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Кластеризация Кластерный анализ Cluster analysis
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|08.06.2009
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HDS представила технологию кластеризации массивов хранения данных
Компания Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, представила Hitachi High Availability Manager – технологию кластеризации массивов хранения данных для открытых систем, обеспечивающую 100% доступность критически важных для бизнеса данных и предлагающую заказчикам защиту инвестиций в системы хранения д
|22.06.2005
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D-Link представил новую точку доступа с поддержкой кластеризации
Компания D-Link представила новую адаптивную точку доступа DWL-2210AP серии AirPremier стандарта 802.11g с поддержкой технологии кластеризации. Это устройство «business»-класса предназначено для построения беспроводных сетей малых и средних предприятий. Точка доступа поддерживает расширенный набор функций, включая 802.3a
|05.07.2002
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Intel поможет деньгами производителю ПО кластеризации Linux-машин
мпания Intel присоединилась к группе норвежских инвестиционных и технологических компаний для проведения второго раунда финансирования местной фирмы Scali. Столичная норвежская фирма разрабатывает ПО кластеризации компьютеров с ОС Linux. Компания была основана в середине 1990-х годов для реализации исследовательских проектов министерства обороны, а в 1997 была отделена от норвежского разраб
|05.06.2000
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Cobalt Networks предложила более дешевую технологию кластеризации - StaQware
Cobalt Networks присоединилась к гонке разработчиков технологий кластеризации серверов на основе процессоров Intel. Компания выпустила в продажу ПО StaQware - в случае отказа одного из компьютеров, программа, установленная на параллельном компьютере под упр
|25.05.2000
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По результатам исследований D.H.Brown, Compaq TruCluster Server признан лучшим среди ПО кластеризации
Московское Представительство корпорации Compaq Computer распространило сегодня информацию о том, что серверный кластер под управлением ПО кластеризации Compaq TruCluster Server и ОС Tru64 UNIX был признан лучшим по набору функциональных возможностей в результате исследования аналогичных систем на базе ОС UNIX, проведенного фирмой
Кластеризация и организации, системы, технологии, персоны:
|Крушинский Александр 34 3
|Свиридов Владимир 28 3
|Федечкин Эдуард 58 3
|Урусов Виктор 157 3
|Раевский Роман 16 3
|Тятюшев Максим 215 2
|Varadarajan Srinidhi - Варадараджан Сринидхи 6 2
|Геллерман Михаил 77 2
|Чудинов Дмитрий 103 2
|Dongarra Jack - Донгарра Джэк 11 2
|Патракова Анжела 15 2
|Mendelsohn Andy - Мендельсон Энди 3 2
|Путин Владимир 3454 2
|Глазков Борис 48 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Греф Герман 485 2
|Эмдин Сергей 69 2
|Березин Максим 144 2
|Панченко Иван 197 2
|Востриков Юрий 86 2
|Федоров Алексей 142 2
|Сергиенко Дмитрий 35 2
|Аникин Леонид 61 2
|Сизоненко Григорий 45 2
|Дергилёв Никита 44 2
|Клевцов Александр 15 2
|Санин Александр 54 2
|Грачев Андрей 18 2
|Теплицкий Дмитрий 88 2
|Лебедев Сергей 67 2
|Колчин Вячеслав 5 2
|Иодковский Станислав 104 2
|Предтеченский Петр 18 2
|Chen John - Чен Джон 30 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Краснопольский Андрей 10 2
|Мотренко Андрей 10 2
|Врацкий Андрей 175 2
|Демидов Алексей 24 2
|Макаров Станислав 118 2
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