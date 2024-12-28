Google gRPC Система удаленного вызова процедур
Google gRPC и организации, системы, технологии, персоны:
|Юдовский Сергей 4 1
|Филиппов Денис 54 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Ашманов Станислав 17 1
|Абасмирзоев Заур 16 1
|Гернер Владимир 6 1
|Кривозубов Павел 27 1
|Кунцевич Сергей 4 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Клявин Владимир 47 1
|Назаров Кирилл 5 1
|Томилов Алексей 12 1
|Чудновский Максим 4 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
|Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
|IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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