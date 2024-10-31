Web-server

Подтверждена совместимость веб-сервера Angie Pro с ОС «МСВСфера Сервер 9» ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и российский разработчик «Веб-Сервер» подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер 9» и веб-сервера

«Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX отечественное SDN-решение Как стало известно CNews, российские разработчики ПО компания «Базис» и «Веб-Сервер» (Angie) работают над созданием коробочного решения для организации программно-опр

Группа Rubytech и разработчик веб-сервера Angie объединяют ресурсы и экспертизу для развития продуктов Стратегическое партнерство С 2022 года Angie развивает свой флагманский продукт — веб-сервер, разработанный по модели fork на базе всемирно известного Nginx (продукта с открыт

Решение по защите веб-приложений SolidWall совместимо с российским веб-сервером Angie PRO Компания «Веб-Сервер» подтвердила совместимость российского решения SolidWall WAF с веб-сервером Angie

В новой версии веб-сервер Angie расширил возможности балансировки Компания «Веб-Сервер» выпустила новую версию веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.6.0 и его ко

Веб-сервер Angie получил поддержку ACME Компания «Веб-Сервер» выпустила новую версию веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.5.0 и его ко

Вышли обновления отечественного решения для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller (ANIC) Компания «Веб-Сервер» выпустила новую версию российского решения для управления трафиком контейнеризиро

Вышли обновления веб-сервера Angie и его проприетарной версии Angie Pro Компания «Веб-Сервер» выпустила новую версию российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.

Создан полностью российский форк легендарного веб-сервера Nginx. За ним стоит ключевой автор Nginx, недовольный новыми хозяевами Российское на основе отечественного Всемирно известный веб-сервер Nginx, созданный в России, но ныне формально являющийся американцем, дал жизнь нов

Безопасность конфигураций веб-сервера Angie PRO контролирует X-Config йский разработчик современных программных продуктов в области информационной безопасности, добавила веб-сервер Angie PRO в перечень ПО, безопасность настроек которого обеспечивает X-Config. Об

Вышли обновления российского веб-сервера Angie PRO Компания «Веб-Сервер» анонсировала выпуск новой версии российского веб-сервера Angie PRO 1.4.0. Об этом

Вышли обновления российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie Компания «Веб-сервер» выпустила новую версию российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.

Подтверждена совместимость веб-сервера Angie PRO с отечественной операционной системой РОСА «Хром» Российский разработчик веб-сервера — компания «Веб-сервер», и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость операционной системой РОСА «Хром 12 серв

Вышли обновления российского веб-сервера Angie PRO Компания «Веб-сервер» анонсировала выпуск новой версии российского Веб-сервера Angie PRO 1.3.0. Об этом

Вышли обновления российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie Компания «Веб-сервер» анонсировала выпуск новой версии российского Веб-сервера с открытым исходным кодо

Платформа «Вебмониторэкс» совместима с российским веб-сервером Angie PRO ежность и безопасность защиты бизнеса от киберугроз. Об этом CNews сообщили представители компании «Веб-сервер». Заказчики могут использовать полноценное решение, состоящее из комплекса отечест

Вышли обновления российского Веб-сервера Angie PRO Компания «Веб-сервер» анонсировала выпуск новой версии своего российского Веб-сервера Angie PRO 1.2.0.

Компания «Веб-сервер» представила первое отечественное решение для облачных сред Kubernetes Компания «Веб-сервер», российский разработчик веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его проприе

Компания «Веб-сервер» обновила веб-сервер с открытым исходным кодом Angie сии российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.2.0. Разработкой занимается компания «Веб-сервер», основанная в 2022 г. экс-сотрудниками Nginx. Обновления включают поддержку после

«Сиссофт» предложит заказчикам масштабируемый отечественный веб-сервер Angie Pro «Сиссофт» заключила партнерское соглашение с компанией «Веб-сервер», российским разработчиком веб-сервера Angie Pro. В рамках нового сотрудничества «

Веб-сервер Angie PRO вошел в реестр отечественного ПО числительных машин и баз данных под номером № 17604. Об этом CNews сообщили представители компании «Веб-сервер». Сегодня Angie PRO является ключевым компонентом для целых классов программного о

Операционная система «Альт cервер 10» теперь работает и с Angie PRO рационной системы «Альт сервер 10» на платформе х86-64 с веб-сервером Angie PRO, разработанным ООО «Веб-сервер». Возможность ОС «Альт сервер 10» работать с Angie PRO расширяет сферу применения

Веб-сервер Angie работает на «Ред ОС» Российские разработчики «Веб-сервер» и «Ред софт» подтвердили совместимость веб-сервера с открытым исходным кодом Angi

