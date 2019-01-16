Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Корнеев Сергей


16.01.2019 Российские ИТ-тренды 2019: CNews опросил лидеров 2
29.12.2018 Как изменится объем российского ИТ-рынка в 2019 г.? Опрос CNews 1
12.12.2018 Половина российского рынка ИТ-услуг находится в руках 5 компаний 2
11.12.2018 «Все как сервис»: рынок ИТ-услуг растет не только в деньгах 1
22.10.2018 В руководство «Техносерва» высадился десант сотрудников ВТБ и ВЭБ 1
22.10.2018 Новый совет директоров «Техносерва» утвердил состав правления 1
06.02.2018 «Аэрофлот» внедрил «первую и единственную» систему на больших данных 1
13.12.2017 «Техносерв» вошел в число лидеров рейтинга CNewsServices 2017 1
28.11.2017 Стагнирующий рынок ИТ-услуг ищет роста в облаках 2
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
27.04.2017 ИТ-поставки достигли дна, далее только рост 1
10.04.2017 «Техносерв» создаст комплексную инженерную инфраструктуру для городского квартала «ВТБ Арена Парк» 1
09.01.2017 «Техносерв» завершил реконструкцию Могилевской ТЭЦ-1 в Беларуси 1
15.11.2016 «Аэрофлот» и «Техносерв» получили ИТ-премию CNews Awards в номинации «ЦОД года» 1
01.11.2016 «Техносерв» стал крупнейшим поставщиком решений для госсектора в 2015 г. 1
19.09.2016 «Аэрофлот» построил новый модульный ЦОД вместе с «Техносервом» и HPE 1
19.07.2016 «Техносерв» — во главе рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний CNews Analytics 1
24.05.2016 Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются 1
23.05.2016 Круглый стол: Что ждет отечественный ИТ-рынок в 2016 году. Прогнозы лидеров 6
18.05.2016 «Техносерв» перешагнул 50-миллиардный рубеж по выручке 2
21.03.2016 «Согаз» застраховал имущественные риски «Техносерва» 1
17.12.2015 «ВымпелКом» объявил о новых назначениях в Московском регионе 2
25.11.2015 «Астерос»: прототип информационной системы «Электронная путевка» успешно апробирован туроператорами 1
13.11.2015 Проект СО ЕЭС и «Техносерва» получил премию CNews Awards в номинации «Территориально-распределенный ЦОД года» 1
23.10.2015 Крупнейшие ИТ-поставщики для телекома: скорость падения выручки нарастает 2
07.07.2015 «Техносерв» переоборудовал пункт пропуска международного аэропорта Уфы 1
01.07.2015 Стартовал первый этап проекта по созданию ИС «Электронная путевка» 1
27.05.2015 Виртуализация превращается в программно-определяемое «все» 1
26.05.2015 Итоги 2014 года: могло быть хуже 1
26.05.2015 Круглый стол: ИТ-рынок восстановится через 4 года, основной спрос – на облака 6
13.05.2015 «Техносерв» стал первым российским участником облачной программы HP Managed Service Provider 1
26.02.2015 НБКИ и «Техносерв» протестировали систему распознавания лиц для анализа данных по кредитным заёмщикам 1
20.11.2014 «Техносерв» предложит операторам сетей 4G LTE решения Mavenir Systems 1
07.10.2014 Алексей Ананьев вернулся в «Техносерв» 1
12.08.2014 «Техносерв» модернизирует Могилевскую ТЭЦ-1 1
18.06.2014 Главный тренд телекома – стагнация рентабельности 1
09.06.2014 Выручка «Техносерва» снизилась впервые за 4 года 1
28.05.2014 Реструктуризация ИТ меняет отрасли 2
21.05.2014 Российский ИТ-рынок забудет о двузначном росте 2
19.05.2014 Кризис заставляет отказаться от строительства ИТ-инфраструктуры 3

Публикаций - 75, упоминаний - 100

Корнеев Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 28
Крок 1221 11
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 11
SAP SE 3216 7
IBM 3546 7
Ланит ГК 1158 7
Microsoft Corporation 11110 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 5
Астерос - Asteros 531 5
Ланит - Норбит - Norbit 203 4
Рексофт - Reksoft 202 4
iTeco - Ай-Теко 718 4
Ланит Интеграция 101 3
Компьюлинк ГК - Compulink 210 3
Google LLC 7158 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
RedSys - РедСис 67 2
Сервионика - Servionica 164 2
ФОРС - Центр разработки 180 2
Инфосистемы Джет 675 2
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 2
Verysell - Верисел 91 2
Cisco Systems 2044 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Huawei 2731 2
Cisco Systems - Tandberg 93 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 13 1
ФОРС ГК 22 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Juniper Networks 168 1
Армада 277 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
Datadvance - Датадванс 17 1
Амтел-Сервис 34 1
InterProCom - Интерпроком 14 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 1
Lenovo Group 1638 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
ВТБ24 583 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Аэрофлот 493 1
ВТБ Лизинг 34 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
СлавПромБанк - Славянский Промышленный банк 1 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 4
ИТ-аутсорсинг 670 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
OpenStack 347 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
IDN - Internationalized Domain Names - Интернационализованные доменные имена 25 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Ростуризм ИС Электронная путевка 7 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
IBM InfoSphere Data Stage 2 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows 7 1662 1
IBM SPSS Statistics 37 1
IBM Big Insights 1 1
OpenText Documentum 191 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
IBM Informix 3 1
Microsoft Office Online 25 1
Аэрофлот Бонус 21 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Apple iOS 5742 1
Apache Hadoop 339 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Linux OS 4265 1
Microsoft Office 365 769 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Microsoft SQL Server 795 1
Huawei IDN - Huawei Intent-Driven Network 4 1
Google Analytics 70 1
Бобровников Борис 86 7
Медведев Дмитрий 1434 4
Кочаров Григорий 13 2
Борзов Тимофей 2 2
Булгаков Кирилл 40 2
Ланин Александр 6 2
Архарова Татьяна 3 2
Закрепин Евгений 45 2
Щепилов Евгений 35 2
Бибичев Дмитрий 2 2
Ананьев Алексей 88 2
Денисов Алексей 15 2
Маршанкулов Мурат 16 2
Волков Владимир 44 2
Никулин Игорь 21 2
Путин Владимир 1826 2
Сяо Хайцзюнь 27 2
Востриков Юрий 19 2
Баранов Сергей 18 2
Егоров Александр 48 2
Орловская Мария 11 1
Викулин Александр 16 1
Львов Владимир 9 1
Соколюк Валерий 26 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Никифоров Николай 1126 1
Андреева Екатерина 40 1
Левин Константин 31 1
Ананьин Алексей 60 1
Василенко Александр 64 1
Белов Александр 69 1
Елисеев Владимир 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Беларусь - Белоруссия 2093 5
Украина 3374 4
Россия - СФО - Новосибирск 1971 4
Казахстан - Республика 2637 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 4
Россия - ПФО - Казань 1519 3
Европа 3766 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Россия - Вологодская область - Череповец 116 2
Россия - Республика Мордовия 388 2
Россия - Курск 231 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - Пятигорск 76 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Восточная Европа 1682 1
Япония 2792 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Европа Западная 615 1
Ближний Восток 1475 1
Африка 1491 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
CNews Analytics 1991 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 6
IDC - International Data Corporation 2723 2
Gartner 2193 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 2
IDC Russia IT Services Market 5 2
Frost & Sullivan 101 1
Analysys Mason 26 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
CNews AWARDS 291 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763676, в очереди разбора - 667363.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще