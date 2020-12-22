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DataLine запускает кластер для нагруженных баз данных MS SQL в облаке

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

В рамках услуги DBaaS:MS SQL как сервис клиентам DataLine стала доступна версия для работы с высоконагруженными базами данных. В основе сервиса лежит гиперконвергентная платформа: работу баз данных обеспечивает новый кластер серверов без использования традиционных СХД.

В его составе процессоры Intel Xeon Scalable частотой 3,3 ГГц; энергонезависимая память Intel Optane DC Persistent memory; быстрые NVMe-диски Intel P4510; сетевое подключение 2x25G Ethernet для каждого сервера.

На программном уровне работу платформы обеспечивают Windows Server 2019 и технология Storage Spaces Direct. Кластер серверов разнесен по трем машинным залам. Данные каждой виртуальной машины хранятся в виде 3 копий, по копии в каждом из залов. За счет избыточности хранения повышается доступность сервиса.

Благодаря новой платформе клиенты получают сразу несколько преимуществ.

Скорость работы: при размещении в новом кластере для базы данных до 4 ТБ гарантируется до 200 000 iops с задержками менее 1 мс. Эти показатели достигнуты в результате тестов с использованием блока записи и чтения размером не более 4k.

Низкая стоимость ПО: лицензии Microsoft обойдутся клиенту дешевле за счет лицензирования хостов кластера.

Быстрое масштабирование: программно-определяемая инфраструктура состоит из типовых блоков и позволяет сервис-провайдеру быстро наращивать емкость и производительность под потребности клиентов.

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