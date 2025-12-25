Разделы

Грачев Андрей


СОБЫТИЯ


25.12.2025 «Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов 1
16.09.2024 Андрей Грачев назначен техническим директором АО «Компания ТрансТелеКом» 3
04.03.2019 Падение ПО: «Мегафон» хочет наказать HPE по-крупному 1
21.09.2016 «Мегафон» представил мобильный интернет 5G на платформе Nokia 1
10.04.2014 Банковская информатизация: фокус на клиентах 1
26.03.2014 Развитие ДБО побуждает банки оптимизировать отделения 2
14.03.2014 83% CIO положительно относятся к помощи государства в вопросах информационной безопасности 1
25.12.2013 Хакеры продают данные кредитных карт по $10–20 1
25.10.2013 60% банков будут проводить финансовые транзакции в «облаке» аутсорсера к 2016 г. 1
18.10.2013 $500 млн потеряют банки к концу года от захвата аккаунтов мошенниками 1
30.08.2013 Аутсорсинг процессинга становится востребованным 1
30.08.2013 Мгновенные сервисы развиваются по пути максимального удобства для пользователя 2
07.03.2013 Все приложения мобильного банкинга в России уязвимы 1
30.11.2012 «Райффайзенбанк» и «Росбанк» объединили банкоматные сети 1
08.10.2012 Разработана инструкция по борьбе с киберпреступниками 1
28.09.2012 Банкоматы начинают выдавать деньги по отпечатку ладони 1
11.08.2010 Интеграционная платформа InterSystems Ensemble сертифицирована ФСТЭК для работы в ИС персональных данных 1
17.09.2001 Уточнение: InPrice представила на российском рынке внешний накопитель ZIV от Hyundai 1

Публикаций - 18, упоминаний - 22

Грачев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9956 3
Астерос Лабс 26 2
Dell EMC 5096 2
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 26 1
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 136 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 1
Питерская группа связистов 437 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
InPrice Group - InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция 39 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
Huawei 4231 1
HP Inc. 5763 1
ZTE Corporation 774 1
Oracle Corporation 6882 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Intel Corporation 12550 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5742 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 809 1
Fujitsu 2066 1
Schneider Electric 591 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 1
McKinsey & Company Int 272 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 184 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14331 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2088 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 12
Связной Банк 105 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 2
ПСБ - Промсвязьбанк 903 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Связной ГК 1384 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Банк24.ру 72 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 283 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
Александровский Банк 23 1
СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 18 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Ogaki Kyoritsu Bank 2 1
Мастер-Банк 35 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 19 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
UDR Inc 9 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8230 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
Альфа-Банк 1873 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1385 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Hyundai Motor Company 419 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 540 1
Совкомбанк ПАО 287 1
Русский стандарт Банк 473 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 141 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 189 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5269 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4940 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31848 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 6
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 3
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1616 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 397 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9378 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 373 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 668 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
Google Android - приложения и разработчики 706 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 18 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 690 1
XXE - XML External Entity - уязвимость - XXE-атаки 27 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 1
UDR - User Data Repository - База данных абонентов и связанных с ними услуг и тарифных планов 4 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
InterSystems Cache 138 1
InterSystems Ensemble 58 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 188 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Hyundai ZIV 13 1
Apple iOS 8270 1
Google Android 14732 1
Microsoft Windows 16362 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7381 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1050 1
SQLite - встраиваемая СУБД 50 1
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 36 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 1
Intel Xeon E 196 1
Apple macOS KeyChain 23 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 266 1
Альфа-Мобайл 82 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1116 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
Демидов Алексей 24 2
Кузьмина Валентина 16 2
Теймуразян Сергей 4 2
Арсентьев Андрей 75 2
Евдокимов Дмитрий 29 1
Нейлов Олег 1 1
Сидоренко Юрий 9 1
Петров Иван 13 1
Ейнов Амир 1 1
Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 1
Масарская Наталия 36 1
Китляр Владимир 19 1
Шелин Ярослав 8 1
Кузьмицкий Ярослав 6 1
Горшков Александр 16 1
Белозерова Татьяна 5 1
Куришев Олег 5 1
Анзин Андрей 2 1
Варганов Сергей 4 1
Чаплыгина Ксения 1 1
Stewart Joe - Стюарт Джо 9 1
Harris-Ferrante Kimberly - Харрис-Ферранте Кимберли 4 1
Messy Karen - Мэсси Карен 1 1
Beiber Eike - Бибер Эйке 2 1
Делицын Леонид 133 1
Neri Antonio - Нери Антонио 20 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 1
Щербина Александр 7 1
Новиков Андрей 33 1
Евтушенко Алексей 41 1
Пономарев Павел 10 1
Кузнецов Владимир 45 1
Кравцов Роман 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 157406 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45853 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18656 3
Европа 24653 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2918 1
США - Калифорния 4776 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
Япония 13556 1
Индия - Bharat 5710 1
Европа Восточная 3123 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14510 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3391 1
Европа Западная 1492 1
Африка - Африканский регион 3573 1
Ближний Восток 3037 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Америка Латинская 1886 1
Нидерланды 3637 1
Америка - Американский регион 2189 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 159 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 73 1
Зоология - наука о животных 2793 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2185 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 509 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 144 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3666 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5294 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 1
IDC Financial Insights 10 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3613 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410637, в очереди разбора - 730934.
Создано именных указателей - 188138.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

