Cloud открывает набор в программу подготовки молодых разработчиков

Компания Cloud (ООО «Облачные технологии») открывает набор в GoCloudCamp – бесплатную программу, которая поможет молодым разработчикам развить свои профессиональные навыки и получить опыт работы над реальными проектами. Программа рассчитана на начинающих ИТ-специалистов с небольшим опытом программирования в С / С++ / C# / Java / Python / PHP / Go. Об этом CNews сообщили представители Cloud.

Прием заявок на участие открылась 17 октября 2022 г. и продлится по 27 октября 2022 г. включительно. В течение этого времени кандидатам будет предложено выполнить тестовое задание, по результатам которого финалистов ждет два с половиной месяца оплачиваемой практики в продуктовых командах под руководством ведущих менторов Cloud. Количество мест ограничено.

По итогам программы участники смогут оценить свой результат и обсудить возможные векторы карьерного роста в компании Cloud и ИТ-отрасли в целом.

Требования к участникам: от 18 лет; небольшой опыт программирования; желание освоить Go, gRPC, Kubernetes, PostgreSQL и стать востребованным на рынке; нахождение на территории России; будет плюсом наличие аккаунта на GitHub / HackerRank и опыт разработки в продакшене от шести месяцев.

Алексей Павлов, Ростелеком-Солар: Сейчас происходит трансформация устоявшихся представлений об ИБ как о строго внутренней функции Безопасность

***

Компания Cloud – облачный провайдер услуг и сервисов по моделям IaaS и PaaS для физлиц, стартапов, малого, среднего, крупного бизнеса, государственных учреждений и корпораций. Предлагает 60+ облачных сервисов, виртуальный ЦОД, платформу для ML-разработки полного цикла на базе двух суперкомпьютеров Christofari и Christofari Neo.