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Web-server WEB-сервер Веб-сервер HTTP-сервер
Веб-сервер — это класс программного обеспечения, предоставляющего доступ к сетевым ресурсам по протоколу HTTP конечным пользователям. Конечными пользователями в данном случае могут быть как живые люди, так и другие программы/устройства в виде M2M взаимодействия. Иными словами, каждый раз, когда пользователь открывает сайт, мобильное приложение, пользуется киоском самообслуживания в метрополитене, или даже пользуется мультимедиа системой в поезде Сапсан, запрос пользователя будет обслужен веб-сервером. Веб-сервер является ключевым компонентом критической инфраструктуры и без ПО класса веб-сервера интернет, в том виде, к которому мы привыкли сейчас, просто не смог бы существовать.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|31.10.2024
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Подтверждена совместимость веб-сервера Angie Pro с ОС «МСВСфера Сервер 9»
ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и российский разработчик «Веб-Сервер» подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер 9» и веб-сервера
|30.10.2024
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«Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX
отечественное SDN-решение Как стало известно CNews, российские разработчики ПО компания «Базис» и «Веб-Сервер» (Angie) работают над созданием коробочного решения для организации программно-опр
|22.08.2024
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Группа Rubytech и разработчик веб-сервера Angie объединяют ресурсы и экспертизу для развития продуктов
Стратегическое партнерство С 2022 года Angie развивает свой флагманский продукт — веб-сервер, разработанный по модели fork на базе всемирно известного Nginx (продукта с открыт
|15.07.2024
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Решение по защите веб-приложений SolidWall совместимо с российским веб-сервером Angie PRO
Компания «Веб-Сервер» подтвердила совместимость российского решения SolidWall WAF с веб-сервером Angie
|28.06.2024
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В новой версии веб-сервер Angie расширил возможности балансировки
Компания «Веб-Сервер» выпустила новую версию веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.6.0 и его ко
|27.03.2024
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Веб-сервер Angie получил поддержку ACME
Компания «Веб-Сервер» выпустила новую версию веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.5.0 и его ко
|22.03.2024
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Вышли обновления отечественного решения для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller (ANIC)
Компания «Веб-Сервер» выпустила новую версию российского решения для управления трафиком контейнеризиро
|16.02.2024
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Вышли обновления веб-сервера Angie и его проприетарной версии Angie Pro
Компания «Веб-Сервер» выпустила новую версию российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.
|15.02.2024
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Создан полностью российский форк легендарного веб-сервера Nginx. За ним стоит ключевой автор Nginx, недовольный новыми хозяевами
Российское на основе отечественного Всемирно известный веб-сервер Nginx, созданный в России, но ныне формально являющийся американцем, дал жизнь нов
|08.02.2024
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Безопасность конфигураций веб-сервера Angie PRO контролирует X-Config
йский разработчик современных программных продуктов в области информационной безопасности, добавила веб-сервер Angie PRO в перечень ПО, безопасность настроек которого обеспечивает X-Config. Об
|22.12.2023
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Вышли обновления российского веб-сервера Angie PRO
Компания «Веб-Сервер» анонсировала выпуск новой версии российского веб-сервера Angie PRO 1.4.0. Об этом
|12.12.2023
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Вышли обновления российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie
Компания «Веб-сервер» выпустила новую версию российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.
|05.12.2023
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Подтверждена совместимость веб-сервера Angie PRO с отечественной операционной системой РОСА «Хром»
Российский разработчик веб-сервера — компания «Веб-сервер», и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость операционной системой РОСА «Хром 12 серв
|03.10.2023
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Вышли обновления российского веб-сервера Angie PRO
Компания «Веб-сервер» анонсировала выпуск новой версии российского Веб-сервера Angie PRO 1.3.0. Об этом
|19.09.2023
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Вышли обновления российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie
Компания «Веб-сервер» анонсировала выпуск новой версии российского Веб-сервера с открытым исходным кодо
|06.09.2023
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Платформа «Вебмониторэкс» совместима с российским веб-сервером Angie PRO
ежность и безопасность защиты бизнеса от киберугроз. Об этом CNews сообщили представители компании «Веб-сервер». Заказчики могут использовать полноценное решение, состоящее из комплекса отечест
|15.08.2023
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Вышли обновления российского Веб-сервера Angie PRO
Компания «Веб-сервер» анонсировала выпуск новой версии своего российского Веб-сервера Angie PRO 1.2.0.
