Решение для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller включено в реестр отечественного ПО

Angie Ingress Controller (ANIC), российское решение для управления трафиком контейнеризированных приложений в Kubernetes, включено в реестр отечественного программного обеспечения. Запись о продукте была внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под номером №20891 от 29 декабря 2023 г. Разработчиком продукта выступает отечественная компания «Веб-Сервер».

Сегодня ANIC может разворачиваться в качестве ресурса Ingress на любой платформе Kubernetes, включая российские облачные платформы VK Cloud, Yandex Cloud, МТС (Containerum Kubernetes Service), Selectel и другие. ANIC базируется на Angie Pro, что позволяет строить безопасные масштабируемые высокопроизводительные окружения, используя российское решение с профессиональными сервисами миграции и поддержки на русском языке.

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Основные функции ANIC: балансировка нагрузки: ANIC поддерживает распределение трафика по протоколам TCP, UDP, TLS, HTTP, gRPC, что обеспечивает гибкость и плавный перенос трафика при обновлениях приложений; терминирование TLS-сессий: ANIC подтверждает подлинность сервисов и обеспечивает защиту онлайн-транзакций через терминирование TLS-сессий; гибкое логирование: ANIC позволяет настраивать гибкое логирование для управления современными динамическими приложениями; модификация ответов на запросы: ANIC предоставляет возможность модифицировать ответы на запросы на уровне балансировщика HTTP; инструментарий для борьбы с DDoS-атаками: ANIC обеспечивает ограничение поступающего трафика по различным критериям для защиты приложений от DDoS-атак; расширенная статистика и мониторинг в реальном времени: возможность полного мониторинга нагрузки Ingress Controller в режиме реального времени, что позволяет управлять конфигурациями по профилю нагрузки и соблюдать полную доступность сервисов.

ANIC поддерживает ресурсы Virtual Server и Virtual Server Route в качестве альтернативы Ingress Controller, позволяя использовать конфигурации разделения трафика и расширенной маршрутизации на основе содержимого. Дополнительные функции Ingress Controller доступны через Annotations и ресурс ConfigMap.