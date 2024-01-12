Разделы

Системное ПО Импортонезависимость
|

Решение для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller включено в реестр отечественного ПО

Angie Ingress Controller (ANIC), российское решение для управления трафиком контейнеризированных приложений в Kubernetes, включено в реестр отечественного программного обеспечения. Запись о продукте была внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под номером №20891 от 29 декабря 2023 г. Разработчиком продукта выступает отечественная компания «Веб-Сервер».

Сегодня ANIC может разворачиваться в качестве ресурса Ingress на любой платформе Kubernetes, включая российские облачные платформы VK Cloud, Yandex Cloud, МТС (Containerum Kubernetes Service), Selectel и другие. ANIC базируется на Angie Pro, что позволяет строить безопасные масштабируемые высокопроизводительные окружения, используя российское решение с профессиональными сервисами миграции и поддержки на русском языке.

Крупные ИТ-компании скрывают выручку от проектов в госсекторе
CNews Analytics

Основные функции ANIC: балансировка нагрузки: ANIC поддерживает распределение трафика по протоколам TCP, UDP, TLS, HTTP, gRPC, что обеспечивает гибкость и плавный перенос трафика при обновлениях приложений; терминирование TLS-сессий: ANIC подтверждает подлинность сервисов и обеспечивает защиту онлайн-транзакций через терминирование TLS-сессий; гибкое логирование: ANIC позволяет настраивать гибкое логирование для управления современными динамическими приложениями; модификация ответов на запросы: ANIC предоставляет возможность модифицировать ответы на запросы на уровне балансировщика HTTP; инструментарий для борьбы с DDoS-атаками: ANIC обеспечивает ограничение поступающего трафика по различным критериям для защиты приложений от DDoS-атак; расширенная статистика и мониторинг в реальном времени: возможность полного мониторинга нагрузки Ingress Controller в режиме реального времени, что позволяет управлять конфигурациями по профилю нагрузки и соблюдать полную доступность сервисов.

ANIC поддерживает ресурсы Virtual Server и Virtual Server Route в качестве альтернативы Ingress Controller, позволяя использовать конфигурации разделения трафика и расширенной маршрутизации на основе содержимого. Дополнительные функции Ingress Controller доступны через Annotations и ресурс ConfigMap.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям

Конец прекрасной эпохи. Закрывается крупнейший в мире интернет-архив ПО для легендарной OS/2

Сергей Четвертаков, Prof IT, — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах

РЖД заказали у создателя Astra Linux крупный проект по импортозамещению ПО

На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС

Разработчик суперкомпьютеров «Т-платформы» стал дешевле в 16 раз

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов

Показать еще

Наука

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения
Показать еще