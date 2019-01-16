Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Корнеев Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 75, упоминаний - 100
Корнеев Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бобровников Борис 86 7
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Кочаров Григорий 13 2
|Борзов Тимофей 2 2
|Булгаков Кирилл 40 2
|Ланин Александр 6 2
|Архарова Татьяна 3 2
|Закрепин Евгений 45 2
|Щепилов Евгений 35 2
|Бибичев Дмитрий 2 2
|Ананьев Алексей 88 2
|Денисов Алексей 15 2
|Маршанкулов Мурат 16 2
|Волков Владимир 44 2
|Никулин Игорь 21 2
|Путин Владимир 1826 2
|Сяо Хайцзюнь 27 2
|Востриков Юрий 19 2
|Баранов Сергей 18 2
|Егоров Александр 48 2
|Орловская Мария 11 1
|Викулин Александр 16 1
|Львов Владимир 9 1
|Соколюк Валерий 26 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Андреева Екатерина 40 1
|Левин Константин 31 1
|Ананьин Алексей 60 1
|Василенко Александр 64 1
|Белов Александр 69 1
|Елисеев Владимир 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763676, в очереди разбора - 667363.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763676, в очереди разбора - 667363.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru