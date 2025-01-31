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Щербина Александр



31.01.2025 На российском рынке появился новый цифровой сервис по уходу за животными с применением ИИ 1
27.04.2023 Убегая из России, HPE простила почти миллиард легендарному ИТ-интегратору 1
11.10.2019 HPE поможет банку «Открытие» с внедрением новых финтех-решений 1
04.03.2019 Падение ПО: «Мегафон» хочет наказать HPE по-крупному 2
19.02.2018 Stack Group получила награду от HPE по итогам 2017 года 1
19.09.2016 «Аэрофлот» построил новый модульный ЦОД вместе с «Техносервом» и HPE 1
18.07.2012 «Запорожьеоблэнерго» под защитой Dr.Web 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Щербина Александр и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 627 5
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 24 3
Oracle Corporation 6696 2
HP - Hewlett-Packard 3624 2
Broadcom - VMware 2364 1
МегаФон 8860 1
Huawei 3939 1
HP Inc. 5688 1
ZTE Corporation 747 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Stack Group - Стек Групп 160 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Equinix 44 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
Dr.Web - Доктор Веб 1255 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
UDR Inc 9 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 801 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Аэрофлот - Россия ГТК Авиакомпания - Донавиа - Аэрофлот-Дон 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7332 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
Orenair - Икар авиакомпания - Pegas Fly 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4110 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1010 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66219 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11068 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29741 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10108 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21172 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2776 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5016 1
DevOps - Development и Operations 867 1
UDR - User Data Repository - База данных абонентов и связанных с ними услуг и тарифных планов 4 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8182 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3213 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50595 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 430 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13472 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15746 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13151 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4490 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20649 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20817 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13818 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27511 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9621 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5721 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7590 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1790 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1441 1
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 96 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2370 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9397 1
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных 63 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2564 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10522 1
HPE InfoSight 22 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 130 1
Equinix Platform - Equinix Carrier Ethernet Exchange - Equinix IX - Equinix Internet Exchange - Equinix IBX - Equinix International Business Exchange - Equinix Fabric - Equinix Cloud Exchange 8 1
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
Dr.Web Desktop Security Suite 34 1
Dr.Web Mail Security Suite 33 1
Apple iPhone 6 4861 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 415 1
Русанов Сергей 48 1
Делицын Леонид 128 1
Neri Antonio - Нери Антонио 19 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 1
Горохов Евгений 39 1
Грачев Андрей 17 1
Нейлов Олег 1 1
Сидоренко Юрий 8 1
Петров Иван 11 1
Ейнов Амир 1 1
Богданов Кирилл 112 1
Корнеев Сергей 84 1
Метёлкин Николай 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144602 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1568 2
Украина 7615 2
Нидерланды - Амстердам 608 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2746 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 1
США - Калифорния 4628 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1154 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
Украина - Запорожская область 82 1
Нидерланды 3520 1
Франция - Французская Республика 7852 1
Москва - САО - Молжаниновский район 16 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7495 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4671 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7613 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5769 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1205 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6174 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1904 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6923 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6955 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4018 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7851 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5664 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 927 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 667 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1180 1
Зоология - наука о животных 2609 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5763 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1587 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 852 1
N+1 - Издание 158 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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