|28.06.2023
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Компания «Веб-сервер» представила первое отечественное решение для облачных сред Kubernetes
Компания «Веб-сервер», российский разработчик веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его проприе
|08.06.2023
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Компания «Веб-сервер» обновила веб-сервер с открытым исходным кодом Angie
сии российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.2.0. Разработкой занимается компания «Веб-сервер», основанная в 2022 г. экс-сотрудниками Nginx. Обновления включают поддержку после
|25.05.2023
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«Сиссофт» предложит заказчикам масштабируемый отечественный веб-сервер Angie Pro
«Сиссофт» заключила партнерское соглашение с компанией «Веб-сервер», российским разработчиком веб-сервера Angie Pro. В рамках нового сотрудничества «
|24.05.2023
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Веб-сервер Angie PRO вошел в реестр отечественного ПО
числительных машин и баз данных под номером № 17604. Об этом CNews сообщили представители компании «Веб-сервер». Сегодня Angie PRO является ключевым компонентом для целых классов программного о
|15.05.2023
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Операционная система «Альт cервер 10» теперь работает и с Angie PRO
рационной системы «Альт сервер 10» на платформе х86-64 с веб-сервером Angie PRO, разработанным ООО «Веб-сервер». Возможность ОС «Альт сервер 10» работать с Angie PRO расширяет сферу применения
|27.03.2023
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Веб-сервер Angie работает на «Ред ОС»
Российские разработчики «Веб-сервер» и «Ред софт» подтвердили совместимость веб-сервера с открытым исходным кодом Angi
|12.01.2023
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Индейцы США потребовали переименовать веб-сервер и открытую лицензию Apache
ериалах используется индейская символика. К семейству Apache относятся в первую очередь одноименные веб-сервер и лицензия свободного ПО. Эти проекты имеют всемирную известность. Представители о
|27.10.2022
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Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России
отрудники Nginx Inc Иван Полуянов, Олег Мамонтов, Руслан Ермилов вернулись в Россию и основали ООО «Веб-Сервер», сообщает «Коммерсант». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Веб-Сервер» учре
|19.01.2022
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Создатель легендарного веб-сервера Nginx Игорь Сысоев внезапно покинул проект
Nginx остался без основателя Создатель веб-сервера Nginx Игорь Сысоев без предварительного анонса оставил проект. За 20 лет своего существования Nginx стал самым популярным веб-сервером во всем мире. Как сказано в официальном блоге
|09.12.2021
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ПО для кражи данных кредиток ловко прячется в кодах знаменитого российского веб-сервера Nginx
Для этого он модифицирует ключевую функциональность ОС Linux, запущенной на хосте. Когда легитимный веб-сервер Nginx использует эту функциональность (например, dlopen), NginRAT перехватывает ее
|12.12.2019
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Пользователи легендарного российского веб-сервера под угрозой: «Рамблер» отбирает права на Nginx у его создателей
s двое человек, знакомых с сотрудниками компании. Как появился Nginx и причем тут «Рамблер» Разработкой ПО Nginx с 2002 г. занимался сотрудником интернет-компании «Рамблер» Игорь Сысоев. Созданный им веб-сервер распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом. На нем, в частности, работали сервера «Рамблера». Nginx вошел в число самых популярных веб-серверов в мире, став альтернативой
|10.05.2019
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Легендарный российский веб-сервер куплен американцами
nx продан в США F5 Networks, американский разработчик систем для ИТ-инфраструктуры предприятий, объявил об успешном завершении сделки по поглощению компании Nginx, разработчика одноименного открытого веб-сервера российского происхождения. Сумма сделки, которая была анонсирована сторонами в марте 2019 г., составила $670 млн. Nginx официально стала частью F5 Networks и будет преобразована в о
|12.03.2019
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Легендарный российский веб-сервер Nginx продан в США
анию. Компания планирует внедрить в Nginx свои наработки в сфере безопасности, а также использовать веб-сервер в облачных продуктах. Кроме того, компания рассчитывает нарастить продажи платных
|21.04.2016
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Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $8 млн инвестиций
Nginx получила награду CNews Awards в номинации «Экспансия года».Как сейчас утверждают в Nginx, ее веб-сервер используется на более половине самых высоконагруженных сайтов в мире.
|09.12.2014
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Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций
Разработчик популярного открытого веб-сервера Nginx, одноименная компания, основанная российским программистом Игорем Сысоевым, закрыла инвестиционный раунд B1 на сумму $20 млн. Общий объем ее инвестиций с учетом нового транша
|30.04.2014
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Легендарный российский веб-сервер Nginx за год увеличил число обслуживаемых сайтов в 1,5 раза
аунда не раскрываются. В первом раунде Nginx привлек $3 млн. В октябре 2013 г., по данным Netcraft, веб-сервер Nginx занимал третье в мире место среди установленных веб-серверов с результатом 1
|15.10.2013
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Легендарный российский веб-сервер привлек $10 млн
Разработчик популярного открытого веб-сервера Nginx, основанная российским программистом Игорем Сысоевым компания Nginx, объявила о привлечении инвестиций на сумму $10 млн. Главным инвестором в нынешнем раунде выступил калифорн
|22.08.2013
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Легендарный бесплатный веб-сервер из России выпустил свою первую платную версию
рименяются для ускорения работы нагруженных сайтов. Первоначально и сам Nginx развивался именно как веб-сервер для высоконагруженных ресурсов. Мировая распространенность веб-серверов по данным
|09.04.2013
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Легендарный российский веб-сервер переманил вице-президента Red Hat
директора Dell Майкла Делла (Michael Dell). Доли инвесторов и основателей компании не раскрываются. Веб-сервер Nginx используется на 96 млн веб-сайтов, включая Dropbox, Facebook, Instagram, «Ян
|10.02.2012
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Легендарный российский веб-сервер запустил первые платные услуги
ginx. По словам Коновалова, в течение года компания рассчитывает на подписку 5-10 крупных клиентов. Веб-сервер, созданный ведущим системным администратором «Рамблера» Игорем Сысоевым, начинает
|12.01.2012
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Россияне отобрали у Microsoft второе место на рынке веб-серверов
ании Netcraft, на протяжении многих лет осуществляющей мониторинг интернет-сайтов, в январе 2012 г. веб-сервер nginx российской разработки в сегменте активных доменов (сайтов с уникальным конте
|10.10.2011
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Легендарный российский веб-сервер нашел хороших инвесторов
х веб-серверов – DreamHost, Media Temple, CloudFlare, Engine Yard и Linode уже полностью перешли на веб-сервер для своей инфраструктуры. В настоящее nginx устанавливает партнерские отношения с
|19.07.2011
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Российский разработчик легендарного свободного веб-сервера решил заняться бизнесом
нии Netcraft за июнь 2011 г., nginx используют 6,55% самых посещаемых сайтов в мире. В 2008 г. этот веб-сервер преодолел барьер в 0,5% рынка веб-серверов. В России он имеет большую популярность
Web-server и организации, системы, технологии, персоны:
|Сысоев Игорь 41 25
|Абасмирзоев Заур 17 16
|Коновалов Максим 20 12
|Dell Michael - Делл Майкл 193 9
|Шадаев Максут 1210 8
|Robertson Gus - Робертсон Гас 9 8
|Белоусов Сергей 254 7
|Чихачев Дмитрий 29 6
|Мельникова Анастасия 440 6
|Мацоцкий Сергей 180 6
|Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 6
|Levie Aaron - Леви Аарон 8 6
|Бартенев Валентин 5 5
|Рустамов Рустам 548 5
|Касперский Евгений 337 5
|Новодворский Алексей 114 5
|Гаттаров Руслан 144 4
|Сапельников Сергей 109 4
|Гребнев Егор 41 4
|Ермилов Руслан 4 4
|Полуянов Иван 4 4
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
|Дягилев Василий 84 4
|Бартунов Олег 54 4
|Мартиросов Давид 123 3
|Гуральников Сергей 164 3
|Бетсис Павел 101 3
|Лосев Сергей 46 3
|Репин Николай 18 3
|Мамонтов Олег 11 3
|Путин Владимир 3454 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Бойко Елена 152 3
|Комиссаров Дмитрий 248 3
|Смирнов Алексей 269 3
|Панченко Иван 197 3
|Богачев Игорь 183 3
|Гвоздев Дмитрий 145 3
|Новикова Елена 105 3
|Вахонин Сергей 24 3
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