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Microsoft S2D Microsoft Storage Spaces Direct

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.03.2025 Microsoft разрешит ставить Windows 11 на диски с новой файловой системой - «убийцей» NTFS 1
23.01.2024 «DатаРу» и «Росплатформа» представят комплексное решение для построения гиперконвергентной платформы 1
23.01.2023 Microsoft тайком вернула в Windows 11 старую файловую систему - «убийцу» NTFS, о которой все давно забыли 1
25.06.2021 Оптимизация обработки типовых задач по управлению серверами с OpenManage Enterprise 2
05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI 1
25.12.2020 Fujitsu запускает решение для внедрения Microsoft Azure Stack HCI 1
22.12.2020 DataLine запускает кластер для нагруженных баз данных MS SQL в облаке 1
14.01.2020 Fujitsu расширяет сотрудничество с Microsoft в области гибридных ИТ 1
26.09.2019 Облачный рынок растет за счет расширения спектра облачных услуг 1
02.10.2017 Fujitsu представила корпоративную версию ПО Open Service Catalog Manager с открытым кодом 1
27.04.2017 Fujitsu представила систему Primeflex с поддержкой Storage Spaces Direct 2
06.12.2016 ALP Group запустила коммерческий сервис системного предотвращения ИТ-проблем 1
21.11.2016 Veeam представил Availability Suite 9.5 1
20.07.2016 Новый Veeam Availability Suite обеспечит полную поддержку Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016 2
29.02.2016 Dell Storage. Новый взгляд на системы хранения данных 2
29.05.2015 Dell представила новые решения в области хранения данных 2
27.05.2015 Виртуализация превращается в программно-определяемое «все» 1
02.03.2015 Paragon Software обновила линейку продуктов Hard Disk Manager 1
06.02.2015 Paragon Software обновила Hard Disk Manager для СМБ 1
21.07.2014 Paragon Software обновила линейку решений Hard Disk Manager для СМБ 1
21.05.2013 Вышел новый Zecurion Zserver с поддержкой Microsoft Windows Server 2012 и ReFS 1
07.03.2013 Новый кластерный сервер Fujitsu Primergy CX420 поможет СМБ предотвратить простои ИКТ-систем 1
29.11.2012 Western Digital выпустил приложение для поиска, иcпользования и защиты цифрового контента на компьютерах с Windows 8 1
08.11.2012 Windows 8: как делалась революция на рынке операционных систем? 1
17.01.2012 Microsoft представила новую файловую систему для Windows 8 1

Публикаций - 26, упоминаний - 31

Microsoft S2D и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 16
Fujitsu 2105 6
Dell EMC 5180 5
Broadcom - VMware 2610 4
NetApp - Network Appliance 667 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Veeam Software 345 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 3
Nutanix 114 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Intel Corporation 12811 2
Oracle Corporation 7074 2
SAS Institute 1082 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
Principled Technologies 5 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 1
Altaro Software 1 1
Ростелеком 10948 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 1
Cisco Systems 5372 1
Huawei 4677 1
Commvault 187 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
ИКС 538 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
HP Inc. 5883 1
9594 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
Норси-Транс - НТ 146 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
Acronis - Акронис 489 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Citrix Systems 868 1
Крок - Croc 1964 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
РесурсТранс 16 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 7
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 4
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 3
Миграция приложений - P2V - Physical to Virtual - «физическое в виртуальное» - процесс преобразования физического компьютера (его операционной системы, данных и приложений) в виртуальную машину (VM) 45 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 3
OpenStack 560 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 270 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 3
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения - Программно-определяемые хранилища - Software Defined Server - Программно-определяемый сервер 83 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 3
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 2
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 433 2
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 494 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 2
Microsoft Windows 16882 16
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 10
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 9
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 9
Linux OS 11533 7
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
Microsoft Windows Server 2012 203 6
Microsoft Windows Server Resilient File System - ReFS - локальная файловая система 13 5
Microsoft Azure 1526 5
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 38 5
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 4
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 4
Microsoft Windows Server 2019 46 4
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 4
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 4
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Paragon Virtual Hard Drive - pVHD - Paragon VIM - Paragon Virtual Image Management 7 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Microsoft Windows Server 2016 56 3
Microsoft WinPE - Microsoft Windows Preinstallation Environment 23 3
Microsoft Nano Server 11 2
Microsoft Windows 11 827 2
Dell Storage - Dell SC - Dell Compellent - Dell Compellent Storage Center - Dell Compellent Live Volume - Dell Compellent Remote Instant Replay 31 2
Dell EMC EqualLogic SAN 24 2
Paragon Hard Disk Manager 7 2
Microsoft Windows 10 1938 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 2
Broadcom - VMware vSphere 614 2
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 2
Microsoft Azure Backup 10 2
Microsoft Azure Monitor 8 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 2
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 3
Alqinawi Talal - Алькинави Талал 2 1
Демидов Михаил 134 1
Baltazar Henry - Балтазар Генри 2 1
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 1
Тульский Родион 4 1
Jain Sachin - Джайн Сачин 2 1
Hazelman Doug - Хэйзелман Даг 1 1
Neumeier Uwe - Ноймейер Уве 8 1
Madden Brian - Мэдден Брайан 2 1
Зинкевич Сергей 77 1
Вайнер Всеволод 26 1
Кушнир Леонид 19 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Васильев Роман 18 1
Гузовский Денис 79 1
Рензяев Константин 79 1
Корнеев Сергей 84 1
McKay Peter - Маккей Питер 21 1
Василенко Александр 99 1
Сорокоумов Александр 19 1
Трубинов Алексей 3 1
Комаров Константин 16 1
Комаров Михаил 25 1
Андрюхин Олег 1 1
Члек Сергей 27 1
Caldas Bernardo - Кальдас Бернардо 1 1
Носенко Артем 30 1
Бородин Геннадий 4 1
Lehner Rupert - Ленер Руперт 3 1
Пальников Павел 2 1
Chapelle Oliver de La - Шапель Оливье да Ла 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Швеция - Королевство 3782 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Тайвань 4245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Европа Центральная 278 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Product Support Services - Послепродажное обслуживание 1 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 1
Информационный взрыв - Information explosion - Информационная перегрузка - Information overload - Информационная революция 31 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Neowin 217 1
Evalueserve 3 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 7 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Frost & Sullivan 207 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
SUSECON Digital 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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