Microsoft Windows Server 2019

27.01.2026 Positive Technologies представила январский дайджест трендовых уязвимостей 1
09.07.2025 Positive Technologies помогла устранить уязвимость в 17 операционных системах Windows 1
09.07.2025 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость нулевого дня в Windows 1
03.04.2025 «Киберпротект» выпустила систему защиты данных от потери «Кибер Бэкап Малый Бизнес» 1
03.04.2025 Вышло решение для защиты данных малого бизнеса 1
20.11.2024 Merlion «развернул» Cryptallit 1
13.11.2024 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость нулевого дня в Windows 1
20.09.2024 Федеральному министерству в третий раз подряд срывают многомиллионную закупку серверов 1
25.07.2024 Многомиллионная закупка сорвана двумя крупными ИТ-компаниями 1
21.03.2024 Microsoft уничтожает серверы компаний по всему миру. Сырое обновление Windows Server ломает систему. Официального решения нет 1
28.12.2023 Что «под капотом»? Как провайдеры BaaS-услуг внедряют отечественные решения 1
13.10.2023 Обновление Handy Backup 8.5: добавлена возможность бэкапить Linux в Server Network и поддержка нелатинских символов для плагинов PostgreSQL и серверов FTP 1
17.04.2023 Система обнаружения вторжений UserGate выявляет попытку эксплуатации уязвимости QueueJumper в сервисе Message Queuing для Windows 1
30.03.2023 Система обнаружения вторжений UserGate детектирует уязвимость в реализации ICMP для ОС Windows 1
28.02.2023 «Аквариус» наладил выпуск новых серверов для интернета вещей, облаков и телекома 1
27.12.2022 Softline помогла «Север авто» повысить безопасность ИТ-инфраструктуры 1
28.11.2022 Обновление Windows Server вызывает «подвисания» и внезапные перезагрузки 1
28.04.2022 PT Sandbox получила новые возможности для проактивного поиска угроз 1
21.01.2022 Microsoft лихорадочно исправляет ошибки свежайших исправлений ошибок Windows 1
14.01.2022 Обновление Windows 11 и Windows 10 «убивает» VPN и лишает доступа к заблокированным сайтам. Спасения нет 1
26.11.2021 После обновления Windows серверы остались без фирменного антивируса Microsoft 1
29.10.2021 Как создать ИТ-инфраструктуру с нуля для производственной компании? 1
06.10.2021 3Logic Group стала официальным поставщиком решений на платформе Microsoft Azure Stack HCI 1
27.07.2021 Microsoft не смогла с первого раза исправить уязвимость PrintNightmare 1
16.06.2021 Гиперконвергенция стала более управляемой: что ждет технологию в России 1
05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI 2
28.01.2021 TP-Link начала продажи 10-гигабитного Ethernet-адаптера TX401 с поддержкой QoS. Цена 1
25.12.2020 Fujitsu запускает решение для внедрения Microsoft Azure Stack HCI 2
22.12.2020 DataLine запускает кластер для нагруженных баз данных MS SQL в облаке 1
20.05.2020 В Windows 10 появилась поддержка любых приложений Linux 1
09.04.2020 Виртуализация Hyper-V: что это такое, цены, сравнение. Подробный обзор 1
21.01.2020 Через Internet Explorer можно захватить ПК на Windows. Microsoft готовит экстренный патч 1
14.01.2020 Fujitsu расширяет сотрудничество с Microsoft в области гибридных ИТ 1
05.11.2019 Synology представлила Active Backup for Business 2.1 1
08.05.2019 Microsoft впервые в истории встроила в Windows полноценное ядро Linux 1
19.04.2019 Microsoft едва успела захлопнуть «дыру», позволявшую полностью захватить Windows 1
04.04.2019 Обновление Acronis Backup 12.5 получило улучшенную киберзащиту 1
29.03.2019 Клиентские лицензии Microsoft: выбираем варианты 1
20.03.2019 Доступны к заказу новые серверы российского производства 2
22.08.2018 Власти Израиля пригрозили отказаться от ПО Microsoft - слишком дорого. Опрос 1

Microsoft Corporation 25304 29
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1532 4
Fujitsu 2066 4
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 281 3
Broadcom - VMware 2507 3
Intel Corporation 12569 3
AMD - Advanced Micro Devices 4486 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2551 3
SAS Institute 1039 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 3
Brother - Brother Industries - Бразер 205 2
Cisco Systems - Meraki 28 2
SonicWall 57 2
Samsung Electronics 10684 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 671 2
Apple Inc 12709 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 2
GitHub 982 2
Red Hat 1346 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 401 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 2
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 114 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 225 1
Dimension Data 20 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 119 1
Evaluator Group 5 1
OLDI - ОЛДИ 13 1
Novosoft - Новософт 43 1
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 1
Defender 147 1
Orion soft - Орион софт - 219 1
Динамичные инновации 3 1
Altaro Software 1 1
Dell EMC 5101 1
Yandex - Яндекс 8552 1
Lenovo Group 2370 1
Veeam Software 328 1
Commvault 179 1
Softline - Софтлайн 3309 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1515 2
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12979 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2263 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5269 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2091 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31913 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73621 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2972 11
