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Intel Optane Memory Intel Optane DC DIMM Intel Optane DC Persistent Memory Module Intel PMEM Intel Optane SSD энергонезависимая память серия SSD

СОБЫТИЯ

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17.04.2025 ITPOD: QLC SSD в 26 раз экономят пространство в ЦОД и в 11 раз сокращают потребляемую электроэнергию по сравнению с SAS HDD

а обнаружено, что QLC экономят в 26 раз больше места в ЦОД, сокращают потребляемую электроэнергию в 11 раз, чем SAS HDD при аналогичной емкости. Эти факторы, наряду с рядом других преимуществ, делает QLC SSD эффективной альтернативой HDD в системах хранения данных. Об этом CNews сообщили представители ITPOD. Анализ показал, ключевое преимущество QLC SSD — высокая плотность хранения.

11.11.2022 Intel внезапно выпустила новые сверхживучие SSD несмотря на ликвидацию убыточного подразделения накопителей

Внезапный Optane Intel начала поставку новых твердотельных (SSD) накопителей Optane линейки DC P
10.02.2022 Из Intel внезапно уволился глава самого таинственного поздразделения

инус руководитель Глава подразделения Intel по производству накопителей на базе сверхбыстрой памяти Optane Альпер Илкбахар (Alper Ilkbahar) в ближайшее время уйдет в отставку по личным мотивам.
25.06.2021 РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI

» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200, система хранения RSC Tornado AFS с функцией высокой доступности, реше
07.04.2021 Решение «РСК Торнадо» поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения и модули Intel Optane 200

Группа компаний РСК представила свое решение «РСК Торнадо» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200, о всемирном выпуске которых сегодня объявила корпорация Intel. Новое поколение решения «РСК Торнадо» предназначено для выполнения широкого спектра ресурсоемких научных и
18.01.2021 Intel оставит пользователей без своей сверхбыстрой памяти Optane

ntel и Micron, и последняя выбрала для собственных накопителей на ее основе название QuantX. Модуль Intel Optane M10 Intel и Micron Technology приступили к работе над 3D XPoint в 2012 г. Из раз
19.08.2020 SSD-накопители Intel Optane теперь доступны для серверов REG.RU

Регистратор доменов и хостинг-провайдер REG.RU открыл клиентам SSD-накопители Intel Optane для серверов. Это одни из самых быстрых дисков на рынке, которые подойдут для вы
24.04.2019 Lenovo представила обновленное портфолио решений для ЦОД с поддержкой новых процессоров Intel

на рынок масштабируемых процессоров Intel Xeon второго поколения и энергонезависимых модулей памяти Intel Optane DC. Среди обновлений — Lenovo Thinksystem SR950, восьмипроцессорный сервер, подд
16.04.2019 РСК представила решения на втором поколении Intel Xeon Scalable и Optane DC

о» на базе 2 поколения процессоров семейства Intel Xeon Scalable и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane DC, мировая премьера которых состоялась 2 апреля. Новые решения РСК обеспечивают
03.04.2019 Intel выпустила процессоры с 56 ядрами

я дата-центров, включающее серверные процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения, новую память Intel Optane DC, системы хранения и программные решения. Обновленное портфолио серверных реше
02.04.2019 NetApp представила NetApp MAX Data с поддержкой Intel Optane DC

pp анонсировала NetApp Memory Accelerated Data (MAX Data) 1.3 с поддержкой энергонезависимой памяти Intel Optane DC. Комбинация MAX Data и энергонезависимой памяти Intel Optane DC позвол
27.11.2018 РСК представила гиперконвергентное решение на «горячей воде»

лаждением в режиме «горячая вода» на базе архитектуры «РСК Торнадо» и новейших твердотельных дисков Intel Optane SSD DC P4801X M.2 Series с Intel Memory Drive Technology (IMDT). На стенде РСК ф
27.06.2018 РСК представила гиперконвергентное HPC-решение на новейших компонентах

