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Кластеризация Кластерный анализ Cluster analysis



30.11.2022 «Диасофт» поможет управлять серверами приложений с помощью платформы Digital Q.TomEE 1
17.10.2022 Алексей Павлов, Ростелеком-Солар: Сейчас происходит трансформация устоявшихся представлений об ИБ как о строго внутренней функции 1
16.09.2022 Новый планировщик задач для ОС Linux способен ускорить работу системы вдвое 1
12.09.2022 Импортозамещение теперь не страшно: вышел новый релиз отечественного межсетевого экрана 1
24.08.2022 TenChat запустил новую версию приложения с хештегами 1
24.08.2022 Система корпоративной почты RuPost внесена в реестр отечественного ПО 1
17.08.2022 Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться? 1
03.06.2022 UBA: Технологии предиктивной аналитики могут снизить нагрузку на ИБ 1
24.05.2022 ИБ в банках: особенности межсетевых экранов нового поколения 1
20.05.2022 Революция в DLP: как ИИ защищает конфиденциальные данные от утечек? 1
19.05.2022 Импортозамещение SIEM: что важно учесть 1
19.04.2022 Новый функционал BI 1
08.04.2022 «Синимекс» реализовала проект на основе машинного обучения для «Росгосстраха» 1
28.02.2022 Как создать безопасную облачную инфраструктуру 1
21.02.2022 «Манго страхование» развернула онлайн-сервис в облаке VK Cloud Solutions 1
08.12.2021 Кибербезопасность организаций любого уровня — межсетевые экраны нового поколения Cisco 1
09.11.2021 Как Утконос ОНЛАЙН управляет гаджетами сотрудников 1
02.11.2021 Security Vision 5: эволюция автоматизации 1
22.10.2021 Машина виртуализации «Скала-р МВ» получила новые возможности 1
30.08.2021 Как разобраться в SLA облачной платформы: основные моменты 1
05.08.2021 Власти потратят 1,15 миллиарда на государственного «убийцу» HeadHunter 1
07.07.2021 Платформа Mail.ru Cloud Solutions стала технологическим партнером «Агентства стратегический инициатив» 1
22.06.2021 ABBYY NeoML 2.0 поддерживает Python и работает до 10 раз быстрее 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
16.06.2021 Гиперконвергенция стала более управляемой: что ждет технологию в России 1
28.04.2021 Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать 1
05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI 1
30.03.2021 ВТБ и «Ростелеком» создали сформированный искусственным интеллектом денежный индекс технологий 1
18.02.2021 Pure представила новую версию Purity и All Flash СХД третьего поколения 1
13.01.2021 Минцифры Челябинской области защитит более 600 сайтов с помощью PT Application Firewall 1
08.12.2020 Виртуализация приходит в SAN 1
29.09.2020 Исследование Microsoft: за год кибератаки стали более изощренными 1
16.09.2020 Nokia обновила когнитивное ПО для самоорганизующихся сетей 1
27.08.2020 Межсетевые экраны нового поколения Cisco — защита без компромиссов 1
31.07.2020 Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов 1
30.07.2020 Qiwi создала сервис, который ищет утечки исходного кода в интернете 1
29.07.2020 Приложение Microsoft Family Safety доступно для скачивания на iOS и Android 1
14.07.2020 Oracle объявила о размещении всех публичных облачных сервисов в дата-центрах заказчиков 1
13.07.2020 Что делать, если ИТ-инфраструктура становится слишком дорогой и медленной 1
08.07.2020 В России создана лаборатория по развитию квантового искусственного интеллекта 1

Публикаций - 291, упоминаний - 299

Кластеризация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 11
Microsoft Corporation 23395 5
Red Hat 1224 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 3
Элемент ГК - Elementec 25 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 2
Samsung Electronics 9667 2
Lenovo Group 2151 2
Softline - Софтлайн 2032 2
Крок - Croc 1683 2
Huawei 3459 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
Nvidia Corp 3203 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 1
Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 1
HP - Hewlett-Packard 3597 1
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
Yandex - Яндекс 5551 1
F5 Networks 63 1
ЦРТ Инновации 33 1
Ланит - Консист Бизнес Групп 86 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 207 1
Ланит Омни 19 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 355 1
Новые облачные технологии (НОТ) 398 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 276 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
Intel Corporation 11624 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 4
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
Почта России ПАО 1973 2
Открытие ФК - Росгосстрах 291 2
Газпром ПАО 1144 2
Самолёт ГК 1649 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 1
Альфа-Банк 1579 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 75 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 27 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
Президент Российской Федерации 3492 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
Администрация Президента РФ 976 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 15
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 5
Data monetization - Монетизация данных 1306 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 4
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1005 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 3
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 617 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 2
ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geoanalytics - Geospatial analysis 29 2
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 634 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 231 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 1
Linux OS 8153 6
Microsoft Windows 2000 12612 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 4
Microsoft SQL Server 1466 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 246 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 2
Google Android 12432 2
Superjob 275 2
Microsoft Office 3405 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 2
Python - высокоуровневый язык программирования 562 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 166 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 70 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 169 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 1
F5 Networks BIG-IP 19 1
Ланит Омни - Rightway - программа лояльности 16 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 1
Amazon Redshift - Amazon Data Warehouse 11 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
Teradata Aster Data Systems 16 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 1
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 1
Новиков Олег 7 1
Торшин Дмитрий 9 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 5
Казахстан - Республика 4750 3
Япония 12847 3
Россия - ПФО - Казань 2333 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 2
Америка 2151 1
Беларусь - Белоруссия 4165 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
Нидерланды 3287 1
Солнечная система - Solar system 2449 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1736 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 103 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 105 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 1
FT - Financial Times 1159 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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