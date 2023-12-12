Вышли обновления российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie

Компания «Веб-сервер» выпустила новую версию российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.4.0. В рамках обновлений была добавлена поддержка протокола HTTP/3 для соединений с проксируемыми серверами. Об этом CNews сообщили представители «Веб-сервер».

Таким образом, к имевшейся и раньше поддержке HTTP/3 на стороне соединения с клиентом теперь добавляется схожая по идеологии, но настраиваемая независимо функциональность проксирования. В частности, это позволяет работать эффективнее в ситуациях, когда к серверу, использующему HTTP/3, через Angie обращаются клиенты, использующие HTTP/1.1 или HTTP/2, что в итоге повышает универсальность решения, например по сравнению со сценариями сквозного проксирования продиктованного клиентом протокола.

Кроме того, был внедрен режим постепенного наращивания нагрузки на проксируемые серверы, восстанавливающиеся после сбоя, что дает возможность плавно возвращать их в работу в течение заданного интервала. Также появились директивы для ограничения потоковой передачи MP4 с целью снижения нагрузки на серверную инфраструктуру.

Была улучшена поддержка балансировки для протокола MQTT, популярного в решениях для интернета вещей (IoT). В коллекции пакетов вышло очередное пополнение — сторонний модуль auth-ldap, добавляющий LDAP-аутентификацию с поддержкой нескольких серверов. Были обновлены и другие пакеты со сторонними модулями, а также версия Console Light.

Немногим ранее был открыт исходный код Console Light, добавлен к пакетам модуль интеграции с ModSecurity, популярным WAF-средством для защиты веб-сайтов от кибератак, а также сертифицирована поддержка системы «РОСА хром» и выпущены для нее пакеты.

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Компания «Веб-сервер» — российский разработчик веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его коммерческой версии Angie PRO. Веб-сервер имеет сертификацию совместимости с отечественными операционными системами: «Ред ОС», Astra Linux Special Edition, «РОСА хром 12 сервер», «Альт» и его ФСТЭК-версия «Альт СП», а также был включен в реестр отечественного программного обеспечения (№ 17604). Компания «Веб-Сервер» была основана в 2022 г. экс-сотрудниками nginx.