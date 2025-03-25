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Веб-Сервер Angie PRO Angie ADC Angie Application Delivery Controller Angie ANIC Angie Ingress Controller

Веб-Сервер - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller

25.03.2025 Система взимания платы «Платон» будет работать стабильнее даже при большой нагрузке 1
31.10.2024 Подтверждена совместимость веб-сервера Angie Pro с ОС «МСВСфера Сервер 9» 2
30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX 1
22.08.2024 Группа Rubytech и разработчик веб-сервера Angie объединяют ресурсы и экспертизу для развития продуктов 4
24.07.2024 Обновление интеллектуального сетевого экрана для защиты веб-приложений SolidWall 1
15.07.2024 Решение по защите веб-приложений SolidWall совместимо с российским веб-сервером Angie PRO 1
28.06.2024 В новой версии веб-сервер Angie расширил возможности балансировки 1
27.03.2024 Веб-сервер Angie получил поддержку ACME 1
22.03.2024 Вышли обновления отечественного решения для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller (ANIC) 3
16.02.2024 Вышли обновления веб-сервера Angie и его проприетарной версии Angie Pro 1
08.02.2024 Безопасность конфигураций веб-сервера Angie PRO контролирует X-Config 2
12.01.2024 Решение для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller включено в реестр отечественного ПО 2
22.12.2023 Вышли обновления российского веб-сервера Angie PRO 2
12.12.2023 Вышли обновления российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1
05.12.2023 Подтверждена совместимость веб-сервера Angie PRO с отечественной операционной системой РОСА «Хром» 2
03.10.2023 Вышли обновления российского веб-сервера Angie PRO 2
19.09.2023 Вышли обновления российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1
06.09.2023 Платформа «Вебмониторэкс» совместима с российским веб-сервером Angie PRO 1
15.08.2023 Вышли обновления российского Веб-сервера Angie PRO 1
28.06.2023 Компания «Веб-сервер» представила первое отечественное решение для облачных сред Kubernetes 2
08.06.2023 Компания «Веб-сервер» обновила веб-сервер с открытым исходным кодом Angie 1
25.05.2023 «Сиссофт» предложит заказчикам масштабируемый отечественный веб-сервер Angie Pro 1
24.05.2023 Веб-сервер Angie PRO вошел в реестр отечественного ПО 1
15.05.2023 Операционная система «Альт cервер 10» теперь работает и с Angie PRO 1
27.03.2023 Веб-сервер Angie работает на «Ред ОС» 1

Публикаций - 25, упоминаний - 37

Веб-Сервер и организации, системы, технологии, персоны:

Nginx - Энджайникс 169 18
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер 5 3
Ред Софт - Red Soft 748 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12942 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 354 2
Radware 59 2
Selectel - Селектел 396 2
SolidSoft - СолидСофт 20 2
Базальт СПО - BaseALT 671 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 509 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4019 1
8339 1
Yandex - Яндекс 7509 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Microsoft Corporation 24726 1
WebmonitorX - Вебмониторэкс 14 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 325 1
Информзащита - Spacebit - Спейсбит 20 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 95 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 202 1
Broadcom - VMware 2388 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4959 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 531 1
F5 Networks 64 1
Cloudflare 113 1
Netcraft 59 1
Базис Консалтинговая компания 25 1
Softline - Софтлайн 2887 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 59 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1390 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4243 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6008 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 844 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 22
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7543 18
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2240 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28211 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 9
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 536 8
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 856 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25670 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3987 6
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 378 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4139 4
GSLB - Global Server Load Balancing - глобальная балансировка нагрузки серверов 106 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3978 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 4
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 489 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 937 3
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LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 426 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1496 2
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 36 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4826 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 985 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 540 13
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 83 9
НТЦ ИТ Роса - Хром 121 6
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Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 133 4
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Intel x86 - архитектура процессора 1874 2
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Trustwave - ModSecurity - Modsec WAF 12 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 73 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 1
Cavium ThunderX 5 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Docker - Платформа распределённых приложений 343 1
Red Hat RPM - Package Manager 161 1
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Black Lantern Studios - Bookworm - Компьютерная игра (головоломка) 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 720 1
InterSystems Cache 134 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 273 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 1
Microsoft Exchange 1748 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 1
Microsoft Windows 15789 1
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НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 81 1
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Ведехин Игорь 29 1
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