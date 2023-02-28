«Аквариус» наладил выпуск новых серверов для интернета вещей, облаков и телекома

Модельный ряд стоечных серверов компании «Аквариус» пополнился 2U-серверами T50 D202FW и T50 D204CF. Оба построены на втором поколении процессоров Intel Xeon Scalable и оба открывают быстрый доступ к накопителям на лицевой панели с поддержкой горячей замены. Серверы собираются в России – для этого в марте 2022 г. «Аквариус» в дополнение к своему основному заводу в Шуе купил фабрику в Твери.

Импортозамещение в серверном сегменте

Отечественный производитель компьютерной техники «Аквариус» сообщил CNews о выпуске двух новых моделей серверов с индексами T50 D202FW и T50 D204CF. Оба сервера выполнены в форм-факторе 2U, то есть занимают два места в стандартной 42-юнитовой стойке.

Новинки предназначены для использования в виртуализированных и облачных средах, системах интернета вещей, а также для периферийных вычислений и для применения во встраиваемых решениях для сферы телекоммуникаций. В последнем случае пригодится возможность реализации архитектуры периферийных вычислений для мультисервисного доступа (Multi-Access Edge Computing, MEC). Эта архитектура основана на развертывании серверов на границах сетей и необходима для первичной обработки данных с последующей их отправкой в дата-центр.

Обе серверные платформы уже производятся и готовы к выпуску «в серийных, промышленных или массовых количествах», сообщили CNews в компании-разработчике. Все серверы производства компании «Аквариус» внесены в единый реестр радиоэлектронной продукции и доступны для заказа как государственным, так и коммерческим заказчикам.

Фото: «Аквариус» Сервер Аquarius T50 D204CF с большим количеством возможностей

Производственные мощности «Аквариуса» позволяют производить десятки тысяч серверов в год, поэтому размер партии зависит от потребностей заказчиков, рассказали CNews представители «Аквариуса». «Серверы собираются на заказ, а их комплектация сильно зависит от потребностей заказчика, для расчета стоимость нужно обратиться к нашим партнерам, которые помогут подобрать комплектацию и рассчитают стоимость», – добавили они.

Основные параметры

В базе своей серверы T50 D202FW и T50 D204CF, обладая схожими модельными номерами, имеют много общего в плане внутреннего наполнения. Например, они оба построены на процессорах Intel Xeon Scalable второго поколения с тепловыделением (TDP) до 205 Вт. На вопрос о критериях выбора процессора представители «Аквариуса ответили: «Процессоры Xeon являются самыми распространенными на рынке, как в плане поддержи ПО, так возможности их поставки. Компания “Аквариус” внимательно следит за ситуацией на рынке и в будущем не исключает возможность выпуска серверов на безе процессоров AMD, “Байкал” или “Эльбрус”». «Разработка и исследования ARM-платформ идет, но коммерческая применимость у отечественных заказчиков ARM64 пока сильно отстаёт от x86», – отметили в компании.

Напомним, что Intel прекратила все операции в России еще в апреле 2022 г.

Согласно описанию на веб-сайте «Аквариуса», серверы работают с оперативной памятью DCPMM и DDR4 (3DS DIMM, RDIMM, LR-DIMM) на частотах от 2133 до 2666 МГц. На этом базовые сходства между моделями заканчиваются.

Сервер T50 D202FW собран на чипсете Intel C622 и имеет 16 слотов для оперативной памяти суммарным объемом до 2 ТБ (DDR4) или до 4 ТБ (DDR4 + DCPMM). У старшего T50 D204CF слотов 24, а поддерживаемый объем составляет, соответственно, 3 и 6 ТБ. Используемый в нем набор системной логики – Intel C624.

При этом старший сервер способен работать в меньшем количестве программных сред. Ему доступны только Microsoft Windows Server 2016 (x64), Microsoft Windows Server 2019 (x64), RedHat Enterprise Linux Server 7.7 и выше, SUSE Enterprise Linux Server 12 SP5, VMware vSphere (ESXi) 6.7 u3 и выше, а также российские операционные системы Astra Linux и «Альт» 8.

Все перечисленные ОС в полной мере подходят и для T50 D202FW. Но он также работает в Ubuntu 16.04 (LTS), Microsoft Windows Server 2012 (x64) и отечественной «Ред ОС» («Муром» 7.2).

Фото: «Аквариус» Младшая модель Аquarius T50 D202FW

«По умолчанию на серверы не устанавливается ОС, – сказали CNews в «Аквариусе». – В зависимости от потребностей заказчика на производстве может быть установлена поддерживаемая ОС».

Хранение информации и интерфейсы

Лицевая панель сервера T50 D202FW открывает доступ к двум слотам под 2,5-дюймоые накопители SAS/SATA с поддержкой горячей замены. Внутри корпуса скрыты два слота под SSD формата М.2 размерами вплоть до 2280 с ключом «М».

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Модель T50 D204CF отличается наличием двух дополнительных 2,5-дюймовых слотов на лицевой панели с горячей заменой. Также в ней заявлена поддержка массивов RAID 0, 1, 5, 10 с технологией RST/RSTe.

Каждый из серверов дополнительно оборудован слотами расширения. У T50 D202FW это квартет слотов PCIe x16 Gen3 (3 FL и 1 HL) LP. У T50 D204CF выбор шире – пара

PCIe x16 Gen3 FH, три PCIe x8 Gen3 FH и по одному OCPv2 mezz (тип 1) PHY/x16 PCIe Gen3 и OCPv2 mezz (тип 1) PCIe x16 Gen3.

В старшем T50 D204CF все интерфейсы вынесены на заднюю панель. Это один RS-232 (последовательный порт) с интерфейсом miniUSB-B, VGA-выход, пара полноразмерных USB-A 3.0, и по одному USB-C 3.0 и слоту microSD.

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На задней панели сервера T50 D202FW расположены RS-232 и VGA (по одному) и дуэт USB-A 3.0. Внутри есть один разъем USB-A 3.0 и коннекторы TPM, USB 2.0 и USB 3.0.

Серверы поставляются с двумя блоками питания. В T50 D202FW мощность каждого варьируется от 550 до 1200 Вт (всего четыре варианта), в T50 D204CF – от 550 до 1600 Вт (10 вариантов).

Российская сборка

На вопрос CNews о стране производства представители «Аквариуса» ответили, что оба сервера собираются на мощностях производственных комплексов компании, расположенных в России. Речь в первую очередь про завод в городе Шуя (Ивановская область), где выпускается вся производимая «Аквариусом» продукция.

В конце марта 2022 г. «Аквариус» приобрел новый завод в Твери. Продавцом выступила компания «РВМ капитал». Фабрика потребовалась «Аквариусу» для реализации своей стратегии по двукратному увеличению производственных мощностей, обнародованной в середине февраля 2022 г. После сделки представители «Аквариуса» отметили, что завод в Твери позволит нарастить объемы производства не в два, а в два с половиной раза до конца 2022 г., а также открыть до 1500 новых рабочих мест.