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Web-server
WEB-сервер
Веб-сервер
HTTP-сервер



24.08.1999 Создан самый маленький Web-сервер в мире
08.06.1999 "ЭЛВИС+" открыла свой русскоязычный Web-сервер
21.05.1999 Открыт русскоязычный Web-сервер, посвященный международным стандартам финансовой отчетности
21.04.1999 Hewlett-Packard представила высокопроизводительный Web-сервер
15.04.1999 APC выпустила ПО управления питанием для Web-сервера Apache
31.03.1999 Hewlett-Packard распространяет бесплатное обновление Web-сервера Praesidium VirtualVault

Публикаций - 69, упоминаний - 73

Web-server упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21338 12
HP - Hewlett-Packard 3566 5
IBM - International Business Machines Corp 8736 4
Netscape Communications Corporation 392 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 679 4
HP Inc. 5122 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1609 3
Oracle Corporation 5834 3
Intel Corporation 10850 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 2
HP 3Com 652 2
AOL - America Online 692 2
Oracle - Sun Microsystems 2159 2
Cisco Systems 4653 2
VMware 1984 2
D-Link 326 2
Lenovo Motorola 3355 1
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HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 102 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 92 1
DHL Express 110 1
UPS 93 1
Ингосстрах СПАО 280 1
АльфаСтрахование СГ 233 1
РОСНО СК 165 1
Народный Банк Сбережений КБ 1 1
Meta Group 53 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2377 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7480 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2052 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 946 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 831 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 30 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1278 1
Федеральное казначейство России 1046 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 19058 13
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2893 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 1069 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10167 4
Gigabit Ethernet 820 4
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1895 4
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8960 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 645 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 216 3
ARM64 - Архитектура процессора 1216 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 679 3
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 173 3
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 288 3
DDR - Double data rate 2078 2
Web Interface - Веб-интерфейс 228 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 340 2
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HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 644 2
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Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1040 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 391 2
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 42 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3043 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 633 1
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 49 1
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Microsoft Windows 2000 1051 3
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Microsoft Office Word 570 2
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1276 2
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Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 122 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 89 2
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Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 591 2
Aladdin JaCarta 165 2
Google Android 11613 2
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Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 2
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1397 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 548 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 50 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 472 1
Европа 7870 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1251 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 652 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1071 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 475 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 308 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 324 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 1
Америка Латинская 1384 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10028 1
Россия - ПФО - Казань 1907 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 1
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МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 460 1
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Английский язык 460 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10345 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 341 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
Стрим-ТВ - телекомпания 143 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2726 1
Информзащита Учебный центр 38 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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