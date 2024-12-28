Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Google gRPC Система удаленного вызова процедур



28.12.2024 Почему импортозамещение ПО играет на руку провайдерам DBaaS 1
07.11.2024 Максим Чудновский, «СберТех»: Внедрение корпоративной сервисной шины данных позволило сократить время вывода продукта в 10 раз 1
07.10.2024 Как оценить эффективность инвестиций в ИБ 1
18.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 1
17.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 1
23.08.2024 Чат-бот заговорил: технология синтеза речи меняет правила игры в общении с пользователями 1
25.06.2024 «Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare 1
22.03.2024 Вышли обновления отечественного решения для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller (ANIC) 1
20.02.2024 Спрос на API для мониторинга сайтов увеличился вдвое 1
30.01.2024 6 шагов, как перевести e-commerce платформу с монолита на микросервисы 1
12.01.2024 Решение для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller включено в реестр отечественного ПО 1
06.09.2023 Платформа «Вебмониторэкс» совместима с российским веб-сервером Angie PRO 1
20.07.2023 Новый релиз программного обеспечения Netopia Network Monitor 1
28.06.2023 Компания «Веб-сервер» представила первое отечественное решение для облачных сред Kubernetes 1
24.05.2023 ИТ-специалисты назвали самый востребованный язык программирования в 2023 году 1
18.10.2022 Cloud открывает набор в программу подготовки молодых разработчиков 1
06.07.2022 «Рэйдикс» выпустила новую версию ПО Raidix Era 1
30.05.2022 Как использовать весь потенциал речевых технологий для развития бизнеса 1
14.05.2021 «Сбер» запускает сервис речевых технологий SmartSpeech 1
15.03.2021 «Наносемантика» презентовала голосовую технологию NLab Speech 1
10.07.2020 Nokia представила решение для сетей в ЦОДах 1
18.06.2019 Avaya расширяет интеграцию с облачными сервисами Google Cloud 1
22.04.2019 Запущен сервис Yandex Vision, который будет конкурировать с Abbyy и распознавать лица 1
14.09.2017 Oracle присоединяется к Cloud Native Computing Foundation 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Google gRPC и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
Nginx - Энджайникс 164 3
Yandex - Яндекс 7339 2
Google LLC 11775 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
Oracle Corporation 6688 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
Selectel - Селектел 385 2
WebmonitorX - Вебмониторэкс 11 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Apple Inc 12100 1
Commvault 172 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Equinix 44 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 1
electroNeek Robotics 6 1
GitHub 814 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 45 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
8213 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Netopia - Нетопия 12 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
SolarWinds 49 1
Digital Chief - Диджитал шеф 4 1
SAP SE 5277 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 28 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Системы документооборота 498 1
Microsoft Corporation 24625 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 11
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 9
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 7
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 7
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 4
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 833 4
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 160 4
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 4
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 3
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 3
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 3
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 3
GSLB - Global Server Load Balancing - глобальная балансировка нагрузки серверов 101 3
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 370 3
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
Веб-Сервер - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 24 4
Linux OS 9936 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 3
Docker - Платформа распределённых приложений 333 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 2
WebmonitorX - ПроWAF 5 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Google Cloud Platform - GCP 308 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
Yandex B2B Tech - Yandex Cloud - Yandex Vision 10 1
Avaya IX Contact Center - Avaya IX CC 9 1
Google Data Studio 7 1
Google Contact Center AI 2 1
Google Cloud API 1 1
Nokia IXR - Interconnect Router 7 1
Nokia SROS - Nokia Service Router Operating System - Nokia SR Linux - Nokia Service Router Linux - операционная система для сервисных маршрутизаторов 3 1
Nokia FSP - Nokia Fabric Service Platform 1 1
Oracle Kubernetes Terraform 1 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 22 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 148 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 55 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Google Go - Golang - Язык программирования 64 1
Юдовский Сергей 4 1
Филиппов Денис 54 1
Афанасьев Денис 71 1
Ашманов Станислав 17 1
Абасмирзоев Заур 16 1
Гернер Владимир 6 1
Кривозубов Павел 27 1
Кунцевич Сергей 4 1
Мартиросов Давид 57 1
Клявин Владимир 47 1
Назаров Кирилл 5 1
Томилов Алексей 12 1
Чудновский Максим 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Дания - Королевство 1296 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 248 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Английский язык 6634 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 122 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 512 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 924 1
Селен - Selenium - химический элемент 28 1
Металлы - Платина - Platinum 467 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 163 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Webmaster - Вебмастер 126 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще