape Communications Corporation 426 15
Ростелеком 10948 14
Softline - Софтлайн 3743 14
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 14
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
AMD - Advanced Micro Devices 4641 13
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 13
Dropbox 527 13
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 12
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 12
F5 Networks 77 12
Runa Capital 158 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
MSD Capital 14 11
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 10
BV Capital - Eventure Capitale 10 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
e.ventures 11 7
NEA - New Enterprise Associates 23 7
Index Ventures 50 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 4
Telstra Venture 5 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Газпром ПАО 1493 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Газпром нефть 725 4
Резонанс НПП 407 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
BMW Group 482 3
UPS 216 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Visa International 1993 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Федеральное казначейство России 1949 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
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ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
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Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 2
Правительство Челябинской области 78 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 2
Администрация Читинской области - Читинская областная Дума - органы государственной власти 7 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Apache Software Foundation - ASF 231 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
OSI - Open Source Initiative 80 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
Russian Open Source Foundation 8 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ЗППП - Защита поставщиков программных продуктов 3 1
Электрокабель 13 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation 3 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
World Wide Web Foundation 6 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 465
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 250
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 236
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 172
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 154
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 145
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 136
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 128
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 126
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 105
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 101
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 99
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 96
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 91
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 90
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 88
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 85
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 80
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 77
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 76
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 63
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 63
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 62
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LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 43
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 42
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 41
Linux OS 11533 160
Microsoft Windows 16882 154
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 113
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 99
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 61
Oracle Java - язык программирования 3469 60
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 50
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 46
Microsoft Windows 2000 8678 43
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 40
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 36
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 34
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 31
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 31
Mozilla Firefox - браузер 1951 29
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 26
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 30 25
Google Android 15244 25
Microsoft Windows NT 890 25
Intel x86 - архитектура процессора 2151 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 23
JavaScript - JS - язык программирования 1425 22
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 21
Apple iOS 8583 20
Microsoft Office 4170 18
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 18
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 18
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 17
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 17
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 17
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 17
Perl - Язык программирования 155 17
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 16
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 16
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 16
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 16
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 15
Google Chrome - браузер 1701 15
Apple macOS 2419 15
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 15
Сысоев Игорь 41 25
Абасмирзоев Заур 17 16
Коновалов Максим 20 12
Dell Michael - Делл Майкл 193 9
Шадаев Максут 1210 8
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 8
Белоусов Сергей 254 7
Чихачев Дмитрий 29 6
Мельникова Анастасия 440 6
Мацоцкий Сергей 180 6
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 6
Levie Aaron - Леви Аарон 8 6
Бартенев Валентин 5 5
Рустамов Рустам 548 5
Касперский Евгений 337 5
Новодворский Алексей 114 5
Гаттаров Руслан 144 4
Сапельников Сергей 109 4
Гребнев Егор 41 4
Ермилов Руслан 4 4
Полуянов Иван 4 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Дягилев Василий 84 4
Бартунов Олег 54 4
Мартиросов Давид 123 3
Гуральников Сергей 164 3
Бетсис Павел 101 3
Лосев Сергей 46 3
Репин Николай 18 3
Мамонтов Олег 11 3
Путин Владимир 3454 3
Никифоров Николай 1138 3
Бойко Елена 152 3
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Смирнов Алексей 269 3
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Богачев Игорь 183 3
Гвоздев Дмитрий 145 3
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Вахонин Сергей 24 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 376
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 104
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 85
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 57
Европа 24964 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 39
Германия - Федеративная Республика 13221 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 25
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Украина 7928 14
Франция - Французская Республика 8177 13
Южная Корея - Республика 7052 12
Индия - Bharat 5870 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 12
США - Калифорния 4829 12
Азия - Азиатский регион 5920 11
Япония 13807 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Канада 5082 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Африка - Африканский регион 3641 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
Испания - Королевство 3840 8
Казахстан - Республика 6048 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
США - Нью-Йорк 3180 7
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Грузия 1332 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Армения - Республика 2449 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Европа Восточная 3138 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Израиль 2856 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 68
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ZDnet 663 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 4
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Silicon 494 3
Открытые системы ИД 176 3
РИА Новости 1033 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
Roem.ru - Роем.ру 49 2
Network World 31 2
heise online - heise security 122 2
Phys.org 972 2
MSNBC - телеканал 89 2
Times 661 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
The Verge - Издание 619 2
Ведомости 1466 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Wired - Издание 276 2
Ars Technica 450 2
Парламентская газета 32 1
Neowin 217 1
CNX Software 18 1
New Scientist 1448 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Компьютерра 45 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
РБК Инновации 47 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
InformationWeek 241 1
Vnunet 224 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 34
IDC - International Data Corporation 4975 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
Gartner - Гартнер 3658 12
CNews Мишень 186 4
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 4
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
Fortune Global 500 295 3
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
HFS Research 49 3
Fortune Global 100 142 2
Gartner - Dataquest 353 2
Computer Economics 32 2
Informa - Ovum - Omdia 156 1
W3Techs 14 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
Forbes Global 2000 50 1
Fortune Global 1000 51 1
Check Point Misfortune Cookie 1 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Gartner - Meta Group 8 1
Gartner - Burton Group 17 1
Gartner Magic Quadrant Hyperconverged Infrastructure 2 1
Redshift Research 7 1
Dator - Дейтор - Агентство маркетинговых исследований 11 1
Webtrends 18 1
Positive Technologies - Positive Research 10 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 9 1
Sage Research 4 1
Check Point Cyber Security Report - Check Point Cyber Attack Trends Report 10 1
Forrester Research 834 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
CNews Инновация года - награда 155 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
БГУ - Белорусский государственный университет 37 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского - Харьковский авиационный институт - ХАИ 6 2
Информзащита Учебный центр 38 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
SIT - Schaffhausen Institute of Technology 2 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
РКСИ ГБПОУ РО - Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики 5 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
National Library of Australia - Национальная библиотека Австралии 2 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
University of Nottingham - Ноттингемский университет 30 1
Мичуринский ГАУ - ВО ФГБОУ - Мичуринский государственный аграрный университет 2 1
ТГАСУ ФГБОУ ВО - Томский государственный архитектурно-строительный университет 4 1
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 1
Northeastern Boston University - Северо-Восточный университет Бостон США 10 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
CNews AWARDS - награда 571 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
CeBIT 614 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Photokina 60 1
CNews APPWards 36 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Связь-Экспокомм 276 1
LinuxWorld 52 1
PC Expo 36 1
Webby Awards - Премия Вебби 26 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
DevCon 18 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Fortinet Security Day 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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