ITPOD: QLC SSD в 26 раз экономят пространство в ЦОД и в 11 раз сокращают потребляемую электроэнергию по сравнению с SAS HDD а обнаружено, что QLC экономят в 26 раз больше места в ЦОД, сокращают потребляемую электроэнергию в 11 раз, чем SAS HDD при аналогичной емкости. Эти факторы, наряду с рядом других преимуществ, делает QLC SSD эффективной альтернативой HDD в системах хранения данных. Об этом CNews сообщили представители ITPOD. Анализ показал, ключевое преимущество QLC SSD — высокая плотность хранения.