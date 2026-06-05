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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 195631
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UDR User Data Repository База данных абонентов и связанных с ними услуг и тарифных планов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.06.2026 «ДАР» и «Сонерик» создают российское UDR-решение для телеком-операторов 1
07.10.2020 Yota полностью перешла на Nexign Network Monetisation Suite 1
04.03.2019 Падение ПО: «Мегафон» хочет наказать HPE по-крупному 6
06.11.2018 «Мегафон» потребовал с HPE десятки миллионов долларов в оплату своих катастрофических аварий 1
14.03.2014 Петер-Сервис: Для сектора М2M нужны специализированные BSS/OSS-решения 1

Публикаций - 5, упоминаний - 10

UDR и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10513 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 708 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3080 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 335 2
Сонерик 4 1
Huawei 4472 1
ИКС 496 1
HP Inc. 5859 1
ZTE Corporation 796 1
Oracle Corporation 7032 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1445 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Vodafone Group 1409 1
AT&T Inc 1723 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1569 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 726 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2665 1
China Mobile 435 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 28 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
UDR Inc 10 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1052 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22614 3
PCRF - Policy & Charging Rules Function - PCC - Policy Control and Charging - PCEF - Policy and Charging Enforcement Function - функция правил политики и тарификации - функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети 46 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9905 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2118 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3088 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4702 1
Data monetization - Монетизация данных 1934 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11985 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26014 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 746 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 756 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5032 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1307 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10476 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2508 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6387 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22281 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 977 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3725 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3307 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 501 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 72 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8074 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26972 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11615 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29465 1
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 83 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2800 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 453 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9250 1
Apple iPhone 6 4861 1
МегаФон - Nexign NMS - Nexign Network Monetisation Suite 3 1
Ведин Алексей 1 1
Жикин Андрей 1 1
Лашманова Елена 4 1
Делицын Леонид 137 1
Neri Antonio - Нери Антонио 21 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Щербина Александр 7 1
Грачев Андрей 18 1
Нейлов Олег 1 1
Сидоренко Юрий 10 1
Петров Иван 14 1
Ейнов Амир 1 1
Киреев Александр 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3008 2
США - Калифорния 4803 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3416 1
Франция - Французская Республика 8099 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3530 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 922 1
Нидерланды 3704 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1286 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 701 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8120 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52715 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8666 1
Зоология - наука о животных 2843 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 94 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8401 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6636 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7639 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3808 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7977 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2420 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10098 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4539 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5669 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3880 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728584.
Создано именных указателей - 195631.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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