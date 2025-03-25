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Веб-Сервер Angie PRO Angie ADC Angie Application Delivery Controller Angie ANIC Angie Ingress Controller
- Angie PRO является компонентом для целых классов программного обеспечения, отнесенных Правительством РФ к критически важным для развития экономики страны и невоспроизводимых в рамках обычного рыночного механизма — балансировщикам трафика (замена Citrix ADC/Netscaler, Radware, F5 BIG-IP) и системам мониторинга управления сетевой инфраструктуры.
Веб-Сервер и организации, системы, технологии, персоны:
|Абасмирзоев Заур 16 10
|Бартенев Валентин 5 3
|Рустамов Рустам 422 2
|Мыскин Роман 38 1
|Иванов Александр 103 1
|Климова Мария 1 1
|Васильев Григорий 40 1
|Ведехин Игорь 29 1
|Ледовской Валерий 10 1
|Мартиросов Давид 62 1
|Мамонтов Олег 10 1
|Ермилов Руслан 4 1
|Полуянов Иван 3 1
|Мирзоев Мурад 26 1
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