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2719 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 6
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1065 6
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 666 5
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 372 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2263 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1613 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3316 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 3
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 519 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 817 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 750 3
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 186 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 3
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 546 3
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 863 3
Microsoft Windows 16403 28
Microsoft Windows 10 1897 17
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 826 16
Linux OS 10982 11
Microsoft Windows 11 730 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 10
Microsoft Windows Server 2008 481 8
Microsoft Windows Server 2012 202 8
Microsoft Windows Server 2016 55 8
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 946 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 662 8
Microsoft Windows Server 2022 24 6
Microsoft Azure 1468 6
Microsoft Azure Stack 74 5
Microsoft Azure Stack HCI 14 5
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 25 4
Microsoft Windows 7 1995 4
Intel x86 - архитектура процессора 1990 4
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 348 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1548 4
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 173 4
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 419 3
Microsoft Azure Monitor 8 3
Linux - Debian GNU 540 3
Киберпротект - Кибер Бэкап 155 3
Google Android 14768 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1348 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1727 3
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 38 3
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 237 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1431 3
Microsoft Windows PowerShell 229 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 319 3
Broadcom - VMware vSphere 597 3
Citrix XenServer 94 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Microsoft Azure Backup 8 2
Microsoft CAL - Microsoft Client Access License - Лицензии клиентского доступа 10 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 2
Симановская Олеся 3 2
Мельникова Анастасия 433 2
Родионов Дмитрий 26 1
Козлов Андрей 28 1
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 1
Вишняков Алексей 19 1
Caldas Bernardo - Кальдас Бернардо 1 1
Nabeel Ahmed - Набиль Ахмед 3 1
Lehner Rupert - Ленер Руперт 3 1
Alqinawi Talal - Алькинави Талал 2 1
Тарасов Сергей 46 1
Павлов Никита 120 1
Моисеев Андрей 11 1
Тихонова Ольга 1 1
Miller Wes - Миллер Уес 4 1
Яшкина Наталья 1 1
Гаянов Марат 2 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 157926 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18324 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 2
Европа 24665 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46002 2
Германия - Федеративная Республика 12951 2
Сербия - Республика 358 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 1
Южная Корея - Республика 6873 1
Япония 13562 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Швеция - Королевство 3718 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18740 1
Европа Восточная 3124 1
Израиль 2785 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1718 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2979 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 1
Индонезия - Республика 1016 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
США - Калифорния 4777 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1187 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 562 1
Болгария - Республика 786 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 829 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1249 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 454 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15212 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10396 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6273 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3192 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1170 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1025 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 306 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 86 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Product Support Services - Послепродажное обслуживание 1 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7594 1
Латинский алфавит 192 1
Blacklist - Чёрный список 674 1
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 63 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Аренда 2582 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
BleepingComputer - Издание 422 5
ComputerWorld 144 1
Reddit 362 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 1
N+1 - Издание 181 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
G2 Crowd: Grid Report for Server Backup 1 1
Markets&Markets Research 113 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
Microsoft Build - конференция 37 1