C-решение на базе архитектуры «РСК Торнадо» и твердотельных дисков Intel SSD DC P4511 (NVMe, M.2) и Intel Optane SSD DC P4800X M.2 Series с Intel Memory Drive Technology (IMDT). Сочетание In
21.04.2017 Intel начала продажи «невероятно быстрой» памяти 3D XPoint

работка продукта велась в сотрудничестве с компанией Micron Technology. Накопитель получил название Optane SSD DC P4800X. Его емкость составляет 375 ГБ, он использует шину PCIe и стандарт NVMe,
31.03.2017 Asus добавила поддержку технологии Intel Optane своим материнским платам 200 серии

I BIOS для материнских плат на основе чипсетов Intel 200 серии будет поддерживать технологию памяти Intel Optane.Технология памяти Intel Optane — это новый класс энергонезависимой памяти
30.10.2012 Intel выпустила новое поколение SSD-накопителей

l объявила о начале поставок нового поколения твердотельных накопителей (Solid State Drive - SSD) - Intel SSD 335 Series. Новые накопители идут на смену Intel SSD 300 Series, к поставкам
07.02.2012 Intel выпустил сверхскоростной SSD-накопитель

Intel объявила о выпуске новой серии твердотельных накопителей (SSD) - Intel SSD 520. В корпорации утверждают, что новые накопители - самые быстрые и самые надежные
16.09.2011 Intel выпустила новую серию промышленных SSD-накопителей

хся на более дорогой и высоконадежной одноуровневой структуре ячеек (Single-Level Cell, SLC), серия Intel SSD 710 использует 25-нм флэш-память NAND с многоуровневой структурой ячеек, применяему
04.06.2003 C Optane for J2EE оптимизировать J2EE-приложения легче

Компания Mercury Interactive объявила о выходе пакета Optane for J2EE – линейки решений, предназначенных для оптимизации J2EE-приложений. Optane

Публикаций - 192, упоминаний - 400

Intel Optane Memory и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12866 147
Nvidia Corp 4079 33
HP Inc. 5907 19
AMD - Advanced Micro Devices 4693 19
Microsoft Corporation 25861 17
Lenovo Group 2473 16
Samsung Electronics 11136 13
Dell EMC 5204 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 13
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 534 13
Apple Inc 13275 12
Fujitsu 2109 12
Broadcom - VMware 2622 11
Oracle Corporation 7106 11
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1710 10
Acer Group - Acer Inc 2820 9
SAS Institute 1087 9
Micron Technology - Crucial - Ballistix 366 8
Dell Technologies - Dell Computer 2223 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 960 7
Bang&Olufsen - B&O 151 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 6
IBM - International Business Machines Corp 9718 6
MediaTek - Ralink 599 6
Google LLC 12782 6
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 12 5
MediaTek Enpirion Power Solutions 7 5
SAP SE 5629 5
Western Digital Corporation - WDC 589 5
Cisco Systems 5380 5
Amazon Inc - Amazon.com 3304 5
Huawei 4715 5
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 758 5
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 5
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 74 5
Toshiba Corporation 2985 4
Nvidia - Mellanox Technologies 98 4
ESG - Enterprise Strategy Group 270 4
Canyon Technology Group 53 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк - АкбаБанк 13 1
Резонанс НПП 407 1
Escada 5 1
Dell Financial Services 5 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9016 1
eBay Inc 1642 1
Почта России ПАО 2389 1
Газпром ПАО 1498 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 539 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2795 1
Газпром нефть 741 1
Транснефть 338 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 411 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 139 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 157 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
EPIC Telecom Invest 212 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13850 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5813 2
РНФ - Российский научный фонд 216 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 198 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5755 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4006 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1557 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5465 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 443 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3460 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 644 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 653 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 441 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1531 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1070 2
TCG - Trusted Computing Group 31 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 52 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22781 119
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3828 111
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33881 90
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10833 64
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13083 62
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10473 58
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NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 923 48
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28530 32
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10663 29
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8888 29
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HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1118 22
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7953 21
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 508 21
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2511 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13590 20
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 613 20
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1450 54
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 362 46
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1373 34
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Microsoft Windows 17000 25
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РСК Торнадо - RSC Tornado 145 20
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 18
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Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 14
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Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 10
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