Индейцы США потребовали переименовать веб-сервер и открытую лицензию Apache ериалах используется индейская символика. К семейству Apache относятся в первую очередь одноименные веб-сервер и лицензия свободного ПО. Эти проекты имеют всемирную известность. Представители о

Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России отрудники Nginx Inc Иван Полуянов, Олег Мамонтов, Руслан Ермилов вернулись в Россию и основали ООО «Веб-Сервер», сообщает «Коммерсант». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Веб-Сервер» учре

Создатель легендарного веб-сервера Nginx Игорь Сысоев внезапно покинул проект Nginx остался без основателя Создатель веб-сервера Nginx Игорь Сысоев без предварительного анонса оставил проект. За 20 лет своего существования Nginx стал самым популярным веб-сервером во всем мире. Как сказано в официальном блоге

ПО для кражи данных кредиток ловко прячется в кодах знаменитого российского веб-сервера Nginx Для этого он модифицирует ключевую функциональность ОС Linux, запущенной на хосте. Когда легитимный веб-сервер Nginx использует эту функциональность (например, dlopen), NginRAT перехватывает ее

Пользователи легендарного российского веб-сервера под угрозой: «Рамблер» отбирает права на Nginx у его создателей s двое человек, знакомых с сотрудниками компании. Как появился Nginx и причем тут «Рамблер» Разработкой ПО Nginx с 2002 г. занимался сотрудником интернет-компании «Рамблер» Игорь Сысоев. Созданный им веб-сервер распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом. На нем, в частности, работали сервера «Рамблера». Nginx вошел в число самых популярных веб-серверов в мире, став альтернативой

Легендарный российский веб-сервер куплен американцами nx продан в США F5 Networks, американский разработчик систем для ИТ-инфраструктуры предприятий, объявил об успешном завершении сделки по поглощению компании Nginx, разработчика одноименного открытого веб-сервера российского происхождения. Сумма сделки, которая была анонсирована сторонами в марте 2019 г., составила $670 млн. Nginx официально стала частью F5 Networks и будет преобразована в о

Легендарный российский веб-сервер Nginx продан в США анию. Компания планирует внедрить в Nginx свои наработки в сфере безопасности, а также использовать веб-сервер в облачных продуктах. Кроме того, компания рассчитывает нарастить продажи платных

Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $8 млн инвестиций Nginx получила награду CNews Awards в номинации «Экспансия года».Как сейчас утверждают в Nginx, ее веб-сервер используется на более половине самых высоконагруженных сайтов в мире.

Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций Разработчик популярного открытого веб-сервера Nginx, одноименная компания, основанная российским программистом Игорем Сысоевым, закрыла инвестиционный раунд B1 на сумму $20 млн. Общий объем ее инвестиций с учетом нового транша

Легендарный российский веб-сервер Nginx за год увеличил число обслуживаемых сайтов в 1,5 раза аунда не раскрываются. В первом раунде Nginx привлек $3 млн. В октябре 2013 г., по данным Netcraft, веб-сервер Nginx занимал третье в мире место среди установленных веб-серверов с результатом 1

Легендарный российский веб-сервер привлек $10 млн Разработчик популярного открытого веб-сервера Nginx, основанная российским программистом Игорем Сысоевым компания Nginx, объявила о привлечении инвестиций на сумму $10 млн. Главным инвестором в нынешнем раунде выступил калифорн

Легендарный бесплатный веб-сервер из России выпустил свою первую платную версию рименяются для ускорения работы нагруженных сайтов. Первоначально и сам Nginx развивался именно как веб-сервер для высоконагруженных ресурсов. Мировая распространенность веб-серверов по данным

Легендарный российский веб-сервер переманил вице-президента Red Hat директора Dell Майкла Делла (Michael Dell). Доли инвесторов и основателей компании не раскрываются. Веб-сервер Nginx используется на 96 млн веб-сайтов, включая Dropbox, Facebook, Instagram, «Ян

Легендарный российский веб-сервер запустил первые платные услуги ginx. По словам Коновалова, в течение года компания рассчитывает на подписку 5-10 крупных клиентов. Веб-сервер, созданный ведущим системным администратором «Рамблера» Игорем Сысоевым, начинает

Россияне отобрали у Microsoft второе место на рынке веб-серверов ании Netcraft, на протяжении многих лет осуществляющей мониторинг интернет-сайтов, в январе 2012 г. веб-сервер nginx российской разработки в сегменте активных доменов (сайтов с уникальным конте

Легендарный российский веб-сервер нашел хороших инвесторов х веб-серверов – DreamHost, Media Temple, CloudFlare, Engine Yard и Linode уже полностью перешли на веб-сервер для своей инфраструктуры. В настоящее nginx устанавливает партнерские отношения с