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Кластеризация Кластерный анализ Cluster analysis

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


08.06.2009 HDS представила технологию кластеризации массивов хранения данных

Компания Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, представила Hitachi High Availability Manager – технологию кластеризации массивов хранения данных для открытых систем, обеспечивающую 100% доступность критически важных для бизнеса данных и предлагающую заказчикам защиту инвестиций в системы хранения д
22.06.2005 D-Link представил новую точку доступа с поддержкой кластеризации

Компания D-Link представила новую адаптивную точку доступа DWL-2210AP серии AirPremier стандарта 802.11g с поддержкой технологии кластеризации. Это устройство «business»-класса предназначено для построения беспроводных сетей малых и средних предприятий. Точка доступа поддерживает расширенный набор функций, включая 802.3a
05.07.2002 Intel поможет деньгами производителю ПО кластеризации Linux-машин

мпания Intel присоединилась к группе норвежских инвестиционных и технологических компаний для проведения второго раунда финансирования местной фирмы Scali. Столичная норвежская фирма разрабатывает ПО кластеризации компьютеров с ОС Linux. Компания была основана в середине 1990-х годов для реализации исследовательских проектов министерства обороны, а в 1997 была отделена от норвежского разраб
05.06.2000 Cobalt Networks предложила более дешевую технологию кластеризации - StaQware

Cobalt Networks присоединилась к гонке разработчиков технологий кластеризации серверов на основе процессоров Intel. Компания выпустила в продажу ПО StaQware - в случае отказа одного из компьютеров, программа, установленная на параллельном компьютере под упр
25.05.2000 По результатам исследований D.H.Brown, Compaq TruCluster Server признан лучшим среди ПО кластеризации

Московское Представительство корпорации Compaq Computer распространило сегодня информацию о том, что серверный кластер под управлением ПО кластеризации Compaq TruCluster Server и ОС Tru64 UNIX был признан лучшим по набору функциональных возможностей в результате исследования аналогичных систем на базе ОС UNIX, проведенного фирмой

Публикаций - 433, упоминаний - 454

Кластеризация и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 61
Oracle Corporation 7074 57
IBM - International Business Machines Corp 9699 42
Broadcom - VMware 2610 28
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Softline - Софтлайн 3743 20
HP Inc. 5883 18
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Dell EMC 5180 16
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SAP SE 5601 12
Cisco Systems 5372 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 12
Red Hat 1378 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Google LLC 12688 11
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 11
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
Yandex - Яндекс 9215 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 9
Softline - Polymatica - Полиматика 201 9
Orion soft - Орион софт - 315 8
InfoWatch - Инфовотч 1185 8
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 8
SAS Institute 1082 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
Huawei 4675 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Крок - Croc 1964 7
Hitachi - Хитачи 1501 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
Diasoft - Диасофт 1144 6
Код Безопасности 812 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Почта России ПАО 2370 6
Газпром ПАО 1493 5
ВТБ - Почта Банк 514 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Совкомбанк ПАО 316 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Альфа-Банк 1979 3
Газпром нефть 725 3
Superjob - Суперджоб 858 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
British Airways - British Midland International 127 3
Локотех - Локомотивные технологии 70 3
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 12 2
SABMiller - САБМиллер Рус 15 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
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Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 9
Apple iPhone 6 4861 9
Broadcom - VMware vSphere 614 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 9
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 9
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Oracle PeopleSoft 426 8
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 8
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 7
PostgreSQL - Patroni 33 7
IBM DB2 396 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Microsoft Outlook 1506 7
Microsoft Windows Server 2008 483 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Крушинский Александр 34 3
Свиридов Владимир 28 3
Федечкин Эдуард 58 3
Урусов Виктор 157 3
Раевский Роман 16 3
Тятюшев Максим 215 2
Varadarajan Srinidhi - Варадараджан Сринидхи 6 2
Геллерман Михаил 77 2
Чудинов Дмитрий 103 2
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 11 2
Патракова Анжела 15 2
Mendelsohn Andy - Мендельсон Энди 3 2
Путин Владимир 3454 2
Глазков Борис 48 2
Белоусов Сергей 254 2
Греф Герман 485 2
Эмдин Сергей 69 2
Березин Максим 144 2
Панченко Иван 197 2
Востриков Юрий 86 2
Федоров Алексей 142 2
Сергиенко Дмитрий 35 2
Аникин Леонид 61 2
Сизоненко Григорий 45 2
Дергилёв Никита 44 2
Клевцов Александр 15 2
Санин Александр 54 2
Грачев Андрей 18 2
Теплицкий Дмитрий 88 2
Лебедев Сергей 67 2
Колчин Вячеслав 5 2
Иодковский Станислав 104 2
Предтеченский Петр 18 2
Chen John - Чен Джон 30 2
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Мотренко Андрей 10 2
Врацкий Андрей 175 2
Демидов Алексей 24 2
Макаров Станислав 118 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 222
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 41
Европа 24963 22
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1191 3
Россия - ПФО - Самарская область 1577 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 93
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 80
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 62
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 49
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 48
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 31
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 22
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 20
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 19
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 10
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The Register - The Register Hardware 1784 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
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AP - Associated Press 2007 1
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PCWorld - PC World 47 1
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Forrester Research 834 1
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IBM Research 111 1
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Virginia Tech College - Технический колледж штата Вирджиния 6 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
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РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 1
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КрУ МВД РФ - Краснодарский университет МВД Российской Федерации 3 1
USC, South Carolina - University of South Carolina - Южно-Каролинский университет - Университет Южной Каролины 10 1
Зерокодер 10 1
МФТИ - ЛФИ - Физтех-школа физики и исследований им. Ландау 6 1
University of Mannheim - Universität Mannheim - Мангеймский университет Германия 8 1
ГГТУ им. П. О. Сухого - Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого 1 1
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
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МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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