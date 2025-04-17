Получите все материалы CNews по ключевому слову
Intel Optane Memory Intel Optane DC DIMM Intel Optane DC Persistent Memory Module Intel PMEM Intel Optane SSD энергонезависимая память серия SSD
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.04.2025
|
ITPOD: QLC SSD в 26 раз экономят пространство в ЦОД и в 11 раз сокращают потребляемую электроэнергию по сравнению с SAS HDD
а обнаружено, что QLC экономят в 26 раз больше места в ЦОД, сокращают потребляемую электроэнергию в 11 раз, чем SAS HDD при аналогичной емкости. Эти факторы, наряду с рядом других преимуществ, делает QLC SSD эффективной альтернативой HDD в системах хранения данных. Об этом CNews сообщили представители ITPOD. Анализ показал, ключевое преимущество QLC SSD — высокая плотность хранения.
|11.11.2022
|
Intel внезапно выпустила новые сверхживучие SSD несмотря на ликвидацию убыточного подразделения накопителей
Внезапный Optane Intel начала поставку новых твердотельных (SSD) накопителей Optane линейки DC P
|10.02.2022
|
Из Intel внезапно уволился глава самого таинственного поздразделения
инус руководитель Глава подразделения Intel по производству накопителей на базе сверхбыстрой памяти Optane Альпер Илкбахар (Alper Ilkbahar) в ближайшее время уйдет в отставку по личным мотивам.
|25.06.2021
|
РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI
» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200, система хранения RSC Tornado AFS с функцией высокой доступности, реше
|07.04.2021
|
Решение «РСК Торнадо» поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения и модули Intel Optane 200
Группа компаний РСК представила свое решение «РСК Торнадо» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200, о всемирном выпуске которых сегодня объявила корпорация Intel. Новое поколение решения «РСК Торнадо» предназначено для выполнения широкого спектра ресурсоемких научных и
|18.01.2021
|
Intel оставит пользователей без своей сверхбыстрой памяти Optane
ntel и Micron, и последняя выбрала для собственных накопителей на ее основе название QuantX. Модуль Intel Optane M10 Intel и Micron Technology приступили к работе над 3D XPoint в 2012 г. Из раз
|19.08.2020
|
SSD-накопители Intel Optane теперь доступны для серверов REG.RU
Регистратор доменов и хостинг-провайдер REG.RU открыл клиентам SSD-накопители Intel Optane для серверов. Это одни из самых быстрых дисков на рынке, которые подойдут для вы
|24.04.2019
|
Lenovo представила обновленное портфолио решений для ЦОД с поддержкой новых процессоров Intel
на рынок масштабируемых процессоров Intel Xeon второго поколения и энергонезависимых модулей памяти Intel Optane DC. Среди обновлений — Lenovo Thinksystem SR950, восьмипроцессорный сервер, подд
|16.04.2019
|
РСК представила решения на втором поколении Intel Xeon Scalable и Optane DC
о» на базе 2 поколения процессоров семейства Intel Xeon Scalable и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane DC, мировая премьера которых состоялась 2 апреля. Новые решения РСК обеспечивают
|03.04.2019
|
Intel выпустила процессоры с 56 ядрами
я дата-центров, включающее серверные процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения, новую память Intel Optane DC, системы хранения и программные решения. Обновленное портфолио серверных реше
|02.04.2019
|
NetApp представила NetApp MAX Data с поддержкой Intel Optane DC
pp анонсировала NetApp Memory Accelerated Data (MAX Data) 1.3 с поддержкой энергонезависимой памяти Intel Optane DC. Комбинация MAX Data и энергонезависимой памяти Intel Optane DC позвол
|27.11.2018
|
РСК представила гиперконвергентное решение на «горячей воде»
лаждением в режиме «горячая вода» на базе архитектуры «РСК Торнадо» и новейших твердотельных дисков Intel Optane SSD DC P4801X M.2 Series с Intel Memory Drive Technology (IMDT). На стенде РСК ф
|27.06.2018
|
РСК представила гиперконвергентное HPC-решение на новейших компонентах
C-решение на базе архитектуры «РСК Торнадо» и твердотельных дисков Intel SSD DC P4511 (NVMe, M.2) и Intel Optane SSD DC P4800X M.2 Series с Intel Memory Drive Technology (IMDT). Сочетание In
|21.04.2017
|
Intel начала продажи «невероятно быстрой» памяти 3D XPoint
работка продукта велась в сотрудничестве с компанией Micron Technology. Накопитель получил название Optane SSD DC P4800X. Его емкость составляет 375 ГБ, он использует шину PCIe и стандарт NVMe,
|31.03.2017
|
Asus добавила поддержку технологии Intel Optane своим материнским платам 200 серии
I BIOS для материнских плат на основе чипсетов Intel 200 серии будет поддерживать технологию памяти Intel Optane.Технология памяти Intel Optane — это новый класс энергонезависимой памяти
|30.10.2012
|
Intel выпустила новое поколение SSD-накопителей
l объявила о начале поставок нового поколения твердотельных накопителей (Solid State Drive - SSD) - Intel SSD 335 Series. Новые накопители идут на смену Intel SSD 300 Series, к поставкам
|07.02.2012
|
Intel выпустил сверхскоростной SSD-накопитель
Intel объявила о выпуске новой серии твердотельных накопителей (SSD) - Intel SSD 520. В корпорации утверждают, что новые накопители - самые быстрые и самые надежные
|16.09.2011
|
Intel выпустила новую серию промышленных SSD-накопителей
хся на более дорогой и высоконадежной одноуровневой структуре ячеек (Single-Level Cell, SLC), серия Intel SSD 710 использует 25-нм флэш-память NAND с многоуровневой структурой ячеек, применяему
|04.06.2003
|
C Optane for J2EE оптимизировать J2EE-приложения легче
Компания Mercury Interactive объявила о выходе пакета Optane for J2EE – линейки решений, предназначенных для оптимизации J2EE-приложений. Optane
Intel Optane Memory и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.