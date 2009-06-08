HDS представила технологию кластеризации массивов хранения данных Компания Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, представила Hitachi High Availability Manager – технологию кластеризации массивов хранения данных для открытых систем, обеспечивающую 100% доступность критически важных для бизнеса данных и предлагающую заказчикам защиту инвестиций в системы хранения д

D-Link представил новую точку доступа с поддержкой кластеризации Компания D-Link представила новую адаптивную точку доступа DWL-2210AP серии AirPremier стандарта 802.11g с поддержкой технологии кластеризации. Это устройство «business»-класса предназначено для построения беспроводных сетей малых и средних предприятий. Точка доступа поддерживает расширенный набор функций, включая 802.3a

Intel поможет деньгами производителю ПО кластеризации Linux-машин мпания Intel присоединилась к группе норвежских инвестиционных и технологических компаний для проведения второго раунда финансирования местной фирмы Scali. Столичная норвежская фирма разрабатывает ПО кластеризации компьютеров с ОС Linux. Компания была основана в середине 1990-х годов для реализации исследовательских проектов министерства обороны, а в 1997 была отделена от норвежского разраб

Cobalt Networks предложила более дешевую технологию кластеризации - StaQware Cobalt Networks присоединилась к гонке разработчиков технологий кластеризации серверов на основе процессоров Intel. Компания выпустила в продажу ПО StaQware - в случае отказа одного из компьютеров, программа, установленная на параллельном компьютере под упр