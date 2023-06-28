Компания «Веб-сервер» представила первое отечественное решение для облачных сред Kubernetes

Компания «Веб-сервер», российский разработчик веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его проприетарной версии Angie PRO, представила новый продукт Angie Ingress Controller (ANIC). ANIC — это программное обеспечение, которое позволяет компаниям эффективно управлять трафиком в сети Kubernetes. ANIC может разворачиваться в качестве ресурса Ingress на любой платформе Kubernetes, включая российские облачные платформы VK Cloud, Yandex Cloud, МТС (Containerum Kubernetes Service), Selectel и др. Об этом CNews сообщили представители «Веб-сервер».

«Сегодня мы создаем программное обеспечение, которое заменит импортируемое в России. Есть два вида такого ПО: системное и прикладное. Системное ПО нужно для работы компьютеров и включает в себя операционные системы, языки программирования, системы виртуализации и т.д. Прикладное ПО используется для управления бизнес-процессами, например, компания 1С выпускает подобные продукты. Системное ПО используется шире, потому что оно не зависит от того, как его используют пользователи. Например, все компьютеры нуждаются в операционной системе. Многие компании, такие как Ozon, «Яндекс», VK и др., используют микросервисную архитектуру для своих продуктов. Для этого они используют систему кластеризации контейнеров — Kubernetes. В рамках нее используется программное обеспечение Ingress Controller, которое помогает маршрутизировать сетевой трафик на нужный микросервис. Наш продукт Angie Ingress Controller (ANIC) основан на этой технологии и интегрируется с Kubernetes», — сказал генеральный директор компании «Веб-сервер» Заур Абасмирзоев.

Основные функции ANIC - балансировка нагрузки: ANIC поддерживает распределение трафика по протоколам TCP, UDP, TLS, HTTP, gRPC, что обеспечивает гибкость и плавный перенос трафика при обновлениях приложений; терминирование TLS-сессий: ANIC подтверждает подлинность сервисов и обеспечивает защиту онлайн-транзакций через терминирование TLS-сессий; гибкое логирование: ANIC позволяет настраивать гибкое логирование для управления современными динамическими приложениями; модификация ответов на запросы: ANIC предоставляет возможность модифицировать ответы на запросы на уровне балансировщика HTTP; инструментарий для борьбы с DDoS-атаками: ANIC обеспечивает ограничение поступающего трафика по различным критериям для защиты приложений от DDoS-атак; расширенная статистика и real-time мониторинг: возможность полного мониторинга нагрузки Ingress Controller в режиме реального времени, что позволяет управлять конфигурациями по профилю нагрузки и соблюдать полную доступность сервисов.

ANIC поддерживает ресурсы Virtual Server и Virtual Server Route в качестве альтернативы Ingress Controller, позволяя использовать конфигурации разделения трафика и расширенной маршрутизации на основе содержимого. Дополнительные функции Ingress Controller доступны через Annotations и ресурс ConfigMap.

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«Веб-сервер» — российский разработчик веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его проприетарной версии Angie PRO. Компания была основана экс-сотрудниками Nginx в 2022 г.